Diplomatie mit der Kettensäge: Javier Mileis Zerstörung Argentiniens ist ein albtraumhaftes Vorbild für Musk, DOGE

Von Alan Macleod

Javier Milei hatte Anfang des Monats einen besonderen Auftritt auf der Conservative Political Action Conference (CPAC). Der argentinische Präsident schenkte Elon Musk eine maßgefertigte Kettensäge, die dieser in seiner neuen Rolle als De-facto-Leiter des neuen Ministeriums für Regierungseffizienz (DOGE) einsetzen will, um die öffentlichen Ausgaben drastisch zu senken.

Musk und Milei sind in letzter Zeit enge Bettgenossen geworden, wobei der erstere von der radikalen Kürzung von Regierungsprogrammen und ganzen Ministerien durch den letzteren und seiner anarcho-kapitalistischen Politik deutlich beeindruckt ist. Wenn Musk tatsächlich Mileis Argentinien als Inspiration für seine eigene Mission mit DOGE nutzt, verheißt das nichts Gutes für die Vereinigten Staaten. Mileis Herrschaft hat zur Massenverarmung des argentinischen Volkes, zur Bereicherung der Elite des Landes und zur enormen Ausweitung eines aufkeimenden Polizeistaats geführt. Viele Argentinier beobachten dies mit Besorgnis und sehen Parallelen zwischen Mileis Taktiken und den Plänen der Trump-Musk-Regierung.

Wirtschaftliche Schocktherapie

Milei stand gemeinsam mit Musk auf der Bühne des CPAC, der einflussreichsten Versammlung der Rechten des Jahres. Musk warf den Demokraten „Verrat“ vor und schwang die glänzende Kettensäge – verziert mit Mileis Slogan „¡Viva la Libertad, Carajo!“ („Es lebe die Freiheit, verdammt!“) – über seinem Kopf. „Dies ist die Kettensäge für die Bürokratie! Kettensäge!“, rief er der begeisterten Menge zu.

Milei hat das Werkzeug zu einem Symbol seiner Herrschaft und seiner Bereitschaft gemacht, die Staatsausgaben drastisch zu kürzen und ganze Ministerien abzuschaffen, was seiner libertären Ideologie entspricht. Musk ist schon lange ein Fan und twitterte nach Mileis Wahlsieg im November 2023, dass „Argentinien vor dem Wohlstand steht“. Einige Monate später trafen sich die beiden persönlich, wobei Musk erklärte: „Ich empfehle, in Argentinien zu investieren.“

„Es gibt eine ideologische Affinität zwischen Milei und Musk“, erklärte Jodor Jalit, ein argentinischer Journalist, Dozent und Forscher, gegenüber MintPress und führte aus:

„Beide befürworten eine Verkleinerung des Staates, aber aus unterschiedlichen Gründen. Für Milei ist es ein Kreuzzug, um die Makroökonomie zu ordnen. Für Musk ist es ein Versuch, die Macht an sich zu reißen. Er versucht, potenzielle Rivalen innerhalb des Staates zu verdrängen. Aber Milei versucht, die Regierung aus wirtschaftlichen Gründen zu verkleinern.“

Dass Musk – der für die Umsetzung eines massiven staatlichen Kostensenkungsprojekts verantwortlich ist – so von Milei inspiriert ist, sollte alle Amerikaner beunruhigen. In kaum mehr als einem Jahr im Amt hat Milei die argentinische Gesellschaft regelrecht zersägt, 13 Ministerien geschlossen und 30.000 öffentliche Angestellte entlassen, was etwa 10 % der Bundesbeschäftigten entspricht. Dazu gehören die Ministerien für Verkehr, Bildung, öffentliche Arbeiten, Kultur, soziale Entwicklung, Wissenschaft, Technologie und Innovation sowie das Ministerium für Arbeit, Beschäftigung und soziale Sicherheit. „Ich bin der Maulwurf, der den Staat von innen heraus zerstört“, erklärte er.

„Einige der von ihm umgesetzten Maßnahmen kamen einer Schockstrategie gleich“, bemerkte Jalit. Nach seiner Amtsübernahme hob Milei sofort die Mietpreisbindung auf, was dazu führte, dass die Wohnkosten in Buenos Aires innerhalb eines Jahres um 135 % stiegen. Auch die Preiskontrollen für wichtige Güter wurden aufgehoben, was dazu führte, dass Lebensmittel für Millionen von Menschen unerschwinglich wurden, die nun gezwungen sind, auf den Straßen nach Essensresten zu suchen. Die Versorgungskosten sind explodiert: Die Ausgaben für Gas zum Kochen und Heizen stiegen beispielsweise zwischen Dezember 2023 und Oktober 2024 um 715 %.

Der damalige Präsidentschaftskandidat Javier Milei schwingt am 12. September 2023 bei einer Kundgebung in La Plata, Argentinien, eine Kettensäge. Natacha Pisarenko | AP

Das Ergebnis ist Massenarmut. 53 % der Bevölkerung sind von Armut betroffen, der höchste Wert seit Jahrzehnten. Neue wirtschaftsfreundliche Gesetze, die derzeit geprüft werden, würden die tägliche Arbeitszeit von acht auf zwölf Stunden erhöhen und es Unternehmen ermöglichen, ihre Arbeitnehmer nicht in bar, sondern mit Gutscheinen zu bezahlen, die nur in bestimmten Supermärkten oder Geschäften eingelöst werden können.

Milei und seine Anhänger argumentieren, dass diese Schocktherapie ein notwendiges Mittel ist, um das Land von seinen langjährigen wirtschaftlichen Problemen zu heilen. Dennoch hat diese Politik zu einer Deindustrialisierung und einer Abwanderung von Fachkräften geführt, da diejenigen, die über die Fähigkeiten und die Möglichkeit verfügen, das Land zu verlassen, dies oft getan haben.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 72 % der Argentinier der Meinung sind, dass es ihnen unter Milei schlechter geht. Und dennoch ist es dem Präsidenten gelungen, seine Zustimmungswerte bei über 40 % zu halten. „Es ist kompliziert, weil diejenigen, die für ihn gestimmt haben, sagen, dass der Präsident all diese Krisen verursacht, weil sie alle Teil seines Plans sind“, sagte Javier Gomez, ein argentinischer Influencer und politischer Kommunikator, gegenüber MintPress und fügte hinzu, dass eine weit verbreitete Auffassung unter seinen Anhängern lautet: „Wir müssen zuerst leiden, um die Schulden früherer Regierungen zu begleichen. Und so sagen sie, dass alles, was er tut, falsch oder dumm sein oder die Menschen ärmer machen könnte, in Ordnung ist. Das ist genau das, was wir erwartet haben.“

Jalit merkte auch an, dass die Vergangenheit den Willen der Bevölkerung, eine solche Umwälzung zu ertragen, stark belastet, und erklärte:

„Obwohl seine Maßnahmen und seine Wirtschaftspolitik einen großen [negativen] Einfluss auf die Kaufkraft hatten, unterstützen ihn die Menschen immer noch. Dies zeigt, dass die argentinische Gesellschaft für einen Wandel bereit war, der unter [dem vorherigen Präsidenten Mauricio] Macri nicht stattgefunden hat.“

Während die Sozialausgaben bis auf das Äußerste gekürzt wurden, wurden die Ausgaben für die Sicherheitskräfte des Landes drastisch erhöht. Das Budget für die Polizei, die Geheimdienste und das Militär – genau die Gruppen, die sich mit allen Herausforderungen für Mileis Herrschaft befassen werden – hat sich mehr als verdreifacht. Er hat auch vorgeschlagen, die bestehenden Gefängnisse Argentiniens zu verkaufen und den Bau von Megagefängnissen für jeweils bis zu 6.000 Personen zuzulassen.

Chaos in Washington

In seiner Rolle als DOGE verfolgt Musk einen nicht ganz so unähnlichen Ansatz wie Milei. Anfang dieses Monats schickte der in Südafrika geborene Milliardär eine Massen-E-Mail an alle Bundesangestellten und wies sie an, mit einer stichpunktartigen Zusammenfassung von etwa fünf Aufgaben zu antworten, die sie in der vergangenen Woche bei der Arbeit erledigt hatten. „Wenn Sie nicht antworten“, kündigte Musk an, „wird dies als Kündigung gewertet.“ Diese Antworten werden in ein System mit künstlicher Intelligenz eingespeist, „um festzustellen, ob diese Arbeitsplätze notwendig sind“, so die mit dem Vorgang vertrauten Personen.

Musk begründet dies damit, dass Tausende von Bundesangestellten tot sind oder nicht existieren, aber immer noch einen Gehaltsscheck erhalten, und dass eine große Anzahl anderer sozial nutzlose Arbeit verrichtet und lediglich als DEI-Angestellte eingestellt sind, die eine Woke-Agenda vorantreiben. Im Januar stoppte die neue Regierung die Zahlungen an USAID mit der Begründung, dass es sich dabei um ein „Schlangennest linksradikaler Marxisten, die Amerika hassen“, handelt, wie Musk es ausdrückte. Dabei deckten sie ein von Washington finanziertes Netzwerk von über 6.000 Journalisten auf der ganzen Welt auf, die dafür bezahlt wurden, US-freundliche Propaganda zu verbreiten, wie eine frühere Studie von MintPress News ergab.

Musks E-Mail, in der er Tausenden von Menschen mitteilte, dass ihre Arbeitsplätze neu bewertet würden und dass KI entscheiden würde, ob sie ihren Arbeitsplatz behalten würden, löste weit verbreitete Panik und einen Aufstand in anderen Regierungszweigen aus. Die Leiter des Justizministeriums, des FBI, des Außenministeriums, des Pentagons, des Energieministeriums, des Heimatschutzministeriums und des Büros des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste wiesen ihre Mitarbeiter an, nicht zu reagieren.

Präsident Trump unterdrückte den Aufstand jedoch, noch bevor er richtig begonnen hatte. „Ich fand das großartig“, sagte er über die E-Mail und wiederholte damit Musks Argumentation. „Wir haben Leute, die nicht zur Arbeit erscheinen, und niemand weiß, ob sie überhaupt für die Regierung arbeiten. Indem er also die Frage stellt: ‚Erzählen Sie uns, was Sie diese Woche gemacht haben‘, sagt er damit, ob man tatsächlich arbeitet. Und wenn man dann nicht antwortet, ist man sozusagen halb gefeuert oder gefeuert“, sagte er und fügte hinzu, dass ‚viele Leute nicht antworten, weil sie gar nicht existieren‘.

Später, live im Fernsehen und vor seinem gesamten Kabinett, legte Trump nach und erklärte, dass jeder, der mit Musks Führung unzufrieden sei, aus der Regierung „rausgeworfen“ werde. Musk schickte eine zweite E-Mail an die Bundesangestellten, in der er ihnen mitteilte, dass sie „eine weitere Chance“ hätten, ihre Jobs vor ihm zu rechtfertigen.

Krypto-Betrüger

Im Einklang mit ihrer anarcho-kapitalistischen Ideologie sind Milei und Musk starke Befürworter der Kryptowährung. Diese Besessenheit von digitalem Geld hat beide in Schwierigkeiten gebracht.

Am Valentinstag bewarb Milei die neu eingeführte $LIBRA-Münze und behauptete, sie sei ein neues Instrument zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums in ganz Argentinien durch Investitionen in kleine Unternehmen und Start-ups.

Infolgedessen stieg der Wert von $LIBRA von weniger als einem Tausendstel Cent auf 5,20 $ pro Stück. Die Unterstützung durch den argentinischen Präsidenten brachte den Gründern von $LIBRA zig Millionen Dollar ein, da etwa 50.000 Menschen in Scharen in das Projekt investierten.

Nur wenige Stunden später löschte Milei jedoch auf mysteriöse Weise alle seine Beiträge, in denen er für $LIBRA warb, und der Preis der Münze stürzte ab, wodurch fast augenblicklich mehr als eine Viertelmilliarde Dollar an Anlegervermögen vernichtet wurden.

Das Fiasko machte jedoch eine kleine Anzahl von Menschen außerordentlich reich. Die neun Gründungskonten von $LIBRA verdienten mehr als 87 Millionen US-Dollar, indem sie ihre Coins auszahlten, während der Preis hoch war. Das Projekt trägt alle Merkmale eines klassischen „Teppichziehens“ – ein Betrug, bei dem Insider den Preis einer Kryptowährung in die Höhe treiben und ihre Vermögenswerte stillschweigend verkaufen, wodurch das Projekt scheitert und die Investoren wertlose digitale Token in den Händen halten.

Angesichts weit verbreiteter Betrugsvorwürfe wurde ein argentinischer Richter mit der Leitung einer Untersuchung der Handlungen von Milei beauftragt.

Auch Musk hat die Kryptowährung unermüdlich beworben und seine Millionen Anhänger ermutigt, zu investieren, insbesondere in Dogecoin, das er einst als „die zukünftige Währung der Erde“ bezeichnete. Kritiker behaupten, dass diese Investitionsaufrufe einer Marktmanipulation gleichkommen. Musk sah sich mit einer Klage konfrontiert, in der behauptet wurde, dass seine Handlungen auf eine Manipulation des Dogecoin-Preises hinausliefen. Da Kryptowährungen jedoch nicht auf die gleiche Weise reguliert werden wie Aktien, wurde die Klage schließlich abgewiesen.

Es ist jedoch kein Zufall, dass Musk selbst das Akronym „DOGE“ für seine neu geschaffene Abteilung gewählt hat.

Weine um mich, Argentinien

Auf internationaler Ebene war Mileis politische Kehrtwende nicht weniger drastisch und hat den Kurs des Landes radikal verändert. Argentinien hatte sich nicht nur um die Aufnahme in den BRICS-Wirtschaftsblock beworben, sondern auch eine formelle Einladung dazu erhalten, was in weiten Teilen des globalen Südens als eine Art goldenes Ticket galt. Doch Milei lehnte das Angebot öffentlich ab und behauptete, er würde niemals Geschäfte mit „kommunistischen“ Ländern wie China oder Brasilien machen, und versprach, die wirtschaftlichen Beziehungen zu diesen beiden Ländern zu kappen. „Unsere geopolitische Ausrichtung ist auf die Vereinigten Staaten und Israel ausgerichtet. Wir werden uns nicht mit Kommunisten verbünden“, betonte er.

Das Engagement für die Interessen Washingtons war ein seltenes, konstantes Thema in Mileis Präsidentschaft. Er hat regelmäßig hochrangige amerikanische Militärkommandeure ins Land eingeladen, sich zum Kauf von US-Militärgütern verpflichtet und mit dem Bau eines amerikanischen Marinestützpunkts im äußersten Süden des Landes begonnen. Dieser Stützpunkt wird es Washington ermöglichen, die Antarktis und den Schiffsverkehr am Kap Hoorn, dem südlichsten Punkt Südamerikas, zu überwachen und zu kontrollieren.

Die Vereinigten Staaten werden auch eine wichtige Rolle im aufstrebenden Sicherheitsapparat Argentiniens spielen. Milei lud den CIA-Direktor William Burns nach Buenos Aires ein und unterzeichnete ein Abkommen, das die Ausbildung argentinischer Geheim- und Sicherheitsdienste durch die CIA vorsieht.

Javier Milei blickt während einer Kundgebung in Argentinien zu einer israelischen Flagge auf. Foto | AP

Im Gegensatz zu den meisten lateinamerikanischen Ländern hat sich Argentinien lautstark für die Ukraine eingesetzt. Milei traf sich mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und hat der Ukraine sowohl humanitäre als auch militärische Hilfe geleistet. In den letzten Wochen hat sich diese Unterstützung jedoch geändert. Sobald die Vereinigten Staaten unter Trump begannen, ihre Position gegenüber der Ukraine zu ändern, folgten Milei und Argentinien diesem Beispiel und enthielten sich bei Abstimmungen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen der Unterstützung der Ukraine.

Unter seiner Führung befand sich Argentinien bei den Vereinten Nationen oft in der extremen Minderheit. Im Oktober wies er Außenministerin Diana Mondino an, gemeinsam mit den USA und Israel abzustimmen und die Blockade Washingtons gegen Kuba nicht zu verurteilen, und entließ sie, als sie sich weigerte, dies zu tun. Die Resolution wurde mit 187 zu 2 Stimmen angenommen. Zwei Wochen später stimmte Argentinien als einziges Land der Welt gegen einen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

Milei hat sich als Teil einer globalen Bewegung von Rechtspopulisten positioniert, zu denen der Ungar Viktor Orbán, die Italienerin Giorgia Meloni und die Französin Marine Le Pen gehören. Auch der Staat Israel gehört zu dieser Liste. Während seines Wahlkampfs schwenkte er die israelische Flagge sehr sichtbar. Nach seinem Amtsantritt bezeichnete er die Hamas als terroristische Vereinigung, als erstes und einziges lateinamerikanisches Land. Im vergangenen Februar, auf dem Höhepunkt des israelischen Angriffs auf Gaza, reiste er nach Jerusalem, um sich mit israelischen Beamten zu treffen und öffentlich an der Klagemauer zu weinen. Dort gelobte er, die israelische Botschaft Argentiniens von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, und befürwortete damit die Landnahme Israels, die nach internationalem Recht als illegal gilt.

Letzte Woche rief Milei außerdem zwei Tage Staatstrauer aus, um den Tod von Kfir und Ariel Bibas zu betrauern, zwei Kinder, die Israel (mit wenig Beweisen) der Hamas zuschreibt. Für seine Entscheidung erhielt er Lob vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, der ihn als „lieben Freund“ bezeichnete.

„Ihre beispielhafte Entscheidung, zwei Tage nationale Trauer für Kfir und Ariel Bibas auszurufen – zwei unschuldige Kinder, die von den terroristischen Monstern der Hamas brutal ermordet wurden – sollte allen Staats- und Regierungschefs der zivilisierten Welt als Inspiration dienen. Vielen Dank für Ihre unerschütterliche Integrität und herausragende Führungsstärke. Ich freue mich darauf, Sie bald in Israel begrüßen zu dürfen“, schrieb Netanjahu.

Wenn Milei und seine Handlungen in Argentinien wirklich ein Vorbild für Musk sind, sollten die Amerikaner zutiefst besorgt sein. Seine ungeschickten Kürzungen bei der Regierung und den Sozialdiensten seines Landes haben in Argentinien Chaos, Armut und Unsicherheit ausgelöst. Seine Politik hat jedoch die Oberschicht der Gesellschaft enorm bereichert. Musks unberechenbare und umfassende Kürzungen haben eine verblüffende Ähnlichkeit mit denen von Milei. Die Argentinier beobachten Musks Vorgehen mit einem Gefühl des Déjà-vu: Sie haben das schon einmal erlebt.