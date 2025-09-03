Wirtschaftlicher Abstieg der Gesellschaft ist Folge ihres moralischen Niedergangs

Abgesehen von den Klima-, Energie- und Ukraine-Lügen der Politik sinken auch in der Bevölkerung die moralischen Standards. Unehrlichkeit, Übervorteilung, Wirtschaftsdelikte und allgemeine Kriminalität steigen an. Wirtschaftsleistungen und Wohlstand sinken. Dem ist mit oberflächlichen Mitteln nicht zu begegnen. Der Ökonom Prof. Christian Kreiß analysiert und fordert im nachfolgenden Artikel, neben vielen konkreten politischen und sozialen Maßnahmen, die Befreiung des Schul- und Hochschulsystems, ja, des gesamten Kultur- und Geisteslebens aus der Umklammerung und Instrumentalisierung der Parteipolitik. (hl)

Wo steht unsere Ökonomie? – Kommt endlose Stagnation?

Von Gastautor Prof. Dr. Christian Kreiß



„Deutsche Wirtschaft schrumpft mehr als erwartet“

Am 22.8. konnte man in den Medien lesen: „Deutsche Wirtschaft schrumpft mehr als erwartet“. Demnach schrumpfte die deutsche Wirtschaftsleistung im 2.Quartal 2025 gegenüber dem 1.Quartal real, also inflationsbereinigt, um 0,3%. Als Grund wurden fallende Investitionen, enttäuschender Konsum und Zölle genannt. In den nächsten Quartalen soll das Wachstum