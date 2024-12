Starmer muss Klartext reden: Netto-Null bedeutet Rationierungen, Blackouts und Reisebeschränkungen in den nächsten fünf Jahren

Anfang dieser Woche stellte der Labour-Hinterbänkler und Vorsitzende des Energieausschusses des britischen Parlaments Bill Esterson fest, dass die Menschen ihre Gewohnheiten anpassen müssen, um die Netto-Null-Emissionsziele für 2030 zu erreichen.

Eine solche Ehrlichkeit, die aus dem Parlament der „Net Zero“ nickenden Esel kommt, ist zu begrüßen. So weit es geht. Versuchen Sie es mit einer Reduzierung des Energiebedarfs um 30 %. Stellen Sie sich vor, dass nach 2030 alle Rind-, Lamm- und Milchprodukte verboten und durch „neue Ernährungsformen“ ersetzt werden. Hinzu kommt eine massive Reduzierung der meisten gängigen Baumaterialien wie Zement um 45 % sowie eine ähnliche Reduzierung des Straßengüterverkehrs. Der Angriff auf die Landwirtschaft wird unerbittlich sein, denn die Düngemittelbeschränkungen halbieren die „direkten Emissionen“ aus dem Boden. Zusammengefasst: weitverbreitete Rationierungen und Stromausfälle sowie Lebensmittel-, Urlaubs- und Reisebeschränkungen, alles innerhalb von etwa 60 Monaten.

Schauen Sie sich an, was sie finanzieren und schreiben und wen sie konsultieren, nicht was sie sagen – das ist der beste Rat, um all den Lügengeschichten zu begegnen, die über Net Zero verbreitet werden. Die Aussage von Sir Keir Starmer auf der jüngsten COP29, er wolle den Menschen nicht vorschreiben, wie sie ihr Leben zu leben hätten, lässt sich nur mit der Feststellung erklären, dass sie von einem britischen Premierminister stammt, der Schwierigkeiten hat, eine Frau von einem Mann zu unterscheiden. Zum Glück haben wir das von der Regierung finanzierte britische FIRES-Projekt, das uns eine ehrliche Vorwarnung über die kurzfristigen Auswirkungen von Net Zero gibt. Die oben erwähnten beträchtlichen Einsparungen bei Energie, Lebensmitteln und industriellen Materialien ergeben sich aus dem „pragmatischen Ansatz“ des Projekts. Seine evidenzbasierten Schlussfolgerungen stützen sich auf Technologien, die heute verfügbar sind. Prozesse wie Kohlenstoffabscheidung und Wasserstoff, die bisher nicht in großem Maßstab erprobt sind, werden nicht berücksichtigt.

Ihre Schlussfolgerungen lassen die Herzen der engagiertesten grünen Ideologen höher schlagen. Ihre Berichte sind auch die ehrlichste Darstellung der Schrecken, die uns erwarten, wenn die „Net Zero“-Fantasie jemals Wirklichkeit wird.

Bis 2028 müssen insgesamt sieben Millionen Wärmepumpen in Privathaushalten installiert und massive Nachrüstungen vorgenommen werden. In der Zwischenzeit müssen alle Miet- und Nichtwohnimmobilien bis 2030 mit EPC A bewertet werden. Das Bestreben, die Landnutzung so zu gestalten, dass „Netto-Null-Emissionen“ erreicht werden, bedeutet einen massiven Rückgang der chemischen Düngemittel, sodass mit einem drastischen Rückgang der Lebensmittelversorgung zu rechnen ist.

U.K. FIRES stellt richtigerweise fest, dass „die Zeit für die Planung, die Entwicklung und den Bau neuer großmaßstäblicher Infrastrukturen nicht ausreicht, um zum Ziel für 2030 beizutragen“. Wiederum richtigerweise wird festgestellt, dass die verstärkte Nutzung von Wind- und Solarenergie ein Problem mit Unterbrechungen schafft. „Letztlich muss dies entweder durch eine Verlagerung der Nachfrage oder durch Speicherung gelöst werden“, heißt es. Eine Speicherung in großem Maßstab ist mit der derzeitigen Technologie mehr oder weniger unmöglich, und ein anderes Wort für „Nachfrageverschiebung“ ist Rationierung. Um diese Verbrauchsbeschränkungen in der gesamten Bandbreite des modernen industriellen Lebensstils durchzusetzen, muss ein „gesamtgesellschaftlicher“ Ansatz verfolgt werden.

FIRES erhielt von der britischen Regierung einen Zuschuss von 5 Millionen Pfund, und seine Warnungen – oder sollte man sagen Wünsche – für das Jahr 2030 sind in einem Bericht mit dem Titel „Minus 45“ enthalten, der im Vorfeld der COP26 in Glasgow im Jahr 2021 erstellt wurde. Er stützt sich auf das Versprechen der britischen Regierung, die Kohlenstoffemissionen von 2018 bis 2030 um 45 % zu senken. Die Empfehlungen sind heute relevant, nicht zuletzt, weil Starmer versucht hat, sich auf der jüngsten COP29 in Baku mit dem Versprechen, die Emissionen weiter zu senken, beliebt zu machen.

Das war die COP29-Konferenz, die große Fortschritte bei der Zerstörung des Systems der Bestechungsgelder gemacht hat, die als sogenannte Klimahilfe an Entwicklungsländer gezahlt werden, um sie daran zu hindern, sich mithilfe von Kohlenwasserstoffen zu entwickeln. Niemand weiß, wer für die versprochenen 1,3 Billionen Pfund pro Jahr bis 2035 zahlen wird, nicht zuletzt, weil Präsident Trump am 20. Januar jede amerikanische Verpflichtung mit einem Federstrich der Exekutive hinwegfegen wird. Wenn es jemandem wichtig genug ist, von den Lippenbekenntnissen zum tatsächlichen Handeln überzugehen, ist eine kreative Klimabilanzierung immer noch möglich. Die Forderung nach einem Verbot des Baus von Kohlekraftwerken wurde aus einem frühen Entwurf gestrichen und hat es nicht in die endgültige Mitteilung geschafft. Dies wird zweifellos die Japaner freuen, die den Bau des ultra-superkritischen Kohlekraftwerks Matarbari in Bangladesch mit der Begründung unterstützt haben, dass es japanische Technologie verwendet, um mehr Energie mit weniger Kohle zu erzeugen. Auf der COP29 war die Diplomatie „wirklich die Kunst, sich auf nichts zu einigen“, bemerkt David Wojick von CFACT.

Das Scheitern der COP zeigt, dass sich die Welt von der Vorstellung entfernt, dass Kohlenwasserstoffe aus einer modernen Wirtschaft entfernt werden können. Aber ein Unfall in der jüngsten Wahlpolitik hat Großbritannien eine fanatische Regierung von Netto-Null-Eiferern beschert. Die arbeiterfeindliche Labour-Partei ist mit weniger Stimmen an die Macht zurückgekehrt, als ihr unterlegener marxistischer Führer im Jahr 2019 erhalten hat. Die Arbeit von FIRES in Großbritannien zeigt, was uns bevorsteht. Ein wiedererstarktes Amerika, das mit billiger Energie und entfesseltem Unternehmergeist vorankommt, wird im Gegensatz zu seinen europäischen Verbündeten stehen, die die industrielle Produktion in Verfolgung eines zunehmend unpopulären staatlich verordneten Weltuntergangskults herunterfahren.