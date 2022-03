Neue Studie: Jugendliche in Hongkong haben nach der zweiten Dosis des Covid-Impfstoffs von Pfizer eine siebenmal höherer Wahrscheinlichkeit Myokarditis zu entwickeln!

Die Studie wurde am vergangenen 25. Februar im renommierten JAMA Pediatrics Magazine der American Medical Association veröffentlicht.

„Fälle von Myokarditis nach der zweiten Dosis des Boten-RNA (mRNA)-Impfstoffs nehmen weltweit zu, insbesondere bei jüngeren männlichen Erwachsenen und Jugendlichen. 1 – 4 Bei der Abwägung des Risikos einer Myokarditis gegen den Nutzen der Prävention von schwerem COVID-19 haben Norwegen, das Vereinigte Königreich und Taiwan die zweite Dosis des mRNA-Impfstoffs für Jugendliche ausgesetzt. In ähnlicher Weise wurde Jugendlichen (im Alter von 12 bis 17 Jahren) in Hongkong empfohlen, seit dem 15. September 2021 im Abstand von 21 Tagen 1 Dosis BNT162b2 anstelle von 2 Dosen zu erhalten“, heißt es in der neuen Studie .

Die Studie ergab, dass 43 Jugendliche nach Erhalt des Pfizer-Impfstoffs einen Krankenhausaufenthalt im Zusammenhang mit Myokarditis erlitten hatten und dass 84 % der Krankenhausaufenthalte (36 von 43) nach der zweiten Dosis erfolgten.

„Das rohe Risikoverhältnis der zweiten Dosis gegenüber der ersten Dosis betrug 7,11 (95 % KI, 3,16–15,97). Die kumulative Myokarditis-Inzidenz sank von 43 Fällen bei 202.315 geimpften Jugendlichen (21,25, 95 % KI, 15,38–28,63) pro 100.000 Personen auf 0 Fälle bei 22.245 geimpften Jugendlichen bei der Umsetzung der Einzeldosis-Politik.“

Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass die beste Möglichkeit zur Verringerung des Myokarditis-Risikos bei Jugendlichen „die Verwendung von nur einer Dosis, eine niedrigere Dosierung für zwei Dosen, wie sie für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren empfohlen wird, oder ein längerer Abstand zwischen den Dosen sein könnte“.

portugalresident.com berichtet:

Diese Studie ergab, dass nach der Verabreichung der zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer an Jugendliche in Hongkong eine Inzidenz von 39 Fällen von Myokarditis pro 100.000 Einwohner beobachtet wurde. Anders ausgedrückt: Von 2.563 Jugendlichen, die mit zwei Dosen geimpft wurden, erkrankte einer an dieser schweren Herzinfektion. Dies steht im Gegensatz zu einer „sehr viel geringeren Inzidenz“ (etwa fünf Fälle pro 100.000 Geimpfte), wenn den Jugendlichen nur eine Dosis des Impfstoffs angeboten wurde.