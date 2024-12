Diese Dystopie hängt davon ab, unbequeme Wahrheiten zu verbergen.

Dies ist eine Zivilisation, die aus trügerischen Gedanken, trügerischen Worten und trügerischen Taten besteht. Alles an ihr ist betrügerisch.

Caitlin Johnstone

Diese Zivilisation ist auf der Praxis aufgebaut, unbequeme Wahrheiten ständig aus den Augen und aus dem Sinn zu verdrängen. Ein ganzes Imperium wird durch Abschottung und Vermeidung zusammengehalten.

Unbequeme Wahrheiten werden auf viele verschiedene Arten vor uns verborgen. Sie werden durch Propaganda, Indoktrination, Zensur, Algorithmusmanipulation und andere Formen der narrativen Kontrolle vor unserem Verstand verborgen, um die Art und Weise, wie wir über unsere Welt denken, zu manipulieren.

Unbequeme Wahrheiten werden durch die Manipulation der materiellen Realität vor unseren Augen und Ohren verborgen. Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit Plastik: Während wir Entwicklungsländer mit unserem Müll überfluten, exportieren westliche Nationen ihre eigenen Abfallberge in ärmere Länder. Würden diese Länder gezwungen, ihren produzierten und verbrauchten Abfall innerhalb der eigenen Grenzen zu behalten, hätte der Westen zwei Optionen: Entweder die Unternehmen müssten aufhören, die Kosten ihrer Industrie auf die Umwelt abzuwälzen, oder die Gesellschaft würde buchstäblich im eigenen Müll ersticken. Indem wir unseren Abfall außer Sichtweite schaffen, verschleiern wir die Widersprüche und Missstände, die tief in die kapitalistische Gesellschaft eingebaut sind – und können so weiter so tun, als wäre alles in bester Ordnung.

Unbequeme Wahrheiten werden vertuscht, wenn Gesetze erlassen werden, um Obdachlose zu zwingen, aus reichen Vierteln und anderen Orten wegzuziehen, wo sie nicht erwünscht sind, oder sie alle in „Zeltstädte“ zu zwingen, wie Donald Trump sagt, dass er das tun will. Es gibt niemals Pläne, diesen Menschen ein Zuhause zu geben oder die zugrunde liegenden Probleme zu lösen, die zu Armut und Obdachlosigkeit führen; es gibt immer nur Pläne, die Symptome der Ungerechtigkeiten und Missstände zu verbergen, die in das Gewebe der Zivilisation, in der wir leben, eingewoben sind.

Unbequeme Wahrheiten werden vertuscht, wenn wir die frühere Sklaverei in unseren eigenen Ländern verurteilen, während wir immense Mengen an Lohnsklaverei in den globalen Süden auslagern und verarmten Nationen Arbeitskräfte und Ressourcen zu erpresserischen und zunehmend unfairen Preisen entziehen. Das Leid, die Verarmung, die unerbittliche Schufterei und die schrecklichen Arbeitsbedingungen dieser ausländischen Arbeitskräfte werden aus den Augen und aus dem Sinn gehalten, während wir uns mit billigen Waren vollstopfen und ihnen unseren Müll ins Gesicht werfen.

Unbequeme Wahrheiten werden dadurch verdeckt, dass unsere Machthaber in fernen Ländern viel bereitwilliger Gewalt anwenden als hierzulande. In der westlichen Welt müssen Sie vielleicht befürchten, von einem Polizisten angegriffen zu werden oder dass ein Sondereinsatzkommando Ihre Tür aufbricht und Ihren Hund tötet, wenn Sie verdächtigt werden, Drogen zu verkaufen, aber Sie müssen nicht befürchten, dass Ihr Haus bombardiert wird oder Ihre Kinder von militärischen Scharfschützen erschossen werden, während sie auf der Straße spielen. Weil fremde Nationen aus den Augen und aus dem Sinn sind, denken die Manager des westlichen Imperiums nicht daran, Feuer auf sie zu regnen, um ihre strategischen Interessen zu fördern.

Wir laufen in dieser perversen Dystopie herum und lachen und scherzen und tun so, als sei alles in Ordnung, aber es ist nicht alles in Ordnung. Menschen leiden und sterben in einem unvorstellbaren Ausmaß wegen der Systeme, die es uns ermöglichen, so zu leben, und wenn es nicht die hinterlistige Art und Weise gäbe, in der dies immer aus den Augen und aus dem Sinn versteckt wird, würden wir es aus erster Hand direkt vor unseren Augen sehen. Und wir wären gezwungen, es zuzugeben.

Die westliche Zivilisation ist wie eine Burg auf einem Berg, und der Berg besteht aus menschlichen Leichen, weinenden Müttern und hungernden Kindern, und jeder in der Burg tut so, als ob der Berg nicht vorhanden wäre. Er bildet die Grundlage für alles, was unsere Gesellschaft ausmacht, aber wir versuchen, nicht allzu sehr darüber nachzudenken. Es sind nicht nur die Propagandisten, die uns belügen. Wir belügen auch uns selbst.

Und das war schon immer so. Die Wohlhabenden haben sich immer vor dem Leid ihrer Untertanen versteckt. Paläste waren zu allen Zeiten Inseln des Paradieses inmitten eines Ozeans menschlichen Leids, das von den Monarchen, die in ihnen lebten, verursacht wurde. Wohlhabende Viertel sind immer getrennt vom Leben der Armen, auf deren Rücken sie gebaut sind.

Das ist die gesamte westliche Welt im Moment. Das ist es, was wir sind. Das ist es, was wir tun. Dies ist eine Zivilisation, die aus trügerischen Gedanken, trügerischen Worten und trügerischen Taten besteht. Alles an ihr ist betrügerisch.

Die Wahrheit kann aber nicht ewig verborgen bleiben. Wir können nur eine bestimmte Zeit so weitermachen. Eines Tages werden wir nicht mehr in der Lage sein, in alle Richtungen zu blicken, außer in die Realität, und die Wahrheit wird sich Gehör verschaffen.