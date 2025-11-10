Frontbericht: Ukrainische Drohnen mit Lautsprechern senden Kapitulationsanweisungen aus, während der Gegenangriff bei Pokrovsk gelingt – Euromaidan, 7. Nov. 2025

General Oleksandr Syrskyi startete einen fokussierten ukrainischen Gegenangriff in der Nähe von Dobropillia, um die russische Aufmerksamkeit von dem brutalen Vorstoß auf Pokrovsk abzulenken. Mit drohnenmontierten Lautsprechern wurden Kapitulationsanweisungen ausgestrahlt und den Herbstschlamm ausgenutzt; ukrainische Kräfte räumten eingeschlossene russische Taschen und zwangen zu Massenkapitulationen, während russische Verstärkungen beim Versuch zu reagieren im Schlamm steckenblieben.

Der Bericht behauptet, dass die russische Front, die Pokrovsk und Myrnograd von Norden einkesselte, durch eine Gegenoffensive aufgebrochen worden sei. Die Nachschubversorgung der ukrainischen Kräfte in den beiden Städten scheint wieder möglich zu sein.

Der Bericht ist einzigartig, weil sonst niemand solchen Unsinn berichtet.

Der ukrainische Gegenangriff nördlich von Pokrovsk, der vor einer Woche gestartet wurde, ist gescheitert. Die Tasche ist geschlossen. Pokorvsk steht zu 90 % unter russischer Kontrolle. Den ukrainischen Kräften, die in Myrnograd verblieben sind, bleibt kein Ausweg.

Das ist zumindest, was andere Beobachter des Konflikts, einschließlich westlicher Medien, behaupten:

Allmählich, dann plötzlich – Die tapfere Verteidigung der Ukraine von Pokrovsk nähert sich ihrem Ende (archiviert) – Economist, 6. Nov. 2025

Einundzwanzig Monate nachdem es begonnen hat, nähert sich Wladimir Putins Angriff auf die kleine Donbas-Stadt Pokrovsk (Vorkriegsbevölkerung 60.000) seinem Ende. Eine blutige Welle Ende Oktober machte die Lage in der Stadt und in Myrhnohrad, einer Satellitenstadt, für die Ukrainer irreparabel. Jetzt kämpfen sie um Positionen, um ihre Kräfte herauszuziehen, einige sind eingekesselt. Der Verlust von Pokrovsk, wenn auch lange erwartet, wäre ein signifikanter Schlag. Schlimmeres könnte später folgen: Die Stadt ist ein Verkehrsknotenpunkt, der Russland eine Basis für weitere Vorstöße bietet.

Die Washington Post, die New York Times, Le Monde und andere stimmen überein.

Die ukrainische Regierung hatte den Befehl gegeben, Pokrovsk um jeden Preis zu halten. Oberbefehlshaber General Syrsky musste alle Einheiten, die er irgendwo zusammenkratzen konnte, in die Schlacht werfen, nur um mit seinem Gegenangriff zu scheitern. Die Zeit für einen Rückzug aus Pokrovsk und Myrnograd ist verstrichen. Ukrainische Truppen, die noch dort sind, werden sich ergeben oder sterben müssen.

Dies ist ein sich wiederholendes Muster bei mehreren Städten, die die Ukrainer im Laufe der Zeit verloren haben. Aus irgendeinem politischen Grund wird der Befehl gegeben, so lange zu halten, bis es zu spät ist, die Kräfte zu retten. So sterben viele Soldaten unvermeidlich für keinen guten Zweck.

Auf die politische Bedeutung, die Kiew dem Halten von Pokrovsk beimisst, kommt noch die Zurückhaltung, Leben zu retten, indem rechtzeitig ein Rückzugsbefehl gegeben wird — verbunden mit der systemischen Kultur des „keinen Schritt zurück“, die gemeinhin mit der Führung des Oberbefehlshabers Oleksandr Syrskyi assoziiert wird.

Dies, zusammen mit dem damit verbundenen Problem falscher Berichterstattung über taktische Entwicklungen die Befehlskette hinauf, droht, eine optimistische Erzählung innerhalb der militärischen und politischen Führung zu begünstigen, während sich die Lage am Boden weiter verschlechtert.

„Die Berichte des Generalstabs, die nach oben gesendet werden, bestehen jeden Tag aus immer mehr Lügen“, schrieb [Journalist und Freiwilliger Vitalii] Deineha.

„Tatsächlich haben wir praktisch Pokrovsk verloren, was bedeutet, dass es keinen Sinn hat, Myrnohrad zu halten. Wir müssen das anerkennen und daran arbeiten, diejenigen zu retten, die sich weigern zu gehen, ohne einen Befehl.“

Es ist kein Wunder, dass viele sich entscheiden, vor der Armee zu fliehen, bevor sie an der Reihe sind, für null Gewinn geopfert zu werden (Maschinenübersetzung):

Im Oktober wurde ein Rekord bei der unautorisierten Verlassung von Einheiten (SOC) in den Streitkräften der Ukraine aufgestellt: 21.602 Personen verließen den Dienst.

Dies wurde auf Facebook vom ehemaligen Abgeordneten und nun Kommandeur der Angriffsdrohnen-Kompanie Igor Lutsenko bekanntgegeben.

„Alle zwei Minuten läuft ein Mann aus unserer Armee. Das sind nur offizielle Daten. In Wirklichkeit werden viele Fälle unautorisierter Abgänge aus der Einheit oder Desertion nicht registriert. Das ist das Problem Nummer eins in der Armee. Eine zurückweichende Armee ist eine Armee, die immer noch gewinnen kann. Die fliehende Armee, die Monat für Monat immer mehr Menschen durch Desertion und Abgang von Einheiten verliert, ist eine reale Gefahr für die Existenz der Ukraine“, schrieb Lutsenko.

Die ukrainische Armee ist fertig. Sie hat keine Reserven. Ihr fehlen Waffen, Munition und Soldaten. Sie besteht aus vielen zusammengewürfelten Einheiten und nur wenigen kompetenten. Ihr Rückzug nach Prokovsk wird sich nur beschleunigen.