The Corbett report: Die wichtigste Wette, von der du noch nie gehört hast

von Corbett

Hast du von der Wette zwischen Paul Ehrlich und Julian Simon gehört? Du weißt schon, die Wette darüber, ob die Rohstoffpreise in den 1980er Jahren steigen oder fallen würden? Wenn du wie die meisten Menschen bist, dann hast du das nicht. Das liegt daran, dass dies keine bloße Wette über Wirtschaft war, sondern ein Wettkampf zwischen den Mächten des Guten und den Mächten des Bösen. Spoiler: Die Mächte des Guten gewannen. Und deshalb wird uns in den öffentlichen Indoktrinationssystemen nichts über diese Wette beigebracht. Ändern wir das. Heute bei The Corbett Report füllt James die fehlenden Puzzleteile über die wichtigste Wette, von der du noch nie gehört hast, und was sie uns über den Wert des menschlichen Lebens verrät.

JAMES CORBETT: Es war eine Wette zwischen einem kranken, perversen, bösartigen Entomologen, der sich als Bevölkerungsexperte ausgab, Babys eine Katastrophe nannte und mit buchstäblich allem, was er jemals vorhersagte, falsch lag, und einem pro-menschlichen, lebensbejahenden Ökonomen, der vom Team Tod zum Team Leben wechselte, als ihm klar wurde, dass die letzte Ressource – das heißt die Fähigkeit der Menschheit zu Einfallsreichtum und Anpassung – etwas war, das gefeiert werden sollte, nicht etwas, das angeprangert werden sollte, wie es unsere designierten Oberherren von uns verlangen.

Es war eine Wette, mit anderen Worten, zwischen Gut und Böse.

Paul Ehrlich wetterte gegen die Menschheit.

Julian Simon setzte auf die Menschheit.

Hier ist nun der peinliche Teil für die Psychopathen und verdrehten Individuen im Establishment-Medien- und Wissenschaftsbetrieb, die versuchen, bei den designierten Sozialingenieuren Gefallen zu finden, indem sie so sehr gegen die Menschheit sind: Julian Simon gewann die Wette.

Und genau deshalb hast du nie davon gehört.

Ändern wir das. Heute bei The Corbett Report tauchen wir tief ein in „Die wichtigste Wette, von der du noch nie gehört hast“.

Corbett Report Titelmelodie

PAUL EHRLICH: Das Erste, was passieren sollte, ist, dass der Präsident sagen sollte, dass von nun an keine intelligente, patriotische amerikanische Familie mehr als zwei Kinder haben sollte, vorzugsweise eines, wenn man jetzt eine Familie gründet. Kein Gesetz, sondern einfach sagen, dass tun verantwortungsbewusste Menschen. Er sollte die FCC veranlassen, dafür zu sorgen, dass große Familien im Fernsehen immer negativ dargestellt werden, wo immer sie auftauchen.

Es sollte enorm viel Fernsehzeit für kurze Werbespots geben – so wie wir sie gegen das Rauchen hatten. Aber welche, sagen wir, mitten in, sagen wir, „Die Beverly Hillbillies“, eine Szene zeigen, die Los Angeles im Smog zeigt, und sagt: „Diese Stadt hat eine tödliche Krankheit. Sie heißt Überbevölkerung.“ Pffft. Tschüss!

Eine solche Kampagne könnte man mit einer Stichproben-Volkszählung begleiten, um zu sehen, ob sie die gewünschte Wirkung zeigt. Wenn das nicht funktionierte, könnte man dazu übergehen, Frauen Boni dafür zu zahlen, dass sie keine Babys bekommen. Das würde die Sache mit ziemlicher Sicherheit erledigen.

Wenn das nicht die gewünschte Wirkung hätte, könnte man dazu übergehen, die Steuerstruktur zu ändern, so dass diejenigen, die das Geld haben und die Kinder haben, für die Kinder bezahlen. Mit anderen Worten, man würde die Steuern für Menschen mit Kindern erhöhen, anstatt sie zu senken, denn wenn sie die Kinder haben, benötigen sie mehr Dienstleistungen.

Wenn das nicht funktioniert, dann wird der Staat die Familiengröße gesetzlich regeln. Und die Leute sagen: „Oh, das ist unmöglich! Die Regierung kann sich niemals einmischen und dir sagen, wie viele Kinder du haben sollst.“ Nun, ich habe Neuigkeiten für dich. Weißt du, sie hat sich vor langer Zeit eingemischt und dir gesagt, wie viele Frauen du haben darfst.

Und es besteht nicht der geringste Zweifel, dass die Regierung, wenn wir die Bevölkerung nicht mit freiwilligen Mitteln unter Kontrolle bringen, in nicht allzu ferner Zukunft einfach sagen wird, wie viele Kinder du haben darfst, und dich ins Gefängnis werfen wird, wenn du zu viele hast.

QUELLE: Dr. Paul Ehrlich Tape 2 (10m18s – 11m39s)

CORBETT: Willkommen zurück, Freunde. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe des Corbett Report. Ich bin euer Gastgeber, James Corbett von corbettreport.com, der sich, wie immer, von den sonnigen Gefilden Westjapans aus, Ende März 2026, bei Episode 496 des Corbett Report Podcasts meldet: „Die wichtigste Wette, von der du noch nie gehört hast.“

Nun, wie ich sicher bin, dass meine gut informierten Zuhörer und Zuschauer genau wissen, war das ein Ausschnitt aus einem Interview mit Dr. Paul Ehrlich, das im April 1970 von WOI-TV in Ames, Iowa, geführt wurde, also in jener Zeit – jener seltsamen und interessanten Zeit – in der dieser ansonsten unbekannte Entomologe (also Insektenwissenschaftler) dank des Erfolgs seines 1968 erschienenen, angstschürenden, aufgebauschten Unkenruf-Buches mit dem Titel „Die Bevölkerungsbombe“ und seiner darauffolgenden Auftritte in der Tonight Show mit Johnny Carson und anderen Medien weltberühmt wurde.

Ja, in dieser seltsamen Zeit – späte 1960er, frühe 1970er – wurde Paul Ehrlich zum von der Regierung genehmigten, von den Establishment-Medien abgesegneten Akademiker-Superstar, der sich über das Schicksal der Menschheit äußern durfte, egal wie falsch er mit diesen Äußerungen lag.

Wie ich sage, bin ich sicher, dass mein gut informiertes Publikum Paul Ehrlich und seine berüchtigte Karriere kennt, in der er immer wieder und wieder und wieder und wieder Dinge vorhersagte, die nicht eintraten. Aber falls nicht, könnt ihr nicht nur mit seinem kürzlichen Tod und unseren jüngsten Äußerungen dazu in der letzten Ausgabe von „New World Next Week“, „Ehrlich trägt zur Entvölkerungsagenda bei“ mit James Evan Pilato von MediaMonarchy.com, aufholen, sondern natürlich auch Episode 339 des Corbett Report Podcasts über „Lernt Paul Ehrlich kennen, den Pseudo-Wissenschafts-Scharlatan“ konsultieren.

Ehrlich war vieles, aber vorsichtig und untertrieben war er nicht. „Die Bevölkerungsbombe“ beginnt mit den Sätzen: „Der Kampf, die gesamte Menschheit zu ernähren, ist vorbei. In den 1970er Jahren werden Hunderte Millionen Menschen verhungern, trotz aller Sofortprogramme, die jetzt gestartet werden.“

Und es wurde nur noch schlimmer.

EHRLICH: Was das Erdöl betrifft, wisst ihr alle, dass wir dort, wo die Action ist, schnell zur Neige gehen. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass es bis zum Jahr 2000 ganz aufgebraucht sein wird, und die Konflikte darum werden ziemlich ernst.

QUELLE: Dr. Paul Ehrlich in der Waffenschmiede (Armory)

EHRLICH: Ihr müsst euch einfach daran erinnern: Der Arithmetik kann man nicht entkommen. Es wird niemals 7 Milliarden Menschen im Jahr 2000 geben.

QUELLE: Dr. Paul Ehrlich Tape 2

EHRLICH: Irgendwann in den nächsten 15 Jahren wird das Ende kommen. Und mit „dem Ende“ meine ich einen völligen Zusammenbruch der Fähigkeit des Planeten, die Menschheit zu ernähren.

QUELLE: Bevölkerungsbombe: Die gescheiterte düstere Vorhersage

Unglaublicherweise sind diese Weltuntergangsvorhersagen keine bloßen Ausrutscher in der Karriere eines ansonsten sorgfältigen und zurückhaltenden Forschers. Tatsächlich kratzen sie kaum an der Oberfläche des Katalogs von Ehrlichs lächerlichen – und lächerlich falschen – Kassandra-Rufen.

Bei einem Vortrag am Institute of Biology in London im Jahr 1969 gab Ehrlich zu bedenken: „Wenn ich ein Spieler wäre, würde ich sogar Geld darauf setzen, dass England im Jahr 2000 nicht mehr existiert.“

„Die Bevölkerung wird die geringen Steigerungen der Nahrungsmittelversorgung, die wir erreichen, unweigerlich und vollständig übertreffen“, sagte Ehrlich 1970 gegenüber dem Mademoiselle-Magazin. „Die Sterberate wird so lange steigen, bis während der nächsten zehn Jahre mindestens 100-200 Millionen Menschen pro Jahr verhungern werden.“

Und was ist mit dem darauffolgenden Jahrzehnt? In einem Artikel über das „Große Sterben“ in der Aprilausgabe 1970 von The Progressive warnte Ehrlich, dass 4 Milliarden Menschen in den 1980er Jahren verhungern würden, darunter 65 Millionen Amerikaner.

Das Bemerkenswerteste ist, dass Ehrlich selbst nach Jahrzehnten spektakulärer Fehleinschätzungen nicht aufgehört hat, seine besonders geschmacklose Marke von Untergangspornografie zu verbreiten. Erst im vergangenen März legte er wieder los und versicherte den Lesern des Guardian, dass Überbevölkerung bedeute, dass der Zusammenbruch der Zivilisation selbst „in den nächsten paar Jahrzehnten nahezu sicher“ sei.

Wenn Paul Ehrlich nur ein erfolgloser Scharlatan wäre, der seine Weltuntergangsvorhersagen wie ein Verrückter auf einer Straßenecke hinausschreit, könnte man ihn vielleicht als harmlosen Spinner abtun. Aber anstatt als Scharlatan geächtet zu werden, wurde Ehrlich von der „angesehenen“ Wissenschaftsgemeinschaft umarmt.

Ihm wurde der Crafoord-Preis der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften verliehen, der World Ecology Award der University of Missouri, der Distinguished Scientist Award des American Institute of Biological Sciences sowie Preise und Auszeichnungen des Sierra Club, des World Wildlife Fund, der Vereinten Nationen und einer Reihe anderer Organisationen. Er erhielt ein MacArthur-Stipendium und wurde 2012 Fellow der Royal Society of London. Er hält weiterhin Vorträge auf der ganzen Welt, wird von Mainstream-Medien immer noch um einen Kommentar zu Bevölkerungs- und Ökologiefragen gebeten, und er bekleidet derzeit die Position des Bing-Professors für Bevölkerungsstudien in der Biologieabteilung der Stanford University.

Aber nichts davon – nicht die durchweg falschen Vorhersagen, nicht die Angstmacherei, nicht die Auszeichnungen und der Karriereerfolg – ist so besorgniserregend wie Ehrlichs letztendliche „Lösung“ für das „Problem“ der Überbevölkerung, das er angeblich im Detail beschreibt.

ADRIANA ZAJA: Hallo. Meine Frage richtet sich an Paul Ehrlich. Bereuen Sie es, die Industrieländer dazu aufgefordert zu haben, ihre politische Macht zu nutzen, um verletzliche Länder zu drastischen Bevölkerungskontrollprogrammen zu zwingen, nachdem Sie von den Gräueltaten in Indien und China gehört haben?

EHRLICH: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich das – wenn Anne und ich „Die Bevölkerungsbombe“ heute noch einmal schreiben würden, würden wir es anders schreiben. Manchmal macht man Fehler. Ich denke, das war ein Fehler. Ich glaube nicht, dass die – die aktuelle Sache, die … werden Sie später eine Frage zur chinesischen Politik stellen?

TONY JONES: Nein, bitte, fahren Sie fort. Ich versuche nicht zu zensieren, was Sie hier sagen.

EHRLICH: Nein, nein, nein. Schon gut. Ich denke, das Hauptproblem mit der chinesischen Aussetzung ihres Ein-Kind-Familienprogramms ist das moralische Risiko, das heißt, die Chinesen werden ihre Familiengröße nicht sehr stark erhöhen. Wir wissen heute, dass sie in der Vergangenheit wahrscheinlich den gleichen Zustand erreicht hätten, wenn sie das relativ zwanghafte Programm nicht gehabt hätten. Es wird immer noch viel diskutiert. Aber einige der Dinge, die wir nicht empfohlen haben. Wir sagten, das sind die Arten von Dingen, die vorgeschlagen wurden oder getan werden könnten. Ein gutes Beispiel ist, dass wir in einer unserer Veröffentlichungen sagten, es wäre eines der Dinge, die gut sein könnten, wenn man es sicher und biologisch sicher tun könnte, dem Trinkwasser etwas hinzuzufügen – entschuldigen Sie meine Kehlkopfentzündung – dem Trinkwasser etwas hinzuzufügen, das dazu führt, dass man ein Gegenmittel nehmen muss, bevor man ein Baby bekommen kann, und jeder sagt: „Das ist ja schrecklich. Das ist grauenhaft.“ Grauenhaft? Es würde das ganze Abtreibungsproblem beseitigen. Es würde das ganze Problem der ungewollten Kinder beseitigen, die Leute zu rationalen Entscheidungen zwingen. Es ist sicherlich eines der Dinge, denen jede Regierung große Aufmerksamkeit schenken muss, die Größe und Zusammensetzung ihrer Bevölkerung. Es ist wahrscheinlich das allererste Thema, das in der Regierungspolitik stehen sollte. Es wird zumindest in Australien diskutiert. In den USA kann man es nicht einmal wagen, es zu diskutieren.

QUELLE: GST, Gonski, Bevölkerung und Vielfalt

Abgesehen von den Protesten waren erzwungene Sterilisationsprogramme in der Tat etwas, das Ehrlich in seinen frühen Arbeiten zum Thema Bevölkerung häufig und ausführlich diskutierte – das heißt, bevor die Öffentlichkeit die Schrecken seiner angeblich „Lösung“ für die Bevölkerungs“krise“ vollständig erkannte.

1969 berichtete die New York Times, wie Ehrlich der US-Kommission für die UNESCO mitgeteilt hatte, dass „die Regierung möglicherweise Sterilitätsdrogen in Stauseen und in die Lebensmittel geben müsse, die in fremde Länder verschifft werden, um die menschliche Vermehrung einzuschränken.“

Ein Artikel aus dem Jahr 1972 im Boca Raton News, der diesen Vorschlag aufgriff, brandmarkte Ehrlich als „schlimmer als Hitler“ und wies darauf hin, wie er sich gegen Bemühungen zur Bekämpfung der Armut in China aussprach. Darin wurde er auch mit dem Vorschlag zitiert, dass eine Art Weltregierung notwendig sein würde, um eine „internationale politische Planung“ zur „Rettung des Globus“ einzurichten.

Aber am verheerendsten ist „Ecoscience“, ein Lehrbuch von 1977, das Paul Ehrlich, seine Frau Anne und John P. Holdren mitverfassten, der später Obamas „Wissenschaftszar“ werden sollte. In diesem Buch bekräftigen sie nicht nur die Idee, dem Trinkwasser Sterilisationsmittel beizugeben (wobei sie anmerken, dass „ein solches Sterilisationsmittel heute nicht existiert“ und beklagen, dass es eine Reihe technischer Hürden überwinden müsse, um „akzeptabel“ zu sein), sondern sie argumentieren sogar über die Verfassungsmäßigkeit von Bevölkerungskontrolle und sogar erzwungenen Abtreibungen, mit dem Schluss, dass eine solche Praxis „nach der bestehenden Verfassung aufrechterhalten werden könnte“.

In diesem Buch erläutern sie auch ausführlich die Art der weltstaatlichen Körperschaft, die erforderlich wäre, um ein wirklich globales Bevölkerungskontrollprogramm durchzusetzen. Sie nennen sie ein „Planetarisches Regime“, das sie als „eine Art internationale Superagentur für Bevölkerung, Ressourcen und Umwelt“ beschreiben, und argumentieren, dass es „die Entwicklung, Verwaltung, Erhaltung und Verteilung aller natürlichen Ressourcen, erneuerbar oder nicht erneuerbar, zumindest soweit internationale Implikationen bestehen“, kontrollieren könnte, einschließlich des gesamten internationalen Handels und aller Lebensmittel auf dem internationalen Markt.

„Dem Planetarischen Regime könnte die Verantwortung für die Bestimmung der optimalen Bevölkerung für die Welt und für jede Region sowie für die Schlichtung der Anteile der verschiedenen Länder innerhalb ihrer regionalen Grenzen übertragen werden. Die Kontrolle der Bevölkerungsgröße könnte die Verantwortung jeder Regierung bleiben, aber das Regime hätte eine gewisse Macht, die vereinbarten Grenzen durchzusetzen.“

QUELLE: Episode 339 – Lernen Sie Paul Ehrlich kennen, den Pseudo-Wissenschafts-Scharlatan

CORBETT: Wie ich schon sagte, bin ich sicher, dass meine gut informierten Zuhörer und Zuschauer zumindest ein wenig über Paul Ehrlich und seine unglaubliche Erfolgsbilanz wissen, mit allem, was er jemals von sich gegeben hat, komplett, 100% nachweislich falsch zu liegen, und dennoch in den Establishment-Medien als eine Art wissenschaftlicher Held dafür gefeiert zu werden. Aber falls euch diese Geschichte nicht bekannt ist, dann ja, bitte, unbedingt, solltet ihr euch Episode 339 des Corbett Report über „Lernen Sie Paul Ehrlich kennen, den Pseudo-Wissenschafts-Scharlatan“ ansehen, denn ich gehe dort sehr ausführlich auf diese Geschichte ein und stelle auch eine andere Figur vor, die die andere Seite der heutigen namensgebenden Wette ist. Nämlich Julian Simon, ein Professor für Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre an der University of Illinois in den 1960er, 70er, 80er Jahren – zur gleichen Zeit, als Paul Ehrlich tätig war – der sich, wie Ehrlich, sehr für die Frage der Bevölkerung und der natürlichen Ressourcen interessierte, und der, wie Ehrlich, von dieser malthusianischen Weltanschauung ausging, dass es zu viele Menschen gibt und wir einen Weg finden müssen, diese Zahl zu reduzieren, aber der letztendlich zu einer ganz anderen Schlussfolgerung kam.

JULIAN SIMON: Ich kam nach Washington, um die Hilfe der Behörde für internationale Entwicklung (AID) des Außenministeriums für ein Experiment zu gewinnen, bei dem Menschen in Indien dafür bezahlt werden sollten, weniger Kinder zu haben, weil ich – wie so viele andere damals, es waren fast alle damals, und die meisten sind es heute noch – dachte, dass weniger Menschen eine gute Sache wären und dass Bevölkerungswachstum eine der großen Bedrohungen für die Menschheit darstellt, neben dem Krieg.

Und als ich auf diesen Termin wartete, lehnte ich mich über das Balkongeländer – es war ein Frühlingstag – und sah ein Schild, das zum Iwo-Jima-Denkmal zeigte. Und ich erinnerte mich daran, gelesen zu haben, dass der jüdische Feldgeistliche bei Iwo Jima eine Trauerrede gehalten und gesagt hatte: „Ich frage mich, wie viele Mozarts und Einsteins und Leonardo Da Vincis wir heute hier begraben.“ Es bewegte mich, als ich es las. Es bewegte mich, wenn ich jetzt daran denke.

Und dann begann ich darüber nachzudenken, was ich in diesem Geschäft eigentlich tue, wo ich versuche, weniger menschliche Wesen auf der Erde zu haben, was möglicherweise weniger Einsteins, weniger Leonardos usw. bedeuten könnte.

Dieser Moment war also ein großer Schock für mich, ja, in der Tat. Es geschah etwa zur gleichen Zeit, als ich zum ersten Mal auf Beweise stieß, die darauf hindeuteten, dass mehr Menschen, ein schnelleres Bevölkerungswachstum nicht zu schlechter wirtschaftlicher Entwicklung führten. Also gingen die beiden Dinge Hand in Hand.

QUELLE: PRC Forum: Julian Simon (S1031) – Vollständiges Video

CORBETT: Nun, hoffentlich ist meinem Publikum Julian Simon und seine Arbeit bekannt, schon allein deshalb, weil ich mehrfach Gelegenheit hatte, sie hier im Corbett Report zu erwähnen. Nicht nur, zum Beispiel, in der bereits erwähnten Episode 339 dieses Podcasts, sondern auch in meiner wichtigen, aber oft vernachlässigten „Fragen an Corbett“-Folge „Gibt es Grenzen des Wachstums?“ Wenn ihr also interessiert seid – wenn ihr euch nicht an diese Episode erinnert oder sie damals nicht gesehen habt –, konsultiert bitte das Transkript der heutigen Folge auf corbettreport.com/thebet für einen direkten Link zu dieser Episode.

Aber lange Rede, kurzer Sinn: Ja, Julian Simon hatte eine sehr – in der Tat genau – gegensätzliche Sichtweise des menschlichen Bevölkerungswachstums im Vergleich zu Paul Ehrlich und den Ehrlichs dieser Welt im Allgemeinen.

Aber wenn ihr Julian Simon oder seine Ideen nicht kennt, nun, das kann man euch nicht verübeln. Es ist wohl nicht schwer zu verstehen, warum Ehrlich zum Medien-Superstar wurde und Simon ins Abseits gedrängt wurde. Und dafür gibt es ein paar Gründe.

Der erste und am leichtesten verständliche Grund ist, dass Paul Ehrlichs Idee, sein grundlegendes Argument „Bevölkerungswachstum ist schlecht“, so einfach ist, dass ein Fünfjähriger es verstehen kann. „Ich will Süßigkeiten. Dieser Junge hat Süßigkeiten gegessen. Jetzt gibt es keine Süßigkeiten mehr! Wäääh!“ ist ein sehr einfaches Argument. Aber es ist auch sehr simpel.

Julian Simons Gegenargument dazu ist jedoch überhaupt nicht intuitiv, sondern tatsächlich nachweislich richtig und viel aufschlussreicher. Nämlich die Beobachtung, dass, wenn eine wachsende Bevölkerung eine größere Nachfrage nach verschiedenen Ressourcen schafft, der menschliche Einfallsreichtum, der zur Lösung des Problems der wachsenden Nachfrage eingesetzt wird – sei es durch bessere Methoden der Gewinnung, Verarbeitung oder Nutzung von Materialien oder durch die Suche nach alternativen Materialien usw. – die Menschheit tatsächlich besser dastehen lässt als vor dem Auftreten dieses Problems.

Wie gesagt, das ist überhaupt nicht intuitiv, aber es ist nicht nur aufschlussreich, sondern auch nachweislich richtig. Jede Ressource, die einem einfällt, ist für uns heute um Größenordnungen billiger zu beschaffen als für unsere Vorfahren vor einem Jahrhundert oder zwei Jahrhunderten oder einem Jahrtausend.

Das ist, wiederum, nichts, was die meisten Menschen sofort verstehen. Es muss ihnen erklärt werden. Und zweifellos gibt es immer noch diejenigen, die eine Erklärung dafür brauchen, weshalb ihr euch „Gibt es Grenzen des Wachstums?“ ansehen solltet.

Die andere und vielleicht noch offensichtlichere Antwort auf die Frage, warum Ehrlich zum Superstar wurde, der alle Auszeichnungen und Preise gewann und der Wissenschaftler (der „Experte“) war, auf den wir alle hören mussten, während Simon eine Fußnote in der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften ist, liegt darin, dass Ehrlich der Sprachrohr der psychopathischen, bösartigen, anti-humanen Sozialingenieure war, die ihren Hass auf die Menschheit so in uns hinein entwickeln wollen, dass wir beginnen, unsere eigene Auslöschung zu wünschen. Das ist der Grund, warum Ehrlich zum Liebling der Medien wurde.

Und, schätze ich, es gibt wieder viel dazu zu sagen, aber eines muss klargestellt werden: Dass ich Ehrlich in allem für falsch halte und Simon derjenige war, der richtig lag, ist nicht nur eine Frage der Meinung. Es ist eine Tatsache. Und das dreht sich um die Wette, um die es in diesem Podcast geht.

Also, was war diese Wette? Wie kam sie zustande? Und worum ging es?

Der berühmte Umweltaktivist und der wenig bekannte Skeptiker trafen Ende der 1970er Jahre direkt aufeinander und beendeten das Jahrzehnt mit einer Wette, die ihr Vermächtnis für immer miteinander verbinden sollte. 1980 forderte Simon Ehrlich im „Social Science Quarterly“ zu einem Wettstreit heraus, der ihre gegensätzlichen Visionen der Zukunft direkt testen sollte, die eine apokalyptisch und angstvoll vor menschlichem Übermaß, die andere optimistisch und von menschlichem Fortschritt überzeugt.

Ehrlich willigte ein, mit Simon zu wetten, dass die Kosten für Chrom, Kupfer, Nickel, Zinn und Wolfram im nächsten Jahrzehnt steigen würden. Es war eine einfache Wette um tausend Dollar: fünf Industriemetalle, zehn Jahre, Preise rauf oder runter. Gleichzeitig stand die Wette für viel mehr. Ehrlich dachte, dass steigende Metallpreise beweisen würden, dass Bevölkerungswachstum Ressourcenknappheit verursacht, was seinen Ruf nach staatlich geführter Bevölkerungskontrolle und nach Grenzen des Ressourcenverbrauchs untermauern würde. Ehrlichs Überzeugung spiegelte ein allgemeineres Gefühl nach dem arabischen Ölembargo von 1973 wider, dass die Welt riskierte, lebenswichtige Ressourcen zu verbrauchen, und vor harten Wachstumsgrenzen stünde. Simon argumentierte, dass Märkte und neue Technologien die Preise senken würden, was beweise, dass die Gesellschaft nicht mit Ressourcenbeschränkungen konfrontiert sei und dass das menschliche Wohlergehen auf einem stetigen Verbesserungspfad sei. Der Ausgang der Wette würde entweder Munition für Ehrlichs Kampagne gegen Bevölkerungswachstum und die ökologische Katastrophe liefern oder Simons Optimismus bezüglich des menschlichen Einfallsreichtums durch neue Technologien und Marktkräfte fördern.

CORBETT: Das war ein kurzer Auszug aus „The Bet: Paul Ehrlich, Julian Simon, and Our Gamble over Earth’s Future“ von Paul Sabin, einer der wenigen, wenn nicht der einzigen umfassenden Studie auf Manuskriptebene über die Wette zwischen Simon und Ehrlich. Und ich möchte euch darauf aufmerksam machen, weil es eine der ganz, ganz wenigen Mainstream- und zumindest bekannten Studien darüber ist, was tatsächlich zwischen Simon und Ehrlich passiert ist. Aber das ist keine vorbehaltlose Empfehlung, und es gibt einige Kritikpunkte, die man an diesem Buch und seiner grundlegenden Voreingenommenheit haben könnte. In diesem Zusammenhang verweise ich euch auf Pierre Desrochers von masterresource.org und seine kürzliche erneute Rezension dieses Buches, „Ein erneuter Blick auf ‚The Bet‘ (Simon, Ehrlich und Paul Sabin)“. Es ist auf jeden Fall einen Blick wert.

Wie auch immer, dies ist eines der ganz, ganz wenigen Male, dass die Wette im Detail behandelt wurde. Aber wie DeRocher erwähnt, wurde der Standard für diese Wette und ihre Berichterstattung wahrscheinlich im Dezember 1990 im New York Times Magazine von John Tierney gesetzt, der „Betting on the Planet“ schrieb. Und der Grund, warum es überhaupt eine Berichterstattung in der Establishment-Presse gab – und dann auch nur im New York Times Magazine –, war, dass John Tierney ein standardmäßiger Wiederholer der Establishment-Medien war, der, wie alle Leute seiner Klasse, die für die Epstein-Klasse und die Geldgeber des New York Times Magazine berichteten, dieselbe Weltanschauung hatte, dieselbe bösartige, malthusianische, anti-menschliche Weltanschauung wie alle seine Kollegen.

Und [er] bereitete 1985 einen Bericht für eine Mainstream-Publikation vor – Rolling Stone oder Newsweek oder Atlantic Monthly oder eine der anderen Zeitschriften, für die er damals berichtete – über das Bevölkerungswachstum in Kenia. Und er wandte sich an einen Ökonomen, um ein Zitat über Bevölkerungswachstum zu bekommen, in der Erwartung des Standard-Zitats, das jeder erwarten würde. Der Ökonom dozierte „oh, es gibt zu viele Menschen, und wir werden etwas tun müssen, um die Bevölkerung zu reduzieren“. Stattdessen bekam er Julian Simon am anderen Ende der Leitung, der ihn überraschte, indem er sagte: „Ist es nicht wunderbar, dass heute so viele Menschen in diesem Land am Leben sein können?“ Und das traf John Tierney wie ein Blitz. Von diesem Zeitpunkt an änderte er seinen Kurs völlig und begann, gegen die Interessen der Epstein-Klasse zu berichten, zum Beispiel über die Wette.

Und so war er der einzige Reporter, der im Dezember 1990, als die Wette endlich abgeschlossen war, über die Wette und das Ergebnis berichtete. Also lautete seine Art, dies in diesem Artikel darzustellen:

Simon bot an, jeden eine beliebige natürliche Ressource wählen zu lassen – Getreide, Öl, Kohle, Holz, Metalle – und jedes beliebige zukünftige Datum. Wenn die Ressource tatsächlich knapper würde, während die Weltbevölkerung wächst, dann sollte ihr Preis steigen. Simon wollte wetten, dass der Preis bis zum festgelegten Datum stattdessen sinken würde. Ehrlich kündigte spöttisch an, dass er „Simons erstaunliches Angebot annehmen würde, bevor andere gierige Leute einspringen“. Dann bildete er ein Konsortium mit John Harte und John P. Holdren [das ist ein Name, der meinem Stammpublikum bekannt vorkommen sollte], Kollegen an der University of California in Berkeley, die sich auf Energie- und Ressourcenfragen spezialisiert hatten.

Im Oktober 1980 wettete die Ehrlich-Gruppe 1.000 Dollar auf fünf Metalle – Chrom, Kupfer, Nickel, Zinn und Wolfram – in Mengen, die jeweils 200 Dollar zum aktuellen Marktpreis kosteten. Ein Terminkontrakt wurde aufgesetzt, der Simon verpflichtete, Ehrlich, Harte und Holdren dieselben Mengen der Metalle 10 Jahre später zu den Preisen von 1980 zu verkaufen. Wenn sich die kombinierten Preise von 1990 als höher als 1.000 Dollar herausstellten, würde Simon ihnen die Differenz in bar zahlen. Wenn die Preise fielen, würden sie ihm zahlen. Der Vertrag wurde unterzeichnet, und Ehrlich und Simon griffen sich während der gesamten 1980er Jahre gegenseitig an.

Und nur zu einer wirtschaftlichen Anmerkung, was diese Wette war und wie sie strukturiert war, bitte beachten: Simon setzte sich wirklich für jeden beliebigen Preisanstieg auf jedes beliebige Niveau ein. Wenn die Preise also so stark steigen würden, dass der Kauf dieser fünf Metalle eine Million Dollar kosten würde, müsste er die Differenz von 999.000 Dollar an Ehrlich zahlen. Auf der anderen Seite konnte Ehrlich nur maximal 1.000 Dollar verlieren. Wenn die Ressourcen also bis 1990 auf 0 Dollar fallen würden, müsste er 1.000 Dollar zahlen. Simon hatte also eine unbegrenzte Haftung, und Ehrlich hatte eine Haftung von 1.000 Dollar.

Es war also eine sehr, sehr faire und sichere Wette für Ehrlich – wie konnte er verlieren? Weil er weiß, dass, meine Güte, Millionen von Menschen – zig Millionen! Hunderte Millionen von Menschen! – werden bis 1990 verhungern, ganz zu schweigen vom Preis der Rohstoffe. „Oh, ja, du wirst 1990 versuchen, Rohstoffe zu kaufen? Lass mich dir sagen, das wird nicht funktionieren!“

Was ist nun tatsächlich passiert? Nach einer langen und sehr umfangreichen detaillierten Studie kommen wir hier zur Pointe.

Die Wette wurde in diesem Herbst ohne Zeremonie abgeschlossen. Ehrlich machte sich nicht einmal die Mühe, einen Brief zu schreiben. Er schickte Simon einfach ein Blatt Papier mit Berechnungen zu den Metallpreisen – zusammen mit einem Scheck über 576,07 Dollar. Simon schrieb einen Dankesbrief zurück und fügte hinzu, dass er bereit sei, den Einsatz auf bis zu 20.000 Dollar zu erhöhen, gekoppelt an beliebige andere Ressourcen und an jedes beliebige Jahr in der Zukunft. [„Dieser Herbst“ bezieht sich natürlich auf 1990, als dieser Artikel geschrieben wurde.]

Jedes der fünf von Ehrlichs Gruppe ausgewählten Metalle war, um die Inflation seit 1980 bereinigt, im Preis gesunken. Der Rückgang war so stark, dass Simon sogar ohne die in der Wette geforderte Inflationsbereinigung insgesamt leicht besser dagestanden hätte. Die Preise fielen aus denselben „Füllhorn“-Gründen, aus denen sie in früheren Jahrzehnten gefallen waren – Unternehmertum und kontinuierliche technische Verbesserungen. Prospektoren fanden neue Lagerstätten, wie die Nickelminen auf der ganzen Welt, die das Quasi-Monopol eines kanadischen Unternehmens auf dem Markt beendeten. Dank Computern, neuen Maschinen und neuen chemischen Verfahren gab es effizientere Wege, die Erze für Chrom und die anderen Metalle zu gewinnen und zu verarbeiten.

Für viele Anwendungen wurden die Metalle durch billigere Materialien ersetzt, insbesondere durch Kunststoffe, die billiger wurden, als der Ölpreis fiel (sogar während der diesjährigen Krise am Persischen Golf blieben die realen Ölkosten niedriger als 1980). Telefonate gingen über Satelliten und Glasfaserkabel statt über Kupferdrähte. Keramik ersetzte Wolfram in Schneidwerkzeugen. Dosen wurden aus Aluminium statt aus Zinn hergestellt, und Vogts Befürchtungen, dass Amerika wegen Zinn in den Krieg ziehen würde, blieben unerfüllt. Das berichtenswerteste Ereignis der 1980er Jahre in Bezug auf dieses Metall war der Zusammenbruch des internationalen Zinnkartells, das 1985 den Versuch aufgab, die Preise zu setzen, als der Markt mit überschüssigen Lieferungen überschwemmt wurde.

Gibt es daraus eine Lehre für die Zukunft?

„Absolut nicht“, sagte Ehrlich in einem Interview. Dennoch hat er nicht vor, Simons neues Angebot anzunehmen: „Die Wette bedeutet nichts. Julian Simon ist wie der Typ, der vom Empire State Building springt und sagt, wie großartig die Dinge bisher sind, als er am 10. Stock vorbeikommt. Ich glaube immer noch, dass die Preise für diese Metalle irgendwann steigen werden, aber das ist ein nebensächlicher Punkt. Die Ressource, die mir am meisten Sorgen bereitet, ist die abnehmende Fähigkeit unseres Planeten, sich gegen menschliche Einflüsse abzuschirmen. Schauen Sie sich die neuen Probleme an, die aufgetaucht sind: das Ozonloch, saurer Regen, globale Erwärmung. Es ist wahr, dass wir die Nahrungsmittelproduktion aufrechterhalten haben – ich habe unterschätzt, wie sehr wir weiterhin unseren Oberboden und unser Grundwasser erschöpfen würden – aber ich habe keinen Zweifel, dass irgendwann im nächsten Jahrhundert Nahrungsmittel knapp genug sein werden, dass die Preise selbst in den Vereinigten Staaten wirklich hoch sein werden. Wenn wir den Klimawandel bekommen und die Ökosysteme weiter bergab laufen lassen, könnten wir einen gigantischen Bevölkerungszusammenbruch erleben.“

Simon war nicht überrascht, von Ehrlichs Reaktion zu hören. „Paul Ehrlich war nie in der Lage, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen“, sagte er und begann dann mit dem „Füllhorn“-Argument zur Treibhauskrise – dass, selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Untergangspropheten mit der globalen Erwärmung recht haben, die Menschheit einen Weg finden wird, den Klimawandel abzuwenden oder sich anzupassen, und alle am Ende besser dastehen werden. Aber Simon kam mit seinem Argument nicht weit, bevor ihm ein weiterer fröhlicher Gedanke kam. Er hielt inne und lächelte.

„Also spricht Ehrlich von einem Bevölkerungszusammenbruch“, sagte er. „Das klingt nach einer noch besseren Möglichkeit, Geld zu verdienen. Da gebe ich ihm gute Chancen.“

Also, da habt ihr es. Das ist das tatsächliche Ergebnis dieser berüchtigten, zehnjährigen Wette. Und es besteht kein Zweifel, dass Simon der Gewinner war. Und Ehrlich hatte nicht einmal die Höflichkeit, dem Scheck eine Notiz beizulegen. Er schickte einfach einen Scheck, machte einen Strich darunter und ließ sich nie wieder auf Simon ein, weil er wusste, dass er sich wieder zum Narren machen würde.

Wenn du dir deiner Überzeugungen so sicher bist, weiß ich nicht: 20.000 Dollar, jede beliebige Ressource, die du über einen beliebigen Zeitraum auswählst, Paul Ehrlich, setz dein Geld dort ein, wo dein Mund ist! „Nein, das bedeutet nichts.“

Also gut, was bedeutet diese Wette wirklich? Was beweist sie wirklich? Beweist sie überhaupt etwas? Oder ist sie nur wirtschaftlicher Hokuspokus?

Nun, man kann argumentieren, dass dies sicherlich kein endgültiger Todesstoß für die Malthusianer ist, weil es sie immer noch gibt (wenn auch einen weniger in ihren Reihen, heute im März 2026). Aber wie auch immer, ja, es gibt sie immer noch.

Sie sind immer noch da. Sie stellen immer noch ihre Argumente auf. Wie kann das sein, wenn sie die Wette verloren haben?

Nun, es gibt eine Reihe von Argumenten, die man vorbringen könnte, aber es ist wichtig zu beachten, dass es in den 1980er Jahren tatsächlich Dinge gab, die den Punkt bewiesen, den Simon machte, und das war die zugrundeliegende Basis der Wette selbst.

Man kann sich zum Beispiel mit Zinn befassen. Was geschah auf den Zinnmärkten in den 1980er Jahren, und was zeigt uns das?

Die „alltäglichen Marktkräfte“, die Simon, Robert Solow und andere Ökonomen als Antwort auf „Die Grenzen des Wachstums“ angeführt hatten – technologische Innovation und Substitution, preisgetriebener Wettbewerb und neue Versorgungsquellen – trugen ebenfalls dazu bei, die Rohstoffpreise zu senken. Jedes Mineral hatte eine etwas andere Geschichte. Zinn wurde in den späten 1970er und 1980er Jahren hauptsächlich zum Beschichten der Innenflächen von Stahlbehältern sowie zum Löten elektronischer Bauteile verwendet. Die internationalen Zinnpreise hingen stark von Vereinbarungen ab, die zinnproduzierende Länder getroffen hatten, um die Produktion zu begrenzen und höhere Preise aufrechtzuerhalten. In den späten 1970er Jahren stiegen die Zinnpreise stark an. Viele Beobachter rechneten mit Verknappungen. Malaiische Produzenten versuchten, den Zinnmarkt zu dominieren, um die Preise 1981 und 1982 noch weiter in die Höhe zu treiben. Neue hochwertige Zinnvorkommen, die im brasilianischen Amazonasgebiet entdeckt wurden, untergruben jedoch diesen Versuch der Marktbeherrschung. Ende der 1980er Jahre produzierte Brasilien, ein zuvor marginaler Produzent, etwa ein Viertel des weltweiten Zinnangebots. Bei den höheren Preisen der späten 1970er Jahre begann auch die Nachfrage nach Zinn zu sinken. Die Hersteller ersetzten Zinn durch Aluminium und Kunststoff in Verpackungen. Als das Internationale Zinnabkommen vergeblich versuchte, die Preise zu stabilisieren, hielt es ein Viertel der jährlichen Weltzinnproduktion vom Markt fern. Dem Internationalen Zinnrat ging jedoch bald das Geld aus, und das Abkommen brach zusammen. Die Zinnpreise gerieten in „freien Fall“ und fielen von 5,50 Dollar pro Pfund im Oktober 1985 auf 2,50 Dollar pro Pfund im März 1986. Insgesamt unterstützten die Schwankungen des Zinnmarktes zwischen 1980 und 1990 die Argumente Simons und der Ökonomen. Neue Versorgungsquellen, Produktsubstitution und vor allem das Brechen des Zinnkartells hatten einen weitaus größeren Einfluss auf die Zinnpreise als das Bevölkerungswachstum und trieben sie letztlich um fast 75 Prozent nach unten.

CORBETT: Der Preis für Zinn in den 1980er Jahren spiegelt genau Simons Gesamtargument wider, dass er nicht nur nicht gestiegen ist, weil „oh mein Gott, uns geht das Zinn aus!“, sondern dass der Preis tatsächlich dramatisch fiel, weil andere Methoden gefunden wurden, andere Ressourcen für verschiedene Produktionsanforderungen von Zinn gefunden wurden. Gleichzeitig zerfiel das Marktkartell, das versuchte, die Preise durch künstliche Angebotsverknappung hochzuhalten, weil „oh mein Gott, wir haben hier Zinn entdeckt, und jetzt ist ein Produzent, der in der Weltwirtschaft völlig marginal war, ein bedeutender Zinnproduzent, also können wir den Preis nicht mehr so niedrig halten wie früher!“

Hmm, ich frage mich, ob das auf andere Ressourcen auf dem Planeten heute zutrifft, wie, oh, ich weiß nicht, Öl? Ja, das tut es. Und genau das ist der Punkt.

Ja, Kartelle können durch verschiedene Mittel der Täuschung und staatlichen Intervention funktionieren, um die Preise künstlich hochzuhalten. Und das geschieht sicherlich. Aber der Punkt ist, dass, wenn die Preise steigen, der menschliche Einfallsreichtum Wege finden wird, dies irrelevant zu machen.

Und auch das ist kein intuitiver Punkt, den die Menschen verstehen. Deshalb versuche ich, ihn so zu formulieren, dass die Menschen ihn vielleicht begreifen können. Ich nenne es das „Oh mein Gott! Uns geht das Walrat aus!“-Argument.

PIERRE DESROCHERS: Ich weiß nicht, ob Sie dieses Bild zeigen werden, aber es gibt offensichtlich eine endliche Menge an Erdöl auf der Erde. Wir wissen nicht, wie viel, aber wir beginnen mit der Bohrung nach den am leichtesten verfügbaren Ressourcen und erweitern dann im Laufe der Zeit mit neuen Technologien. Aber der Fehler, den Leute wie Ehrlich machen, ist zu glauben: „Nun, natürlich schöpfen wir zuerst die besten Lagerstätten ab, und als Folge werden die Kosten für die Gewinnung der Ressource im Laufe der Zeit steigen.“ Wohingegen Simon und Leute seiner Denkweise darauf hinweisen werden: „Nun, nein, schauen Sie sich die historischen Daten an.“ Der Preis steigt nicht nur nicht, er sinkt oft, und das liegt einerseits an der Art der Lagerstätten, auf die man Zugriff hat, andererseits an den neuen Technologien, um auf diese Lagerstätten zuzugreifen. Und die Menschheitsgeschichte lehrt uns – selbst in der Welt der nicht erneuerbaren Ressourcen –, dass das menschliche Gehirn oder die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln, immer mehr als wettmacht, dass wir auf immer weniger interessante Lagerstätten zurückgreifen.

Mit neuen Technologien kann man also tatsächlich Erdöl fördern, das schwieriger zu erreichen scheint als frühere Lagerstätten. Man kann leichter darauf zugreifen und es profitabler oder zumindest zu geringeren Kosten fördern als zuvor. Man muss also immer auf die Art von physischem Material achten, das einen umgibt, aber man darf nie die Fähigkeit des menschlichen Gehirns vergessen, Technologien zu entwickeln, um immer effizienter auf diese Ressourcen zuzugreifen, weshalb Simon das menschliche Gehirn als „die letzte Ressource“ bezeichnete.

Letztendlich ist es nicht das, was uns umgibt, was zählt. Weißt du, Kohle gab es lange bevor die Menschen kamen, Erdgas, Eisenerz, aber dieses physische Zeug wurde nur durch die Entwicklung menschlicher Technologien zu einer Ressource, die es unseren Vorfahren ermöglichten, dieses ansonsten wertlose Zeug in wertvolle Dinge zu verwandeln, und dies im Laufe der Zeit immer effizienter zu tun. Und im Kontext einer Marktwirtschaft, so werden Simon und andere Ihnen sagen, passieren ein paar Dinge. Sie haben einen Rückkopplungsmechanismus, das Preissystem, das Ihnen sagt, wenn der Preis einer Ressource vorübergehend steigt – es könnte einen Krieg geben, es könnte eine Knappheit geben, es könnte eine neue Nachfrage nach einer bestimmten Ressource geben – nun, das sagt den Leuten, dass sie nach mehr von dem Zeug suchen, es immer effizienter nutzen und Ersatzstoffe entwickeln sollen.

Und durch die Kombination dieser drei Kräfte, ausgelöst durch den Preismechanismus, war die Menschheit in der Lage, ihre Ressourcenbasis zu erweitern. Und nach einem Jahrhundert – nach fast zwei Jahrhunderten der Industrialisierung sind uns nicht nur nie theoretisch erschöpfbare Ressourcen ausgegangen, wir haben mehr Ressourcen als je zuvor.

CORBETT: Ich stelle mir gerne die Ehrlichs des 19. Jahrhunderts vor, die von den Dächern schreien: „Oh nein! Uns geht das Walrat aus! Wie sollen wir unsere Häuser heizen? Wie sollen wir Licht haben? Oh nein! Wir werden alle in der Hölle schmoren!“ und die Simons des 19. Jahrhunderts weisen darauf hin: „Nun, weißt du, dieses klebrige Zeug, das immer aus dem Boden blubbert? Das könnte in Zukunft wichtig sein.“

[ÜBERSCHNITT ZU]

…Natürlich ist der Punkt, dass unser Mangel an Vorstellungskraft ein schweres Hindernis für unsere Fähigkeit sein kann zu verstehen, wie sich die Welt entwickelt, und das ist der Punkt, den Simon meiner Meinung nach aufzeigt.

Und es ist ein nicht-intuitiver Punkt, der nicht sofort verständlich ist, wie es ein Ehrlich, der aufsteht und sagt: „Schaut, uns geht das aus, also sind wir dem Untergang geweiht!“, sofort verständlich ist und die Leute sofort anspricht.

Aber ich denke, es ist wichtig, zur zugrundeliegenden Philosophie von Ehrlich zu kommen, die, wie ich glaube, du erwähnt hast, auf Thomas Malthus zurückgeht.

DESROCHERS: Oder sogar noch früher. Es ist nur so, dass Malthus im englischsprachigen Raum der bekannteste ist, aber der erste moderne Malthusianer war tatsächlich ein italienischer Jesuit, der derzeitige Papst ist also ein Jesuit, da fiel der Apfel nicht weit vom Stamm.

Aber ja, der Punkt ist, dass sie die Welt und die Ressourcen als einen endlichen Kuchen betrachten.

Und so, wie geht man mit einem endlichen Kuchen um? Nun, je weniger Leute, desto größer das Stück für jeden Einzelnen, oder? Zumindest ist das ihr Gedanke.

Das Problem – und jemand wie Simon wird die Ressourcen eher wie einen Garten betrachten, wissen Sie? Man kann nicht nur mehr Zeug pflanzen, sondern auch seinen Garten im Laufe der Zeit erweitern und immer mehr Dinge anbauen.

QUELLE: Interview 1107 – Pierre Desrochers erklärt die Wette des Jahrhunderts

CORBETT: Das war Pierre Desrocher von masterresource.org. Ich hoffe, die Leute kennen ihn, denn ich habe ihn vor über einem Jahrzehnt über die Simon-Ehrlich-Wette interviewt. Aber ich hoffe auch, dass ihr seine Arbeit und seine Schriften kennt, die ihr, wiederum verlinkt im Transkript der heutigen Folge auf corbettreport.com/thebet, finden könnt.

Aber ich hoffe, dass ihr beginnt, das größere Bild zu verstehen, den eigentlichen Punkt, der hier gemacht wird.

Es gibt viel mehr über diese Punkte zu diskutieren und über die Einwände, die die Leute wirtschaftlich gegen die vorgebrachten Punkte haben könnten, zum Beispiel, dass Schwankungen auf den Märkten über einen Zeitraum von, sagen wir, 10 Jahren nicht relevant sind, usw.

Ja, natürlich. Und das ist ein Punkt, den Julian Simon selbst gemacht hat. Wenn ihr zum Beispiel das vollständige Video anseht – wir haben uns früher in der heutigen Folge einen kurzen Clip von Julian Simon angesehen –, wenn ihr zum Transkript auf corbettreport.com/thebet geht und das vollständige Video anseht, werdet ihr sehen, dass er genau diesen Punkt macht. Menschen, die sich auf einen zweijährigen Wirtschaftstrend oder einen fünfjährigen Preistrend oder einen 10-Jahres-Trend konzentrieren, verfehlen den Punkt. Nein, hier geht es um die jahrhundertelange, generationenübergreifende Zeitspanne, in der es nachweisbar ist, dass jede wichtige Ressource, die man sich heute ansieht, für uns um Größenordnungen billiger ist als für unsere Vorfahren vor Hunderten von Jahren oder Tausenden von Jahren. Und das ist der Punkt.

Und ich hoffe, dass die Leute den tieferen Punkt verstehen können, der hier gemacht wird. Es ist kein wirtschaftlicher Punkt. Es geht nicht um den Preis von Metallen. Es geht nicht um Geldpreise. Es geht darum, was das über die Verfügbarkeit verschiedener Ressourcen bei einer wachsenden Bevölkerung aussagt, in einer Welt mit nachweislich wachsender menschlicher Bevölkerung. Und dennoch sind die Dinge leichter zu bekommen als zuvor.

„Wie kann das möglich sein? Wir haben einen endlichen, festgelegten Kuchen, und wenn man ein Stück Kuchen nimmt, ist das ein Stück weniger für alle anderen, und uns wird ausgehen.“

Aber das ist nicht der Fall, und das ist so schwer zu verstehen. Ich erkenne an, dass dies kein intuitiver Punkt ist, aber es ist eine nachweisbare, sehr, sehr wichtige Erkenntnis, und eine, die der Lieblingsweltanschauung der Meistermanipulatoren der Menschheit, der Sozialingenieure, die Paul Ehrlich zum Star machen, weil er dir sagt, dass Babys eine Katastrophe sind, direkt ins Gesicht schlägt. Dass Menschen ein Krebsgeschwür auf dieser Erde sind. Dass wir die menschliche Bevölkerung begrenzen müssen. Dass wir Präsidenten brauchen, die zur FCC kommen und ihr sagen, dass sie Programme zeigen muss – Programme –, die dir sagen: „Große Familien sind schlecht und nur dumme Menschen haben große Familien. Wir wollen das nicht. Wir wollen weniger Kinder.“

Nun, rate mal, Leute? Mission erfüllt. Die Geburtenraten sinken absolut auf dem gesamten Planeten! Der demografische Winter steht vor der Tür! Die menschliche Bevölkerung schrumpft!

Und ich weiß, dass viele Leute, sogar in meinem eigenen Publikum, das bejubeln: „Ja! Wunderbar! Wir brauchen weniger Menschen. Ich habe beschlossen, dass ich all diese Leute nicht mag, die auf meinem Planeten herumlaufen und ihr Leben leben, mein Stück vom Kuchen nehmen. Deshalb habe ich beschlossen, dass es eine gute Sache ist, dass die menschliche Bevölkerung abnimmt.“

Das ist nicht nur aus all den Gründen, die wir heute genannt haben, nachweislich falsch, es ist auch aus anderen Gründen nachweislich falsch.

Ich habe zum Beispiel in den letzten Monaten mehrfach über das kürzlich erschienene Buch „After the Spike“ gesprochen, und ich möchte es euch wiederum ans Herz legen, in dem die Autoren den sehr wichtigen Punkt machen, dass es in der gesamten Menschheitsgeschichte absolut keinen Präzedenzfall für einen anhaltenden Rückgang, [eine] einbrechende Geburtenrate unter die Ersatzrate und dann eine Rückkehr zu einer gewissen Ersatzrate gibt, damit wir ein optimales Gleichgewicht in der menschlichen Bevölkerung erreichen können.

Ich sehe Leute – sogar jemanden in meinem eigenen Kommentarbereich vor kurzem –, die der Meinung sind, dass die richtige Anzahl von Menschen auf der Erde 500 Millionen sei. „Warum brauchen wir mehr als das?“, fragt er. Und zweifellos jubeln diese Arten von Menschen über die sinkenden Geburtenraten, die schrumpfende menschliche Bevölkerung, in der Annahme, dass wir einfach auf magische Weise bei dem, was auch immer sie beschlossen haben, ausgleichen werden. 1 Milliarde, 2 Milliarden, 500 Millionen Menschen, wie viele Menschen ihrer Meinung nach sein sollten. Wir werden auf magische Weise eine plötzliche Rückkehr zur Ersatzgeburtenrate materialisieren und danach wird alles gut.

Nein, „After the Spike“ macht deutlich, dass, sobald man unter ein bestimmtes Mindestmaß an Bevölkerung für die zivilisatorische Kapazität fällt, tschüss Zivilisation! Und wir kehren zu Jäger-und-Sammler-Zeiten zurück, und niemand wird das mit einer magischen „oh, wir werden einfach ausgleichen und den heutigen genauen Standard der menschlichen Bevölkerung haben, aber mit, weißt du, einem Zehntel des heutigen Niveaus“ beheben!

500 Millionen. Ich frage mich, warum die Leute so an dieser Zahl interessiert sind. Es könnte unmöglich daran liegen, dass es das ist, was die Georgia Guidestones ihnen programmgemäß eingeflößt haben. Die Epstein-Klasse, buchstäblich eugeniker mit Ausweis, hinter den Georgia Guidestones. Oh, du kennst diese Geschichte nicht? Nun, ich habe in der Vergangenheit darüber gesprochen, also werde ich den Link ebenfalls in das Transkript setzen, damit du herausfinden kannst, wer hinter den Georgia Guidestones steckt und warum sie daran interessiert sein könnten, dich dazu zu bringen, ihre Agenda der menschlichen Entvölkerung zu wünschen.

Darum geht es hier. Und das ist die kranke, perverse, bösartige, psychopathische, menschenfeindliche Mentalität, die so vielen Menschen eingeimpft wurde, dass sogar die Bevölkerung, die stolz darauf ist, „ich bin nicht manipulierbar, ich durchschaue die Propaganda“, die Ehrlichsche, Epstein’sche Sichtweise der Menschheit übernommen hat. „Babys sind eine Katastrophe. Wir brauchen weniger Menschen auf diesem Planeten!“

Unterdessen wurden die Leute, die diese Untergangspropheten kritisiert haben und im Team Menschheit, Team Leben waren, konsequent verunglimpft, sofern sie überhaupt Beachtung fanden.

Nun, du hast zwei Möglichkeiten. Wähle den Tod oder wähle das Leben. Ich wähle das Leben.

Also, in diesem Sinne, denke ich, werde ich die letzten Worte heute Julian Simon überlassen. Vielen Dank, dass ihr diese Erkundung heute genossen und eure Zeit investiert habt.

Wie gesagt, das gesamte vollständige, hyperverlinkte Transkript mit Links zu absolut allem, worüber ich heute gesprochen habe, findet ihr auf corbettreport.com/thebet, wo auch die Mitglieder des Corporate Report hingehen können, um sich einzuloggen und ihre Kommentare zur heutigen Folge zu hinterlassen. Ich freue mich darauf, sie zu lesen.

In diesem Sinne. Ich denke, ich werde es für heute dabei belassen, aber ich bin James Corbett von corbettreport.com und freue mich darauf, in naher Zukunft wieder mit euch zu sprechen.

SIMON: Die Eigenschaft, die mich am meisten betrübt – abgesehen von den üblichen hässlichen Dingen bei Menschen, die Tyrannen oder Ausbeuter sind –, aber bei normalen guten Menschen ist die Eigenschaft, die mir die meisten Probleme bereitet, der Mangel an Vorstellungskraft und die Unfähigkeit, sich die guten Dinge vorzustellen, die von anderen Menschen geschaffen werden können.

Das speist die Angst der Menschen vor dem Bevölkerungswachstum, ihre Angst, dass uns das Kupfer und das Öl ausgehen werden. Sie können sich nicht vorstellen – so viele Menschen sind einfach nicht in der Lage zu begreifen –, wie andere Menschen auf Probleme mit neuen Ideen reagieren können, mit der Vorstellungskraft für Lösungen, die uns besser dastehen lassen, als wenn die Probleme nie aufgetaucht wären.