Die zweite Stufe der Massenpsychose nimmt ihren Lauf

Es ist erst eine Woche her, dass unsere Zukunft besser aussah als in den letzten zwei Jahren. Die Mandate wurden aufgehoben und die Wissenschaft wechselte endlich auf die Seite der Vernunft.

Dann… EINE VOLLBREMSUNG.

Aber jetzt, innerhalb weniger Tage, sind alle diese Sessel-Virologie-Experten, die Ihnen gesagt haben, dass Ihr gesunder, ungeimpfter Körper eine tödliche Bedrohung für diejenigen ist, die eine Doppelmaske tragen und bereits 3-4 Dosen der experimentellen Impfung genommen haben, über Nacht zu Experten für Außenpolitik und den Geist von Wladimir Putin geworden. Schade, dass sie nicht auch noch zu Experten für Geschichte werden.

Ich werde nicht viel dazu sagen, dass der Eifer, der um die Ukraine geschürt wird, unheilvoll verlogen und falsch ist, denn wenn man sich ansieht, wie die Menschen auf den andauernden Völkermord im Jemen, die Verwüstungen in Libyen und Syrien und die katastrophalen Besetzungen im Irak und in Afghanistan reagiert haben – oder eben NICHT reagiert haben -, dann sieht man, dass der öffentliche Eifer nur dorthin fließt, wo die Mainstream-Medien hingehen. (Disclaimer: Ich bin der festen Überzeugung, dass die Invasion in der Ukraine schrecklich, grausam, böse, verrückt, herzzerreißend, deprimierend und noch schlimmer ist, aber das liegt daran, dass ich Erfahrung darin habe, gegen den Krieg zu sein und vor den Handlungen des Staates zurückzuschrecken… egal welchen Staates.)

Für jeden, der sich weigert, die Mainstream-Medien mietfrei in seinem Kopf wohnen zu lassen, ist es einfacher denn je zu sehen, wie wenig originelles, kritisches Denken zwischen den Ohren des durchschnittlichen CNN-Zuschauers stattfindet. Man nennt das Gedankenkontrolle, und das Hauptsymptom ist das Nachplappern von Ideen, die nicht die eigenen sind, über Themen, die einen nicht betreffen. Das ist sektenartig. Und oft psychotisch.

Eine Psychose bei einem Menschen ist eine interessante Sache.

Ich habe das bei meiner Arbeit mit schamanischer Pflanzenheilkunde schon ein paar Mal erlebt, und um ehrlich zu sein, ist das ziemlich beängstigend. Manchmal verlieren die Menschen in dieser Situation den Bezug zur Realität, und was dann immer passiert, ist, dass ein verdrängter Teil ihres Schattenselbst in die Kommandozentrale krabbelt und das Ruder übernimmt. Es ist phänomenal, denn wenn das passiert, ist es immer der Schatten. Die Menschen rutschen nicht in eine Psychose und fangen an, sich wie der Dalai Lama zu verhalten.

Die Psychose als kollektiver Zustand ist geradezu erschreckend.

Das ist etwas ganz anderes, und es ist der Stoff, aus dem die Geschichte gemacht ist. Wenn eine Massenpsychose in einer Gesellschaft um sich greift, werden die menschlichsten Eigenschaften der Menschen aufgewühlt, während der kollektive Schatten wütend hervortritt. Wenn dieser Schalter im Kollektivbewusstsein umgelegt wird, begehen Menschen die abscheulichsten Gräueltaten. Es ist ein Geistesvirus, der sich wie ein Lauffeuer ausbreitet.

Es gibt sicherlich viele historische Beispiele, aber als ich diesen Artikel schrieb, war Ruanda der erste Horror, der mir in den Sinn kam.

Vor ein paar Jahren hielt ein Überlebender des Völkermords in Ruanda von 1995 einen Vortrag in der Schule meines Sohnes. Sein Vortrag war fesselnd und eloquent, aber auch völlig schockierend. Er erzählte, wie die Psychose in kürzester Zeit um sich griff und alle mit einer unsichtbaren Welle des Wahnsinns ansteckte.

Er erzählte, wie er aus einem verschlossenen Gebäude entkam, das von Hutu-Banden in Brand gesetzt worden war, die fieberhaft jeden zu Tode hackten, der aus den Fenstern sprang. Er hatte Glück, dass er dem entkam, und an einem Punkt seiner Flucht kam er an einen blutroten Fluss mit einer endlosen Masse schwimmender, aufgedunsener Leichen. Er kann das Bild immer noch sehen, wenn er die Augen schließt.

In einem Zeitraum von etwa 100 Tagen wurden schätzungsweise 500 000 bis 800 000 Tutsis, gemäßigte Hutus und Angehörige anderer ethnischer Minderheitengruppen massakriert. Dieses Ereignis ist sowohl einzigartig als auch relevant für die Rolle, die die Medien bei der Aufstachelung und Aufrechterhaltung der Gewalt gespielt haben.

Das Radio wurde zu einer mächtigen Waffe, um den ruandischen Völkermord anzustacheln und zu lenken… Was ich am Inhalt dieser Sendungen (deren Abschriften in den IMI-Organisationsunterlagen und deren Tonbänder im Inventar der ruandischen Video- und Audiokassetten zu finden sind) besonders interessant fand, war die Art und Weise, in der die Bemühungen, die Ausrottung der Tutsi-Bevölkerung zu lenken, mit den Bemühungen einhergingen, die Autorität über die Erzählung der Geschichte zu beanspruchen. Die Radiosendungen offenbaren einen Kampf darum, wer die Geschichte erzählen darf, und damit einen Kampf um das Wahrheitsmonopol. Mit anderen Worten: Die RTLM-Sendungen zeigen ein Phänomen, das universeller zu sein scheint, nämlich die politische Notwendigkeit des Geschichtenerzählens.

Eine von den Massenmedien ausgelöste Massenpsychose, die durch das Monopol der Medien auf die Erzählung, die Geschichte, angetrieben wird. Dies ist ein sehr reales Phänomen, das in unserer Welt gerade jetzt stattfindet. Außerdem bauen wir auf dem Wahnsinn der letzten zwei Jahre auf… und dieses Mal steht ein Krieg auf dem Spiel. Ein sehr großer Krieg.

Wenn sich diese Psychose durchsetzt, wird die gesamte Orwellsche Standardsprache gelten, und nichts wird mehr zählen als der Sieg und die Gesundheit des Staates. Es wird keinen Platz für die Unentschlossenen, die Besorgten oder die Verweigerer geben. Es wird keine Grauzone erlaubt sein. Jeder wird gezwungen sein, sich für ein Team zu entscheiden. Dies geschieht bereits.

Wir befinden uns bereits in einer Situation, in der viele Menschen ihre persönliche Autorität aufgegeben und sie an die unzensierten „Experten“ abgetreten haben. Viele unter uns haben bereits bewiesen, dass sie bereit sind, uns Nonkonformisten zu bestrafen, indem sie uns ausschließen, unser Leben stören, uns ausgrenzen, diskriminieren, ächten, kritisieren, verurteilen, beschuldigen und uns anders machen. Das Kriegsfieber zu schüren, wird nicht helfen. Es wird die Flutwelle der Psychose, die auf uns zukommt, nur noch verstärken.

Ich brauche kein Team, vor allem, wenn alle Teams verrückt und selbstmörderisch sind, und das macht mich einzigartig. Es ist eine gefährliche Position, aber einzigartig, und ich mag Einzigartigkeit, und ich ziehe sie 1.000.000 zu 1 der Konformität vor. Aber so bin ich nun mal. Ich habe kein Problem damit, keine Sympathie für Putin zu empfinden, aber auch keine Sympathie für die provokative Außenpolitik der USA zu haben.

Ich würde gerne sehen, dass kühle Köpfe die Oberhand gewinnen, aber ich habe das Gefühl, dass wir auf das Unvermeidliche zusteuern, und für Menschen wie Sie und mich besteht unsere heilige Aufgabe darin, die Fassung zu bewahren und ein Beispiel für alle da draußen zu geben, die unseren Mut nutzen können, um ihre Integrität und Individualität wiederzubeleben.

Während sich also die Welt dreht und die Menschen weiterhin tun, was die Menschen tun, bitte ich Sie, über Ihre Individualität in all dem nachzudenken. Worum geht es in Ihrem Leben wirklich, wenn Sie den Wahnsinn der Herde beseitigen?

Vernunft ist das Gegengift zur Psychose. Bewegen Sie Ihre.