Digitale Identität in der EU soll mit digitaler Brieftasche zusammengeführt werden

biometricupdate schreibt:

Digitale Identität in der EU: Warum die richtigen Geldbörsen so wichtig sind

Digitale Identitäten rücken immer mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht prognostiziert, dass der Markt für Blockchain-Identitäten bis 2025 um 3,58 Milliarden Dollar wachsen wird.

Die EU-Kommission hat kürzlich einen neuen Rahmen für die Einführung einer europäischen digitalen Identität vorgeschlagen. Der Vorschlag stellt einen Plan für interoperable digitale EU-IDs dar. Diese IDs würden von den EU-Mitgliedstaaten erstellt und mit den nationalen digitalen IDs verknüpft.

Digitale IDs an sich sind natürlich äußerst vielversprechend, aber ein wesentlicher Bestandteil davon ist die gleichzeitige Schaffung einer digitalen Brieftasche. Dies hat die EU-Kommission in ihren Rahmen aufgenommen. Diese Geldbörsen arbeiten mit digitalen IDs zusammen, um die Kontrolle über die Daten an den Einzelnen zurückzugeben, indem sie ihm erlauben, seine Identität auf seinem Gerät zu speichern und zu entscheiden, mit wem er sie teilen möchte und mit wem nicht.

Ein aktuelles Problem ist jedoch, dass die Herstellung dieser digitalen Geldbörsen in die Zuständigkeit jedes einzelnen Mitgliedstaats fällt. Diese Geldbörsen können mit völlig unterschiedlichen Systemen entwickelt werden, was jedoch zu Problemen für die Bürgerinnen und Bürger führen könnte, die sie bei Reisen zwischen den Staaten und beim Zugang zu grenzüberschreitenden Dienstleistungen oder bei der Überprüfung von Dokumenten oder Identitäten mit anderen Mitgliedstaaten verwenden müssen. Es ist daher wichtig, dass es einen Rahmen für interoperable digitale Geldbörsen gibt.

Digitale IDs und Geldbörsen

Digitale Geldbörsen arbeiten mit digitalen IDs zusammen, um sicherzustellen, dass die Nutzer die Kontrolle über ihre eigenen persönlichen Daten haben. Sie ermöglichen es den Nutzern, ihre Identität und ihre Daten zu verifizieren und gleichzeitig die vollständige Kontrolle darüber zu behalten. Das bedeutet, dass sie entscheiden können, welche Teile ihrer Daten sie mit externen Dritten teilen möchten, und dass sie den Überblick darüber behalten, was geteilt wurde. Die Möglichkeit, die eigenen Daten zu kontrollieren, ist gerade jetzt von besonderem Interesse, da die Sorge um den Datenschutz größer denn je ist. Digitale IDs werden in den digitalen Brieftaschen gespeichert, so dass die Nutzer alle ihre Identifizierungsdaten überwachen können. In den Geldbörsen wird auch verfolgt, wo Daten weitergegeben wurden. Die Geldbörsen haben einen klaren Vorteil für Nutzer, die ihre eigenen Daten kontrollieren und gleichzeitig Zugang zu grenzüberschreitenden Diensten haben wollen, aber sie haben auch Vorteile für Unternehmen. Da digitale Geldbörsen es den Nutzern ermöglichen, alle ihre offiziellen Dokumente, wie z. B. Qualifikationen, an einem Ort aufzubewahren, ist es für Stellenbewerber einfacher, ihre Qualifikationen nachzuweisen, und für Arbeitgeber einfacher, zu sehen, wer über die entsprechenden Qualifikationen verfügt. Wallets können auch digitale Unterschriften oder elektronische Signaturen enthalten. Digitale Geldbörsen sind für jedermann zugänglich, da nur ein Smartphone erforderlich ist.

Der größte Vorteil digitaler Geldbörsen besteht darin, dass die darin gespeicherten Inhalte sicher und überprüfbar sind. Sowohl digitale IDs als auch Geldbörsen beruhen auf der Blockchain, die fast nicht manipuliert werden kann. Die auf einer Blockchain gespeicherten Daten sind über ein dezentrales Netzwerk verteilt, das die Informationen nicht nur speichert, sondern aufgrund seiner inhärenten kryptografischen Natur auch sicher hält. Das bedeutet, dass sowohl die Blockchain als auch ihre Daten sicher sind, und damit auch die Daten in der Brieftasche.

Interoperabilität

Wenn jeder Mitgliedstaat sein eigenes System für digitale Geldbörsen entwickelt, besteht das Problem darin, dass diese nicht oder nur unzureichend miteinander interagieren können. Für Nutzer, die zwischen verschiedenen Ländern reisen wollen, könnte dies zu Problemen führen. Wenn die Geldbörsen nicht gut interagieren können, könnte dies bedeuten, dass Reisende Schwierigkeiten haben, grenzüberschreitende Dienste in Anspruch zu nehmen und die Daten zum Nachweis ihrer Identität auszutauschen. Dies könnte zu logistischen Problemen für die Nutzer, die Arbeitgeber, wenn die Nutzer beruflich unterwegs sind, die Organisationen, die grenzüberschreitende Dienste anbieten, und die Grenzschutzbeamten führen.

Die Gewährleistung der Interoperabilität digitaler Geldbörsen ist daher von entscheidender Bedeutung. Es wird bereits daran gearbeitet, dies zu erreichen. So hat beispielsweise EBSI, die Europäische Infrastruktur für Blockchain-Dienste, eine Referenzbibliothek für Geldbörsen entwickelt. Partner können diese Bibliothek nutzen, um eine generische, EBSI-konforme Wallet-Architektur zu implementieren.

EBSI hat außerdem Empfehlungen herausgegeben, in denen die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, sich auf eine „gemeinsame Toolbox“ für die Wallet-Architektur zu einigen. Diese Toolbox ist ein wichtiger Schritt, da sie die Grundlage für die technische Architektur sowie für Best-Practice-Richtlinien und -Standards bilden wird. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten ihre Lösungen aufeinander abstimmen, damit sie interoperabel sind. Die Kommission strebt an, dass dies bis September 2021 geschehen wird.

Um diesen Prozess zu straffen, können die Mitgliedstaaten externe Anbieter beauftragen, diese digitalen Geldbörsen für sie zu entwickeln. Durch die Zusammenarbeit mit externen Anbietern bei der Entwicklung digitaler Geldbörsen können die Mitgliedstaaten die Interoperabilität ihrer Lösungen sicherstellen. Die Unternehmen können sicherstellen, dass die entwickelten Lösungen mit den Standards der EU-Kommission übereinstimmen, was den Prozess für alle Beteiligten einfacher macht.

Digitale IDs und Geldbörsen sind ein Fortschritt, der es den Menschen ermöglichen wird, die Kontrolle über ihre Daten zurückzugewinnen. Die EU-Bürger können von einer Vielzahl von Vorteilen profitieren, von einfacheren Beschäftigungsprozessen bis hin zu mehr Sicherheit. Die logistische Frage, wie die Interoperabilität der Geldbörsen gewährleistet werden kann, ist jedoch von entscheidender Bedeutung. Ein EU-weites System für digitale Geldbörsen kann dafür sorgen, dass die Freizügigkeit für die Nutzer nahtlos erhalten bleibt und es keine Probleme beim Zugang zu grenzüberschreitenden Dienstleistungen gibt. Die Sicherstellung, dass alle Lösungen zusammenarbeiten können, sollte für alle Mitgliedstaaten Priorität haben, denn wenn dies der Fall ist, können die Pläne für eine EU-weite Blockchain vorankommen und den Bürgern das Leben erleichtern.

Über den Autor

Lars Rensing ist CEO des Anbieters von Blockchain-Lösungen für Unternehmen Protokol.