Die herrschenden Klassen bereiten sich auf die nächste Pandemie vor

John Bell, der ehemalige Testzar des Vereinigten Königreichs, sagte, dass eine Vogelgrippe-Pandemie 15 Mal mehr Menschen töten könnte als die COVID-19-Pandemie. Der Regius-Professor für Medizin an der Universität Oxford sagte kürzlich in einem Interview, er wünsche sich, dass die herrschenden Klassen der Welt an drei Dingen arbeiten, um die nächste Pandemie zu „stoppen“.

Hier sind die drei Dinge, die wir von den Herrschenden erwarten sollten, um die Öffentlichkeit in Panik zu versetzen und mit einer weiteren Pandemie zu kontrollieren, laut einem Bericht von Politico:

Massenüberwachung: Die Machthaber behaupten natürlich, es sei zu unserem Besten, aber die Menschen müssen verfolgt und aufgespürt werden, um sicherzustellen, dass die nächste Epidemie wie geplant verläuft. Die Vereinigten Staaten haben Abwässer getestet, um COVID aufzuspüren, aber sie können es nicht mit den Erkrankten in Verbindung bringen, sagt Bell. Deshalb benötige man eine bessere Methode, um sicherzustellen, dass die Menschen keine fehlerhaften Tests erhalten, die ihnen sagen, was die herrschende Klasse entscheidet.

Seiner Meinung nach sollte das Wasser-Testprogramm durch die Möglichkeit der Metagenom-Sequenzierung ergänzt werden, eine Technik, die das gesamte Erbgut einer Probe analysiert und bisher unbekannte Krankheitserreger identifizieren kann. Diese Methode kann auch zur Identifizierung anderer Krankheiten eingesetzt werden, z.B. zur Feststellung einer arzneimittelresistenten Tuberkulose bei einem Patienten, der dann sofort mit dem entsprechenden Antibiotikum behandelt werden kann.

Entwicklung eines routinemäßigen Impfprogramms für Erwachsene: Dies wird eine massive Propagandakampagne erfordern, insbesondere wenn man bedenkt, dass Menschen mit gesundem Menschenverstand die letzte mRNA-Impfung vermieden haben, die die Herren der Schöpfung der Sklavenklasse aufzwingen wollten. Aber um die Menschen zu kontrollieren, müssen sie sie überzeugen, die Impfstoffe zu nehmen, die sie gerade unter dem Vorwand entwickelt haben, eine Epidemie zu stoppen. Kein Land, ob arm oder reich, hatte ein solches Programm oder eine entsprechende Infrastruktur, als Covid ausbrach, sagt Bell.

„Man kann sich einen Ort vorstellen, an dem die Menschen einbestellt werden, um sich gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern für Erwachsene impfen zu lassen“, sagte er. Dazu könnten Impfungen gegen das Respiratorische Synzytialvirus, Gürtelrose und andere Krankheiten gehören. Diese Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens könnte auch für andere Routinebehandlungen genutzt werden, etwa für injizierbare Medikamente zur Senkung des Cholesterinspiegels, lang wirkende Verhütungsmittel oder lang wirkende antiretrovirale Medikamente gegen HIV.

Aufbau eines Netzwerks für klinische Studien in Afrika: Das liegt auf der Hand. Die Mächtigen wollen neue Impfstoffe an ahnungslosen Menschen in Afrika testen. Diese Soziopathen behandeln die Afrikaner, als gehörten sie ihnen, als könnten sie mit ihnen machen, was sie wollen. Das ist unglaublich beunruhigend. „Wenn man in einer Firma auf der Welt einen Impfstoff entwickelt, möchte man ihn vielleicht in einem afrikanischen Netzwerk testen, auch weil es möglich ist, dass der Erreger dort zuerst auftritt“, sagt er. Das könnte auch helfen, die Vorbehalte gegen Impfstoffe auf dem Kontinent abzubauen, meint Bell.

Aber warum sollte jemand „impfscheu“ sein? Man darf nicht vergessen, dass ein Impfstoff entwickelt wird, um Menschen vor einer Krankheit zu schützen“, die durch einen Impfstoff verursacht wird. Das kann man sich nicht vorstellen.

Das Netzwerk sei auch nützlich, um Medikamente gegen chronische Krankheiten wie Diabetes und Herzkrankheiten zu testen. „Afrika war nie eine Quelle für Patienten und Funktionen für klinische Studien, obwohl dort 1,4 Milliarden Menschen leben“, warb Bell für die Idee.

Wir müssen uns vor den Plänen der Psychopathen in Acht nehmen. Das ist eine dystopische Zukunft, es sei denn, wir alle begreifen, dass wir uns von niemandem beherrschen lassen müssen.