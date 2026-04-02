Von Groß-Israel zur Weltherrschaft: Benjamin Netanjahus skrupellose expansionistische Vision, die Millionen von Flüchtlingen nach Europa treiben wird

Felix Abt

Israels Krieg gegen den Iran und seine anhaltenden Eroberungszüge in der Region stellen den Nahen Osten auf den Kopf – und werden eine humanitäre Katastrophe auslösen, unter deren Last Europa zusammenbrechen könnte.

Es ist keine Verschwörungstheorie: Israels Führer gibt offen zu, was man früher als antisemitisch abgestempelt hat – dass Israel die Welt beherrschen will. Netanjahu hat es diese Woche in einer Rede klar gesagt. Er erklärte, Israels Ziel sei nicht nur, eine Regionalmacht zu werden, sondern eine globale Supermacht.

Wie Netanjahu es formulierte: „Und das ist die Garantie für unsere Zukunft. Wir arbeiten daran, Israel in eine Supernation in der Region und weltweit zu verwandeln. Und das konnten wir dank unserer Soldaten, unserer Kapitäne und all derer erreichen, die gekämpft haben und gestorben sind. Und natürlich dank eurer Solidarität und Standhaftigkeit.“

Und hier der Nachfolger seine weitere Rede vom September 2025, als er in Jerusalem einem Publikum erklärte, Israel müsse „Athen und ein Super-Sparta“ werden – mit Warnungen vor wachsender Isolation und der Notwendigkeit wirtschaftlicher Unabhängigkeit und einer heimischen Kriegswirtschaft. Sechs Monate später, mitten im 12-tägigen Iran-Krieg, den Israel begonnen hat, lieferte er die Fortsetzung: die Verwandlung Israels in eine „Supernation“ regional und global.

Die Verbindung der beiden Reden macht das Bild klarer. Die erste war die Warnung: Israel rechnete mit Isolation, Waffenembargos und diplomatischen Rückschlägen. Sie wussten, was kommen würde, weil sie es planten. Die zweite war die Erklärung: Der Iran-Krieg ist keine bloße Reaktion auf eine angebliche Bedrohung. Er ist das Vehikel für Israels Verwandlung in einen selbstständigen regionalen Hegemon, der keine Erlaubnis mehr aus Washington, Brüssel oder der UN braucht, um unilateral zu handeln.

Alles, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ergibt durch diese Brille Sinn:

Die Tötung iranischer Offizieller, die die USA für Verhandlungen brauchten? Sparta braucht keine Diplomatie.

Die Bombardierung iranischer Gasfelder, Stahlwerke und Atomstandorte während einer US-verhandelten Pause? Sparta wartet nicht auf Erlaubnis.

Die Ausdehnung in den Südlibanon und die dauerhafte Aneignung von 10 % davon? Sparta gibt nie Territorium zurück.

Der Vorschlag einer Pipeline von Saudi-Arabien ans Mittelmeer, die die Straße von Hormus umgeht? Athen baut die Handelsrouten, von denen alle anderen abhängig werden.

Netanjahu hat der Welt zweimal genau gesagt, was er vorhat – und beide Male wurde es als bloße Rhetorik abgetan.

Es geht um das globale Israel-Projekt. Es geht nicht nur darum, Gaza zu säubern und Palästinenser aus dem Westjordanland zu vertreiben, sondern darum, den Südlibanon vorerst vollständig zu besetzen, dann ganz Libanon einzunehmen. Sie dringen weiter nach Syrien in Richtung Damaskus vor. Sie wollen sich ostwärts nach Syrien und Jordanien ausbreiten. Diese Leute haben nicht vor aufzuhören, bis sie alles vom Fluss zum Fluss haben – vom Nil bis zum Euphrat im Irak. Das ist das Ziel, und sie prahlen damit.

Sogar in Amerika tragen jüdische Zionisten in Brooklyn T-Shirts mit „Greater Israel“ und der vollständigen Karte, die online kursiert. Diese Leute verstecken es nicht mehr. Netanjahu sagt es öffentlich. Wir wissen, dass es wahr ist.

Karte von Groß-Israel (links) und dieselbe Karte auf dem Uniformabzeichen eines israelischen Soldaten (rechts).

Jeder, der früher als Antisemit beschimpft wurde, weil er sagte, Israel wolle die Welt beherrschen, kann nun sagen: Das ist sehr faktenbasiert. Wenn Netanjahu und Israelis das sagen, meinen sie es wirklich – besonders Netanjahus Likud-Partei, jeder Einzelne darin. Sie haben eine messianische Vision und nutzen umstrittene religiöse Ansprüche, um ihre Politik zu rechtfertigen.

Sie stellen sich eine Zukunft vor, in der Länder weltweit nach Israel beten und Jerusalem als Hauptstadt der Welt sehen. Israelische Offizielle sagen das öffentlich. Sie sagen, Israel werde die Hauptstadt sein, der Messias werde zurückkehren, und dann werde die Welt Jerusalem als Hauptstadt der Welt anerkennen. Das ist, was sie erklären.

Und sie haben klargestellt: Die minderwertigen Goyim – das heisst die Nicht-Juden – existieren einzig, um den überlegenen Juden, der Herrenrasse unserer Zeit in Israel, zu dienen.

Es wäre eine Sache, wenn es nur ein paar Randfiguren wären, aber es ist die Likud-Partei. Wir können es nicht als antisemitisch bezeichnen, darüber zu sprechen, wenn es genau die Leute sind, die Israel regieren. Das ist, was sie glauben. Die führenden Politiker, die die Politik machen, glauben es – Netanjahu, Ben-Gvir, Smotrich und der Rest seiner Koalition.

Sie glauben, die Welt werde Jerusalem als Hauptstadt des gesamten Planeten sehen. Sie glauben, ihr Messias werde herabkommen. Sie glauben, sie werden die Al-Aqsa-Moschee zerstören und den Dritten Tempel bauen.

Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee – ein evangelikaler Zionist – glaubt, Israel solle alles vom Nil bis zum Euphrat haben.

Europäer müssen aufwachen. Während Israel expandiert und den Nahen Osten übernimmt – wohin sollen all diese Araber gehen?

Die Unterstützung Palästinas ist keine Links-Rechts-Frage – sie betrifft beide Seiten gleichermaßen. Für die konservative Rechte, die besorgt um die Erhaltung weißer Demografien ist und um Muslime und Araber, die nach Europa kommen (z. B. die kulturellen Konflikte in Großbritannien): Wenn ihr das nicht mehr wollt, dann unterstützt nicht das Land, das den Nahen Osten bombardiert und seine Menschen vor eure Haustür schickt.

Netanjahu spricht davon, dass Israel das Gebiet vom Nil bis zum Euphrat kontrolliert. Das ist ein riesiges Gebiet mit über 400 Millionen Menschen – mehr als die Bevölkerung der USA. Es umfasst mehrere Länder. Wohin sollen diese 400 Millionen Menschen gehen, wenn Israel zur globalen Supermacht wird? Sie werden in Spanien, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den USA landen – und dann werdet ihr sie wirklich nicht mögen.

Die Ironie ist verblüffend: Wenn ihr Araber nicht mögt, ist das Beste, mit den Ländern des Nahen Ostens zu verbünden und dafür zu sorgen, dass sie stark und erfolgreich sind. Wenn sie stark und erfolgreich sind, werden diese Menschen nicht weggehen. Je mehr ihr sie hasst und ihre Länder destabilisiert, desto mehr holt ihr sie zu euch.

Wenn ihr keine Muslime oder Araber in euren Ländern wollt, solltet ihr mit diesen Ländern verbündet sein.

Nützt Israel Amerika? Es ist im Grunde ein Stück Land mit wenig Nutzen und eigentlich eine Belastung, weil es auf massive amerikanische Finanzierung und Militär angewiesen ist, um die Region zu bombardieren, und als destabilisierende Kraft wirkt.

Kurz gesagt: Der Iran-Krieg ging nie um amerikanische Sicherheit. Es ging darum, ein Israel aufzubauen, das Amerika nicht mehr braucht – während es amerikanisches Geld, amerikanische Waffen und amerikanische Soldaten dafür nutzt.

Im Gegensatz dazu betrachten Länder wie Saudi-Arabien und die Golfstaaten (GCC) die USA als Verbündete der ölproduzierenden Nationen – oder sie taten dies zumindest bislang. Vernünftige Westler würden diese Länder unterstützen und gleichzeitig den Rest des Nahen Ostens (einschließlich Syrien) sich entwickeln und stabilisieren lassen, damit die Menschen nicht fliehen.

Das sollte eine offensichtliche Tatsache sein, aber die Mainstream-Gesellschaft sieht es nicht, weil die Mainstream-Medien die Berichterstattung zugunsten Netanjahus und dieser Zionisten manipulieren.

Das israelische Außenministerium arbeitet mit einem enormen Propagandabudget, und ein großer Teil davon fließt offenbar in die Meinungsbildung in Europa. Von Israel beauftragte Firmen stellten fest, dass es schwer ist, Europäer Israel wirklich mögen zu lassen – aber sie dazu zu bringen, Muslime zu fürchten oder zu hassen, war viel einfacher.

Aus dieser Sicht kam Israel zu dem Schluss, dass es Europäer nicht braucht, die Israel selbst unterstützen; es reicht, wenn sie Araber mehr hassen. Wenn Europäer in diese Richtung gedrängt werden, wird es viel einfacher, anti-arabische Politik voranzutreiben und aggressive israelische Handlungen im Nahen Osten zu rechtfertigen.

Ein oft genanntes Beispiel ist die Rolle pro-israelischer Lobbyisten und Spender. Figuren wie der amerikanische Milliardär Robert J. Shillman sollen erhebliche finanzielle Unterstützung für Politiker wie den niederländischen Oppositionsführer Geert Wilders geleistet haben, der für seine harte anti-muslimische Rhetorik bekannt ist. Diese Art von Unterstützung verstärkt anti-muslimische Stimmungen in wichtigen politischen Momenten.

Israel hat sich auch an täuschenden Taktiken beteiligt oder diese gefördert – darunter False-Flag-Operationen –, die darauf abzielen, Muslime für antisemitische Taten verantwortlich zu machen.

Sie sind Teil einer übergeordneten Strategie: Solange Europäer „die andere Seite mehr hassen“, lassen sich Israels politische Ziele leichter verteidigen.

Deshalb sind anti-muslimische Narrative in großen Teilen der Medien so verbreitet. Und die Ironie ist, dass viele der Probleme, die muslimischen Gemeinschaften angelastet werden, aus der Destabilisierung genau dieser Regionen resultieren.

Libyen ist ein gutes Beispiel: Es war früher ein erfolgreiches Land mit starker Zentralregierung. Viele Afrikaner aus ärmeren Ländern gingen dorthin zur Arbeit. Nach dem NATO-Krieg gegen Libyen und dem Sturz Gaddafis wurde Libyen destabilisiert. Diese Migranten konnten nicht mehr dorthin und strömten stattdessen nach Europa. Das trug zum Aufstieg anti-immigrantischer Stimmungen in Europa bei, weil Millionen Afrikaner dort landeten.

Jedes Mal, wenn ihr ein Land ausschaltet, destabilisiert ihr es nicht nur, sondern nehmt Migranten aus anderen Ländern auch die Optionen. Wenn ihr den ganzen Nahen Osten ausschaltet, gehen Migranten nach Europa.

Das Beste ist, dafür zu sorgen, dass der Nahe Osten stark und stabil ist. Die größte Belastung dafür ist das expansionistische Greater-Israel-Projekt.

Es sollte gestoppt – oder in einen demokratischen Staat vom Fluss bis zum Meer verwandelt werden, mit gleichen Rechten für alle: Juden, Muslime, Christen und andere. Gebt allen gleiche Rechte, lasst einen stabilen Nahen Osten entstehen, und die Welt wird heilen.