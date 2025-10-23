Von Andrew Korybko

Alle Gründe hängen in erster Linie mit seiner Überzeugung zusammen (so möglicherweise auch irrigerweise), dass Putin kein Risiko eingehen wird, dass die Spannungen außer Kontrolle geraten.

Zuvor wurde angenommen, dass das nächste Treffen zwischen Putin und Trump diesmal zu greifbaren Ergebnissen führen könnte – aufgrund neuer gemeinsamer Interessen, ein Abkommen zu erreichen. Doch dann sagte Trump den Budapest-Gipfel ab, mit der Begründung, er halte ihn nicht für lohnenswert. Außerdem verhängte er neue Energiesanktionen gegen Russland und könnte über seine angebliche Nichtgenehmigung des ukrainischen Einsatzes von Langstreckenraketen gelogen haben.

Trumps jüngster Kurswechsel überraschte viele, lässt sich im Nachhinein jedoch auf die folgenden fünf Gründe zurückführen:

1. Er spielt auf Zeit, um Putin zu maximalen Zugeständnissen zu zwingen

Russlands Mindestziel besteht darin, die volle Kontrolle über den Donbass zu erlangen – ohne dies kann Putin den Krieg hypothetisch weder einfrieren noch beenden, ohne „das Gesicht zu verlieren“.

Trump weigert sich, Selenskyj zum Rückzug aus dem Gebiet zu drängen. Stattdessen glaubt er, Putin zwingen zu können, den Konflikt einzufrieren, ohne zuvor die Kontrolle über den Donbass zu erhalten – was maximale Zugeständnisse seitens Moskaus bedeuten würde.

Das ist für Putin inakzeptabel und wird es wohl auch bleiben. Doch Trump scheint die Weigerung persönlich zu nehmen – möglicherweise als Herausforderung seiner Autorität.

2. Die Kriegstreiber scheinen ihn erneut umgestimmt zu haben

Trumps Ankündigung erfolgte während eines Treffens mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, was darauf hindeutet, dass Kriegstreiber wie er, Selenskyj, Lindsey Graham und andere weiterhin Einfluss auf Trump haben.

Er gilt als launisch und unberechenbar, und viele Beobachter haben bemerkt, dass er oft von der letzten Person beeinflusst wird, mit der er gesprochen hat.

Diese Eigenheit macht ihn leichter manipulierbar als die meisten Politiker – mit enormen Folgen dafür, wie bestimmte Lobbygruppen und ausländische Kräfte die US-Politik während seiner zweiten Amtszeit beeinflussen könnten.

3. Trump glaubt offenbar wirklich, jede Eskalation bleibe beherrschbar

Trump würde keinen harten Kurs fahren und gleichzeitig den Kriegstreibern nachgeben, wenn er nicht fest davon überzeugt wäre, dass jede Eskalation zwischen Russland und den USA kontrollierbar bleibt.

Seine Kalkulation beruht auf der Annahme, dass Putin keine überwältigende Reaktion zeigen wird, die sie zur Eskalationsspirale bis an die Spitze treiben könnte.

Diese Haltung setzt voraus, dass Russland schwächer ist als die USA und daher zurückweichen wird, wenn es stark unter Druck gesetzt wird – ein riskantes Spiel.

4. Er hält an seiner Strategie fest, Eurasien zu spalten und zu kontrollieren

Führende Raffineriechefs sagten gegenüber NDTV, dass die „russischen Öllieferungen an große indische Verarbeiter nach den jüngsten Sanktionen auf nahezu null sinken“ dürften – was, wenn es zutrifft, das neu gefestigte Russland-Indien-China-Dreieck (RIC) schwächen könnte.

Trump könnte auch erwarten, dass China ähnlich reagiert, um ihn zu bewegen, die zusätzlichen 100 % Zölle, mit denen er im nächsten Monat drohte, zurückzunehmen.

Auch wenn sich beide Annahmen als falsch erweisen könnten, zeigt Trumps jüngste Eskalation, dass er weiterhin versucht, Eurasien nach dem Prinzip „Teile und herrsche“ zu spalten.

5. Trump setzt womöglich darauf, dass China die neuen Sanktionen ignoriert

Es wird nicht erwartet, dass China die neuen US-Sanktionen befolgt, da es davon profitiert, russisches Öl zu stark reduzierten Preisen zu kaufen, das Russland möglicherweise bald nicht mehr nach Indien verkaufen kann.

Das vorläufige Handelsabkommen zwischen China und den USA könnte dann zusammenbrechen, falls Trump seine angedrohten Zölle verhängt und deren Rücknahme davon abhängig macht, dass China russisches Öl aufgibt.

Möglicherweise will Trump genau diese vorhersehbare Entwicklung provozieren – um damit seinen geplanten „Pivot (zurück) nach Ostasien“ zu rechtfertigen, also eine aggressivere Eindämmung Chinas.

Fazit

Trumps erneute Eskalation gegen Russland beruht in erster Linie auf seiner Überzeugung (so möglicherweise auch irrigen), dass Putin kein Risiko eingehen wird, die Spannungen außer Kontrolle geraten zu lassen, selbst wenn er niemals die geforderten maximalen Zugeständnisse akzeptiert.

Die USA könnten außerdem zu dem Schluss gekommen sein – ob berechtigt oder nicht –, dass Indien das schwächste Glied im RIC-Bündnis sei und sich daher am ehesten dazu bringen ließe, den BRICS-Verbund zu schwächen.

Zur Klarstellung: Diese Erklärungen sind keine Rechtfertigung oder Zustimmung, sondern bieten lediglich eine plausible Analyse dessen, warum Trump genau diesen Kurs eingeschlagen hat.