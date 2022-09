Doug Casey über die kontrollierte Zerstörung der Lebensmittel- und Energieversorgung

Internationaler Mensch: Russland ist einer der weltweit größten Düngemittelproduzenten, und die Spannungen mit den USA und der EU stören die Versorgung.

Darüber hinaus scheint es, als gäbe es gezielte Bemühungen, die globale Agrarindustrie zu sabotieren.

In den Niederlanden beispielsweise schränkt die Regierung den Einsatz von Stickstoffdünger unter dem lächerlichen Vorwand ein, dass er zur Bekämpfung des so genannten „Klimawandels“ erforderlich sei. Die niederländischen Landwirte haben gegen diese Maßnahmen protestiert, weil sie glauben, dass sie ihre Existenzgrundlage zerstören und zu Nahrungsmittelknappheit führen werden.

In Kanada hat die Regierung Trudeau eine ähnliche Politik angekündigt. Andere Regierungen werden wahrscheinlich folgen.

Was ist Ihre Meinung dazu? Ist dies ein absichtlicher Plan, um die Lebensmittelversorgung zu stören?

Doug Casey: Dieses Mem kursiert zusammen mit drei weiteren, damit zusammenhängenden Memen schon seit einigen Jahren.

Es ist, als hätten die Regierungen der Welt beschlossen, die vier Reiter der Apokalypse (Pest, Krieg, Hungersnot und Eroberung) zu entfesseln. Die Covid-Hysterie und der anschließende Impf-Wahn können für die Pest stehen. Der Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland in der Ukraine könnte noch viel schlimmer werden. Die durch die Inflation der Zentralbanken und das staatliche Diktat stark gestiegenen Rohstoffpreise werden in den armen Ländern zu Hungersnöten führen. Und der vierte Reiter, die Eroberung? Das lässt sich am besten mit „Staatsmacht“ übersetzen. Könige und Herrscher, natürlich, aber sie zeigt sich heute als Sozialismus und Autoritarismus. Es kommen harte Zeiten auf uns zu. Die vier Reiter satteln auf.

Aber schauen wir uns die Hungersnot an. Nur wenige wissen, dass die Welt vor der industriellen Revolution, die erst im 19. Jahrhundert begann, ständig am Rande einer Massenhungersnot stand. Entbehrungen und Hunger waren normal. Hobbes hatte Recht, als er sagte, das Leben sei „einsam, arm, gemein, brutal und kurz“. Die industrielle Revolution, die durch Kohle und später durch Öl angetrieben wurde, veränderte die Natur des Lebens selbst. Lebensmittel sind im Überfluss vorhanden, und sie sind jetzt so billig wie nie zuvor in der Geschichte.

Das könnte sich jetzt ändern. Grundlegende Rohstoffe wie Weizen, Sojabohnen und Mais haben sich in den letzten Jahren verdoppelt – die Einkommen jedoch nicht. Ich bezweifle, dass es sich dabei nur um eine zyklische, sich selbst anpassende Fluktuation handelt. Es ist viel ernster.

Was also ist hier los? Was ist der tiefere Grund dafür?

Die große Covid-Hysterie war der Katalysator, der den „Great Reset“ des WEF in Gang gesetzt hat. Auch wenn sich die Grippe selbst als ein großes Nichts herausstellte, führte sie zu einem Einbruch der Wirtschaftstätigkeit. Die Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka, ein Ort, an den nur wenige denken, schien den Weg zu weisen. Die Regierung beschloss, das Land zum Land mit der weltweit höchsten ESG-Konformität zu machen, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als der Tourismus aufgrund der Pandemie-Hysterie zusammenbrach. Die Regierung verbot 2021 die Einfuhr von Düngemitteln, und die Produktion von Tee und Reis brach um 50 % ein. Sri Lanka geriet in die Schlagzeilen, weil die selbst verschuldete Katastrophe so tiefgreifend war. Da Sri Lanka eine Insel mit einer sehr autoritären Regierung ist, frage ich mich, ob dies ein Experiment war, um zu sehen, was passiert, wenn man alle Düngemittel abschafft und eine landwirtschaftliche Krise in einem Land auslöst. Klingt das nicht verrückt? Ich denke, das ist eine echte Frage. Es ist verrückt – aber genau das ist passiert.

Ist es möglich, dass die Weltelite unter sich beschlossen hat, dass es zu viele Menschen auf der Welt gibt und dass zu viele von ihnen das sind, was der Hofintellektuelle des WEF, Yuval Noah Harari, als „nutzlose Esser“ bezeichnet hat? Bis auf wenige Ausnahmen sind alle führenden Politiker der Welt Mitglieder des Weltwirtschaftsforums. Sie alle haben gemeinsame Interessen, teilen die gleiche elitäre/kollektivistische Philosophie, fördern einander und haben eine gemeinsame Parteilinie.

Die Elite ist schuld an den Problemen, die wir jetzt haben, an der Freilassung der Vier Reiter.

Das ist keine Verschwörungstheorie. Es ist lediglich die Erkenntnis, dass sich Gleichgesinnte zusammentun. Und sobald Mitglieder der Elite international einflussreich werden oder eine Regierung kontrollieren, werden sie zu einer „Klasse“.

Ich hasse es, marxistisch zu klingen, wenn ich von Klasseninteressen spreche, aber es ist wahr. Die Menschen, die die meisten Regierungen leiten, sind ihrer Klasse – der internationalen Elite – gegenüber viel loyaler als gegenüber ihren Wählern oder Landsleuten.

Sie denken gleich. Sie haben dieselben Schulen besucht, sind in denselben Vereinen, lesen dieselben Bücher, gehen zu denselben Konferenzen, haben dieselbe Weltanschauung und sind miteinander befreundet. Sie werden von denselben Einflussnehmern beeinflusst. Das, was jetzt passiert, ist also nicht nur ein Zufall.

Internationaler Mensch: Das Biden-Regime hat kürzlich das Inflationsbekämpfungsgesetz verabschiedet. Es zielt darauf ab, die Inflation zu reduzieren, indem es mehr Inflation schafft.

Ein großer Teil dieses orwellschen Ausgabengesetzes enthält astronomische 369 Milliarden Dollar für den „Klimawandel“.

Was halten Sie davon?

Doug Casey: Die Namen der Gesetze in der heutigen orwellschen Welt bewirken genau das Gegenteil von dem, was sie vorgeben zu tun.

Die Billionen an Staatsausgaben, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, sind die praktische Anwendung der modernen Geldtheorie (MMT). Sie kam vor ein paar Jahren als Meme aus der Versenkung hervor. Aber sie hat sich nie wirklich durchgesetzt, vielleicht weil die Theorie selbst so ungeheuerlich und radikal ist.

Der „Inflation Reduction Act“ ist die praktische Anwendung der MMT. Was bedeutet es?

Es bedeutet, dass die Hunderte von Milliarden Dollar, die das Biden-Regime ausgeben darf, durch den oberen Teil des Trichters fließen werden. Es wird alles an Leute gehen, die sie bevorzugen, an die Projekte, die sie bevorzugen, und an die Ideen, die sie bevorzugen. Eine riesige Menge Geld wird an die Elite und an Leute, die sich an die Regeln halten, verteilt.

Aber wie soll dieses immense Geldgeschenk theoretisch die Inflation verringern?

Die MMT besagt, dass die Regierung den Auswirkungen der Geldmengenausweitung entgegenwirken kann, indem sie das Geld durch Steuern wieder aus der Wirtschaft herausnimmt. Aber wer soll diese Steuern zahlen? Teile der Gesellschaft, die nicht dafür sind. Menschen, die sie für überflüssig, politisch unzuverlässig oder bedauernswert halten.

In der heutigen Welt werden Steuern hauptsächlich von Mitgliedern der Mittelschicht gezahlt. Menschen aus den unteren Schichten zahlen keine Einkommenssteuern. Für die Angehörigen der Oberschicht sind Steuern eher irrelevant – abgesehen davon, dass sie diejenigen sind, die den größten Teil des neuen MMT-Geldes erhalten werden. Es ist die Mittelschicht, die besteuert wird, um das Geld abzuziehen, das am oberen Ende des Trichters ankommt.

Die Theorie besagt, dass die 400 Milliarden Dollar, die der Gesetzentwurf vorsieht, in die Gesellschaft fließen werden, wenn die Elite es will. Dann werden 400 Milliarden Dollar durch Steuern von der Mittelschicht abgezogen, unterstützt von 87.000 neuen IRS-Agenten. Das ist genau das, was sie machen werden, und das ist genau das, was die MMT beabsichtigt.

Der Staat gibt Geld an die Spitze, an „intelligente“ Stellen, und zieht Geld aus der Wirtschaft von Stellen und Menschen ab, die sie nicht für würdig halten. Das ist eine katastrophal gefährliche Art und Weise, wie die Regierung die Wirtschaft völlig vereinnahmen und manipulieren kann. Darum geht es bei dem perverserweise „Inflation Reduction Act“ genannten Gesetz eigentlich.

Und sie werden es tun, ohne es so aussehen zu lassen. Das ist teuflisch clever.

Internationaler Mensch: Die US-Regierung hat in letzter Zeit in großem Stil ihre strategischen Erdölreserven geleert. Gleichzeitig hat es die Biden-Regierung den Öl- und Gasproduzenten in den USA schwer gemacht.

Was ist hier los?

Doug Casey: Zunächst einmal bin ich gegen jede strategische Erdölreserve, die von der US-Regierung verwaltet wird. Abgesehen von der Tatsache, dass dies darauf hinausläuft, dass die Regierung mit Rohstoffen spekuliert, verleiht es dem Staat und den Bürokraten, die ihn kontrollieren, viel zusätzliche Macht. Angemessene Erdölreserven sind etwas, was der Markt tun könnte, sollte und würde – wenn wir einen uneingeschränkten freien Markt hätten. Den haben wir aber nicht.

Unternehmer, Ölgesellschaften und private Spekulanten sind unermesslich besser darin, herauszufinden, ob Öl knapp wird oder im Überfluss vorhanden ist. Die Entwertung des Dollars durch die Regierung schadet dem Durchschnittsbürger, aber der Durchschnittsbürger wählt. Und idiotischerweise gibt er den Ölproduzenten die Schuld an der Inflation – genau den Unternehmen, die die Auswirkungen der Inflation bekämpfen.

Natürlich wollen die Bidenistas den Ölpreis vor der Wahl so niedrig wie möglich halten. Sie werden sich als die Guten und die Ölproduzenten als die Bösen darstellen. Sie versuchen, die Auswirkungen der Inflation zu verringern, indem sie das Öl verfügbarer machen. Aber was wird passieren, wenn die Reserven aufgebraucht sind?

Die Eliten hassen fossile Brennstoffe. Sie hassen Kohle, Öl, Gas und Uran, weil sie den einfachen Menschen seit Beginn der industriellen Revolution die Macht gegeben haben. Sie wollen nicht, dass mehr Energie produziert wird, sie wollen, dass Energie konserviert und dann ideologisch und nicht wirtschaftlich verteilt wird. Aber der freie Markt, nicht sie, sollte entscheiden, ob es sinnvoll ist, Energie zu sparen oder nicht.

Sie hassen die fossile Brennstoffindustrie und wollen das Kapital in sogenannte grüne Technologien lenken, im Wesentlichen in Solar- und Windkraftanlagen.

Wie ich schon oft gesagt habe, ist gegen diese sogenannten alternativen Formen der Energieerzeugung an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten nichts einzuwenden. Aber als Quelle der Massenstromerzeugung ergibt das keinen Sinn. Sie sind eine sich anbahnende Katastrophe und völlig ungeeignet für eine florierende industrielle Wirtschaft. Diese Idioten spielen mit dem Feuer auf globaler Ebene.

Die Agenda zum Klimawandel ist eine weitere Form der psychologischen Massenkontrolle. Je mehr Angst und Hysterie die Eliten erzeugen, desto mehr Kontrolle haben sie. Der gehirngewaschene Pöbel wird nach einem starken Mann betteln, der verspricht, alles in Ordnung zu bringen.

Tatsache ist, dass Öl, Gas, Kohle und Atomkraft noch viele, viele Jahrzehnte zur Verfügung stehen. Neue Technologien werden die meisten von ihnen schließlich ersetzen, so wie der Verbrennungsmotor das Pferd und die Elektrizität das Holz vor 100 Jahren ersetzt hat. Die Steinzeit endete nicht, weil uns die Steine ausgingen, und das Zeitalter der fossilen Brennstoffe wird nicht enden, weil wir unsere fossilen Brennstoffe verbrauchen. Aber der Versuch, diese Dinge aus politischen und ideologischen Gründen zu erzwingen, birgt die echte Gefahr, dass die Wirtschaft völlig zusammenbricht.

Internationaler Mensch: Die Europäische Union führt in ähnlicher Weise eine selbstzerstörerische Politik ein, die ihre Nahrungsmittel- und Energiesicherheit zu zerstören droht.

Es scheint, als würden die westlichen Regierungen ihre Wirtschaft absichtlich sabotieren. Was geht hier wirklich vor?

Doug Casey: Es ist, als würde man den kontrollierten Abriss eines Gebäudes direkt vor seinen Augen beobachten. Diese Leute haben der westlichen Zivilisation den Krieg erklärt. Die Freilassung der Vier Reiter könnte ein neues dunkles Zeitalter auslösen.

Die globale Elite glaubt wirklich, sie sei anders, besser und weiser als das Volk. Sie sind so dreist geworden, dass sie tatsächlich erklären, was sie da tun. Sie glauben an den Autoritarismus, weil sie glauben, dass sie diejenigen sind, die an der Spitze stehen sollten. Sie verstehen nichts von Wirtschaft, Geschichte, Wissenschaft oder Technologie – aber sie sind gerne an der Spitze.

Sie versuchen zu rechtfertigen, was sie tun. Sie möchten klug aussehen, indem sie sagen: „Nun, wir werden einige unvermeidlich harte Zeiten erleben. Wir werden ein paar kalte Winter haben. Es wird zu einer Lebensmittelknappheit kommen.“ Ich nehme an, sie können es so drehen, dass sie klug aussehen, weil sie diese Dinge vorausgesehen und vorhergesagt haben – aber es ist ziemlich einfach, etwas vorherzusagen, das man selbst verursacht.

Hier geht es um den anhaltenden Zusammenbruch der westlichen Zivilisation, den diese Leute als etwas Böses ansehen. Im Moment sind die USA die letzte wirkliche Bastion der westlichen Zivilisation. Aber die Jakobiner kontrollieren jetzt den Staatsapparat in den USA, und sie werden die Macht nicht so leicht aus der Hand geben.

Westeuropa hat sich völlig überschlagen. Es wird vollständig von der sozialistischen Ideologie kontrolliert. Wir können also mit mehr Kontrollen, mehr Gesetzen und mehr Vorschriften rechnen, wenn wir uns auf die gigantische Finanz- und Wirtschaftskrise zubewegen, die vor der Tür steht. Sie liegt nicht mehr in einer theoretischen Zukunft. Sie könnte schon in wenigen Wochen oder Monaten eintreten.

Internationaler Mensch: Was kann der Durchschnittsbürger tun, um sich – und sein Geld – vor den Folgen dieser zerstörerischen Maßnahmen zu schützen?

Doug Casey: Wenn sich die Große Depression vertieft, wird der Durchschnittsbürger nach jemandem rufen, der seine Probleme löst. Die Öffentlichkeit wird mehr Kontrollen fordern. Etwa die Hälfte des Landes hat für die Bidenistas gestimmt, und in Bidens jüngster Rede hat er der anderen Hälfte des Landes praktisch den Krieg erklärt. Es ist, als ob Biden beschlossen hat, dass auch er ein Kriegspräsident sein will, wie der sträflich dumme Baby Bush. Nur dass Biden am Ende vielleicht ein Bürgerkriegspräsident wird.

Was kann man dagegen tun?

Eine Möglichkeit ist, dass man das Spiel einfach nicht spielt. Wie Timothy Leary in einem anderen Zusammenhang sagte: „Einschalten, einschalten, ausschalten“. Vielleicht können Sie die Amish imitieren, aber ich glaube nicht, dass sie irgendjemanden in Ruhe lassen; bestenfalls werden Sie zurückgelassen. Oder man kann es wie Rhett Butler in „Vom Winde verweht“ machen und den dummen Leuten aus dem Weg gehen.

Eines scheint sicher: Wir stehen vor einem großen Wendepunkt in der Weltgeschichte. Es ist wirklich ernst.

Was wird im Einzelnen passieren? Was werden die Eliten tun, und wie wird die Öffentlichkeit darauf reagieren? Es ist ein komplexes Ratespiel, wie die Vorhersage der nächsten Drehung eines Kaleidoskops.

Im Moment setze ich auf Rohstoffe im Allgemeinen. Sie sind im Vergleich zu allen anderen Finanzanlagen günstig. Es wird zu Engpässen kommen, weil die Eliten mit Dingen wie ESG und DEI und ihrer allgemeinen Einstellung zu Unternehmen, Privatkapital und Unternehmertum beschäftigt sind.

Kaufen Sie Gold, Silber und Energie und halten Sie Ausschau nach intelligenten Spekulationsmöglichkeiten. Es gibt sie.

Beachten Sie den französischen Ausdruck sauve qui peut – wer sich retten kann, kann sich retten. Das ist die Situation, in der wir uns auf ein zunehmendes wirtschaftliches, finanzielles, politisches und soziales Chaos zubewegen.