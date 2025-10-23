Donald Trump gegen das Bündnis der „tiefen Staaten“

Thierry Meyssan

Donald Trump ist es gelungen, eine Form Frieden in Gaza durchzusetzen, nicht nur gegen die Hamas, sondern auch gegen die Koalition von Benjamin Netanjahu. Seine Gegner waren weder die Palästinenser noch die Israelis, sondern die israelischen und britischen „tiefen Staaten“. Thierry Meyssan analysiert diesen Taschenspielertrick.

Obwohl Donald Trump vor neun Monaten noch von allen möglichen Kommentatoren beschimpft wurde, haben viele Persönlichkeiten, als sein Friedensplan für Israel und die Palästinensergebiete begann in die Tat umgesetzt zu werden, dessen Vaterschaft für sich beansprucht. Es ist ein Sport für Kommunikatoren, die zu politischen Führern geworden sind, keine Ideen oder Initiativen zu haben, aber sich die der anderen anzueignen, wenn sie Erfolg haben.

Zwar hätte niemand, außer Donald Trump und seinem Idol Andrew Jackson, gedacht, dass es möglich sei, „den Krieg durch Handel zu ersetzen“ [1]. Es war eine waghalsige Wette, die keines der Probleme, mit denen die Menschen konfrontiert sind, löst, sondern sie mitreißt und neue Perspektiven eröffnet [2].