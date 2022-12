Die Welt, die Sie einmal kannten, ist vorbei: 12 Vorhersagen (und Lösungen) für 2023, die man gesehen haben muss

Der heutige Situation-Update-Podcast (siehe unten) behandelt 12 Vorhersagen und Lösungen für das Jahr 2023. Wenn Sie sich im kommenden Jahr zurechtfinden wollen, sollten Sie diese Vorhersagen im Hinterkopf behalten, denn sie betreffen alles: Verfügbarkeit von Lebensmitteln, Energie, Geld und Finanzen, Arbeitsplätze, Meinungsfreiheit und mehr.

Die 12 Vorhersagen sind im Folgenden zusammengefasst. Das übergreifende Thema ist, dass die globalen Regierungen die Tyrannei und die Zerstörung der Infrastruktur beschleunigen werden, während die Menschen auf der Welt weiterhin auf dem falschen Fuß erwischt werden. Wenn sie die Wahrheit über die globale Entvölkerung und den Völkermord an der Menschheit erkennen, werden sie sich aggressiver gegen die Tyrannei zur Wehr setzen. Während dies geschieht, werden alternative Geld-, Kommunikations-, Medizin- und Technologiesysteme aufblühen.

Hier ist die Übersicht über meine 12 Vorhersagen für 2023:

1) Die Zahl der Impf-Todesfälle nimmt zu, da die Zerstörung des Immunsystems dank der „Auffrischungsimpfungen“ weitergeht (Nachimpfung – unterstützter Selbstmord) und jeder, der uninformiert genug ist, seinen Körper weiterhin mit mRNA-Biowaffen zu infizieren. Ein Experte sagte kürzlich vor dem US-Senat aus und teilte Versicherungsstatistiken mit, die einen Anstieg der Sterblichkeitsrate nach Covid-19-„Impfungen“ um 26 % belegen. Dieser Experte ist Josh Stirling.

LifeSiteNews berichtet:

Nach den Statistiken des Vereinigten Königreichs haben die Menschen in dieser Nation, „die den Impfstoff genommen haben, eine 26% höhere Sterblichkeitsrate“, sagte er. „Die Menschen unter 50 Jahren, die geimpft wurden, haben jetzt eine um 49 % höhere Sterblichkeitsrate. Und das Schlimmste ist, dass die Menschen, die nur eine Dosis des Impfstoffs genommen haben, eine um 145 % höhere Sterblichkeitsrate haben.“

2) Explodierende Unfruchtbarkeit und Totgeburten – Dies ist natürlich auf die Spike-Protein-Biowaffen zurückzuführen, die im Körper schwangerer Mütter produziert werden, nachdem sie gespritzt wurden. Das Spike-Protein ist mit einer lebensfähigen Schwangerschaft unvereinbar. Länder mit hoher Impfrate wie Taiwan verzeichnen bereits einen schockierenden Rückgang der Lebendgeburten. Die Entvölkerung ist da. Wie Dr. Janci Lindsay kürzlich während einer von US-Senator Ron Johnson organisierten Diskussionsrunde warnte, könnten die Impfungen gegen Hormone „eine ganze Generation sterilisieren“. Dieser Prozess hat bereits begonnen.

3) Deindustrialisierung Europas – Die BASF hat jetzt angekündigt, dass sie ihre Betriebe in ganz Europa „so schnell wie möglich und auch dauerhaft“ schließen wird, berichtet die Financial Times über AmericanExperiment.org. Das bedeutet, dass die BASF Europa verlässt und die dortigen Betriebe dauerhaft stilllegt. Sie wird neue Betriebe in China gründen, unter der Kontrolle der KPCh, die dann diktieren kann, welche Länder auf der ganzen Welt die mehr als 45.000 von der BASF hergestellten Industriechemikalien (einschließlich Ammoniak, das zur Herstellung von Düngemitteln auf Stickstoffbasis verwendet wird) kaufen können. Dies ist das Ende des industrialisierten Europas. Der Kontinent wird nun einen drastischen Einbruch des BIP, der Bevölkerung, der Exporte, der Industrieproduktion und mehr erleben. Im Jahr 2023 werden Millionen von Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren.

4) Ernteausfälle / Verschärfung der Nahrungsmittelknappheit – Die weltweite Düngemittelproduktion ist um schätzungsweise 40 % zurückgegangen. Die Ernteerträge leiden bereits unter dem Wasserdampf in der Atmosphäre, der durch die Vulkanexplosion auf Tonga im Januar verursacht wurde, die Wasserdampf in die Mesosphäre (weit oberhalb der Stratosphäre) trieb. Dieser Wasserdampf reflektiert das Sonnenlicht, sodass weniger Licht die Pflanzen auf der Erdoberfläche erreicht und der Globus abkühlt. Derzeit werden die Ernteerträge in der südlichen Hemisphäre durch dieses Phänomen erheblich beeinträchtigt, wobei einige Regionen von einem Rückgang der Ernteerträge um bis zu 50 % berichten (andere Regionen berichten von weniger starken Einbußen, etwa 20 %). Eine – auch nur geringfügige – Verringerung der Sonneneinstrahlung verkürzt die Vegetationsperioden und verringert die Ernteerträge. In Verbindung mit der weltweiten Düngemittelknappheit bedeutet dies, dass die Ernteerträge im Jahr 2023 und in den Jahren danach stark zurückgehen werden, was zu globaler Nahrungsmittelknappheit und Nahrungsmittelinflation führen wird.

5) Inflation und Rettungspakete / Zombie-Stimulus – Da die Zombie-Wirtschaft weiterhin scheitert, werden die Regierungen auf fiskalische Stimuli zurückgreifen, um den Anschein eines funktionierenden wirtschaftlichen Ökosystems aufrechtzuerhalten. Trotz der deflationären Auswirkungen der Entvölkerung und der künstlichen Zerstörung der Nachfrage wird sich die Inflation im Jahr 2023 erheblich verschärfen, und ich sage voraus, dass sich der Preis einiger Lebensmittel im nächsten Jahr verdoppeln wird. Achten Sie darauf, dass die Regierungen neue Ausreden finden werden, um Geld in das kollabierende System zu pumpen: Rentenrettungen, Entschädigungszahlungen für Sklaven, Steuerrückerstattungen und andere Anreize. In Wirklichkeit werden Millionen amerikanischer Arbeitnehmer im Jahr 2023 ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn die Verbrauchernachfrage einbricht und eine wirtschaftliche Depression – weit über eine Rezession hinaus – einsetzt.

6) Bankbeschränkungen beim Abheben von Bargeld – Dies geschieht bereits in Nigeria, wo Bankkunden nur noch 45 Dollar pro Tag von ihrem eigenen Geld abheben dürfen. Da immer mehr Regierungen und Zentralbanken auf digitale Währungen setzen, sollten Sie darauf achten, dass sie den Umgang mit Bargeld und Banken immer schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich machen. Wir rechnen mit Bankensperren, Bail-Ins und Insolvenzen ab 2023 und in den kommenden Jahren.

7) Einführung von digitalem Geld – Wie Breitbart.com jetzt berichtet, drängt die britische Regierung auf die Einführung eines „Digitalen Pfunds“ CBDC, das natürlich jede Transaktion von Privatpersonen überwachen würde, während die Regierung auf Befehl Käufe einschränken oder Geldbörsen einfrieren könnte:

Der De-facto-Chef des Finanzministeriums Seiner Majestät gab diese Woche bekannt, dass die Bank of England Beratungen über die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) aufgenommen hat, die die globalistische Vision einer bargeldlosen Gesellschaft einleiten könnte, in der alle Transaktionen von der Regierung verfolgt werden können.

Die Globalisten werden jedoch wahrscheinlich enttäuscht sein, da die große Mehrheit der Verbraucher „Überwachungsgeld“ ablehnt und weiterhin die Anonymität des Bargelds wünscht.

8) Eine neue Pandemie, schlimmer als Covid, mit erzwungenen Quarantänen und Impfstoffen im Rahmen des neuen WHO-Vertrags – Diese nächste Pandemie ist bereits für 2023 geplant. Wie NewsPunch.com berichtet, plant Bill Gates eine „katastrophale Ansteckung“, die Kinder und junge Erwachsene tötet. Der Artikel verweist auf Gates‘ Planungen für eine zweite „katastrophale Seuche“, die schlimmer sein soll als Covid. Es ist klar, dass die Globalisten eine weitere, aggressivere Pandemie benötigen – in Kombination mit dem neuen WHO-Pandemievertrag (siehe mein jüngstes Interview mit Dr. Francis Boyle hier) – um die Weltbevölkerung zu Abriegelungen, Quarantänen, Masken und noch mehr Impfstoffen zu zwingen.

9) Weltweite KLIMA-Abriegelungen und künstliche Treibstoffknappheit – Die globalen Kontrolleure stehen kurz davor, „Klima-Abriegelungen“ im Jahr 2023 (und Jahre darüber hinaus) als neuesten Vorwand für die Zerstörung der wirtschaftlichen Produktivität und der Landwirtschaft zu verkünden. Achten Sie auf einen weiteren Abbau der Infrastruktur für fossile Brennstoffe durch die Regierungen, auf eine Verknappung der Brennstoffversorgung und auf erzwungene Beschränkungen des Autoverkehrs in europäischen Städten und Staaten. Das Weltwirtschaftsforum hat unter anderem gerade offen dazu aufgerufen, den privaten Fahrzeugbesitz auf der ganzen Welt abzuschaffen. Die Bemühungen um die vollständige Einführung von Klimasperren werden mindestens zehn Jahre dauern, aber sie werden 2023 mit Pilotprogrammen beginnen, die die Einhaltung der Vorschriften durch die Öffentlichkeit testen sollen. (Besuchen Sie Climate.news, um über den Krieg gegen menschliche Aktivitäten, der im Namen der „Klimawissenschaft“ geführt wird, auf dem Laufenden zu bleiben.)

10) Populistische Revolten gegen korrupte Regierungen und manipulierte Wahlen – Wir sehen bereits eine Revolte in Brasilien, wo das korrupte Lula-Regime und kommunistische Verräter im Obersten Gerichtshof Brasiliens weithin der Wahlmanipulation und der Vertuschung der Beweise dafür beschuldigt werden. Auch in Arizona regt sich Widerstand gegen Wahlmanipulationen, und die amerikanische Bevölkerung erkennt zunehmend, dass ihre Wahlen manipuliert sind – und wurden – und zwar so sehr, dass man die Betrüger nicht mehr überstimmen kann. In dem Maße, wie sich die Lebensmittelinflation verschlimmert, die Arbeitslosigkeit zunimmt und die politische Frustration steigt, werden wir in der gesamten westlichen Welt eine starke Zunahme populistischer Revolten erleben.

11) Enormer Druck gegen Zensur durch Tech-Plattformen und steigender Erfolg von alternativen Plattformen – Im Zuge der Veröffentlichung der belastenden Twitter-Akten weist der Medienanalyst Jonathan Turley darauf hin, dass Jack Dorsey möglicherweise mit einer strafrechtlichen Anklage konfrontiert wird, weil er den Kongress über Twitters anhaltende Schattenverbote und Meinungsdiskriminierung belogen hat:

Im September 2018 sagte Dorsey unter Eid aus und bestritt, was diese Akten nun zu bestätigen scheinen. Der Abgeordnete Mike Doyle, D., Pa., fragte: „Soziale Medien werden manipuliert, um Konservative zu zensieren. Trifft das auf Twitter zu?“

Dorsey antwortete: „Nein.“

Doyle fragte dann: „Zensieren Sie die Leute?“

„Nein“, sagte Dorsey…

Es scheint nun, dass das gesamte Unternehmen als Zensurabteilung fungierte… Zu dieser Gruppe gehörten Berichten zufolge Vijaya Gadde, Leiterin der Abteilung Recht, Politik und Vertrauen; Yoel Roth, der weltweite Leiter der Abteilung Vertrauen und Sicherheit; die CEOs Jack Dorsey und Parag Agrawal und andere.

Erwarten Sie, dass das US-Repräsentantenhaus ab 2023 eine Reihe von Untersuchungen zu Big-Tech-Plattformen und deren böswilliger, politisch motivierter Zensur und Einmischung in Wahlen einleiten wird, darunter Facebook, Google, YouTube, Linked In und andere.

12) Explosion der Heimgärtnerei und der netzunabhängigen Lebensmittelproduktion, lokaler Lebensmitteltauschhandel – Da die Lebensmittelpreise weiter steigen und sich die Lebensmittelknappheit verschärft, werden wir eine Explosion der Heimgärtnerei erleben. Die Eigenproduktion von Lebensmitteln ist wirtschaftlich sehr sinnvoll, wenn die Lebensmittelpreise im Supermarkt weiter steigen. Sobald die Lebensmittelrationierung einsetzt, werden sich Millionen von Menschen auf die Heimgärtnerei verlassen, um den Hunger zu bekämpfen. 2023 wird das Jahr sein, in dem die Heimgärtnerei in Schwung kommt, und diejenigen, die über Gartensamen und gärtnerisches Know-how verfügen, werden in einer vorteilhaften Position sein, um zu vermeiden, dass sie sich in FEMA-Lagern wiederfinden, weil ihnen die Lebensmittel ausgegangen sind.

Ein weiterer wichtiger Trend, der in dieser Liste nicht enthalten ist, ist die Eskalation des Krieges mit Russland, die vom Pentagon und den US-Waffenherstellern aggressiv vorangetrieben wird. Das wird für Europa nicht gut ausgehen, und es scheint, dass die USA bereit sind, in ihrem Bestreben, Russland zu besiegen, nicht nur die Ukraine, sondern auch ganz Westeuropa zu opfern. Der Plan funktioniert nicht besonders gut, wie das jüngste Fiasko mit der Ölpreisobergrenze zeigt, die sich bereits als schlecht durchdachtes Vorhaben entpuppt, das die Öllieferungen an die westlichen Länder nur verringern wird. In Amerika sind Diesel- und Kerosin-Knappheit bereits Realität, und der internationale Flughafen von Orlando hat erst gestern den Kerosin-Notstand ausgerufen.

Über all dies und mehr berichte ich im heutigen Situation-Update-Podcast: