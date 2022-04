Doktor Google wird Sie jetzt empfangen

Für viele Menschen ist heutzutage die erste Anlaufstelle, wenn sie einen ungewöhnlichen Ausschlag entdecken oder einen beunruhigenden Schmerz verspüren, nicht der Arzt, sondern Google.

Wie Martin Armstrong von Statista weiter unten ausführt, zeigen Zahlen von Eurostat, welche Länder sich am meisten auf medizinische Informationen aus dem Internet verlassen. In Finnland gaben 8 von 10 Befragten an, dass sie das Internet für gesundheitsbezogene Informationen genutzt haben – ein Anstieg um 22 Prozentpunkte gegenüber 2011. Dänemark verzeichnete ein ähnlich hohes Vertrauen in Dr. Google – 75 Prozent.

In Spanien gaben im Jahr 2011 nur 38 Prozent der Erwachsenen an, medizinische Informationen online zu suchen. Wie die obige Infografik von statista zeigt, ist ein enormer Anstieg zu verzeichnen: 69 Prozent geben nun an, dass sie sich bei Google und Co. nach gesundheitlichen Ratschlägen umsehen. Ein ähnlich starker Anstieg wurde auch in Irland verzeichnet.

In Deutschland hingegen ist die Nutzung des Internets für diese Themen zwischen 2011 und 2021 zurückgegangen – von 54 auf 45 Prozent.