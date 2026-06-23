Die westliche Vorherrschaft bröckelt in Bosnien

Von Kit Klarenberg

Der Rücktritt von Christian Schmidt, dem Hohen Repräsentanten von Bosnien und Herzegowina, am 11. Mai hat in den Mainstream-Medien kaum Beachtung gefunden. Sein Rücktritt ist jedoch eine absolut bahnbrechende Entwicklung, die den brüchigen Frieden erschüttern könnte, der seit November 1995, als das Dayton-Abkommen unterzeichnet wurde, in Sarajevo herrscht. Schmidts plötzlicher Rücktritt wirft dringende Fragen über die Zukunft der anhaltenden Besetzung Bosniens durch Washington auf, die seit drei Jahrzehnten als Brückenkopf für das Vordringen der EU und der NATO in der Region dient. Dies könnte sich als ein einschneidendes Ereignis für die westliche Hegemonie, wie wir sie kennen, erweisen.

Dayton hat Bosnien eine äußerst diskriminierende Verfassung aufgezwungen, die die ethnische Spaltung festschreibt. Ein Großteil ihres Inhalts wurde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erfolgreich angefochten. Zudem verfügt Bosnien über ein unglaublich byzantinisches politisches System, das häufig als das komplexeste der Welt bezeichnet wird. Das Land ist aufgeteilt in Bosnien und Herzegowina mit bosnisch-muslimischer und kroatischer Mehrheit – das 51 % des bosnischen Staatsgebiets ausmacht – und die Republika Srpska mit serbischer Mehrheit, die 49 % umfasst. Beide haben ihre eigenen Regierungen und Parlamente mit eigenen Befugnissen.

Bosnien hat zudem drei Präsidenten, die die bosniakische, kroatische und serbische Bevölkerung des Landes vertreten. Die Verabschiedung von Gesetzen auf nationaler Ebene erfordert Einstimmigkeit, was selten vorkommt. Der Hohe Repräsentant in Sarajevo hat tatsächlich das Sagen. Er hat weder eine feste Amtszeit, noch wird er von der bosnischen Bevölkerung nominiert oder gewählt. Er ist nicht einmal Bosnier, sondern ein Europäer, der vom 55 Länder umfassenden, im Rahmen des Dayton-Abkommens geschaffenen Friedensimplementierungsrat ernannt wird. Ihre Macht ist außerordentlich. Der erfahrene britische Politiker und ehemalige MI6-Offizier Paddy Ashdown war während seiner Amtszeit als Hoher Repräsentant von Mai 2002 bis Januar 2006 als „Vizekönig von Bosnien“ bekannt.

Ashdown entließ regelmäßig Staatsbeamte – darunter auch gewählte Politiker – und verbot ihnen die Ausübung ihres Amtes, wenn sie sich weigerten, in allen innen- und außenpolitischen Angelegenheiten eine vom Westen vorgegebene Agenda zu verfolgen. Im Juni 2004 wurden 60 serbische Amtsträger en masse ihres Amtes enthoben. Im Dezember desselben Jahres wurden der Ministerpräsident der Republika Srpska und die meisten serbischen Vertreter in der nationalen Regierung in Sarajevo ebenfalls sanktioniert, nachdem das vereinigte Bosnien vom NATO-Programm „Partnerschaft für den Frieden“ ausgeschlossen worden war, das gemeinhin als Vorstufe zur vollwertigen Bündnismitgliedschaft gilt.

Das „Wall Street Journal“ bezeichnete Ashdowns Vorgehen damals als „Überschreitung des Wählerwillens zur Rettung der Demokratie“. Wie die BBC nun berichtet, „waren die nachfolgenden Amtsinhaber weitaus zurückhaltender“. Washingtons Fokus richtete sich in dieser Zeit nicht nur von Bosnien, sondern vom gesamten Balkan weg, nachdem man im Kosovo den größten Militärstützpunkt Europas für den Einsatz im „Krieg gegen den Terror“ gegen Westasien errichtet hatte. Den bosnischen Führern wurde ein erhebliches Maß an Autonomie gewährt. Diese neu gewonnene Freiheit bedrohte das Fortbestehen eines vereinigten Bosniens.

Die Republika Srpska steuerte rasch auf die Unabhängigkeit zu. Laut BBC führte das „Versagen“ von Ashdowns Nachfolgern, dem bosnisch-serbischen Sezessionismus Einhalt zu gebieten, dazu, dass Schmidt ab 2021 als Hoher Repräsentant eine „aktivere Rolle“ übernahm. Nachdem er während seiner gesamten Amtszeit gegen den von Trump unterstützten bosnisch-serbischen Führer Milorad Dodik gekämpft hatte, hat Schmidt nun kapituliert. Die Republika Srpska könnte nun entschlossen auf die Unabhängigkeit zusteuern und damit möglicherweise eine Katastrophe heraufbeschwören, auf die Europa nicht im Entferntesten vorbereitet ist. Doch es war von vornherein klar, dass sich die USA irgendwann zurückziehen würden.

„Friedliche Trennung“

Das Dayton-Abkommen wurde im Anschluss an eine NATO-Bombardierungskampagne im August 1995 geschlossen, die den Bosnienkrieg nach dreieinhalb schrecklichen Jahren beendete. Danach errichteten die USA und ihre westlichen Verbündeten im zerstörten Sarajevo eine gefügige Kolonialverwaltung. Zehntausende Soldaten des Militärbündnisses demontierten – buchstäblich mit vorgehaltener Waffe – die Überreste des wirtschaftlichen und politischen Systems Bosniens aus der sozialistischen Ära. Gleichzeitig wurden im Abkommen ausdrücklich Milliarden an US-„Hilfsgeldern“ für über 20.000 ausländische Nichtregierungsorganisationen vorgesehen, um beim Wiederaufbau zu helfen. Wie ein Bericht aus dem Jahr 1998 über den Zustrom ausländischer Akteure feststellte:

„Tausende internationale Diplomaten, Menschenrechtsaktivisten und Soldaten führen dieses im Entstehen begriffene Land mittlerweile wie ein regelrechtes Protektorat, wobei die Amerikaner bei weitem die stärkste Präsenz haben. Gemeinsam verfassen sie die Gesetze, sorgen für Sicherheit, legen die Geldpolitik fest und vermitteln bei Verhandlungen über alles Mögliche – vom Bau von Moscheen bis hin zu den Farben der Nationalflagge.“

Zu dieser Zeit schlugen viele etablierte Medien Alarm wegen der Kultur der erzwungenen Abhängigkeit, die Bosnien durch die NATO-Besatzung aufgezwungen wurde. Dennoch berichtete ein hochrangiger US-Diplomat in Sarajevo in jenem Jahr, er habe amerikanischen Beamten im Land und in Washington mitgeteilt, sie sollten „die Ausstiegsstrategie vergessen“, da es keine gebe. Westliche Verbündete – darunter Großbritannien, Deutschland, Israel, Saudi-Arabien und die Türkei – bauten unter dem Dach der US-Oberhoheit ihren eigenen Einfluss vor Ort entsprechend aus. Washington schien sich auf Dauer im vereinigten Bosnien eingerichtet zu haben.

Im Vorfeld der NATO-Bombardements bereitete sich die Regierung von Bill Clinton hinter verschlossenen Türen jedoch nicht nur auf ein kurzlebiges Engagement im Nachkriegs-Sarajevo vor, sondern hielt die letztendliche Abspaltung der Republika Srpska für unvermeidlich. Clinton machte den Bosnienkonflikt zu einem zentralen Bestandteil seines Präsidentschaftswahlkampfs 1992, und die Regierung verbrachte einen Großteil ihrer ersten Amtszeit damit, eine direkte Intervention gegen die Serben zu erörtern. Dennoch hatten US-Beamte wenig Interesse an ihren bosnisch-muslimischen Verbündeten oder einem vereinigten bosnischen Staat auf lange Sicht.

Die Bombardements sollten vielmehr die Verhandlungsposition Sarajevos in den anschließenden Friedensgesprächen stärken, als ein vereinigtes Bosnien zu festigen. Ein freigegebenes Dokument des US-Nationalen Sicherheitsrates vom Juli 1995 betonte, wie wichtig es sei, den Serben bereits vor dem Dayton-Abkommen „das Ausmaß an Autonomie, über das ihre Republik verfügen würde“ in einem geteilten Nachkriegsbosnien sowie ihre Fähigkeit, anschließend eine „parallele Sonderbeziehung“ zum benachbarten Serbien aufrechtzuerhalten, deutlich zu machen. Darüber hinaus sollten Washingtons bosnisch-muslimische Verbündete dazu bewegt werden, über die künftige Auflösung ihres Staates nachzudenken:

„Falls nötig, würden wir die Bosnier dazu drängen, zuzustimmen, dass die Serben nach zwei bis drei Jahren ein Referendum über die Abspaltung durchführen können … Wir würden argumentieren, dass es keinen Sinn macht, die friedliche Trennung der Union nach dem Vorbild der Tschechoslowakei zu blockieren, wenn die Bosnier die serbische Bevölkerung nicht davon überzeugen können, dass ihre beste Zukunft in der Wiedereingliederung liegt.“

Bemerkenswerterweise teilte auch die als besonders kriegsbefürwortend bekannte Außenministerin Madeleine Albright insgeheim diese Sichtweise – eine auf dem Balkan äußerst umstrittene Persönlichkeit, da sie eine zentrale Rolle bei den NATO-Luftangriffen auf Bosnien und dem Angriff auf Jugoslawien im Jahr 1999 gespielt hatte. In einem wenig bekannten Memo von Anfang August 1995 schlug Albright heimlich „erhebliche Änderungen“ an dem vom Nationalen Sicherheitsrat (NSC) genehmigten Friedensplan vor, der den Kriegsparteien nach der Bombardierungskampagne unterbreitet werden sollte. Konkret schlug sie vor, dass die Nachkriegsregelung für Sarajevo „das Recht der Serben auf eine friedliche Abspaltung von Bosnien stärker berücksichtigen könnte“.

„Politische Krise“

An anderer Stelle in dem Memo wies Albright jeden Vorschlag, eine „multinationale Truppe mit einer US-Komponente“, die Sarajevo besetzen würde, würde ein „unbefristetes Engagement der USA“ bedeuten, entschieden als „einfach falsch“ zurück. Im Rahmen des Friedensplans des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) verpflichtete sich Washington, die bosnisch-muslimischen Streitkräfte während einer „Übergangsphase“ so lange auszubilden, bis sie militärisch „selbstständig handeln“ könnten. Diese Maßnahme sollte eine „minimale Belastung“ für die USA gewährleisten und gleichzeitig „als Anziehungspunkt für eine europäische Beteiligung“ dienen. Der NSC – und Albright – gingen davon aus, dass die Ausbildung nur sechs Monate bis zu einem Jahr dauern würde.

An anderer Stelle beklagte sie „das Versagen unserer europäischen Verbündeten bei der Lösung der Bosnien-Krise“. Albright äußerte sich empört darüber, dass dies „den Bankrott ihrer Politik“ gegenüber dem ehemaligen Jugoslawien offenbart und „die Glaubwürdigkeit“ der NATO und der UNO „ernsthaft untergraben“ habe. „Schlimmer noch“, beklagte sie, „Washingtons anhaltende Zurückhaltung, die Führung bei der Lösung einer militärischen Krise im Herzen Europas zu übernehmen, hat unsere Führungsrolle in der Welt nach dem Kalten Krieg gefährdet.“ Heute ist ein stabiles, friedliches Bosnien für die globale „Führungsrolle“ der USA nicht mehr von grundlegender Bedeutung. Eine „Ausstiegsstrategie“ könnte daher endlich bevorstehen.

Bei der Bekanntgabe seines Rücktritts warnte Christian Schmidt vor dem „stillen Zerfall“ Bosniens und versprach zugleich, bis zur Ernennung eines Nachfolgers im Amt zu bleiben. Doch die Zukunft des Amtes des Hohen Repräsentanten und damit auch die des bosnischen Staates stehen nun ernsthaft in Frage. Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am 12. Mai schloss sich die stellvertretende US-Botschafterin Tammy Bruce den hinter den Kulissen geäußerten Ansichten von Vertretern der Clinton-Regierung an und erklärte entschieden, das OHR sei „nie als dauerhafte Einrichtung gedacht gewesen“. Washington erwartet, dass wer auch immer Schmidt ablöst, eine weitgehend repräsentative Rolle einnehmen und „damit beginnen wird, Zuständigkeiten an lokale Führungskräfte zu übertragen“.

Die Auswahl von Schmidts Nachfolger hat sich als äußerst problematisch erwiesen. Eine Sitzung des Friedensimplementierungsrats am 3. und 4. Juni endete damit, dass sich die USA und Europa nicht darauf einigen konnten, wer das Amt besetzen sollte. Washington lehnte den von den meisten europäischen Ländern – darunter Großbritannien und Deutschland – unterstützten französischen Gesandten für den Westbalkan zugunsten eines italienischen Karrierediplomaten ab. Da das OHR weiterhin faktisch führungslos ist, verkündete die US-Botschaft in Sarajevo daraufhin in bedrohlichem Ton:

„Die Unentschlossenheit Europas und die Vernachlässigung der eigenen Pflichten durch das PIC … zwingen die Vereinigten Staaten dazu, unsere Rolle im Rahmen der derzeitigen internationalen Präsenz in Bosnien und Herzegowina zu überdenken.“

Solche Äußerungen sollten nicht als leere Drohung abgetan werden, die darauf abzielt, europäische Regierungen unter Druck zu setzen, damit sie einem von den USA favorisierten Kandidaten für das Amt des Hohen Vertreters grünes Licht geben. Die durch das Dayton-Abkommen besiegelte unipolare Welt existiert nicht mehr, und ein vollständiger Rückzug des Imperiums aus Bosnien ist eine sehr reale Möglichkeit. Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass die „internationale Präsenz“ in Sarajevo in ihrer derzeitigen Form aufrechterhalten werden kann, ohne die Garantie, die die drei Jahrzehnte währende US-Besatzung bot. „Türkiye Today“ hat bereits vor einem drohenden, „gefährlichen Machtvakuum“ gewarnt:

„Schmidts Weggang ist nicht einfach nur der Abzug eines weiteren internationalen Beamten aus Sarajevo. Er wird zu einem Test für etwas viel Größeres: ob die Europäische Union noch über die politische Kohärenz und den strategischen Einfluss verfügt, um die Entwicklungen auf dem Westbalkan mitzugestalten … Bosnien steht nicht einfach nur vor einer innenpolitischen Krise. Es steht vor einer geopolitischen Krise … Die eigentliche Frage ist nicht mehr, ob Bosnien ohne das OHR überleben kann. Es geht vielmehr darum, ob der Westen noch weiß, was aus Bosnien mit dem OHR werden soll.“

Es ist fast in Vergessenheit geraten, wie Washingtons vollständiger Abzug aus Afghanistan nach 20 Jahren nicht nur seine Marionettenregierung in Kabul, sondern auch die anderen NATO-Besatzungsmächte völlig unvorbereitet traf. Britische Regierungsvertreter erwogen zunächst, im Land zu bleiben. Ihre Illusionen zerplatzten jedoch innerhalb eines Tages. Eine ähnliche Unvorbereitetheit seitens der „Verbündeten“ der USA zeigt sich derzeit in Bosnien. Auch wenn der durch das Dayton-Abkommen geschaffene Einheitsstaat vielleicht nicht so abrupt zusammenbrechen wird, bewegt sich die Republika Srpska unaufhaltsam in Richtung Unabhängigkeit, wie es das Imperium schon immer geplant hatte. Das ist ein Krieg, der sich gerade anbahnt, und es gibt keine Garantie dafür, dass die europäischen Mächte in der Lage sind, „selbst zu handeln“, wie Madeleine Albright es formulierte. Bleiben Sie dran.