„Dies ist eine Ausrottung“: Israels Angriff auf das letzte funktionierende Krankenhaus im Norden des Gazastreifens

Von Qassam Muaddi,

Israel entleert im Rahmen seiner andauernden ethnischen Säuberungskampagne den nördlichen Gazastreifen seiner Bewohner. Eine der wichtigsten Strategien, die das Land dabei anwendet, sind Krankenhäuser, und das Kamal-Adwan-Krankenhaus in Beit Lahia ist zu einem Hauptziel geworden.

Zehntausende vertriebene Palästinenser im Norden des Gazastreifens wurden seit Montag, dem 21. Oktober, von der israelischen Armee auf einen Todesmarsch gezwungen. Der Norden des Gazastreifens wird von seinen Bewohnern geleert, und eine der Strategien Israels, um dieses Ziel zu erreichen, besteht darin, die wenigen verbliebenen sozialen Einrichtungen des Gebiets auszuschalten: Krankenhäuser.

Im Rahmen ihrer andauernden Offensive im nördlichen Gazastreifen versucht die israelische Armee seit 18 Tagen, das gesamte Gebiet nördlich von Gaza-Stadt zu räumen. Mindestens 200.000 Menschen halten sich dort weiterhin auf, viele von ihnen aus Angst, laut Aussagen vor Ort, dass sie auf dem Weg nach Süden oder in von Israel ausgewiesenen „Sicherheitszonen“, die in den letzten Monaten ständig bombardiert wurden, ins Visier genommen werden. Die andauernde Belagerung umfasst eine zweite Belagerung innerhalb der Belagerung des Flüchtlingslagers Jabalia, begleitet von einer massiven Bomben- und Granatenkampagne, die Zehntausende von Menschen zwingt, ihre Häuser zu verlassen. Viele von ihnen sind nach Beit Lahia und insbesondere ins Kamal-Adwan-Krankenhaus geflüchtet. In den letzten 18 Tagen hat das Krankenhaus täglich Hilferufe gesendet und vor einer drohenden humanitären Katastrophe gewarnt.

Das Kamal Adwan Hospital in Beit Lahia ist eines von drei funktionierenden Krankenhäusern im nördlichen Gaza-Gouvernement. Das Krankenhaus ist das einzige voll funktionsfähige medizinische Zentrum im Norden mit einer spezialisierten Neugeborenenstation.

Die beiden anderen Krankenhäuser in Gaza sind kaum funktionsfähig. Das Indonesian Hospital in der Stadt Sheikh Zayed stellte letzte Woche seinen Betrieb ein, nachdem israelische Truppen es belagert und in seine Umgebung eingedrungen waren. Das kleinere Al-Awda-Krankenhaus in Dschabalija hat den Großteil seiner Dienste eingestellt und ist nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Am Dienstag, dem 22. Oktober, berichtete der Direktor des Al-Awda-Krankenhauses, Bakr Abu Safiyeh, dem Fernsehsender al-Ghad, dass israelische Quadrocopter-Drohnen direkt auf das Krankenhaus feuern.

Dr. Baker sagte, dass israelische Quadrocopter auch das Feuer auf alle Personen eröffneten, die sich auf der Straße bewegten, einschließlich Krankenwagen. Laut dem Krankenhausdirektor wurde ein israelischer Angriff auf einen Krankenwagen abgefeuert, in dem sich eine Mutter befand, die gerade entbunden hatte. Die Mutter wurde getötet, sagte Dr. Baker, und das Baby wurde später von Rettungsteams lebend gefunden und in die Neugeborenenstation des Kamal Adwan Krankenhauses gebracht.

Warum Krankenhäuser das Ziel sind, um den Norden des Gazastreifens zu entvölkern

Das nach Kamal Adwan, einem palästinensischen Widerstandskämpfer, der 1973 in Beirut von Israel ermordet wurde, benannte Krankenhaus ist zu einem zentralen Anlaufpunkt für Verwundete und Vertriebene geworden. Wie die meisten anderen Krankenhäuser in Gaza ist das Kamal-Adwan-Krankenhaus im vergangenen Jahr des Völkermordkrieges der einzige verbliebene öffentliche Ort im Norden des Gazastreifens, der Dienstleistungen und Unterkünfte anbietet und das Rückgrat der Zivilgesellschaft und des sozialen Zusammenhalts im Gazastreifen darstellt. Deshalb hat Israel es ins Visier genommen, um die Bevölkerung im Dienste des israelischen Plans, den Norden zu entvölkern, gewaltsam zu vertreiben. Dieser Plan wird inzwischen als „Plan der Generäle“ bezeichnet.

Zwei Wochen vor Beginn der aktuellen Belagerung Israels teilte Netanjahu den israelischen Gesetzgebern mit, dass er den „Generalplan“ in Betracht ziehe, der nach dem Vorschlag benannt wurde, den hochrangige israelische Armeeangehörige Anfang September auf der Grundlage der Vision des pensionierten israelischen Generals Giora Eiland vorbrachten, der vor einem Jahr in einem Gastkommentar erklärte, wie der Norden des Gazastreifens durch Massenhunger und Ausrottung von der gesamten Bevölkerung befreit werden sollte.

Der Plan ist eine erweiterte Version dessen, was Israel bereits seit einem Jahr tut, einschließlich der gezielten und gewaltsamen Räumung von Krankenhäusern. Im November führten israelische Streitkräfte erstmals eine Razzia im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt durch, als das Gelände und seine Umgebung mit vertriebenen Familien überfüllt waren, und zwangen Mediziner, Patienten und Vertriebene zum Verlassen des Geländes. Doch als die israelischen Streitkräfte im Februar begannen, sich aus Teilen des Gazastreifens, darunter auch aus Gaza-Stadt, zurückzuziehen, kehrten die Palästinenser nach al-Shifa zurück und begannen, Teile davon wieder in Betrieb zu nehmen, während vertriebene Familien begannen, die Räumlichkeiten erneut zu übernehmen.

Im April drangen israelische Streitkräfte ein zweites Mal in al-Shifa ein, um in einer mehrwöchigen Razzia den sozialen Zusammenbruch in Gaza-Stadt zu beschleunigen. Die israelische Armee durchkämmte das Krankenhaus Gebäude für Gebäude und Stockwerk für Stockwerk, zerstörte Ausrüstung und richtete nach Aussagen von Überlebenden, die Mondoweiss damals gesammelt hatte, Hunderte von Hinrichtungen an zivilen Regierungsangestellten an und teilte die Menschen in verschiedenfarbige Armbänder ein. Am Ende der Operation erklärte Dr. Marwan Abu Saada, stellvertretender Direktor von al-Shifa, gegenüber UN News, dass die Zerstörung von al-Shifa „das Herz des Gesundheitssystems im Gazastreifen herausgerissen“ habe, und fügte hinzu, dass „al-Shifa für immer zerstört“ sei.

Im Dezember 2023, zwei Monate nach Beginn des israelischen Völkermords in Gaza, überfielen israelische Streitkräfte das Kamal-Adwan-Krankenhaus und zwangen medizinisches Personal, Patienten und vertriebene Zivilisten zur Evakuierung. Das Krankenhaus nahm im Juli nach gemeinsamen Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation und anderer internationaler Parteien sowie Druck auf Israel, begrenzte Mengen humanitärer Hilfe in den Norden zu lassen, einen Teilbetrieb wieder auf.

Während Israel sein Augenmerk auf den nördlichsten Bezirk des Gazastreifens richtete, um Eilands Plan umzusetzen, ist das Kamal Adwan Hospital nun die letzte Bastion der palästinensischen Standhaftigkeit im Norden. Dies macht es zu einem Hauptziel der andauernden israelischen Offensive. Das Kamal Adwan Hospital stand mehrmals kurz vor der vollständigen Schließung, hauptsächlich aufgrund des Mangels an Treibstoff für die Stromgeneratoren. Jedes Mal wurde es durch den verstärkten Druck internationaler Parteien auf Israel gerettet, begrenzte Mengen an Treibstoff durchzulassen.

Kamal-Adwan-Krankenhaus trotz Belagerung und Überlastung

„Wir brauchen Blutkonserven, Leichentücher, Ärzte und Lebensmittel“, erklärte Dr. Husam Abu Safiyeh, Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses, am Mittwoch, dem 23. Oktober, gegenüber den Medien und wies darauf hin, dass die israelischen Streitkräfte die Internetdienste in der Region unterbrochen hatten.

Am Tag zuvor, am 22. Oktober, hatte Dr. Abu Safiyeh den Medien mitgeteilt, dass das Krankenhaus keine Blutkonserven mehr habe, dass es an medizinischem Personal mangele, dass das verfügbare Personal hungrig und erschöpft sei und dass den Stromgeneratoren bald der Treibstoff ausgehen werde.

Dr. Abu Safiyeh gab außerdem an, dass das Krankenhaus 130 Verwundete behandle, darunter 14, die an Beatmungsgeräten angeschlossen seien, und dass die Sanitäter die Verwundeten nicht von den Straßen evakuieren könnten, da sie Gefahr liefen, von israelischen Quadrocoptern beschossen zu werden. Er forderte außerdem internationale Organisationen auf, einen humanitären Korridor für die Evakuierung der Verwundeten zu öffnen, und beschrieb sein Krankenhaus als „Massengrab“.

Eine Woche zuvor, am 16. Oktober, veröffentlichte Dr. Abu Safiyeh ein Video, das er in der Neugeborenenstation des Kamal-Adwan-Krankenhauses aufgenommen hatte. Das Video zeigte Babys in Brutkästen und palästinensische Krankenschwestern, die sich um sie kümmerten. „Dies sind Kinder in schwierigen Fällen, und es kommen noch mehr Fälle hinzu, da wir für morgen Kaiserschnitte geplant haben“, sagte er während der Dreharbeiten.

„Dieses Mädchen hier kam zur Welt, nachdem ihre Familie Opfer eines [israelischen] Angriffs wurde“, sagte Abu Safiyeh, während er ein bestimmtes Neugeborenes filmte. ‚Ihre Mutter und ihr Vater wurden getötet, ebenso wie ihre Großmutter, und sie ist jetzt allein mit einer Kopfwunde und einer sekundären Entzündung‘, erklärte er. ‚Wenn der Treibstoff [für die Stromgeneratoren] nicht ankommt, wird es eine humanitäre Katastrophe für diese Kinder geben‘, warnte er.

In den Abteilungen des Krankenhauses schilderte das medizinische Personal seine Arbeitsbedingungen. „Es gibt Fälle von Verbrennungen, inneren Blutungen, Schädelbrüchen und Amputationen von Gliedmaßen“, berichtete Dr. Ameen Abu Amshah, der in Kamal Adwan tätig ist, gegenüber Mondoweiss. „Von zehn bis fünfzehn Verwundeten, die wir auf einmal aufnehmen, sind durchschnittlich sieben dringende Fälle für eine Operation. Wir haben einfach nicht die Kapazitäten für all das und sind gezwungen, Prioritäten bei den Fällen zu setzen, die gerettet werden können„, sagte Dr. Abu Amshah.

„Die Besatzungsarmee hat den Ärzten befohlen, das Land zu verlassen, auch per Telefonanruf“, sagte Abu Amshah. „Das ist eine Ausrottung. Der Norden des Gazastreifens wird ausgelöscht, Dschabalija wird ausgelöscht und das Krankenhaus Kamal Adwan wird ausgelöscht, aber wir werden nicht gehen.“

Erzwungener Todesmarsch

Am Dienstag, dem 23. Oktober, warfen israelische Drohnen Flugblätter ab und sendeten Sprachnachrichten an Palästinenser, die in der Umgebung von Kamal Adwan und auf dessen Gelände verblieben waren, und forderten sie auf, das Gelände zu verlassen. In der Zwischenzeit wurden Hunderte von Palästinensern zusammengetrieben und gezwungen, andere Unterkünfte zu verlassen, nachdem Männer unter ihnen verhaftet worden waren. Tausende wurden weit entfernt von den letzten noch stehenden öffentlichen Einrichtungen auf der Straße zurückgelassen und gezwungen, sich erneut mit vorgehaltener Waffe auf den Weg zu machen, wie Aufnahmen der israelischen Armee zeigen.

Dr. Abu Amshah von Kamal Adwan sagte jedoch gegenüber Mondoweiss, dass er eines weiß: Trotz des Mangels an Lebensmitteln, der Erschöpfung, der Belagerung und der israelischen Drohnen „werden wir palästinensischen Ärzte nicht gehen. Wir bleiben für unser Volk.“