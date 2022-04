US-Beamte geben zu, dass sie die Öffentlichkeit in Bezug auf Russland einfach anlügen

Ich dachte, ich würde mit Ihnen allen einen kurzen Bericht von Caitlin Johnstone über die nächste Stufe des Wahnsinns teilen, die wir jetzt im Propaganda-/Informationskrieg mit Russland erreicht haben. US-Beamte und die US-Medien haben gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit eingeräumt, dass die Nachrichten, die über die derzeitige Situation in der Ukraine berichtet werden, in der Tat oft frei erfunden sind, dass diese Form der „Berichterstattung“ aber eine notwendige Form der „Verteidigung“ gegen Russland geworden ist.

Die auf den Kopf gestellte Logik bei all dem ist, dass durch die Behauptung, Russland begehe in der Ukraine Verbrechen, die es in Wirklichkeit nicht begangen hat, angenommen wird, dass Russland daran gehindert wird, genau die Verbrechen zu begehen, für die es aktiv beschuldigt wird. (Sie erwähnen praktischerweise nicht, wer diese Gräueltaten in der Ukraine tatsächlich begeht.)

Das heißt, wir sind jetzt in die letzte Phase des Orwellschen Neusprech eingetreten, und die Realität wird jetzt vollständig von dem geprägt, was der US-Staat Sie glauben machen will. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Russland nun jedes Verbrechens schuldig sein wird, das die USA ihm unterstellen. Ob es dieses Verbrechen begangen hat oder nicht, ist jetzt irrelevant.

Wenn das Verbrechen letztendlich nicht begangen wird (wie z. B. die falsche Flagge, von der uns die USA erzählt haben, dass sie im Donbass stattfinden sollte), dann liegt das an der Tapferkeit und dem Mut der amerikanischen Verteidiger, die es geschafft haben, diese „zukünftigen“ Verbrechen zu vereiteln, indem sie sie in die Matrix gestellt haben, um zu sagen: „Wir wissen, was ihr als Nächstes vorhabt und sind bereit.“ (Nicht ausgeschlossen, dass die USA tatsächlich hinter solchen Machenschaften unter falscher Flagge stecken. Ich werde in Kürze eine Abhandlung über die Rolle der NATO und der CIA bei Operationen unter falscher Flagge nach dem Zweiten Weltkrieg, bekannt als Operation Gladio, veröffentlichen).

Dies wird der amerikanischen Öffentlichkeit derzeit so verkauft, als hätten wir gerade ein „Wahrheitsserum“ entdeckt oder eine Möglichkeit, die Zukunft vorherzusagen. In Wirklichkeit wird damit nur eine falsche Realität geschaffen, eine Realität, die von den staatlichen Behörden geformt wird.

Wir wären dumm zu glauben, dass das amerikanische Volk nicht als nächstes auf der Liste stehen wird. Wenn die Gedankenkriminalität zu einer akzeptierten Form der Verteidigung gegen vermeintliche ausländische Bedrohungen wird, wird sie schließlich auch gegen vermeintliche inländische Bedrohungen akzeptabel werden.

In dieser neuen Matrix kann der Staat faktisch kein Verbrechen mehr begehen, sei es gegen einen fremden Körper oder gegen das eigene Volk. Wenn Wahrheit und Gerechtigkeit nun vom Staat als Geiseln gehalten werden, wird er in all seinen zukünftigen Handlungen für immer gerechtfertigt sein, da er als sein eigener Schiedsrichter und Richter agieren wird.

Es wird nichts mehr erlaubt sein, sich dem Narrativ und dem Willen des Staates zu widersetzen. Die neue Realität wird die für euch gewählte Realität sein; der Feind wird ebenfalls für euch gewählt und wird ein ewiger Feind sein, bis er vollständig zerstört ist.

Wir werden in Orwells Welt von 1984 eingetreten sein, in der „KRIEG FRIEDEN, FREIHEIT SLAVERIE, IGNORANZ STÄRKE“ ist.

Was uns selbst betrifft, so werden wir dauerhafte Sklaven eines solchen Systems sein und uns zur Sklaverei unserer Kinder und Kindeskinder verpflichten, wenn wir uns erlauben, diesen Weg zu gehen… Aber es bleibt eine Wahl. Noch ist Zeit zum Aufwachen.

Vorwort von Cynthia Chung

(Siehe meinen Artikel „Ein 70-jähriger Krieg gegen die von der CIA aufgebaute ‚Propaganda'“ als Nachtrag). Hier in Englisch und hier von Google übersetzt.

Von Caitlin Johnstone von ihrer Substack-Seite „Caitlin’s Newsletter“

NBC News hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der sich auf mehrere anonyme US-Beamte beruft und den humorvollen Titel trägt: „In a break with the past, U.S. is using intel to fight an info war with Russia, even when the intel isn’t rock solid (In einem Bruch mit der Vergangenheit nutzen die USA Geheimdienstinformationen, um einen Informationskrieg mit Russland zu führen, selbst wenn die Informationen nicht felsenfest sind)“.

Die Beamten sagen, dass die Biden-Regierung schnell „Geheimdienstinformationen“ über Russlands Pläne in der Ukraine herausgegeben hat, die „wenig vertrauenswürdig“ sind oder „mehr auf Analysen als auf handfesten Beweisen beruhen“, oder sogar schlichtweg falsch sind, um einen Informationskrieg gegen Putin zu führen.

In dem Bericht heißt es, dass die US-Regierung zu diesem Zweck bewusst falsche oder schlecht belegte Behauptungen über bevorstehende Angriffe mit chemischen Waffen, über russische Pläne zur Inszenierung eines Angriffs unter falscher Flagge im Donbass zur Rechtfertigung einer Invasion, über Fehlinformationen von Putins Beratern und über die Suche Russlands nach Waffenlieferungen aus China verbreitet hat.

Psyops in the U.S. targeting the public used to be illegal, even though the way they got around it was to plant stories in the foreign press. But over the last five years beginning with Russiagate & now Ukraine, it is clear that U.S. public is fair game: https://t.co/gcEWoCZbkB — Ajamu Baraka (@ajamubaraka) April 6, 2022

Auszug, Hervorhebung von mir:

Es war eine aufsehenerregende Behauptung, die weltweit für Schlagzeilen sorgte: US-Beamte sagten, sie hätten Hinweise darauf, dass Russland den Einsatz chemischer Kampfstoffe in der Ukraine vorbereiten könnte. Präsident Joe Biden sagte dies später öffentlich. Drei US-Beamte erklärten jedoch diese Woche gegenüber NBC News, es gebe keine Beweise dafür, dass Russland chemische Waffen in die Nähe der Ukraine gebracht habe. Sie sagten, die USA hätten die Informationen veröffentlicht, um Russland davon abzuhalten, die verbotenen Kampfstoffe einzusetzen.

Dies ist eines von mehreren Beispielen dafür, dass die Regierung Biden mit den jüngsten Präzedenzfällen bricht, indem sie deklassierte Geheimdienstinformationen als Teil eines Informationskriegs gegen Russland einsetzt. Die Regierung hat dies auch dann getan, wenn die Informationen nicht felsenfest waren, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin aus dem Gleichgewicht zu bringen, so die Beamten.

Sie haben also gelogen. Sie mögen behaupten, dass sie aus einem edlen Grund gelogen haben, aber sie haben gelogen. Sie haben wissentlich Informationen in Umlauf gebracht, von denen sie keinen Grund hatten zu glauben, dass sie wahr sind, und diese Lüge wurde von allen einflussreichen Medien der westlichen Welt verbreitet.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass die Biden-Regierung im Rahmen ihres „Informationskriegs“ eine falsche Geschichte verbreitet:

Ein europäischer Beamter und zwei US-Beamte sagten, dass es für die Behauptung, Russland habe sich wegen möglicher militärischer Hilfe an China gewandt, keine Beweise gebe. Die US-Beamten sagten, es gebe keine Hinweise darauf, dass China Waffen an Russland liefern wolle. Die Biden-Administration habe dies als Warnung an China ausgesprochen.

Zu der Behauptung des Imperiums von letzter Woche, dass Putin von seinen Beratern in die Irre geführt wird, weil sie Angst haben, ihm die Wahrheit zu sagen, berichtet NBC, dass diese Einschätzung „nicht schlüssig war – sie basierte mehr auf Analysen als auf handfesten Beweisen.“

Ich hatte mich eigentlich über diese lächerliche CIA-Pressemitteilung lustig gemacht, als sie von der New York Times unkritisch als Eilmeldung getarnt veröffentlicht wurde:

Eilmeldung: Die einflussreichste Zeitung der englischsprachigen Welt gibt routinemäßig CIA-Pressemitteilungen als „Breaking News“ weiter.

Breaking News: The most influential newspaper in the English-speaking world routinely passes off CIA press releases as "Breaking News". https://t.co/aBzhidbozv — Caitlin Johnstone ⏳ (@caitoz) March 30, 2022

Wir hatten uns auch über den Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, amüsiert, der im Februar auf bizarre Weise Alex Jones nachahmte und fälschlicherweise behauptete, dass Russland ein Video unter falscher Flagge mit Krisendarstellern veröffentlichen würde, um seine Invasion zu rechtfertigen:

US Again Tries To Pass Off Government Assertions As Evidence



"This is the kind of evidence you can't see. The evidence is invisible."https://t.co/mEqIsS0cUS — Caitlin Johnstone ⏳ (@caitoz) February 4, 2022

Andere Lügen der US-Regierung, die in dem NBC-Bericht angesprochen wurden, waren weniger putzig:

In einer weiteren Enthüllung sagten US-Beamte, ein Grund, der Ukraine keine MiG-Kampfflugzeuge zu liefern, sei, dass die Geheimdienstinformationen zeigten, dass Russland diesen Schritt als eskalierend ansehen würde. Das stimme zwar, aber das gelte auch für die Stinger-Raketen, die die Biden-Regierung geliefert habe, sagten zwei US-Beamte und fügten hinzu, dass die Regierung die MiG-Informationen freigegeben habe, um das Argument zu untermauern, der Ukraine keine MiG zu liefern.

Die Biden-Regierung wusste also, dass sie Waffen an die Ukraine schickte, die von einer nuklearen Supermacht als provokative Eskalation empfunden werden würden, schickte sie trotzdem und log dann darüber. Cool, cool, cool.

Dieser NBC-Bericht bestätigt die Gerüchte, die wir schon seit Monaten gehört haben. Die professionelle Kriegsschlampe Max Boot sagte im Februar über die Denkfabrik Council on Foreign Relations, dass die Biden-Administration „eine neue Ära der Info-Ops“ mit Geheimdienstveröffentlichungen eingeläutet habe, die nicht die Wahrheit sagen, sondern Putins Entscheidungen beeinflussen sollten. Der ehemalige MI6-Chef John Sawers erklärte im Februar gegenüber der Denkfabrik The Atlantic Council, dass die „Geheimdienst“-Veröffentlichungen der Biden-Regierung eher auf einer allgemeinen Stimmung als auf tatsächlichen Erkenntnissen beruhten und eher der Manipulation als der Information dienten.

Amazing interview with of the former MI6 chief with the Atlantic Council's @B_judah (the whole gang present) where the intel goon *admits* that many western "intel leaks" media outlets are dutifully conveying aren't real leaks but propaganda messages designed to undercut Putin. pic.twitter.com/UOzBxG5F5H — Glenn Greenwald (@ggreenwald) February 17, 2022

Und falls Sie sich wundern: Nein, NBC hat nicht gerade ein großes Leck von Whistleblowern innerhalb der US-Regierung veröffentlicht, die mit Hilfe der freien Presse mutig die Lügen der Mächtigen aufdecken. Einer der Autoren des Artikels ist Ken Dilanian, von dem 2014 enthüllt wurde, dass er buchstäblich als CIA-Agent gearbeitet hat, während er für die LA Times schrieb. Wenn Sie Dilanians Namen in einer Schlagzeile sehen, können Sie sicher sein, dass Sie genau das lesen, was die Manager des US-Imperiums wollen, dass Sie es lesen.

Warum also erzählen sie uns das alles jetzt? Ist die US-Regierung nicht besorgt, dass sie das Vertrauen der Öffentlichkeit verliert, wenn sie zugibt, dass sie in ihrem wichtigsten internationalen Konflikt ständig lügt? Und wenn es sich um einen „Informationskrieg“ handelt, der darauf abzielt, „in Putins Kopf hineinzukommen“, wie die NBC-Quellen behaupten, würde dann nicht eine offene Berichterstattung durch die Mainstream-Presse den Zweck völlig verfehlen?

Nun, die Antwort auf diese Fragen ist der Punkt, an dem es wirklich unheimlich wird. Ich freue mich über alle Rückmeldungen und Theorien zu diesem Thema, aber soweit ich weiß, ist der einzige Grund, warum die US-Regierung diese Geschichte veröffentlichen würde, dass sie möchte, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Und der einzige plausible Grund, den ich mir vorstellen kann, ist, dass sie davon überzeugt sind, dass die Öffentlichkeit damit einverstanden ist, belogen zu werden.

Um besser zu verstehen, worauf ich hinaus will, hilft es, sich die Fernsehfassung dieses Berichts anzusehen, in der Dilanian und die NBC-Moderatorin Alison Morris davon schwärmen, wie brillant und wunderbar es ist, dass die Regierung Biden diese Taktik der psychologischen Kriegsführung einsetzt, um Putins Verstand zu verwirren:

Die Botschaft, die ein indoktrinierter NBC-Zuschauer erhält, wenn er diesen Beitrag sieht, lautet: „Ist das nicht fantastisch? Unser Präsident zieht all diese coolen 3D-Schachzüge ab, um Putin zu schlagen, und wir sind irgendwie ein Teil davon!“

Es ist schon seit langem offensichtlich, dass das US-Imperium daran arbeitet, die Kontrolle über das Narrativ zu stärken, um seine hegemoniale Herrschaft über den Planeten durch Internetzensur, Propaganda, Algorithmusmanipulation im Silicon Valley und die Normalisierung der Verfolgung von Journalisten zu festigen. Möglicherweise befinden wir uns jetzt einfach in einem Stadium der imperialen narrativen Kontrolle, in dem sie damit beginnen können, die Zustimmung der Öffentlichkeit, zu ihrem eigenen Wohl belogen zu werden, offen herzustellen.

So wie die Verleumdungskampagne gegen Julian Assange die Mainstream-Liberalen darauf trainiert hat, das Recht ihrer Regierung zu verteidigen, dunkle Geheimnisse vor ihnen zu verbergen, so könnten wir uns jetzt in der Phase des Fortschritts der narrativen Kontrolle befinden, in der die Mainstream-Liberalen darauf trainiert werden, das Recht ihrer Regierung zu verteidigen, sie zu belügen.

Die USA verstärken die Aggressionen des Kalten Krieges gegen Russland und China in einem verzweifelten Versuch, die unipolare Hegemonie zu sichern, und die psychologische Kriegsführung spielt traditionell eine wichtige Rolle bei den Manövern des Kalten Krieges, da man nicht in der Lage ist, gegen atomar bewaffnete Feinde offener vorzugehen. Jetzt wäre also definitiv der richtige Zeitpunkt, um die „Denker“ der beiden großen politischen Fraktionen Amerikas dazu zu bringen, die Psychokriegsmanipulationen ihrer Regierung fanatisch zu unterstützen.

Ein flüchtiger Blick im Internet darauf, was die Liberalen zu diesem NBC-Bericht sagen, zeigt, dass dies tatsächlich der Fall ist. In liberalen Kreisen scheint es tatsächlich eine weit verbreitete Akzeptanz dafür zu geben, dass die mächtigste Regierung der Welt die mächtigsten Medieninstitutionen der Welt benutzt, um die Öffentlichkeit zu strategischen Zwecken zu belügen. Wenn dies weiterhin akzeptiert wird, wird es den Managern des Imperiums in Zukunft sehr viel leichter fallen.