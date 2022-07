Dieser Stellvertreterkrieg hat keine Ausstiegsstrategie

Das Internationale Komitee der Demokratischen Sozialisten Amerikas hat eine Erklärung veröffentlicht, in der es sich gegen den andauernden Stellvertreterkrieg der US-Regierung in der Ukraine wendet. Darin heißt es, dass die Milliarden, die in den militärisch-industriellen Komplex fließen, „zu einer Zeit, in der gewöhnliche Amerikaner darum kämpfen, für Wohnung, Lebensmittel und Treibstoff zu bezahlen“, „ein Schlag ins Gesicht der arbeitenden Menschen“ seien. Die Erklärung befürwortet eine Verhandlungslösung für den Frieden und sagt, dass die Fortsetzung der Waffenlieferungen in das Land „den Krieg unnötig verlängern und zu mehr zivilen Todesfällen führen wird“ und dass sie „das Risiko einer Eskalation und Ausweitung des Krieges – bis hin zu einem Atomkrieg – birgt“.

Als Reaktion auf diese völlig vernünftige und gemäßigte Position wird die DSA derzeit auf Twitter von Managern mit blauen Häkchen der Kreml-Loyalität und der Beihilfe zu Mord und Blutvergießen beschuldigt. Das liegt daran, dass die einzigen akzeptablen Positionen, die einflussreiche Personen in Bezug auf diesen Krieg einnehmen können, von der Unterstützung der Fortsetzung der derzeitigen Stellvertreterkriegsführung bis hin zur Auslösung eines direkten heißen Krieges zwischen der NATO und Russland reichen.

So eng ist das zulässige Spektrum der Debatte über diesen Konflikt geworden: von der Status-quo-Falke bis zur allmächtigen Falken-Position. Alles, was außerhalb dieses Spektrums liegt, wird als radikaler Extremismus abgetan. Wie Noam Chomsky sagte: „Der clevere Weg, die Menschen passiv und gehorsam zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptabler Meinungen strikt zu begrenzen, aber innerhalb dieses Spektrums eine sehr lebhafte Debatte zuzulassen – und sogar die kritischeren und abweichenden Ansichten zu fördern. Das gibt den Menschen das Gefühl, dass ein freies Denken im Gange ist, während die ganze Zeit die Voraussetzungen des Systems durch die Begrenzung des Spektrums der Debatte verstärkt werden.“

Die DSA wird wieder einmal heftig angegriffen, weil sie die äußerst umstrittene Empfehlung ausgesprochen hat, dass die USA eine diplomatische Lösung anstelle endloser Waffenlieferungen anstreben sollten. Es ist immer wieder erstaunlich, dass dies jetzt als verrückte, radikale, radioaktive Position angesehen wird:

The DSA is once again getting viciously attacked for making the extremely controversial recommendation that the US pursue a diplomatic settlement instead of endless weapons shipments. Never ceases to be amazing that this is now considered a crazed, radical, radioactive position: https://t.co/d2YKS9C7Xx — Michael Tracey (@mtracey) July 13, 2022

Dieses Spektrum der Debatte wurde einerseits durch imperiale Spinmeister verkleinert, die unablässig die Botschaft einhämmern, dass jede Unterstützung für Deeskalation und diplomatische Lösungen „Beschwichtigung“ sei und auf russische Sympathien hindeute, und andererseits durch hawkistische Experten und Politiker, die auf die verrücktesten aggressiven Reaktionen auf diesen Krieg drängen. Indem sie das Spektrum akzeptabler Debatten in Richtung Frieden verbieten und es so stark wie möglich in Richtung kriegstreiberischer Extremismus schieben, haben die Manager der imperialen Narrative erfolgreich ein Overton-Fenster geschaffen, in dem die einzige erlaubte Debatte die ist, wie direkt und energisch Russland konfrontiert werden sollte, wobei Aufrufe zum Frieden nun weit außerhalb dieses Fensters liegen.

Das ist ein Problem, denn sowohl ein direkter heißer Krieg der NATO mit Russland als auch die Fortsetzung des derzeitigen Vorgehens des Imperiums in der Ukraine sind dumm. Ein direkter Konflikt zwischen Atommächten bedeutet wahrscheinlich einen sehr schnellen und sehr radioaktiven Dritten Weltkrieg, und der Status quo der Stellvertreterkriegsführung hält Russland nicht davon ab, immer mehr Gebiete im Osten einzunehmen, und zwar in kühler Missachtung der Behauptungen des Westens, dass die Ukraine ihre bösen Eindringlinge tapfer besiegt. Beamte der Biden-Administration haben gegenüber der Presse erklärt, dass sie bezweifeln, dass die Ukraine überhaupt in der Lage sein wird, das Gebiet, das sie bereits verloren hat, zurückzuerobern. Solange sich nichts Wesentliches ändert, gibt es für die Ukraine keine Aussicht auf einen baldigen Sieg in diesem Krieg.

Kurz gesagt, es gibt keine Ausstiegsstrategie für diesen Stellvertreterkrieg. Es gibt keine Pläne für eine schnelle Niederlage Putins, und die Biden-Administration lehnt selbst die kleinsten Gesten der Diplomatie mit Moskau entschieden ab. Boris Johnson hat Berichten zufolge den ukrainischen Präsidenten Zelensky, Frankreichs Präsidenten Macron und wer weiß wen noch ermahnt, sich nicht für den Frieden in der Ukraine einzusetzen. Die Türen für eine schnelle Beendigung dieses Krieges, entweder durch einen Sieg oder durch Verhandlungen über eine Friedensregelung, sind beide verriegelt, was eine lange und blutige Auseinandersetzung fast garantiert.

Wie sich herausstellt, kommt das Washington gerade recht. Beamte der Biden-Regierung haben erklärt, dass das Ziel darin besteht, den Ukraine-Krieg zu nutzen, um Russland zu „schwächen“, und die USA haben bereits ein bewährtes Muster, um Moskau in kostspielige militärische Sumpfgebiete zu ziehen, wie wir in Afghanistan und Syrien gesehen haben. Wenn man weiterhin Waffen und militärische Geheimdienstinformationen in die Ukraine liefert und gleichzeitig versucht, Russland von der Welt abzuschneiden, hat man keine Chance, den Krieg rechtzeitig zu beenden, aber man hat gute Chancen, Moskau auszubluten und zu schwächen.

Und da das Imperium diesen Weg eingeschlagen hat, können wir nur vermuten, dass dies sein gewünschtes Ergebnis ist: kein Sieg, kein Frieden, sondern ein langer und zermürbender Krieg.

Das bestätigt die ukrainische Pravda-Geschichte von vor ein paar Monaten. Die politischen Eliten in Angloid wollen diesen Krieg erst beenden, wenn sie zufrieden sind, dass genug Russen getötet wurden, um Russland als Rivalen in die Knie zu zwingen – egal, wie viele tote Ukrainer dazu nötig sind.

Confirms that Ukrainian Pravda story from a couple of months ago. Angloid political elites don't want this war to end until they're satisfied enough Russians are killed to kneecap Russia as a rival—no matter how many dead Ukrainians it takes to do so.https://t.co/alKLzwy7DF — Mark Ames (@MarkAmesExiled) June 27, 2022

Einer der Hauptkritikpunkte an der Invasion des Irak war, dass Bush ohne eine Exit-Strategie, ohne einen Plan für die Beendigung des Krieges, sobald er begonnen hatte, in den Krieg stürzte. In diesem Stellvertreterkrieg mit Russland gibt es nicht nur keine Strategie für die Beendigung des Krieges, sondern offenbar nur Strategien für die Nichtbeendigung des Krieges. Keine Exit-Strategie ist die Strategie.

Wann immer man auf den Irrsinn dieses Ansatzes hinweist, werden die nützlichen Idioten des Imperiums einwenden, dass man sich der „Beschwichtigung“ schuldig mache, wenn man den Stellvertreterkrieg der USA kritisiere und eine Verhandlungslösung unterstütze, und dass man genau dasselbe tue wie Neville Chamberlain, denn das einzige Argument, das die Apologeten des Imperiums immer haben, ist der Vergleich jeder von den USA angegriffenen Regierung mit Nazi-Deutschland.

Nach Ansicht dieser propagandaverwöhnten Imperiums-Automaten ist es die Geschichte, keine Kompromisse mit Putin-Hitler einzugehen und nicht die Sünde des „Appeasement“ zu begehen, wert, dafür jeden in der gesamten Ukraine zu opfern. Sie werden mit Freuden jedes ukrainische Leben in das Getriebe dieses Krieges werfen, während sie sicher zu Hause sitzen, Funyuns essen und twittern, nur damit sie die Geschichte „wir haben keine Kompromisse mit Putin gemacht“ auf ihrem geistigen Kaminsims hängen haben.

Wie viele Menschenleben sind diese Leute bereit, noch in einen nicht zu gewinnenden Krieg zu investieren, den der Westen wissentlich provoziert hat? Wie viele Kinder anderer Menschen sind sie bereit, noch zu opfern? Wie lange muss sich das Blutvergießen noch hinziehen, bis ihre „Kein Appeasement“-Geschichte für sie an Wert verliert? Wie lange noch, bis die Menschen aus ihrem propagandistischen Koma aufwachen und erkennen, dass wir dazu manipuliert wurden, einen Stellvertreterkrieg zu unterstützen, der den einfachen Menschen in keiner Weise nützt, sondern uns sogar verarmt und unser Leben bedroht?

Es gibt kein moralisch stimmiges Argument für die Fortsetzung dieses Stellvertreterkrieges in der bisherigen Form. Wenn einem das Leben und der Frieden wirklich am Herzen liegen, gibt es nur einen Ausweg: Verhandlungen und Kompromisse. Ich weise darauf hin, nicht weil ich glaube, dass es dazu kommen wird, sondern um hoffentlich ein paar mehr Menschen die Augen dafür zu öffnen, dass wir getäuscht werden.