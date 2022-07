Henry Kissinger: „Es gibt drei mögliche Ausgänge dieses Krieges“

eurasiabusinessnews.com: Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger sagte vor einigen Tagen, dass je nach den Bedingungen, unter denen die russische Militäroperation in der Ukraine endet, die Rolle der NATO in Europa schwächer oder stärker werden könnte. Ihm zufolge kann der militärische Konflikt auf drei Arten enden.

Der einflussreiche Experte für internationale Beziehungen und ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger hat seine Sicht der Dinge in einem Interview mit der britischen Zeitschrift The Spectator dargelegt, das am 2. Juli veröffentlicht wurde. Er nannte drei Optionen für den Konflikt, von denen seiner Meinung nach jede noch möglich ist:

Erstens, wenn das russische Militär seine derzeitigen Positionen beibehält, „wird es 20 Prozent der Ukraine und den größten Teil des Donbass, die wichtigsten Industrie- und Landwirtschaftsgebiete und einen Landstreifen entlang des Schwarzen Meeres erhalten“, so Kissinger. Seiner Meinung nach wird dies ein Sieg für Russland sein, „trotz all der Misserfolge, die es zu Beginn erlitten hat“, und die Rolle der NATO „wird nicht so entscheidend sein“ wie zuvor.

Zweite Möglichkeit: Russland könnte aus den Gebieten, die es 2014 unter seine Kontrolle gebracht hat, einschließlich der Krim, „vertrieben“ werden. Dann, so Henry Kissinger, „wird sich die Frage eines Krieges mit Russland selbst stellen“.

Dritte Möglichkeit: Wenn die Ukraine „Russland an einer militärischen Eroberung hindern kann und die „Frontlinie bis zu den Grenzen des 24. Februar zurückgedrängt wird, bedeutet dies einen Verlust für die Russische Föderation. Die Ukraine wird in der Form wiederhergestellt, die sie zu Beginn des Krieges hatte: die Kampflinie nach 2014. Sie wird wieder aufgerüstet und eng mit der NATO verbunden sein, wenn nicht sogar Teil von ihr. Die verbleibenden Fragen könnten auf dem Verhandlungsweg geklärt werden. Es wäre eine Situation, die für eine Weile einfriert. Aber wie wir bei der Wiedervereinigung Europas gesehen haben, können sie im Laufe der Zeit erreicht werden“, sagte der ehemalige Diplomat und Berater von US-Präsidenten.

Kissinger ist überzeugt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij dem dritten Szenario anhängt. In diesem Fall würde die NATO durch den Beitritt Finnlands und Schwedens nur noch stärker werden, und die Ukraine „würde über die größten konventionellen Bodentruppen in Europa verfügen“, fügte der ehemalige Außenminister hinzu. Die ukrainische Armee wird auch die einzige in Europa sein, die Erfahrung im Kampf gegen einen Feind mit hoher Intensität hat – eine Eigenschaft, die den europäischen Armeen seit Jahrzehnten fehlt.

“ Russland wird gezeigt werden, dass die Angst vor der Ankunft russischer Armeen, die seit dem Zweiten Weltkrieg auf Europa lastet, durch die konventionellen Maßnahmen der NATO zerstreut werden kann. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte wird Russland mit der Notwendigkeit konfrontiert werden, mit Europa als Ganzem zu koexistieren und nicht mit Amerika, das mit Hilfe von Nuklearstreitkräften die Hauptrolle bei der Verteidigung Europas spielt“, fügte Henry Kissinger hinzu.

Im vergangenen Mai hatte der ehemalige Außenminister auf dem Forum in Davos dazu aufgerufen, Druck auf die Ukraine auszuüben, damit sie die Gespräche mit Russland wieder aufnimmt, und den Versuchen, den russischen Truppen eine „vernichtende Niederlage“ zuzufügen, ein Ende zu setzen, um einen „Ausweg“ für Russland zu wahren. Kissinger hatte die USA und den Westen eindringlich aufgefordert, keine peinliche Niederlage Russlands in der Ukraine anzustreben, und davor gewarnt, dass dies die langfristige Stabilität Europas beeinträchtigen könnte. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte diesen Ansatz kritisiert.

Im Juni sagte Kissinger, er unterstütze eine Einigung der NATO in Bezug auf die Situation in der Ukraine. Er glaubte auch, dass Russland nach dem Ende der Feindseligkeiten „einen Platz finden“ müsse, da das Land sonst zu einem Vorposten Chinas in Europa werde. Der ehemalige Diplomat bezieht sich dabei auf die „Plätze“, die ehemaligen Gegnern nach den großen Konflikten zugewiesen wurden, um eine stabile internationale Ordnung wiederherzustellen: das Frankreich Ludwigs XVIII. auf dem Wiener Kongress 1815, Westdeutschland und Japan nach 1945. Viele sehen die 1990er Jahre als verloren an, da es dem Westen nicht gelang, Russland in das westliche System zu integrieren, und es im wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitspolitischen Chaos zurückließ. In den 2000er und 2010er Jahren hat Moskau dann seine Macht wiederhergestellt, dank der finanziellen Ressourcen seiner Öl-, Gas- und Bergbauexporte, aber auch aufgrund einer vom russischen Staat vollständig übernommenen Machtpolitik.

Henry Kissinger wurde im Mai 99 Jahre alt. Der einflussreiche Experte für internationale Beziehungen, der als Verfechter der realistischen Strömung gilt, war von 1973 bis 1977 US-Außenminister unter Richard Nixon und Gerald Ford. Außerdem war er von 1969 bis 1975 nationaler Sicherheitsberater dieser Präsidenten.

Im Team von Richard Nixon entwickelte Henry Kissinger die Entspannungspolitik gegenüber der Sowjetunion. Kissinger handelte mit Moskau den SALT-I-Vertrag aus, ein Abkommen zur Begrenzung der Anzahl der Atomwaffen der beiden Supermächte. In ähnlicher Weise nahm Kissinger im Juni und Oktober 1971 erstmals heimlich Kontakt mit dem kommunistischen China auf, mit dem Einverständnis des pakistanischen Präsidenten Yahya Khan, der Kissingers Flugzeug von Islamabad nach Peking fliegen ließ. Dann begleitete Kissinger US-Präsident Nixon bei seinem offiziellen Besuch in China (dem ersten eines amerikanischen Präsidenten) im Februar 1972. 1973 spielte Kissinger eine wichtige Rolle bei der Beendigung des Jom-Kippur-Krieges, indem er den Waffenstillstand zwischen Israel und Ägypten aushandelte.