Donroe-Doktrin: Pete Hegseth enthüllt Pläne zur Eroberung der westlichen Hemisphäre: „Wir nennen diese Karte ‚Groß-Nordamerika‘“

Von The Winepress

„Aus diesem Grund hat der Präsident eine neue strategische Landkarte entworfen, die von Grönland über den Golf von Amerika bis zum Panamakanal und den angrenzenden Ländern reicht. Wir bezeichnen diese strategische Landkarte als ‚Groß-Nordamerika‘.“

Anfang dieses Monats erklärte Kriegsminister Pete Hegseth, dass die Vereinigten Staaten auf dem Weg zur Schaffung einer Nordamerikanischen Union seien, und bekräftigte damit das Bestreben des Landes, Länder in Nord-, Mittel- und Südamerika aufzukaufen oder militärisch zu übernehmen.

Dieses Ziel wird von der Regierung umgangssprachlich als „Donroe-Doktrin“ bezeichnet, eine Anspielung auf die Monroe-Doktrin.

Zum Hintergrund:

The WinePress hat im Januar den offiziellen Bericht der Vereinigten Staaten „Nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten von Amerika“unter die Lupe genommen, in dem die außenpolitischen Bestrebungen und Ziele des Landes dargelegt werden.

Aus dem Dokument ging hervor, dass die Vorherrschaft in der westlichen Hemisphäre für die Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung ist.

Nach Jahren der Vernachlässigung werden die Vereinigten Staaten die Monroe-Doktrin wieder bekräftigen und durchsetzen, um die Vorrangstellung Amerikas in der westlichen Hemisphäre wiederherzustellen und unser Heimatland sowie unseren Zugang zu strategisch wichtigen Gebieten in der gesamten Region zu schützen. Wir werden Konkurrenten außerhalb der Hemisphäre die Möglichkeit verwehren, Streitkräfte oder andere bedrohliche Kapazitäten in unserer Hemisphäre zu stationieren oder strategisch wichtige Ressourcen zu besitzen oder zu kontrollieren. Dieser „Trump-Zusatz“ zur Monroe-Doktrin ist eine vernünftige und wirkungsvolle Wiederherstellung der amerikanischen Macht und Prioritäten, im Einklang mit den amerikanischen Sicherheitsinteressen.

Unsere Ziele für die westliche Hemisphäre lassen sich unter dem Motto „Einbinden und Ausweiten“ zusammenfassen. Wir werden etablierte Freunde in der Hemisphäre einbinden, um die Migration zu kontrollieren, den Drogenhandel zu stoppen und die Stabilität und Sicherheit zu Land und zu Wasser zu stärken. Wir werden expandieren, indem wir neue Partner gewinnen und stärken und gleichzeitig die Attraktivität unseres eigenen Landes als bevorzugter Wirtschafts- und Sicherheitspartner der Hemisphäre fördern.

Dieses Ziel wurde auf der „Shield of Americas“-Konferenz bekräftigt, die Anfang dieses Monats stattfand und an der eine Reihe von Staats- und Regierungschefs aus latein- und südamerikanischen Ländern teilnahmen, die sich ausdrücklich dazu verpflichtet haben, den Drogenterrorismus in der Region gemeinsam zu bekämpfen.

Im Januar sprach Außenminister Marco Rubio öffentlich davon, eine „Americas First“-Politik (beachte den Plural) zu verfolgen. Er stellte klar, dass „MAGA“ auch die Demonstration der Vorherrschaft in der Region und die Unterstützung der Nachbarstaaten beinhalte. Damals sagte er:

„Als Donald Trump im November seinen erdrutschartigen Sieg errang, erhielt er das Mandat, Amerika an erste Stelle zu setzen. Im Bereich der Diplomatie bedeutet dies, unserem eigenen Umfeld – der westlichen Hemisphäre – mehr Aufmerksamkeit zu schenken. „Es ist kein Zufall, dass mich meine erste Auslandsreise als Außenministerin am Freitag nach Mittelamerika führt und ich damit in dieser Hemisphäre bleibe. Das ist unter den Außenministern des vergangenen Jahrhunderts selten. Aus vielen Gründen hat sich die US-Außenpolitik lange Zeit auf andere Regionen konzentriert und dabei unsere eigene übersehen. Infolgedessen haben wir Probleme schwelen lassen, Chancen verpasst und Partner vernachlässigt. Damit ist jetzt Schluss. ‚Amerika wieder großartig zu machen‘ bedeutet auch, unseren Nachbarn zu helfen, Großes zu erreichen. Die Bedrohungen, wegen deren Eindämmung Herr Trump gewählt wurde, sind auch Bedrohungen für die Nationen unserer Hemisphäre. Wir teilen ein gemeinsames Zuhause. Je sicherer, stärker und wohlhabender dieses Zuhause wird, desto mehr profitieren alle unsere Nationen davon. Gemeinsam sind unseren Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.“

Verteidigungsminister Hegseth gab kürzlich bekannt, dass die Vereinigten Staaten zur Erreichung dieses Ziels in die nächste Phase ihrer Operationen übergehen, und verwies dabei auf eine neue Karte, die vom Pentagon und dem Weißen Haus unter Trump als „Groß-Nordamerika“ bezeichnet wird.

Hegseth erklärte auf der „Americas Counter Cartel Conference“:

Nun, Präsident Trump erkennt die Weisheit der Monroe-Doktrin an, und die Zeiten, in denen wir unsere eigenen Bürger verraten und gefährdet haben, sind vorbei. Präsident Trump hat die Monroe-Doktrin wiederbelebt. Das Trump-Korollar zur Monroe-Doktrin – oder, wenn Sie es kurz halten möchten, können Sie es einfach die Donroe-Doktrin nennen. Unter Präsident Trump sind die Sicherung der amerikanischen Interessen in der westlichen Hemisphäre und der Schutz unseres Heimatlandes unsere obersten Prioritäten im Bereich der nationalen Sicherheit. Die historische Nationale Verteidigungsstrategie des Präsidenten stellt sicher, dass das Kriegsministerium seine Ressourcen vorrangig auf die Bedrohungen und Ziele ausrichtet, die für die Verteidigung des Heimatlandes sowie für das amerikanische Volk und dessen Wohlstand von zentraler Bedeutung sind. […] Präsident Trump ist sich bewusst, dass die heutigen Bedrohungen für die Grenzsicherheit und wichtige Gebiete in unserer Hemisphäre existenzielle Fragen für unsere Nation und für alle Ihre Nationen darstellen. Wenn Gegner in dieser Hemisphäre vor der Küste eines US-Bundesstaates, Alaskas oder vor der Küste Grönlands, im Golf von Amerika oder in der Karibik Einfälle durchführen, ist das eine direkte Bedrohung für das Heimatland der Vereinigten Staaten und für den Frieden in dieser Hemisphäre. Wenn Gegner Häfen oder Infrastruktur entlang strategischer Engpässe für den Handel der USA und der Hemisphäre kontrollieren, wie beispielsweise den Panamakanal oder militärische Einrichtungen, die nur wenige Meilen vor unserer Küste errichtet wurden, ist das eine Bedrohung für das Heimatland der Vereinigten Staaten und den Frieden in dieser Hemisphäre. Wenn Terroristen, Mörder und Kartelle strategische Infrastruktur, Ressourcen und ganze Städte in der Nähe der US-Grenzen und US-Küsten erobern oder von massiver illegaler Migration profitieren, ist das eine Bedrohung für das Heimatland der Vereinigten Staaten und auch eine Bedrohung für euch alle, für ganz Amerika. Dieselben Gegner, die unser gemeinsames Erbe bedrohen, bedrohen auch unsere gemeinsame Geografie. Sie versuchen, die historische „Nord-Süd“-Beziehung, die wir seit jeher pflegen, durch eine Art neuen „Globalen Süden“ zu ersetzen, der die Vereinigten Staaten und andere westliche Nationen ausschließt, aber nicht-westliche Mächte und andere Gegner einschließt. Die Antwort auf unsere Herausforderung besteht nicht darin, unsere Geografie im Namen globaler Interessen zu ignorieren, sondern unsere gemeinsame Geografie im Namen nationaler Interessen zu bekräftigen. Deshalb hat Präsident Trump eine neue strategische Karte entworfen, die von Grönland über den Golf von Amerika bis zum Panamakanal und den umliegenden Ländern reicht. Im Kriegsministerium bezeichnen wir diese strategische Karte als „Groß-Nordamerika“. Warum? Weil jede souveräne Nation und jedes Territorium nördlich des Äquators, von Grönland bis Ecuador und von Alaska bis Guyana, nicht Teil des „Globalen Südens“ ist. Es ist unser unmittelbarer Sicherheitsperimeter in dieser großen Nachbarschaft, in der wir alle leben. Jedes dieser Länder grenzt entweder an den Nordatlantik oder an den Nordpazifik. Jedes dieser Länder liegt nördlich der beiden grundlegenden geografischen Barrieren, die in dieser Region existieren: dem Amazonas und den Anden. Das ist grundlegende Geografie, die wir in den Schulen nicht so oft unterrichten, wie wir sollten. Und sie stellt unsere Nord-Süd-Beziehungen wieder her, und wir müssen es richtig machen. Im Norden müssen die Vereinigten Staaten ihre Haltung und Präsenz in Zusammenarbeit mit Ihnen und unseren souveränen Partnern stärken, um unseren gemeinsamen unmittelbaren Sicherheitsraum zu verteidigen. Im Süden, also südlich des Äquators, auf der anderen Seite dieser großen Nachbarschaft, werden wir Partnerschaften durch eine verstärkte Lastenteilung festigen. Dies wird es Ihnen ermöglichen, eine größere Rolle bei der Verteidigung des Südatlantiks und des Südpazifiks zu übernehmen und in Partnerschaft mit uns und anderen westlichen Nationen kritische Infrastruktur und Ressourcen zu sichern. Genau das haben wir im Zweiten Weltkrieg getan, genauso wie wir im Zweiten Weltkrieg Schiffe mit Torpedos versenkt haben. Im Kriegsministerium nannten wir das die „Viertelkugel“-Verteidigung, und wir werden dies wieder tun. Wenn wir es mit unserer nationalen Sicherheit ernst meinen und wenn wir der Geografie Priorität einräumen, wird „Business as usual“ nicht mehr funktionieren. Das bedeutet, dass für jedes Land in dieser Hemisphäre die Grenzsicherheit oberste Priorität haben muss.

KOMMENTAR DES AUTORS

Um das zu wiederholen, worüber ich bereits im Januar berichtet habe: Trump ist dabei, rasch eine nordamerikanische Union als Technokratie zu etablieren. Es ist seit LANGEM das Bestreben der zentralen Planer, die Welt in Machtblöcke und Unionen umzustrukturieren, die leicht zu kontrollieren sind und über eine zentralisierte Regierung von oben verfügen.

Der Club of Rome entwirft seit Jahrzehnten eine Weltkarte, die dieses neue Paradigma zum Ausdruck bringt, ebenso wie andere globalistische Eliten und Strategen in den Vereinigten Staaten.

Ein „Groß-Nordamerika“ und eine „Nordamerikanische Union“ oder ein „Nordamerikanisches Technat“ stehen schon seit LANGEM auf der Tagesordnung.

Darüber hinaus gibt es innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten selbst schon seit einiger Zeit Pläne, neue, miteinander vernetzte Smart Cities und Regionen zu schaffen. In einem sehr frühen Wahlversprechen von Präsident Donald Trump im ersten Quartal 2023 versprach Trump, zehn „Freedom Cities“ zu errichten, was laut Leo Hohmann eigentlich nur nach Smart Cities im Stil des Weltwirtschaftsforums (WEF) klingt. Interessanterweise gibt es so etwas wie die Strategie „America 2050“, die „sich auf die Erforschung innovativer politischer Maßnahmen und Investitionsprogramme konzentriert, die die Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität der zehn aufstrebenden Megaregionen innerhalb der Vereinigten Staaten maximieren sollen“.

Nichts von dem, was wir derzeit beobachten, ist ein Zufall. Es handelt sich um eine sehr strategische Agenda, die schon seit einiger Zeit vorbereitet wird. Trump wurde ins Amt gebracht, um als treibende Kraft den Wandel voranzutreiben und die Welt in Machtblöcke und interkontinentale Technate aufzuteilen.