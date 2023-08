Das Spiel hat begonnen, die erste Halbzeit endet mit einer enttäuschenden Leistung des Stürmers, der für das Toreschießen zuständig ist. Der DT (in einigen Ländern der Míster) entscheidet, dass seine Zeit abgelaufen ist und der Ersatzstürmer das Spielfeld betreten muss. Aber das Problem ist nicht, dass der 9-Tore-Schütze mehr spielt, sondern dass seine Mannschaft nicht funktioniert. Wenn er zur Halbzeit geht, wird er als derjenige dargestellt, der für die Niederlage verantwortlich ist, während der Rest seiner Mannschaftskameraden, angefangen beim Trainer selbst, die Dinge nicht richtig gemacht hat.

Nein, Sie irren sich nicht, lieber Leser, Sie lesen kein Sportmedium, das ein Wochenendspiel kommentiert, sondern einen geopolitischen Artikel, der sich auf den Krieg in Europa zwischen Russland und der NATO konzentriert.

Der facettenreiche WP ist nichts weiter als eine Metapher für ein angelsächsisches Modell, das die Ukraine in den Ruin getrieben hat und den Rest Europas mit sich in den Abgrund reißen will, um Russland zu zermürben.