Diese Woche in der neuen Normalität #24

1. Justin Trudeaus völliger Mangel an Selbsterkenntnis

Am Freitag erschien der kanadische Premierminister Justin Trudeau bei einem Treffen der ukrainischen Gemeinde in Toronto – ohne Maske, aber mit einem ukrainischen Bändchen – um eine ernste Warnung auszusprechen: Wir müssen uns des „Abrutschens“ unserer Demokratien bewusst sein.

Justin sagt: „Die Führer werden immer autoritärer“.

Und er hat Recht: Vor weniger als drei Wochen berief er sich auf das Notstandsgesetz, um friedliche Proteste zu kriminalisieren und dann das Privateigentum von Menschen zu beschlagnahmen und/oder einzufrieren, die nichts anderes getan hatten, als friedlichen Demonstranten Geld zu spenden.

Justin sagt: „Die Länder lassen zu viele Fehlinformationen und Desinformationen zu“.

Und er hat Recht: Das kanadische Establishment berichtete, dass der Freiheitskonvoi voller weißer Rassisten gewesen sei, die Lebensmittel aus Obdachlosenheimen stahlen und von „ausländischen Agenten“ finanziert wurden. Nichts davon wurde jemals bewiesen.

Justin sagt: „Unser derzeitiges politisches Klima hat Putin ermutigt und ihn glauben lassen, er könne mit einem Krieg davonkommen.

Und er hat Recht: Amerika hat seit dem Jahr 2000 drei Kriege begonnen und mindestens acht Länder bombardiert und allein im Jahr 2016 26.000 Bomben abgeworfen. Kanadische Streitkräfte haben an zwei dieser Kriege aktiv teilgenommen. Kein amerikanischer oder kanadischer Politiker wurde jemals getadelt, geschweige denn bestraft. Kein Wunder, dass Putin dachte, er käme damit durch.

Aber natürlich hat Justin nicht wirklich über sich selbst gesprochen, was ein bisschen traurig ist.

Wahrscheinlich ist es das erste Mal, dass Justin „Ich unterstütze die aktuelle Sache“ Trudeau seit dem Jahreswechsel die Wahrheit gesagt hat – und das aus Versehen.

Die Entscheidung des Westens in dieser Woche, die russischen Nachrichtensender Sputnik und RT komplett zu verbieten, sollte niemanden überraschen; in gewisser Weise ist es nur überraschend, dass dies nicht schon vor Jahren geschehen ist.

Unabhängig davon, wie man zu dem Krieg steht, kann man diese Art von Zensur nicht unterstützen. Selbst wenn diese Sender buchstäblich nichts anderes als Propaganda verbreiten, selbst wenn buchstäblich alles, was sie sagen, faktisch falsch ist, muss ihre Existenzberechtigung von allen geschützt werden, denn niemand von uns ist sicher, wenn die Regierung ein Monopol auf die „Wahrheit“ beansprucht.

Darüber hinaus blockiert „Reddit“ alle Besucher aus Russland und alle Links zu in Russland registrierten Domains.

Noch beunruhigender sind die Fälle von Zensur auf individueller Ebene. So wurde beispielsweise ein Lehrer aus Virginia auf unbestimmte Zeit suspendiert, weil er den Schülern einer Spanischklasse gesagt hatte, sie sollten „Medien von beiden Seiten lesen“ und versuchen, die russische Perspektive zu verstehen.

Natürlich gab es das Klima der Zensur schon vor dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine, es begann mit Covid und hält immer noch an. Letzte Woche wurde ein regelmäßiger „Forbes“-Mitarbeiter entlassen, nachdem er darüber geschrieben hatte, wie Dr. Fauci sein Geld verdient. Auch Google zensiert Klimawissenschaftler, die zu einer „falschen“ Schlussfolgerung kommen.

Ein weiterer Fall von Zensur, zusammen mit etwas noch Interessanterem.

Während einer Frage-und-Antwort-Sendung im australischen Fernsehen wurde ein junger Zuschauer aus dem Studio geworfen, weil er fragte, warum sich die Medien in den letzten acht Jahren nicht über die zivilen Opfer im Donbass aufgeregt hätten:

Einige Minuten nach der Frage unterbricht Stan Grant, der Moderator, das Gespräch und bittet den Fragesteller, zu gehen, weil er angeblich „Gewalt gutheißt“. Grant behauptet, der Fragesteller habe ihn „belästigt“, aber in Wahrheit hat ihm der Produzent über seinen Ohrhörer gesagt, was er zu tun hat.

Als Erklärung sagte Grant dem Publikum, es handele sich um eine „abtrünnige“, „nicht überprüfte“ Frage (natürlich werden alle Fragen an politische Gremien geprüft – aber es ist schön zu hören, dass sie es zugeben).

Interessant ist jedoch, dass der junge Mann behauptet, seine Frage sei geprüft worden, und fragt: „Wenn meine Frage nach der Prüfung und Bearbeitung nicht für die Sendung geeignet war, frage ich mich, warum ich überhaupt eingeladen wurde.“

Nun, eine mögliche Erklärung ist, dass es ein Theaterstück war, um andere zu ermutigen.

Man lädt den jungen Mann ins Fernsehen ein, lässt ihn in der Sendung eine pro-russische Frage stellen und schmeißt ihn dann raus. Indem sie den ernsthaften jungen Mann als Werkzeug benutzen, haben sie festgestellt, dass seine Ansichten völlig inakzeptabel sind und zum Ausschluss aus der Gesellschaft führen werden.

Das ist die Botschaft.

Als kleines Postskriptum sei erwähnt, dass der Gastgeber, der sich so sehr an der „Befürwortung von Gewalt“ stört, ein leitender Mitarbeiter des „Australian Strategic Policy Institute“ ist, einer „unabhängigen, überparteilichen Denkfabrik“, die von der australischen Regierung, der US-Regierung und privaten Unternehmen wie Boeing und Lockheed Martin finanziert wird.

Hier eine doppelte Portion schmerzhafter Prominentenvideos.

Zum einen ist da Anna Lynn McCord, Schauspielerin (und „Menschenrechtsaktivistin“, wie es scheint), die Wladimir Putin ein Gedicht vorträgt, in dem es darum geht, dass, wenn seine Mutter ihn geliebt hätte, dieser Krieg nicht stattfinden würde …

Zweitens: Sean Penn gibt ein (betrunkenes?) Interview über die Ukraine und spricht über Zalensky, als wäre er buchstäblich Jesus …

Actor Sean Penn on meeting with Zelensky: "I don't know if he knew that he was born for this, but it was clear I was in the presence of something. […] This is such an extraordinary moment and I was endlessly impressed and moved by him." pic.twitter.com/rNblW5lfc7