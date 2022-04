Exklusiv: Sohn erzählt vom Tod seiner Mutter nach der Moderna-Impfung

childrenshealthdefense.org: In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Jeffrey Beauchine, seine Mutter Carol habe gewusst, dass ihre Creutzfeldt-Jakob-Krankheit mit der Moderna-Spritze zusammenhing. Ihren Tod mitanzusehen war wie „als ob man einen Film ansehen würde“, sagte er.

Carol Beauchine starb am 2. August 2021 an der sporadischen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD), einer sich schnell entwickelnden, tödlichen degenerativen Gehirnkrankheit, die sie nach ihrer zweiten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Moderna entwickelte.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Carols Sohn, Jeffrey Beauchine, es sei unerträglich, seine 70-jährige Mutter – die bis zur Impfung gesund war – an einer Krankheit sterben zu sehen, die seiner Meinung nach durch den Impfstoff verursacht wurde.

„In meinen 20 Jahren als Polizeibeamter habe ich viel gesehen“, sagte Beauchine. „Ich habe Hunderte von Menschen gesehen, die geimpft wurden, und dies hat mich mehr als alles andere betroffen gemacht.

Beauchine sagte, Carol habe ihre erste Dosis Moderna am 16. Februar 2021 erhalten und keine Beschwerden gemeldet. Nachdem sie die zweite Dosis am 17. März erhalten hatte, sagte Carol sofort, dass sie sich „anders fühlte“.

Beauchine erzählt:

Am 17. März bekam sie ihre zweite Dosis und begann sofort mit Reaktionen auf die zweite Dosis. Sie hatte einfach dieses Unwohlsein. Sie fühlte sich einfach nicht wohl und sagte, sie fühle sich „nicht gut“. Sie hatte Schmerzen und ein Brennen an der Injektionsstelle – als ob jemand ein heißes Seil um ihren Arm gebunden hätte. Dann erklärte sie, dass sie an der Injektionsstelle ein Taubheitsgefühl verspürte.

Beauchine sagte, er und seine Familienmitglieder hielten dies nicht für eine übliche Nebenwirkung, aber auch nicht für ungewöhnlich.

„Wir dachten einfach, es sei eine Folge der Wirkung der Spritze“, sagte Beauchine. „Dann breitete sich das Taubheitsgefühl in ihrem Nacken und in ihrem linken Arm aus.

Das Taubheitsgefühl beeinträchtigte Carols Gehör und breitete sich „bis in ihre Hände“ aus, bis die linke Hand ihr Gefühl und ihre Beweglichkeit verlor.

Beauchine weiter:

Zu diesem Zeitpunkt war ihr gesamter linker Arm betroffen. Sie begann, schlaflos zu werden. Sie konnte ein paar Tage am Stück nicht schlafen und war dann sehr müde. Dieses Taubheitsgefühl breitete sich immer weiter aus. Es wanderte hinunter zu ihrer Hüfte, dann zu ihren Knien und schließlich zur gesamten linken Seite. Man konnte ihren Körper fast in zwei Hälften teilen, die linke Seite war taub und die rechte Seite war normal.

Beauchine sagte, dass Carol zu den Ärzten ging – die zunächst dachten, sie hätte einen Schlaganfall erlitten – aber ihre MRT-Scans waren völlig normal.

„Niemand konnte etwas finden, also schickten sie sie nach Hause“, sagte Beauchine. „Es war fast wie eine Beruhigung, während ich mich gleichzeitig fragte, warum sie es nicht konnten.

Dann entwickelte Carol ein Zittern in ihrem linken Arm.

„Es war fast so, als würde ihr Arm unwillkürlich anfangen zu zucken“, sagte Beauchine. „Dann ging das Zittern auf das linke Bein über.“

Beauchine fügte hinzu:

Meine Mutter begann zu klagen, dass etwas mit ihrem Gehirn nicht stimmte. Sie sagte, sie könne ihre Gedanken nicht mehr zusammenfügen oder sich einen Reim darauf machen, aber sie konnte immer noch kommunizieren. Am Telefon würde man die veränderte Version meiner Mutter, die ich 44 Jahre lang kannte, nicht sehen.

Dann entwickelte Carol ein doppeltes Sehvermögen, das schließlich zur Erblindung führte, und sie begann zu halluzinieren.

„Sie sah sich selbst aus dem Stuhl fallen und sah sich physisch auf dem Boden liegen“, sagte Beauchine. „Es war seltsam zu verstehen. Sie entwickelte eine Angst vor Wasser und bekam Angst, wenn sie sich in der Nähe eines Gewässers befand.

Die Ärzte glaubten, dass Carol aufgrund der Spritze unter Angstzuständen litt und begannen, sie gegen Angstzustände zu behandeln. In der Zwischenzeit verlor Carol die Fähigkeit zu laufen.

Beauchine sagte:

Sie war zu diesem Zeitpunkt noch zu Hause, weil das Krankenhaus nichts bei ihr feststellen konnte. Sie saß so gut wie im Rollstuhl. Sie war nicht mehr diejenige, die sich um alle kümmert, sondern mein 70-jähriger Vater, der sich um sie kümmerte. Dann wurde es zu schwer für ihn, und bei einem Arztbesuch wurde sie eingewiesen, um zu sehen, ob man die Sache weiter vertiefen kann.

Beauchine sagte, dass die Ärzte alle möglichen Tests durchführten, einschließlich einer Kernspintomographie, aber sie konnten nichts finden. Das Einzige, was den Ärzten auffiel, waren die offensichtlichen Mobilitätsprobleme auf der linken Seite ihres Körpers und Gleichgewichtsstörungen.

Die Ärzte sagten auch, dass etwas mit ihrem Kleinhirn nicht stimmte, aber sie wussten nicht, was es war“, fügte er hinzu. Carol versuchte, den Ärzten zu erklären, dass mit ihr „innerlich“ etwas nicht stimmte.

„Sie wurde dann in ein Pflegeheim entlassen“, sagte Beauchine. „Es war das erste Mal, dass ich meine Mutter wirklich krank sah.“

Weiter sagte er:

Sie war in einem Pflegeheim, in dem diese ganze COVID stattfand, und wir mussten vor dem Fenster stehen und durch das Loch in der Klimaanlage schreien, um mit meiner Mutter zu reden. Sie fühlte sich besiegt und hatte Angst, und mein Vater pflegte sie 18 Stunden am Tag – und fütterte sie mit dem Löffel – bis zum Ende. Es ging einfach so schnell.

Schließlich gelang es Carol, in ein qualifiziertes Pflegeheim zu kommen, aber ihr Zustand verschlechterte sich rapide.

„Sie verlor die Fähigkeit, sich selbst zu ernähren, weil sie das Essen nicht mehr auf die Gabel bekam, um es in den Mund zu nehmen“, sagte Beauchine. „Es hat mich erdrückt, denn ich konnte in ihren Augen sehen, ohne dass wir ein Gespräch geführt hatten, wie ängstlich sie war und wie besiegt.“

Beauchine sagte, dass es keine guten Tage mehr gab und seine Mutter die Fähigkeit verlor, zu kommunizieren.

„Mitte Juli war meine Mutter völlig starr“, sagte er. „Die Lippen bewegten sich nicht mehr. Sie konnte nur noch ein paar Silben herausbekommen. Sie würde fast aus dem Rollstuhl fallen, wenn sie sich nach vorne lehnt. Sie konnte nicht erkennen, ob sie aufrecht saß.“

Beauchine sagte, seine Mutter habe von Anfang an gewusst, dass ihr Zustand mit dem Schuss zusammenhing.

„Wir wussten alle von Anfang an, dass es mit der Spritze zusammenhängt, aber wir wussten nicht, wie schlimm es in Zukunft werden würde“, sagte Beauchine. „Menschen haben immer wieder schlimme Reaktionen, aber man kommt darüber hinweg. Sie hat sie nicht überwunden.“

Beauchine sagte, dass die Ärzte nicht wussten, was sie tun sollten, weil „es einfach so neu war“.

„Ich bin zufriedener mit einem Arzt, der mir sagt, dass er nicht weiß, ob es an der Spritze liegt, weil es keine Forschungsergebnisse gibt, als mit Ärzten, die sagen, dass es definitiv nicht an der Spritze liegt“, sagte er. „Ich habe mehr ‚Ich weiß es nicht‘ als Ablehnungen erhalten.“

Ende Juli konnte Carols Ehemann sie im Pflegeheim nicht mehr aufwecken, und die Familie beschloss, dass ihre Mutter zurück ins Krankenhaus müsse.

Beauchine sagte:

Als ich um die Ecke kam, sah ich meine Mutter und es war, als würde sie schreien oder heulen. Ihre Augen waren völlig starr aufgerissen. Ihr Mund stand offen und sie hatte ein heftiges Zittern, das nicht aufhören wollte. Sie verstand nicht, was vor sich ging. Ich kann es nur so ausdrücken, dass in ihrem Kopf eine Bombe hochgegangen ist.

Es war für uns alle unerträglich. Mein Vater war wie ein Reh im Scheinwerferlicht – ein leerer Blick, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Ich habe in meinem Leben schon viel gesehen, aber das war wie … eine Bombe, die im Kopf meiner Mutter hochging, und alle ihre Glieder zuckten und zitterten.

„Es war wie etwas, das man in einem Film sieht. Man sagt, dass man mit dieser Krankheit an eine Klippe kommt und es nur noch abwärts geht, und wenn man abwärts geht, kann man den Punkt, an dem man abwärts geht, physisch sehen – und man konnte ihn in dieser Nacht sehen.“

Die Ärzte schickten Carol ins Strong Memorial in Rochester, New York, und innerhalb weniger Wochen bestätigten sie, dass sie CJK hatte.

„Wir wussten nicht, was CJD war, aber man sagte uns, es sei wie der Rinderwahnsinn, nur in einer anderen Variante oder auf andere Weise“, so Beauchine. „Dieselbe Krankheit, aber eine andere Art, sie zu bekommen.“

Carols Prognose war tödlich, und der Familie wurde gesagt, sie habe nur noch wenige Tage zu leben. Beauchine sagte, dass ein Gremium aus Ärzten und Studenten, die Carols Fall betreuten, offen mit der Tatsache umgingen, dass sie nicht wussten, was ihre CJK verursachte.

„Die Leute lernten und sagten: ‚Wir wissen nicht, ob das mit dem Impfstoff zusammenhängt oder nicht. Wir wissen es nicht, weil der Impfstoff neu ist und es noch nicht viele Studien über den Impfstoff gab. Wir werden es erst auf lange Sicht wissen.“

Carol starb am 2. August 2021 an CJD – einer Krankheit, die sie vor der zweiten Dosis Moderna einige Monate zuvor nicht hatte. Ihre Ärzte reichten einen Bericht beim Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS I.D. 2180699) der Centers for Disease Control and Prevention ein.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System für die Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA. Laut der Website der CDC prüfen CDC- und [US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde] Kliniker die Meldungen von Todesfällen an VAERS, einschließlich Sterbeurkunden, Autopsie- und Krankenakten“.

Beauchine bestätigte, dass die Familie nie einen Kontakt von der CDC bezüglich des Todes seiner Mutter erhalten hat, und seines Wissens haben auch ihre Ärzte keinen Kontakt aufgenommen.

Beauchine sagte, Carol sei eine relativ gesunde Person gewesen, die keine Vorgeschichte mit COVID hatte. Ihre einzige Grunderkrankung war Arthritis.

„Sie hat sich immer um andere Menschen gekümmert, und als die ganze COVID-Sache in den Medien auftauchte, wollte sie geschützt bleiben, damit sie ihre Kinder und Enkelkinder sehen konnte“, sagte Beauchine. „Sie wollte nicht durch das Virus behindert werden, und als sich die Gelegenheit für ihre Altersgruppe ergab, ließ sie sich die erste Dosis verabreichen, ohne sich zu beschweren.“

Beauchine sagte, er habe sich auch gegen COVID impfen lassen, weil dies für seine Arbeit erforderlich war.

Damals war ich ein bisschen aufgeregt, weil man so viel Angst vor COVID-19 hatte und endlich ein kleines Licht am Ende des Tunnels zu sehen war“, sagte er. „Und es würde alles gut werden.

Er fügte hinzu:

Ich habe mich impfen lassen. Meine Frau hat die Impfung bekommen. Mein Vater hat die Impfung bekommen. Meine Kinder werden nie geimpft werden. Ich bin nicht gegen einen COVID-19-Impfstoff, aber es bedarf jahrelanger klinischer Versuche und Studien, um etwas für sicher zu erklären, das in den menschlichen Körper gelangen soll, und das wurde nicht getan. Wir alle haben damals in Momenten der Hoffnung die Augen davor verschlossen.

Ich wusste nichts von dem, was wir jetzt wissen, und dann erfährt man, dass Hydroxychloroquin und Ivermectin seit Jahren außerhalb der Zulassung verwendet werden, aber um die Notfallgenehmigung (EUA) zu erhalten, muss man nachweisen, dass keine Behandlung verfügbar ist, um diese Genehmigung zu erteilen, also töteten sie die Behandlungen, erteilten die EUA, aber es gibt keine Haftung ihrerseits.

„Es ist einfach beängstigend, dass das zu diesem Zeitpunkt niemand wusste. Wenn jemand eine fundierte Entscheidung treffen will, sollte er wissen, womit er es zu tun hat.“

Beauchine sagte, wenn er mit Leuten spreche oder seine Mutter im Gespräch auftauche, scheine jeder jemanden zu kennen, der eine sehr schwere Reaktion auf einen COVID-Impfstoff hatte.

„Ich bin kein Impfgegner. Ich bin nicht verrückt oder so etwas“, sagte Beauchine. „Aber wenn ich oder meine Familie irgendetwas tun können, um jemandem zu helfen oder jemanden zu informieren oder auch nur eine Statistik zu sein, die zu einer positiven Lösung in all dem führen könnte, dann soll es so sein.“

Er fügte hinzu:

Es ist schrecklich zu sehen, wie jemand langsam diesen Weg geht und wie sich seine Gesundheit über einige Monate hinweg von Tag zu Tag verschlechtert. Es ist furchtbar. Niemand sollte so etwas durchmachen müssen. Wir alle haben die ganze Zeit mit meiner Mutter mitgefühlt. Es hat uns alle getroffen.

Der Defender hat zahlreiche Berichte über Menschen erhalten, die nach einer COVID-Impfung an sporadischer CJD gestorben sind – alles Frauen im Alter zwischen 60 und 70 Jahren. Dazu gehören Cheryl Cohen und Jennifer Deason Sprague.

Nach den neuesten Daten von VAERS gab es zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 1. April 2022 19 gemeldete Todesfälle aufgrund von CJK, die auf COVID-Impfstoffe zurückzuführen waren. Die meisten Fälle traten in der Altersgruppe von 65 bis 75 Jahren auf und waren mit einem plötzlichen Auftreten der Symptome verbunden.

Fünfzehn der 19 Fälle wurden auf den Impfstoff von Pfizer-BioNTech zurückgeführt, vier Fälle auf die Moderna-Impfung.