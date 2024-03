Diese Änderungen sind inakzeptabel

Frau Dr. Heike Wiegand hat den am 9. März veröffentlichten Artikel von James Roguski „THESE AMENDMENTS ARE UNACCEPTABLE“ übersetzt und kommentiert.

James Roguski schreibt:

Ich habe ENDLICH ein inoffizielles Dokument erhalten, das eine aktualisierte Version der vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften zu sein scheint. Bitte lesen Sie es und verbreiten Sie es weit und breit.

James Roguski (einer der besten Beobachter und schärfster Kritiker der WHO-Abkommen aus den Vereinigten Staaten) hat ein inoffizielles Dokument erhalten, das eine aktualisierte Version der vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) zu sein scheint. Er hat es auf seiner Website am 9. März 2024 veröffentlicht. Zudem hat er die darin enthaltenen 10 Punkte zusammengefasst, die er für inakzeptabel hält und aus seiner Sicht vehement abgelehnt werden müssen.

Wir haben seine 10 Punkte nachfolgend ins Deutsche übersetzt.

Unsere Freiheit und Selbstbestimmung sind in Gefahr

