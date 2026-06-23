Doug Casey über Swap-Linien, geheime Rettungsaktionen und die Instrumentalisierung des Dollars

Von Doug Casey

International Man: Der Begriff „Swap-Linie“ klingt zwar technisch und harmlos, scheint aber lediglich ein Euphemismus für eine Rettungsaktion zu sein.

Was sagt es aus, wenn Washington beginnt, Ländern wie Argentinien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Swap-Linien zu gewähren?

Doug Casey: Zunächst sollten wir definieren, was eine Swap-Linie ist. Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass die USA einem anderen Land einen Betrag X in Dollar zur Verfügung stellen und das andere Land dafür den gleichen Betrag in seiner eigenen Währung an die USA zahlt. Jahrzehntelang waren US-Dollar-Swap-Linien größtenteils den wichtigsten Verbündeten und zentralen Finanzzentren weltweit vorbehalten.

Ein Problem stellt sich jedoch bei Ländern, deren Währungen außerhalb ihrer Landesgrenzen keinen Wert haben. Ein Land, das eine Swap-Linie von den USA erhält, tauscht sein Papiergeld gegen liquide und fungible Dollar ein. Die USA könnten dann auf Dirham aus den VAE oder argentinische Pesos sitzen bleiben. Sie tauschen echtes Geld gegen Spielgeld, Monopoly-Geld.

Im Falle Argentiniens wird diese Swap-Linie möglicherweise nie zurückgezahlt. Die USA könnten am Ende auf einem Haufen wertloser argentinischer Pesos sitzen bleiben.

Wenn die USA einem anderen Land eine Swap-Linie gewähren, schaffen sie diese Dollar im Grunde aus dem Nichts. Sie gelangen ins Bankensystem und entwerten den Dollar. Dadurch erhalten die USA einen gewissen Einfluss auf das Land, das den Swap in Anspruch nimmt.

Aber es ist ein ziemlich teurer Weg, sich Einfluss zu verschaffen.

International Man: Im Fall Argentiniens stellten die USA die Swap-Linie als Stabilisierungsmaßnahme dar. Aber ging es dabei wirklich um finanzielle Stabilität, oder ging es darum, einen politisch wichtigen Verbündeten in einem kritischen Moment zu stützen?

Doug Casey: Da Milei Trumps neuer bester Freund ist, sollte der Swap Argentiniens seit jeher schwacher Wirtschaft helfen und damit Milei unterstützen. Das ist im Moment großartig, aber nun muss Argentinien weitere 30 Milliarden Dollar Schulden bewältigen. Ich hätte Milei empfohlen, alle Schulden Argentiniens gegenüber dem IWF, der Weltbank und den USA nicht zu bedienen – das hätte in Mileis ersten Monaten vielleicht funktioniert. „Es tut mir leid, Leute. Wir sind im Moment einfach nicht in der Lage zu zahlen. Wartet, bis ich die Dinge in Ordnung gebracht habe.“ Ich bin mir nicht sicher, ob Argentinien dafür hart bestraft worden wäre. Länder der Dritten Welt erklären ständig Zahlungsausfälle.

Stattdessen verschuldet sich Argentinien durch die Inanspruchnahme der Swap-Linie lediglich um weitere 30 Milliarden Dollar. Man kann das so sehen, dass zukünftige Generationen junger Argentinier zu Leibeigenen gemacht werden, um diese Swap-Linie zusammen mit den übrigen Schulden zurückzuzahlen.

Milei hätte das Kind beim Namen nennen und den Bankrott eingestehen sollen, anstatt sich weiter zu verschulden, um das Ponzi-Schema am Laufen zu halten.

Argentiniens finanzielle Lage unter Milei ist sehr merkwürdig. Das Land besitzt theoretisch zwei Millionen Unzen Gold. Eine Million dieser Unzen befand sich bereits in London. Doch sobald Milei sein Amt antrat, transferierte er weitere 440.000 Unzen physisch nach London und behauptete, dort seien sie sicherer. Was eine offensichtliche Lüge ist; es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie jemals zurückkehren werden.

Hinzu kommt der Kauf von 24 F-16 aus Dänemark – für Argentinien völlig nutzlose Flugzeuge – für weitere 350 Millionen Dollar, zuzüglich 150 Millionen Dollar pro Jahr für die Wartung. Und das Versäumnis, die Zentralbank abzuschaffen, was ein Kernpunkt seines Wahlkampfs war. Schlimmer noch: Er nutzt die Zentralbank, um den Peso auf lächerlich hohem Niveau zu halten, was dazu führt, dass Tausende von Kleinunternehmen in den Bankrott getrieben werden.

Diese Dummheiten könnten den 30-Milliarden-Dollar-Swap notwendig erscheinen lassen.

International Man: Die VAE sind ein wohlhabendes Land mit enormem Staatsvermögen. Wenn sogar die VAE während des Iran-Kriegs Zugang zu einer US-Dollar-Rettungsleine benötigen, was sagt uns das über die Fragilität des auf dem Dollar basierenden Systems?

Doug Casey: Es ist schwer, mit Sicherheit zu sagen, warum manche Dinge geschehen. Öffentliche Erklärungen sind meist nur Augenwischerei. Aber lassen Sie mich eine Vermutung anstellen. Die VAE halten im Rahmen ihres Staatsfonds große Mengen an T-Bonds. Vielleicht haben sie den USA mitgeteilt, dass sie diese liquidieren müssten, um die Kosten und Schäden des Krieges zu decken.

Sie sitzen wahrscheinlich auf einem großen Verlust, da die Zinsen in den letzten vier Jahren erheblich gestiegen sind. Vielleicht wollen sie den Verlust nicht durch einen Verkauf realisieren. Ich bin mir sicher, dass auch die USA nicht wollen, dass sie verkauft werden, da dies die Zinsen in die Höhe treiben würde. Also gewähren die USA den VAE einen Swap, um sie vom Verkauf abzuhalten. Das „Warum“ dieses Swaps unterscheidet sich deutlich von dem im Fall Argentiniens.

International Man: Werden Swap-Linien zu einem weiteren Instrument der Finanzgeopolitik, ähnlich wie Sanktionen, IWF-Programme und Militärhilfe, bei denen der Zugang zu Dollar davon abhängt, ob man in Washingtons Gunst steht?

Doug Casey: Swap-Linien erscheinen mir als eine Art nicht deklarierte Auslandshilfe. Es werden zusätzliche Dollar geschaffen und an ein anderes Land transferiert. Aber eine Swap-Linie muss, anders als Auslandshilfe, nicht vom Kongress genehmigt werden.

Ich weiß nicht, wie diese Vorgänge in der Rechnungslegung der US-Regierung ausgewiesen oder verschleiert werden, da sowohl eine Belastung als auch eine Gutschrift damit verbunden sind. Und die Fed ist kein direkter Teil der Regierung. Es sieht nach einem fairen Handel aus, der für beide Seiten gleichwertig ist, aber das ist es in Wirklichkeit nicht. Der US-Dollar ist kaum noch „so gut wie Gold“, aber der Dirham und der Peso sind heiße Kartoffeln.

Das ist eines der Probleme, die dadurch entstehen, dass die USA als Welthegemon auftreten. Wie der ehemalige Finanzminister John Connally vor Jahren sagte: „Es mag unsere Währung sein, aber es ist euer Problem.“

Es ist auch unser Problem, denn die Amerikaner sind die Hauptinhaber des US-Dollars. Und wenn der Dollar an Wert verliert, trifft das den Durchschnittsamerikaner, dessen Vermögen größtenteils in Dollar angelegt ist, besonders hart. Ausländer, die mittlerweile Billionen dieser rapide an Wert verlierenden Einheiten besitzen, werden durch einen schwächelnden Dollar schwer getroffen. Aber die Amerikaner sind viel, viel stärker betroffen. Connally war ein Narr…

International Man: Welche Risiken bestehen für normale Amerikaner, wenn die USA zunehmend ihre Bilanz, die Fed und das Finanzministerium einsetzen, um ausländische Regierungen und deren Finanzsysteme abzusichern?

Doug Casey: Die US-Regierung ist mit 40 Billionen Dollar an nicht rückzahlbaren Schulden offensichtlich bankrott. Über die Fed schafft sie Geld aus dem Nichts, um diese Maßnahmen zu finanzieren. Der Dollar wird mittlerweile nur noch durch das „volle Vertrauen und die Kreditwürdigkeit“ der US-Regierung gedeckt – was sich gut anhört. Tatsächlich ist es jedoch eine Drohung, ihren Untertanen direkt und indirekt Vermögen zu entziehen.

Die USA geben derzeit den Verbraucherpreisindex mit 4,2 % an. Ich halte das für eine gefälschte Zahl. Ich würde sagen, die Lebenshaltungskosten steigen eher um 10 %, denn ich vertraue meiner persönlichen Ausgabenabrechnung mehr als den Zahlen des Finanzministeriums. Gibt es einen Grund, den Inflationszahlen der USA viel mehr zu vertrauen als denen Argentiniens?

Wenn man sein Vermögen nicht um 10 % pro Jahr vermehrt – was eine ziemlich hohe Messlatte ist –, dann geht es bergab. Der „Elite“ geht es äußerst gut. Aber der Durchschnittsamerikaner wird immer ärmer, auch wenn der Rückgang seines Lebensstandards durch die Aufnahme weiterer Schulden verschleiert wird.

„Swaps“ sind nur eine weitere Methode, mit der Washington seine Bürger als Melkkühe und Schachfiguren benutzt, um internationale politische Spiele zu spielen.

Anmerkung der Redaktion: Swap-Linien sind ein weiteres Zeichen dafür, wie das auf dem Dollar basierende System strapaziert, missbraucht und als Waffe eingesetzt wird.

Da Washington den Dollar nutzt, um ausländische Regierungen zu retten und instabile Finanzsysteme abzusichern, schwindet der Wert des Dollars weiter.

Sollte der Dollar seinen Status als weltweit führende Reservewährung verlieren, könnten die Folgen schwerwiegend sein – darunter Kapitalkontrollen, Beschränkungen beim Geldtransfer, die Verstaatlichung von Altersvorsorgeguthaben und andere Formen der Vermögensbeschlagnahmung.