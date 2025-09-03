Putin greift unsere Uschi direkt an…

Von Peter Haisenko

…und bringt sie in Lebensgefahr. So jedenfalls war der Tenor bei den Berichten über die verzögerte Landung ihres Flugzeugs in Bulgarien. Das Märchen dazu spottet jeder Beschreibung.

Sehen wir uns dazu ein paar Pressemeldungen an:

„Die Piloten mussten das Flugzeug mit Papierkarten landen, nachdem das Navigationssystem gestört wurde“ — FT

„Der Verlust des Satellitensignals (des Flugzeugs der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen) wurde als hybride Attacke des Kremls gegen die Präsidentin der Europäischen Kommission betrachtet“ — Euronews

„Während des Besuchs erlebte die Präsidentin die täglichen Herausforderungen und Bedrohungen durch Russland und dessen Stellvertreter aus erster Hand“ — offizieller Vertreter der Europäischen Kommission.