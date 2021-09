Digitale Tyrannei und der Rockefeller-Gates WHO „Impf-Zertifikatspass“: Auf dem Weg zu einem Szenario des dritten Weltkriegs

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Was ist die berüchtigte Agenda ID2020?

Hinter ihrer Entwicklung stehen die Bill and Melinda Gates Foundation – mit Unterstützung der Rockefeller Foundation – und andere, die zu der unheilvollen All-Digitalisierung, Entvölkerung und Eugenik-Agenda gehören.

Es handelt sich um eine Allianz aus öffentlich-privaten Partnern, einschließlich UN-Organisationen und der Zivilgesellschaft.

Es handelt sich um ein elektronisches ID-Programm, das die allgemeine Impfung gegen Covid-19 als Plattform für die digitale Identität nutzt.

Es handelt sich um eine vollelektronische ID, die alles mit allem verbindet (Gesundheitsdaten, Strafregister, Bankdaten, persönliche und private Daten usw.) und von einer staatlichen Behörde oder im Extremfall von der Privatwirtschaft verwaltet wird. – Stellen Sie sich vor, eine Versicherungsgesellschaft oder eine Bank verwaltet Ihre privaten Unterlagen, die in einen elektronischen und schließlich „gechipten“ Ausweis umgewandelt werden.

Die Privatisierung Ihrer persönlichen Daten mag weit hergeholt klingen, aber die Schweizer Regierung hat versucht, eine privatisierte Agenda ID2020 in aller Stille am Volk vorbei zu bringen. Doch das Volk fand es heraus und lancierte ein Referendum gegen die Agenda ID2020. Die Idee wurde im Juli 2021 mit 2:1 Stimmen abgelehnt.

Wie wird es weitergehen? – Wird die Schweizer Regierung das Votum des Volkes respektieren, oder wird sie dem Mandat des tiefen, dunklen Staates von oben folgen?

Deutschland, Österreich und Frankreich – und wahrscheinlich auch andere – haben ID2020 durch das Parlament oder per Dekret umgesetzt – die meisten Menschen haben keine Ahnung.

Die Umsetzung der Agenda ID2020 ist mit Klaus Schwabs (WEF) berüchtigtem Buch „Covid-19 – The Great Reset“ verknüpft, das übrigens bei Amazon erhältlich ist (oder war, als ich das letzte Mal nachgesehen habe), oder daraus hervorgegangen ist. Sollte es entfernt und zensiert worden sein, vielleicht durch den Autor selbst, wäre das keine Überraschung.

Szenario des dritten Weltkriegs

In der Zwischenzeit leben wir buchstäblich in einem Szenario des Dritten Weltkriegs, in dem die Verfassungen der Länder entweder außer Kraft gesetzt oder einfach von diktatorischen Maßnahmen überrollt werden, die so schnell voranschreiten, dass die Bürgerbewegungen in vielen Fällen zu spät eingreifen – ganz einfach, weil die Zivilgesellschaft – selbst die wachsamen – es nicht bemerkt.

Es geschieht im Stillen.

Entweder per Dekret oder durch kooptierte und / oder gezwungene Parlamente. Eine Art Gesundheits-Kriegsrecht wird im Grunde überall auf der Welt eingeführt, mit Schwerpunkt im Westen.

Und der größte Teil der Öffentlichkeit hat keine Ahnung.

Der von Rockefeller und Gates finanzierte und von der WHO gesponserte Impf-Zertifikatspass

Die Gates- und Rockefeller-Stiftungen finanzieren die Richtlinien der WHO für einen digitalen internationalen Impfpass, auch „Impfpass“ genannt.

Im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) wird das Konzept der digitalen Dokumentation von COVID-19-Zertifikaten (DDCC) als Mechanismus vorgeschlagen, mit dem die COVID-19-bezogenen Gesundheitsdaten einer Person über ein elektronisches Zertifikat digital dokumentiert werden können.

Ein digitales Impfzertifikat, das den aktuellen Impfstatus einer Person zum Schutz gegen COVID-19 dokumentiert, kann dann für die Kontinuität der Versorgung oder als Nachweis der Impfung für andere Zwecke als die Gesundheitsversorgung verwendet werden. Das aus diesem Ansatz resultierende Artefakt wird als Digitale Dokumentation von COVID-19-Zertifikaten bezeichnet: Impfstatus (DDCC:VS) bezeichnet. (WHO, Executive Summary, Hervorhebung hinzugefügt)

Überraschenderweise oder vielleicht auch nicht so überraschend wird der internationale „Impf-Zertifikat/Pass“ nicht von den Mitgliedsländern der WHO finanziert, wie man erwarten könnte, sondern von Gates und Rockefeller. Das ist bezeichnend.

Die WHO hat am 27. August 2021 die Richtlinien für die Einführung eines internationalen digitalen „Impfpasses“ veröffentlicht und an alle Mitgliedsländer verteilt – ebenso wie die Implementierungsrichtlinien.

Joe Bidens Impf-Mandat

Als offensichtliche Konsequenz hat die Biden-Regierung ein Impf-Mandat erlassen – sie fordert alle Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten auf, ihre Mitarbeiter zu impfen. Bei Nichteinhaltung drohen hohe Geldstrafen. Das Gleiche gilt für die mehr als zwei Millionen Regierungsangestellten. Insgesamt sind etwa 100 Millionen Amerikaner von diesem drakonischen Mandat betroffen. Biden folgt den Anweisungen von Rockefeller und anderen.

Das Weiße Haus teilte mit, dass diese Vorschrift für über 80 Millionen Beschäftigte in Unternehmen des privaten Sektors gelten wird. …

Die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) werden COVID-19-Impfungen für Beschäftigte in den meisten Einrichtungen des Gesundheitswesens vorschreiben … Diese Vorschrift wird über 17 Millionen Beschäftigte des Gesundheitswesens in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen, die diese Patienten aufnehmen, betreffen. …

Die Regierung wird verlangen, dass Lehrer und Mitarbeiter in Head Start-Programmen, Schulen des Verteidigungsministeriums und vom Bureau of Indian Education betriebenen Schulen geimpft werden.

Biden wird auch alle Bundesstaaten auffordern, Impfvorschriften für alle Schulangestellten einzuführen.

Bidens Plan sieht vor, dass Vergnügungsstätten wie Sportarenen, große Konzerthallen und andere Orte, an denen sich große Menschengruppen versammeln, von ihren Besuchern verlangen, dass sie geimpft sind oder einen negativen Coronavirus-Test vorweisen können, um sie zu betreten. (Reuters, Hervorhebung hinzugefügt)

Die Europäische Union (EU) und die Schweiz

Die Schweiz und andere EU-Länder haben ebenfalls aufgrund des von der WHO ausgestellten Impf-Zertifikats/Passes verfügt, dass der Zugang zu den meisten Aktivitäten in geschlossenen Räumen – einschließlich Restaurants, Fitnessstudios und Kinos – ab dem 13. September ohne Impf-Zertifikat verboten ist.

Dies ist ein klarer Verstoß gegen den Nürnberger Kodex (Tierversuche für Medikamente und Impfstoffe vor der Anwendung am Menschen) und widerspricht allen demokratischen Verfassungen. Die Verfassungen der Länder weltweit werden von einer Tyrannei überrollt und „ausgeschaltet“, die mit enormer Macht, tödlichen Drohungen und möglicherweise höchst verführerischen und korrumpierenden Belohnungen arbeitet.

Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat es eine solche weltweite Diktatur gegeben. Sie ist in weniger als 12 Monaten entstanden und hat – ich wiederhole mich – alle 193 UN-Mitgliedsländer, einschließlich des gesamten UN-Systems, auf einmal unterjocht.

Das Impfzertifikat / der Reisepass könnte irgendwann in den Körper der Menschen gechipt werden (Klaus Schwab, WEF, in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen Genf 2016 – kürzlich aus dem Internet „gelöscht“). Siehe dies: Dr. Astrid Stueckelberger, ehemalige WHO: You are Being Chipped.

Das Impf-Zertifikat könnte die Grundlage für eine weltweite digitale Identitätserfassung bilden.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass beide Stiftungen, die das Impf-Zertifikat der WHO finanzieren, von den derzeit bekanntesten Eugenikern der Welt – Gates und Rockefeller – geleitet werden, die die WHO nutzen, um ihre Ziele zu erreichen.

Die meisten WHO-Mitgliedsstaaten sind nicht direkt involviert.

Es sollte auch erwähnt werden, dass die Gründung der WHO im Jahr 1948 Rockefellers Idee war. Mit all dem Geld, das er mit seinem Standard Oil Kohlenwasserstoffmonopol (hauptsächlich Benzin und Gas) angehäuft hatte, war die Gründung und anschließende Integration der WHO in das UN-System relativ „einfach“ – wobei „einfach“ in Anführungszeichen steht. Mit Geld kann man auch die UNO kaufen.

Mit der WHO als Teil der UNO ist eine offizielle UN-Institution für die Gesundheit – oder die Krankheiten – der Welt zuständig, genau das, was die Eugenisten wollen.

Die Weltbank ist ebenfalls ein wichtiger Akteur in diesem kolossalen kriminellen Plan – denn sie hat die Macht über die ärmeren sogenannten „Entwicklungsländer“ – um sie mit „Bedingungen“ im Gegenzug für finanzielle Unterstützung unter Druck zu setzen. Das Übliche. Das Gleiche wie der IWF – ihre Rollen sind im Wesentlichen austauschbar.

Szenario eines dritten Weltkriegs ohne Bomben und Kanonen

Kurz gesagt, wir leben in der Tat in einem Szenario des dritten Weltkriegs – ohne Bomben und Waffen, gegen die gesamte Menschheit gerichtet

Ein unsichtbarer – und niemals isolierter – Virus: Propaganda, die Angstkampagne und der „Impfstoff“ sind ihre Massenvernichtungswaffen – WMD.

Was diese Maßnahmen bewirken – „Impfpass“ für die Geimpften – ist die Unterteilung der Gesellschaft in die „Guten“, die „Geimpften“, und die „Bösen“, die Ungeimpften, die nicht vorhaben, sich impfen zu lassen, und die daher den Impfpass nicht verdienen.

Die lügnerischen Regierungen – alle 193 UN-Mitgliedsländer, deren Regierungen in einer langen Vorbereitungszeit unterwandert wurden – möchten Sie glauben machen, dass die Nichtgeimpften eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen.

Das ist Unsinn, denn laut CDC, und von denselben UN-Mitgliedsländern wiederholt, übertragen auch geimpfte Menschen das Virus. – Welches Virus?

Die Gesellschaft zu spalten ist eine uralte Kriegsstrategie (zumindest bis zum Römischen Reich): „Divide et Impera“ – „Teile und herrsche“ – damit sich die Menschen spalten und gegenseitig bekämpfen, anstatt ihren gemeinsamen Feind zu bekämpfen – der in diesem gefälschten Fall unsere eigenen Regierungen, alle 193 UN-Mitgliedsregierungen, sind.

Die Agenda ID2020 ist das Hauptinstrument zur Umsetzung des Great Reset des WEF

Die Umsetzung schreitet schnell voran.

Und das ist gut so:

Nach Angaben des spanischen Forschungsteams der Fünften Kolonne besteht die „Impf-Flüssigkeit“ in der mRNA-Formel zu 90% oder mehr aus Graphen. – Graphen ist das Geheimnis der Agenda ID2020 – die von Gates mit einem (luziferischen) Patent Nr. 666 patentiert wurde.

Triple-Sechs, 666, ist auch die chemische Formel von Graphen selbst – 6 Moleküle in einem Ring, der an andere Ringe gebunden ist. Das Symbol, das sie verwenden, sind 3 verbundene Ringe.

Das durch die mRNA-Injektion eingeimpfte Graphen bildet sofort ein neuronales Netz im Gehirn. Es handelt sich um ein Molekül dickes Netz, das spontan um das Gehirn aus dem im Impfstoff enthaltenen Graphen wächst.

Elektromagnetische Wellen, die von den bald Millionen von 5G/6G-Antennen auf der ganzen Welt ausgehen, sollen die Menschen in „Transhumane“ verwandeln (ein Begriff, den Klaus Schwab in seinem Interview mit dem schweizerisch-französischen Fernsehen im Jahr 2016 verwendet hat. Der Internet-Link zum Interview wurde inzwischen „faktengeprüft“.

Das mag den enormen Zeitdruck erklären, der hinter dem Impf-Antrieb steht; denn sobald man das mRNA-Konzentrat injiziert bekommt, ist man auf die eine oder andere Weise betroffen. Entweder ist Ihre Gesundheit gefährdet, oder Sie werden, wie von Klaus Schwab (Video unten) beschrieben, zu einem „Transhumanen“, der von Robotern und/oder Künstlicher Intelligenz (KI) manipuliert werden kann.

Eine Version des Videos finden Sie hier.

Der tiefe Staat

Sie werden sich also fragen: „Völkermord“ oder „Sklaverei“? Was planen die Eliten – der Tiefe Staat – für uns?

Die Eliten sind Mitglieder oder Mitarbeiter und Anhänger des WEF und der WEF-Philosophie, die Banken- und Unternehmenseliten.

Die Antwort lautet: beides.

Sterblichkeit und Morbidität als Folge der mRNA-Impfungen in Verbindung mit „Versklavung“ oder „Transhumanisierung“ für die Überlebenden.

Es ist alles gut durchdacht. Seit über 70 Jahren.

Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind, um diesen massiven Ansturm zu stoppen

Genozid?

digitale Transhumanisierung, und

die Verlagerung von Vermögen und Kapital von der unteren und mittleren Ebene der Gesellschaft nach oben, durch Konkurse, Arbeitslosigkeit, Krankheit und Tod durch Verwahrlosung und Selbstmord. Bereits im Gange

„Du bist nicht allein“

In der Kommentar- und Fragerunde der Webinar-Debatte von Global Research (9. September 2021), an der 245 Teilnehmer teilnahmen, gab es mehrere verzweifelte und verlassene Stimmen – was tun?

Sie haben niemanden, mit dem sie reden können.

Sie wollen die Impfung nicht.

Sie wissen, dass sie schädlich und tödlich sein kann.

Wenn sie nicht gleich „tödlich“ ist, kann sie zahllose schwerwiegende „Nebenwirkungen“ haben – gesundheitliche Defekte, die nie geheilt werden können – und vor allem kann die mRNA-experimentelle genverändernde Impfung sowohl Frauen als auch Männer unfruchtbar machen. Letzteres deckt sich mit der Agenda der Eugeniker.

Sie sind nicht allein – etwa die Hälfte der Bevölkerung in der westlichen Welt ist nicht geimpft worden.

Sie kennen die Risiken; sie fürchten das Risiko der Injektion, aber sie fürchten sich nicht davor, an Covid-19, auch bekannt als SARS-CoV-2, zu erkranken – das nach Dr. Anthony Faucis eigenen Worten in einer von Fachleuten überprüften wissenschaftlichen Arbeit in etwa mit einer gewöhnlichen Grippe vergleichbar ist („Covid-19 – Navigating the Uncharted“, New England Journal of Medicine – NEJM, 26. März 2020). Sie fürchten die Tödlichkeit der mRNA-Injektion.

Sie sind nicht allein – es gibt Millionen, Dutzende von Millionen da draußen, denen es genauso geht.

Fangen Sie an, miteinander zu kommunizieren.

Was wir brauchen, ist die Überwindung dieses Verbrechens von biblischem Ausmaß,

Was wir brauchen, ist eine weltweite Volkssolidaritätsbewegung, die alle Bereiche der Gesellschaft einbezieht (zwischen geimpften und ungeimpften), mit der Unterstützung von echten Strafverfolgungsbehörden (Polizei) und Mitgliedern des Militärs.

Sobald Strafverfolgungsbeamte (Polizei) und Angehörige des Militärs erkennen, dass auch sie und ihre Familien bedroht sind, werden sie ihre wahre Rolle wahrnehmen, die darin besteht, die Interessen des Volkes zu verteidigen, und nicht die von Stellvertreter-Politikern und „kriminellen Regierungen“, die nur ein einziges globalistisches Ziel verfolgen. Letzteres besteht darin, souveräne Länder in eine Eine-Welt-Ordnung umzuwandeln, die von einer kleinen, extrem wohlhabenden Elite zum Nachteil der überlebenden Menschen beherrscht wird, die diese Elite manipulieren und mit elektromagnetischen Wellen und injiziertem Graphenoxid in „Transhumane“ verwandeln will.

Wir müssen verhindern, dass ihre Kriegsstrategie des „Divide et Impera“ – „Teile und herrsche“ greift. Stattdessen sollten sich die „Geimpften“ mit den Nichtgeimpften solidarisch zusammenschließen, um den gemeinsamen Feind zu bekämpfen.

Wir haben nicht viel Zeit, aber wir können es schaffen.

In einem Zustand erwachter Solidarität können wir den Vorstoß der Agenda ID2020 zunichte machen.

In einer gehobenen Einstellung. Nicht in einer Haltung der Unterwerfung unter die „teuflische Agenda“ der Eliten, sondern in einer Haltung der Freude, der Hoffnung und des Lichts.

Wir werden es überwinden.