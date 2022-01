Doppelt geimpft, geboostert und jetzt die 4. Impfung, trotzdem erreichen die Covid-Fälle in Israel einen neuen Höchststand

israelnationalnews.com schreibt: Neuer Rekord: 16.115 neue COVID-19-Fälle

Die Zahl der neuen Coronavirus-Diagnosen steigt auf 16.115 und die Zahl der schwer erkrankten Patienten auf 134.

Wie das israelische Gesundheitsministerium am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden am Mittwoch 16.115 neue Coronavirus-Fälle diagnostiziert, womit sich die Gesamtzahl der aktiven Fälle landesweit auf 72.034 erhöht hat.

In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt 61.080 Coronavirus-Fälle diagnostiziert.

Von allen am Mittwoch eingegangenen COVID-19-Testergebnissen waren 7,89 % positiv, was einen stetigen Anstieg gegenüber den 6,62 % vom Dienstag und den 5,51 % vom Montag bedeutet. Genau eine Woche zuvor, am 29. Dezember, waren 2,98 % der Coronavirus-Testergebnisse positiv.

Gleichzeitig stieg der Infektionskoeffizient am Mittwoch auf 1,99, was auf eine deutliche Ausweitung der Pandemie hinweist.

Unterdessen stieg die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Krankenhauspatienten auf 307, da am Mittwoch Dutzende von Menschen in Krankenhäuser im ganzen Land eingeliefert wurden. Dies ist ein Anstieg um mehr als 100 seit Mittwoch letzter Woche, dem 29. Dezember, als 202 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Von den derzeit stationär behandelten Patienten befinden sich 134 in einem ernsten Zustand, während es vor einer Woche nur 91 waren – ein Anstieg um 47 %. Zu Beginn dieser Woche, am Montag, gab es 111 schwere Fälle von COVID-19.

Von denjenigen, die sich derzeit in einem ernsten Zustand befinden, sind 51 Coronavirus-Patienten in einem kritischen Zustand.

Die Daten zeigen auch, dass 41 Coronavirus-Patienten intubiert sind und 15 an Herz-Lungen-Maschinen (ECMO) angeschlossen sind.

Sieben Menschen sind in der vergangenen Woche an dem Coronavirus gestorben, so das Ministerium.