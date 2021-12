Dokumente zeigen, dass Flüchtlinge keine COVID-Impfungen erhalten, weil die Arzneimittelhersteller Klagen fürchten

Dutzende Millionen Migranten werden möglicherweise nicht mit dem Impfstoff COVID-19 aus einem globalen Programm geimpft, weil einige große Hersteller rechtliche Risiken aufgrund schädlicher Nebenwirkungen befürchten. Dies geht aus offiziellen Angaben und internen Dokumenten von Gavi, der Wohltätigkeitsorganisation, die das Programm betreibt, hervor, die von Reuters eingesehen wurden.

Fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, die bereits mehr als 5 Millionen Todesopfer gefordert hat, haben nur etwa 7 % der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen eine Dosis erhalten. Die Lieferung von Impfstoffen wurde weltweit durch Produktionsprobleme, Hortung durch reiche Länder, Exportbeschränkungen und Bürokratie verzögert. Viele Programme wurden auch durch die zögerliche Haltung der Öffentlichkeit behindert read more .

Die rechtlichen Bedenken sind eine zusätzliche Hürde für die Gesundheitsbehörden im Kampf gegen das Coronavirus – auch wenn Beamte sagen, dass ungeimpfte Menschen ein ideales Umfeld für das Virus bieten, um zu neuen Varianten zu mutieren, die die hart erkämpfte Immunität weltweit bedrohen. Laut den Vereinten Nationen haben viele COVID-19-Impfstoffhersteller verlangt, dass die Länder sie für alle unerwünschten Ereignisse entschädigen, die bei Einzelpersonen als Folge der Impfstoffe auftreten.

Wo die Regierungen nicht die Kontrolle haben, ist das nicht möglich.

Die Bedenken betreffen Menschen, die von den Krisen in Myanmar, Afghanistan und Äthiopien vertrieben wurden und die von den Impfprogrammen der nationalen Regierungen nicht erreicht werden können.

Für Flüchtlinge, Migranten und Asylsuchende sowie für Menschen, die von Naturkatastrophen oder anderen Ereignissen betroffen sind, die sie außerhalb der Reichweite staatlicher Hilfe stellen, wurde im Rahmen des globalen COVAX-Programms ein humanitärer Puffer geschaffen – eine letzte Reserve an Impfungen, die von humanitären Gruppen verabreicht werden können. Gavi, die Impfstoffallianz, ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die im Jahr 2000 gegründet wurde, um Impfungen in der ganzen Welt zu fördern.

Dieser Puffer verfügt jedoch nicht über einen Mechanismus zur Entschädigung. Gavi, das COVAX zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) betreibt, sagt, dass in den Fällen, in denen diejenigen, die Impfdosen beantragen, hauptsächlich NRO, die rechtlichen Risiken nicht tragen können, Lieferungen aus diesem Vorrat nur erfolgen können, wenn die Impfstoffhersteller die Haftung übernehmen.

Die Unternehmen, die unter diesen Umständen dazu bereit sind, liefern nur eine Minderheit der Impfstoffe für das Programm, so mit der Angelegenheit vertraute Personen und die Dokumente, die von Gavi-Mitarbeitern für eine Ende November beginnende Vorstandssitzung verfasst wurden.

Mehr als zwei Drittel der COVAX-Dosen stammen von Pfizer Inc. (PFE.N) und seinem Partner BioNTech SE (22UAy.DE), AstraZeneca PLC (AZN.L) und Moderna Inc. (MRNA.O), sagt Gavi. Moderna lehnte eine Stellungnahme ab. AstraZeneca und Pfizer erklärten, sie befänden sich in Gesprächen mit Gavi, lehnten aber eine weitere Stellungnahme ab. Alle drei Unternehmen erklärten, sie seien bestrebt, den ärmeren Ländern Impfstoffdosen zu relativ niedrigen Preisen zur Verfügung zu stellen. Pfizer erklärte, es arbeite direkt mit den Regierungen in Jordanien und im Libanon zusammen, um Dosen für Flüchtlinge zu spenden.

Vor allem wegen der rechtlichen Bedenken wurden laut Gavi bisher weniger als 2 Millionen Dosen aus dem Puffer verschickt. Nach Angaben der Vereinten Nationen, die in den Dokumenten zitiert werden, laufen etwa 167 Millionen Menschen Gefahr, von den nationalen Programmen ausgeschlossen zu werden.

Solange nicht alle Firmen die rechtliche Verantwortung übernehmen, wird der Zugang zu Impfstoffen für einige Bevölkerungsgruppen eine Herausforderung bleiben“, heißt es in den Gavi-Dokumenten. Und es wird hinzugefügt, dass neue Krisen eine zusätzliche Nachfrage nach Impfstoffen für vertriebene Bevölkerungsgruppen erzeugen werden. Mehr Informationen siehe Quelle.