Studie des US-Militärs bestätigt einen Zusammenhang zwischen Herzentzündung und COVID-Impfstoffen

childrenshealthdefense.org: In einer Studie, die am 29. Juni in JAMA Cardiology veröffentlicht wurde, beschrieben Forscher 23 Fälle von Myokarditis bei gesunden Militärangehörigen, die die Erkrankung innerhalb von vier Tagen nach Erhalt der COVID-Impfstoffe von Pfizer oder Moderna entwickelten.

Eine neue Studie von US-Service-Mitglieder gefunden höher als erwartet Raten von Herzentzündung nach Erhalt eines COVID-Impfstoff. Es ist ein Ergebnis Verteidigungsministerium Forscher sagen, sollte die Aufmerksamkeit auf die Bedingung, bekannt als Myokarditis, als eine mögliche Nebenwirkung von Impfungen nennen.

In einer Studie, die am 29. Juni in JAMA Cardiology veröffentlicht wurde, beschrieben US-Militärärzte 23 Fälle von Myokarditis bei zuvor gesunden Männern, die die Erkrankung innerhalb von vier Tagen nach Erhalt eines COVID-Impfstoffs entwickelten.

Insgesamt 23 männliche Patienten (22, die derzeit im Militär dienen, und ein Rentner) mit einem mittleren Alter von 25 Jahren wurden zwischen Januar und April 2021 wegen akut auftretender Brustschmerzen nach der Impfung mit einem mRNA-COVID-Impfstoff untersucht.

Alle Militärangehörigen waren zuvor gesund und hatten ein hohes Maß an Fitness. Sie waren nach militärischen Maßstäben körperlich fit und hatten keine bekannte Vorgeschichte von Herzerkrankungen, signifikanten kardialen Risikofaktoren oder Exposition gegenüber kardiotoxischen Substanzen.

Sieben Militärangehörige erhielten den COVID-Impfstoff von Pfizer und 16 erhielten den Moderna-Impfstoff. Bei allen Patienten wurde die endgültige Diagnose Myokarditis gestellt, ohne dass infektiöse, ischämische oder autoimmune Ätiologien identifiziert wurden. Die Diagnosen wurden überprüft und entsprachen den Falldefinitionskriterien der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) für wahrscheinliche Myokarditis.

Alle Patienten zeigten akute Brustschmerzen und signifikant erhöhte kardiale Troponinwerte (das 10- bis 400-fache der oberen Grenzen ihrer jeweiligen Referenzbereiche) mit Symptombeginn innerhalb von 12 bis 96 Stunden nach der COVID-Impfung.

Laut der Studie erwarteten die Ärzte, acht oder weniger Fälle von Myokarditis unter den 436’000 männlichen Militärangehörigen zu finden, die zwei mRNA-Dosen erhalten hatten. Aber 20 Militärangehörige entwickelten nach ihrer zweiten Dosis eine Entzündung, darunter 14 nach der Moderna-Impfung und sechs nach der Pfizer-Impfung. Drei entwickelten nach der ersten Impfung eine Myokarditis.

Bei 16 Patienten klangen die kardialen Symptome innerhalb einer Woche nach ihrem Auftreten ab, aber sieben hatten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weiterhin Schmerzen in der Brust.

Die Forscher erklärten, dass die tatsächliche Häufigkeit der Myokarditis derzeit nicht bekannt ist, das Präsentationsmuster und der klinische Verlauf jedoch einen Zusammenhang mit einer entzündlichen Reaktion auf die Impfung nahelegen.

Das Team kam zu dem Schluss, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit für Myokarditis als mögliche Nebenwirkung nach einer Impfung gerechtfertigt ist.

Neue Studie unterstützt Zusammenhang zwischen mRNA-COVID-Impfstoffen und Herzentzündungen

Eine separate Studie, die am 29. Juni in JAMA Cardiology veröffentlicht wurde, untersuchte sieben Fälle von akuter Myokarditis. Vier Fälle traten innerhalb von fünf Tagen nach der COVID-Impfung zwischen dem 1. Februar und dem 30. April auf.

Alle vier Patienten hatten die zweite Dosis eines mRNA-Impfstoffs erhalten und präsentierten sich mit starken Brustschmerzen, hatten Biomarker-Nachweise für eine Myokardschädigung, wurden ins Krankenhaus eingeliefert und hatten Testergebnisse, die mit einer Myokarditis übereinstimmten.

„Es ist möglich, dass diese vier Fälle von akuter Myokarditis ein seltenes, potenzielles unerwünschtes Ereignis im Zusammenhang mit der mRNA-COVID-19-Impfung darstellen“, schreiben die Forscher. „Die Ergebnisse des vorliegenden Berichts lassen die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen der mRNA-COVID-19-Impfung und akuter Myokarditis aufkommen.“

Eine Assoziation zwischen COVID-Impfstoffen und Myokarditis wurde zuerst in Israel mit einer Fallstudie im Februar berichtet, die einen 19-jährigen Mann betraf.

Am 26. April sickerten Details aus einem Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums durch, die unter Experten Besorgnis über einen möglichen Zusammenhang zwischen dem COVID-Impfstoff von Pfizer-BioNTech und Myokarditis auslösten.

Ein vorläufiger Bericht eines israelischen Komitees, das mit der Überwachung von Impfstoff-Nebenwirkungen beauftragt ist, fand 62 Fälle von Myokarditis, darunter zwei Todesfälle, bei Menschen, die den Pfizer-Impfstoff erhalten hatten. Sechsundfünfzig Fälle traten nach der zweiten Dosis des Impfstoffs auf, und 55 Fälle traten bei Männern auf – die meisten im Alter zwischen 18 und 30 Jahren.

Die beiden Patienten, die starben, waren Berichten zufolge bis zum Erhalt des Impfstoffs gesund und hatten keine Vorerkrankungen.

Am 27. April berichtete Reuters, dass das US-Verteidigungsministerium 14 Fälle von Herzentzündungen bei Menschen untersucht, die durch die Gesundheitsdienste des Militärs geimpft wurden.

Am 2. Juni bestätigten israelische Gesundheitsbeamte einen wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff COVID von Pfizer und Dutzenden von Fällen von Herzentzündungen bei jungen Männern nach der zweiten Dosis.

Wie The Defender am 10. Juni berichtete, bestätigte das Beratungskomitee der CDC eine höher als erwartete Anzahl von Fällen von Herzentzündungen bei 16- bis 24-Jährigen, die kürzlich eine zweite Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer und Moderna erhalten hatten.

Basierend auf einem Bericht des CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) COVID-19 Vaccine Safety Technical Work Group (VaST) vom 24. Mai, aktualisierte die CDC am 1. Juni ihre Website mit folgendem Text:

„Daten aus VAERS [Vaccine Adverse Events Reporting System] zeigen, dass im 30-Tage-Fenster nach der COVID-19-Impfung der Dosis 2 mRNA eine höhere Anzahl von Myokarditis/Perikarditis-Fällen bei 16-24-Jährigen beobachtet wurde als erwartet.“

Am 23. Juni sagte die ACIP, dass es eine „wahrscheinliche Assoziation“ von „leichten“ Herzentzündungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach der Impfung mit dem mRNA-COVID-Impfstoff gebe und eine Warnmeldung gerechtfertigt sei.

Das Sicherheitsgremium bestätigte mehr als 1200 Fälle von Myokarditis oder Perikarditis bei 16- bis 24-Jährigen, die einen mRNA-COVID-Impfstoff erhalten hatten, die meist bei Männern nach der zweiten Dosis auftraten.

Wie The Defender am 28. Juni berichtete, fügte die U.S. Food and Drug Administration den Datenblättern von Pfizer und Moderna eine Warnung hinzu, die auf ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis nach der Impfung hinweist.

Nach den neuesten Daten von VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 18. Juni 2021 1342 Fälle von Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung) in allen Altersgruppen nach einer COVID-Impfung gemeldet.

Von den 1342 gemeldeten Fällen wurden 835 Fälle Pfizer zugeschrieben, 458 Fälle Moderna und 45 Fälle dem COVID-Impfstoff von Johnson & Johnson.