Andrew Korybko

Die weitere Reduzierung russischer Ölexporte könnte zu einem Preisanstieg führen, der die globale Wirtschaft destabilisiert und letztlich auch die der USA schwächt. Unklar ist jedoch, ob Trump Selenskyj dafür bestrafen wird oder ob er zynisch möchte, dass dieser ein solches Szenario als Teil eines globalen Resets begünstigt.

Die Slavneft-YANOS-Ölraffinerie in der russischen Region Jaroslawl, die zu den fünf größten des Landes gehört und jährlich 15 Millionen Tonnen Öl verarbeiten kann, wurde Berichten zufolge am frühen Samstagmorgen von ukrainischen Drohnen getroffen. Dies folgt auf die Bombardierung der Ölraffinerie und des Hafens von Ust-Luga in der vergangenen Woche, was Spekulationen auslöste, dass russische Ölproduzenten bald „höhere Gewalt“ erklären könnten. Kurz darauf kündigte Russland an, Benzinexporte auf unbestimmte Zeit zu verbieten.

Im Zusammenhang mit dieser Ereigniskette berechnete Reuters, dass 40 % der russischen Ölexportkapazität stillgelegt wurden, einschließlich der Folgen früherer Angriffe auf andere Raffinerien. Auch wenn der Kreml diese Zahl nicht bestätigt hat, besteht kein Zweifel daran, dass diese regelmäßigen Angriffe zumindest einen Teil der Exportkapazität reduziert haben. Das ist aus Sicht der USA problematisch, da sie darauf setzen, dass russische Exporte zur Linderung der globalen Energiekrise beitragen.

Schließlich hatte Finanzminister Scott Bessent mit genau diesem Ziel die US-Sanktionen für den Kauf russischen Öls vorübergehend ausgesetzt, nachdem dies zuvor bereits für Indien geschehen war. Doch die Kombination mit ukrainischen Angriffen auf russische Raffinerien erschwert diese Pläne erheblich. Infolgedessen könnte das globale Angebot weiter sinken, was zu anhaltenden Preissprüngen führt, die Preise allgemein erhöhen, den Konsum weltweit reduzieren und damit indirekt auch die US-Wirtschaft schwächen.

Zwar wurde argumentiert, dass die USA zynisch daran interessiert sein könnten, die globale Energiekrise zu verschärfen – in der Annahme, die systemischen Folgen durch einen Rückzug auf den amerikanischen Kontinent kontrollieren zu können, während Afro-Eurasien destabilisiert und anschließend von den USA dominiert wird. Das ist zwar möglich, doch deutet Trumps aktuelle Politik nicht darauf hin, da er vorübergehend Sanktionen auf russisches Öl gelockert hat. Dennoch könnte er sich flexibel an ein solches Szenario anpassen, falls es eintritt.

Aus diesen Gründen könnten er und sein Team die jüngsten ukrainischen Angriffe auf russische Energieinfrastruktur nicht vorab genehmigt haben. In diesem Fall wären sie eine einseitige Entscheidung Selenskyjs gewesen – zulasten der zuvor beschriebenen US-Interessen. Möglicherweise wollte dieser Trumps Fokus auf den Dritten Golfkrieg nutzen, um weiterhin Russlands Einnahmen zu treffen, indem er die Energieexporte reduziert und so den Staatshaushalt schwächt – mit dem Ziel, Zugeständnisse zu erzwingen.

Während die USA Russland laut Außenminister Sergej Lawrow ebenfalls „zu weiteren Zugeständnissen“ drängen, war dies möglicherweise nicht die Methode, die Washington im Sinn hatte. Daher ist es denkbar, dass Trump Selenskyj kritisiert oder sogar bestraft, falls dieser nicht aufhört. Eine solche Bestrafung könnte in der Aussetzung von Waffenlieferungen an die NATO zur Weitergabe an die Ukraine bestehen, insbesondere angesichts von Trumps jüngster Kritik am Bündnis wegen dessen mangelnder Unterstützung bei der Öffnung der Straße von Hormus.

Trump muss daher entscheiden, was wichtiger ist: dass russische Ölexporte zur Stabilisierung der globalen Energiekrise beitragen – oder dass die Ukraine den Druck auf Russland erhöht, indem sie weiterhin Raffinerien angreift, auch wenn dies die Krise verschärft. Wenn Ersteres gilt, müsste er gegen Selenskyj vorgehen; Letzteres würde darauf hindeuten, dass er eher zu der zuvor beschriebenen zynischen Strategie tendiert, eine Verschärfung der Energiekrise als Auslöser für einen globalen Reset zu nutzen. Die kommende Woche dürfte zeigen, welche dieser beiden Optionen er bevorzugt.