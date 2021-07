Die wichtigste Golfmeisterschaft der Welt setzt dem PCR-Test ein Ende

Das Bild, das Sie oben sehen, zeigt John Rahm, einen Profigolfer auf der PGA Tour, der vom Golfplatz geholt wird, nachdem ihm die Turnierleitung mitgeteilt hat, dass er mit COVID infiziert ist. Er war gesund und hatte keine Symptome, dennoch wurde er gezwungen, sich vom Turnier zurückzuziehen. Es wurde ihm vor den Kameras gesagt, und es wurde eine große Szene aus dem Ereignis gemacht. Man sollte meinen, dass so etwas, besonders wenn man eine große Sportpersönlichkeit ist, hinter verschlossenen Türen und mit etwas Privatsphäre geschehen würde.

Anfang Juni sagte ein Sprecher der PGA Tour, dass mehr als 50 Prozent der Spieler auf der PGA Tour geimpft worden sind. Obwohl es scheint, dass die Mehrheit der Spieler auf der Tour nach dieser Aussage vollständig geimpft sein wird, bleibt eine ziemlich große Minderheit übrig, die es nicht ist, und das ist etwas, was wir auf der ganzen Welt sehen, da die COVID-Impfstoff-Zögerlichkeit aus mehreren Gründen hoch bleibt.

Wir freuen uns, nach Rücksprache mit den medizinischen Beratern der PGA Tour bekannt geben zu können, dass aufgrund der hohen Impfrate bei allen Teilnehmern der PGA Tour sowie anderer positiv wirkender Faktoren im ganzen Land, der Test auf COVID-19 ab den 3M Open nicht mehr als Wettkampfbedingung verlangt wird. – PGA Tour Senior VP Tyler Dennis

Die Tour kündigte kürzlich an, dass die wöchentlichen Tests der Spieler ab Juli sowohl für die Geimpften als auch für die Ungeimpften eingestellt werden. Dies war eine unerwartete Ankündigung angesichts der Tatsache, dass, zumindest scheint es in einigen Ländern, geimpfte Personen frühere Rechte und Freiheiten genießen werden, die jeder vor der Pandemie hatte. Reisen, ohne in Quarantäne gehen zu müssen und möglicherweise in Zukunft nicht mehr getestet werden zu müssen, könnten einige dieser Privilegien sein. Andere könnten den Besuch von Konzerten, Sportveranstaltungen oder vielleicht sogar die Beibehaltung des Arbeitsplatzes beinhalten, je nachdem, ob der Arbeitgeber die Impfung für obligatorisch hält oder nicht – falls das überhaupt rechtlich möglich ist. Wir werden sehen, was passiert.

Zum Glück für Profigolfer müssen sie unabhängig von ihrem Impfstatus nicht befürchten, positiv auf COVID getestet zu werden, vor allem, wenn sie nicht krank sind. Dies ist der richtige Schritt der PGA Tour, die von ihren Spielern vertreten wird, und es ist ein Schritt, bei dem die Spieler selbst ein Mitspracherecht gehabt haben könnten. Es ist wichtig, weil PCR-Tests weder dafür ausgelegt noch geeignet sind, ansteckende Menschen zu identifizieren. Eine Reihe von Wissenschaftlern hat dies seit Beginn der Pandemie betont. Erst kürzlich wurde in einem Leserbrief im Journal of infection erklärt, warum mehr als die Hälfte aller „positiven“ PCR-Tests wahrscheinlich Menschen waren, die nicht infektiös sind, auch bekannt als „falsch positiv“.

Aus diesem Grund hat die schwedische Gesundheitsbehörde einen Hinweis auf ihrer Website, in dem erklärt wird, wie und warum Polymerase-Kettenreaktionstests (PCR) nicht geeignet sind, um festzustellen, ob jemand mit COVID infiziert ist oder ob jemand die Krankheit auf andere übertragen kann, und dass es besser ist, jemanden, der tatsächlich Symptome zeigt, zur Beurteilung heranzuziehen, ob er infiziert oder frei von einer Infektion sein könnte oder nicht.

PCR-Tests, die eine hohe Zyklusschwelle verwenden, sind extrem empfindlich. Ein Artikel, der in der Zeitschrift Clinical Infectious Diseases veröffentlicht wurde, fand heraus, dass unter den positiven PCR-Proben mit einer Zykluszahl über 35 nur 3 Prozent der Proben eine virale Replikation aufwiesen. Dies kann so interpretiert werden, dass, wenn jemand mit einem Ct von 35 oder höher per PCR positiv getestet wird, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person tatsächlich infiziert ist, weniger als 3 Prozent beträgt, und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei diesem Ergebnis um ein falsches Positiv handelt, 97 Prozent beträgt. Das wirft die Frage auf, warum zum Beispiel Manitoba, Kanada, Zyklusschwellen von bis zu 45 verwendet, um „positive“ Personen zu identifizieren?

Beim Golf könnte die Tatsache, dass eine Ausbreitung im Freien sehr unwahrscheinlich ist, ein Faktor gewesen sein, aber es ist auch wichtig zu erwähnen, dass eine asymptomatische Ausbreitung innerhalb des eigenen Haushalts ebenfalls sehr selten ist. Da fragt man sich wirklich, was hier los ist, oder?