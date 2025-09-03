Die Zukunft des Gazastreifens aus der Sicht des Weißen Hauses

Thierry Meyssan



Präsident Donald Trump, der Benjamin Netanjahu rügte, als dieser ihn aufforderte, Gaza zu annektieren, scheint sich nun doch vorzubereiten, die Kontrolle über das palästinensische Gebiet zu übernehmen. Während Tel Aviv sich anschickt, das gesamte Mandatsgebiet Palästina zu annektieren, und Ägypten und Jordanien dagegen der Palästinensischen Autonomiebehörde die Schlüssel übergeben wollen, wird eine riesige Immobilienoperation im Wert von 100 Milliarden Dollar in Betracht gezogen.

US-Präsident Donald Trump berief am 27. August ein Treffen im Weißen Haus ein, um Vorschläge für die Zukunft des Gazastreifens zu sammeln. Um JD Vance, Vizepräsident, Steve Witkoff, Sondergesandter, und Marco Rubio, Außenminister, waren auch Jared Kushner, ehemaliger Berater während Trumps erster Amtszeit, Tony Blair, ehemaliger britischer Premierminister, und Ron Dermer, israelischer Minister für strategische Angelegenheiten, anwesend.