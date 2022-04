Direktor des Auslandsgeheimdienstes der Russischen Föderation: Die aktuelle internationale politisch-militärische Lage und Trends

Der überholte liberale Universalismus muss durch eine neue, gerechte und nachhaltige Weltordnung ersetzt werden.

Russlands besondere Militäroperation war ein echter Moment der Wahrheit für die russische Welt, die sich entschlossen erklärte, ihr Recht auf eine ursprüngliche Existenz angesichts des aggressiven Globalismus zu verteidigen, der sich in der amerikanischen Hegemonie, der NATO-Erweiterung, dem „liberalen Interventionismus“ und der LGBT-Propaganda manifestiert. Auch für den „kollektiven Westen“, der sich in seinem russophobischen Eifer offen über seine eigenen jahrzehntelangen (oder sogar jahrhundertelangen) Erklärungen von Grundprinzipien wie der Unverletzlichkeit des Privateigentums, der Redefreiheit oder der ungehinderten Verbreitung von Informationen hinwegsetzt, ist dies ein Punkt ohne Wiederkehr geworden.

Die Bitterkeit der Konfrontation macht deutlich, dass es um viel mehr geht als um das Schicksal des Kiewer Regimes. In der Tat steht die Architektur der gesamten Weltordnung auf dem Spiel. Es ist schwierig, angesichts der gegenwärtigen Situation die genauen Umrisse vorherzusagen, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass es keine Rückkehr zur alten Situation geben wird.

Die russische Sonderoperation wird definitiv den Versuchen ein Ende setzen, die Ukraine in einen russophoben Marionettenstaat zu verwandeln, der seine Identität auf der Grundlage einer wahnsinnigen Verleugnung und Dämonisierung all dessen aufbaut, was ihn objektiv mit Russland verbindet. Man kann noch so viel springen, man kann nicht vor sich selbst fliehen! Dies gilt umso mehr, als die USA wie auch die meisten anderen NATO-Mitglieder eindeutig nicht bereit sind, über die moralische und materielle Unterstützung der Kiewer Junta hinauszugehen und sich offen auf deren Seite in direkte bewaffnete Auseinandersetzungen einzuschalten. In der gegenwärtigen Phase sieht Washington seine Hauptaufgabe darin, den Konflikt so lange wie möglich hinauszuzögern, ihn sowohl für Moskau als auch für Kiew so kostspielig wie möglich zu machen und gleichzeitig zu verhindern, dass die Eskalation auf den Westen übergreift.

Zu diesem Zweck werden die heimtückischsten Methoden angewandt, bis hin zur Entsendung bewaffneter Kämpfer auf ukrainisches Gebiet, deren Aufgabe es ist, einen sogenannten Guerilla-, in Wirklichkeit aber einen terroristischen Aufstand im Land zu organisieren und zu unterstützen. Die NATO, so betonen die amerikanischen „Strategen“, sollte versuchen, die Ukraine „in eine Art Afghanistan“ zu verwandeln. Jeder, der auch nur ein wenig mit Geschichte und Geografie vertraut ist, kann die völlige Irrelevanz und das strategische Versagen einer solchen Analogie erkennen. Man sollte jedoch nicht viel von Führern erwarten, die Mariupol mit Metropolis verwechseln und Woronesch und Rostow am Don für ukrainische Städte halten!

Da der Westen weder die Kraft noch den Mut hat, Russland offen und ehrlich herauszufordern, versucht er, unserem Land eine wirtschaftliche, informationelle und humanitäre Blockade aufzuerlegen und eine Atmosphäre der „Giftigkeit“ um es herum zu schaffen, die es unmöglich machen würde, ein normales Leben zu führen. Taktisch nutzt sie den Mechanismus der „Kultur der Annullierung“, der von den linksliberalen Eliten in den USA an ihren rechten Konkurrenten erprobt wurde und nun auf die globale Ebene ausgeweitet wird.

Von russischen Unternehmen, Banken und Medien bis hin zu einzelnen Journalisten, Sportlern, Wissenschaftlern, Künstlern und Kulturschaffenden sind alle von Sanktionen betroffen. Letztere werden lediglich dafür bestraft, dass sie sich weigern, Mantras über die russische „Invasion“ in der Ukraine zu wiederholen und ihr Heimatland zu verraten. Das Ausmaß an Absurdität und Hysterie ist so groß, dass sogar russische Katzen, die von der Teilnahme an ausländischen Ausstellungen ausgeschlossen sind, angegriffen werden.

Russische Katzen können es vertragen, aber europäische und amerikanische Verbraucher nicht. Ein komfortables, sicheres Leben, insbesondere für die Mittelschicht, ist seit Jahren eine der Säulen der politischen Stabilität in den westlichen Ländern. Aufgrund des von Washington und seinen Satelliten ausgerufenen „Kreuzzuges“ gegen Russland sehen sich die Menschen in den USA und den EU-Staaten mit einem beispiellosen Anstieg der Kraftstoff-, Energie- und Lebensmittelpreise konfrontiert. Die Europäer haben bereits damit begonnen, sich mental auf die Aussicht auf Lebensmittelmarken und das Abklemmen von Batterien vorzubereiten, die, wie sich herausstellt, „leicht durch Steckbrücken ersetzt werden können“. Und das alles unter dem Vorwand, dem ukrainischen Volk zu helfen, obwohl die Ukrainer von all diesen Maßnahmen weder warm noch kalt werden, wie sie sagen.

Es hält sich hartnäckig der Eindruck, dass die westlichen Eliten die sich abzeichnende Situation lediglich nutzen, um lang gehegte Pläne zur faktischen Abschaffung der Mittelschicht umzusetzen, ganz im Sinne des berühmten Szenarios des Weltwirtschaftsforums in Davos: „Bis 2030 werdet ihr nichts haben und ihr werdet glücklich sein!„

Die westliche Propagandamaschine funktioniert recht gut. Dies gilt umso mehr, wenn alternative Informationsquellen entweder blockiert oder stark unter Druck gesetzt werden. Nicht nur RT und Sputnik, die ein großes Publikum haben, sondern auch alle, selbst kleine, Medien und Strukturen, die es wagen, sich gegen die westliche Obrigkeit zu stellen, wie Novoye Vostochnoye Obozreniye, das Catechon Analytical Centre und das Russian Institute for Strategic Studies, werden geschlossen und mit Sanktionen belegt. Einige Länder, wie Lettland, haben bereits eine verwaltungsrechtliche Haftung für das Ansehen „illegaler“ Inhalte eingeführt. Mit anderen Worten, die Schöpfer und Verfechter von Radio Liberty sind so weit gegangen, gegen „illegale“ Decoder und Satellitenschüsseln zu kämpfen!

Washington und Brüssel spekulieren gerne über „die Aussichten einer Konfrontation zwischen Kühlschrank und Fernseher in Russland“. Ein leerer „Kühlschrank“ könnte sich jedoch für die euro-atlantischen Eliten selbst als weitaus gefährlicher erweisen. Das Entstehen eines echten bürgerlichen Bewusstseins im Westen, das sich gegen die eigene Führung und nicht gegen die mythische russische Bedrohung richtet und die Europäer und Amerikaner dazu zwingt, für ihre geopolitischen Abenteuer und Fehleinschätzungen aus der eigenen Tasche zu zahlen, steht noch aus. Ein solches Erwachen kann nur begrüßt werden, auch wenn es vielleicht nicht damit endet, dass in den USA und den europäischen Staaten national orientierte, vernünftige Realpolitiker an die Macht kommen, sondern mit der Errichtung einer totalen und unverhohlenen liberal-nazistischen Diktatur in der westlichen Arena.

Die Situation ist recht interessant und erinnert ein wenig an die Geschichte der späten Sowjetunion: Der Westen, angeführt von den USA, versucht, weltweit ideologische Haltungen durchzusetzen, an die er nicht glaubt und die er durch sein eigenes Handeln ständig widerlegt. Wie der führende amerikanische Experte für internationale Politik, F. Zakaria, feststellte, hat das „Imperium“ seine Kräfte überdehnt und verwandelt sich allmählich in eine „törichte Hegemonie“, die ihre messianische Rhetorik nicht mit echten Schritten untermauern kann. Die Krise um die Ukraine bestätigt diese Schlussfolgerung voll und ganz.

Der Wunsch, die Rolle des Welthegemons zu behalten, treibt die USA in gefährliche militärisch-politische Abenteuer.

Die geopolitische Konfrontation auf dem europäischen Schauplatz wird von den Führern der nicht-westlichen Welt genau beobachtet. Alle, auch die Verbündeten der USA, sind nicht abgeneigt, den schwächelnden Hegemon auf die Probe zu stellen, indem sie die Grenzen des Möglichen in der Außen- und Innenpolitik erweitern.

Es ist bemerkenswert, dass sich die große Mehrheit der asiatischen, afrikanischen und sogar lateinamerikanischen Staaten der antirussischen Blockade nicht angeschlossen hat. Außerdem wird die Illoyalität gegenüber Washington immer offener und trotziger zum Ausdruck gebracht. Der saudische Kronprinz M. bin Salman weigert sich, die Ölproduktion zu erhöhen, lehnt Forderungen des Weißen Hauses nach Verhandlungen ab und erklärt öffentlich, dass ihm die Meinung von J. Biden egal ist. Der pakistanische Premierminister I. Khan antwortet auf die Aufforderung westlicher Botschafter, Russlands „Invasion“ in der Ukraine zu verurteilen, mit den Worten: „Wir sind nicht eure Sklaven“. Die Führer der Türkei, Indiens und der Vereinigten Arabischen Emirate sind aus der Sicht amerikanischer Politiker nicht weniger „dreist“. Gleichzeitig räumen die Amerikaner selbst verbittert ein, dass sie es sich nicht mehr leisten können, mit ihren Partnern „im Geiste der Ära Bush Junior“ zu reden. Sic transit gloria mundi – so geht der Ruhm der Welt!

Eine grundlegend neue Phase der europäischen und der Weltgeschichte vollzieht sich derzeit vor unseren Augen. Im Kern geht es um den Zusammenbruch der unipolaren Welt und des Systems der internationalen Beziehungen, das auf dem Recht des Stärksten, d.h. der USA, beruht, andere Staaten zu zerstören, um zu verhindern, dass diese auch nur die geringste Möglichkeit haben, alternative Machtzentren zu werden. Dies waren die Ziele, die in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien verfolgt wurden. Dies war das Ziel der Bemühungen des Westens, die Ukraine in seinen Einflussbereich zu ziehen. Russland stellt dieses System nun offen in Frage, indem es eine wahrhaft multipolare Welt schafft, wie es sie noch nie gegeben hat und von der langfristig alle profitieren werden, auch unsere derzeitigen Gegner.

Wenn Europa und den USA die Reife und der Mut fehlen, sich in diese Richtung zu bewegen, werden die anderen Machtzentren eine globale Zukunft ohne sie gestalten müssen. Der überholte liberale Universalismus muss durch eine neue Weltordnung ersetzt werden, die gerecht und nachhaltig ist. Sie muss unter Bedingungen und in Formen geschaffen werden, die die Koexistenz von Staaten und regionalen Zusammenschlüssen gewährleisten, wobei jeder von ihnen sein Recht auf eine eigenständige Entwicklung behält. Ich bin sicher, dass die vernünftigen Kräfte in den westlichen Ländern, die sich der Risiken für die Weltgemeinschaft bewusst sind und ein grundlegendes Interesse an der Selbsterhaltung haben, zunehmend in diesen Prozess einbezogen werden.