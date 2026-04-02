Die Schweiz schaut weg – er nicht. Urs Hans bei Jacques Baud in Brüssel

Von Nicole Hammer, Wissensgeist.TV

Es war ein ungewöhnliches Treffen: Ein Zürcher Biolandwirt reiste nach Brüssel, um einen Schweizer zu besuchen, der unter EU-Sanktionen steht. Was ihn antrieb, war kein diplomatisches Mandat, sondern eine Haltung, die sich durch sein ganzes Leben zieht.

„Um ein Problem lösen zu können, muss man die Ursachen kennen.”

Der Mann, seit Jahrzehnten Biolandwirt und ehemaliger Zürcher Kantonsrat, sah in diesem Satz den Kern seines Denkens – in der Landwirtschaft ebenso wie in der Politik.