Dr. Aseem Malhotras brisante Zeugenaussage vor Gericht zu den COVID-“Impfstoffen”.

Die Aussage von Dr. Aseem Malhotra wurde am 12. April 2024 vor dem Bezirksgericht Helsinki unter der Bedingung gemacht, dass jede Abweichung von der Wahrheit als Meineid gilt.

Dies ist wichtig, da nun jeder, der durch den COVID-Versuchsimpfstoff vor Gericht gehen will, diese eidesstattliche Erklärung von Dr. Aseem verwenden kann.

Dieser Clip wurde sofort von YouTube gesperrt, also bitte weit verbreiten.

Im Originalvideo gibt es viel hin und her, weil die Verhandlung auf Finnisch war… Ich habe den Clip gekürzt und den Teil mit dem Dolmetscher entfernt, um das Zuhören zu erleichtern.

Hier ist die Abschrift der ersten Stunde der Zeugenaussage (die Hervorhebungen sind von mir). Ich werde diese Seite aktualisieren, sobald ich die zweite Hälfte des Clips fertiggestellt habe.

Mein Name ist Dr. Aseem Malhotra. Ich bin Kardiologe. Seit 2001 bin ich als Arzt zugelassen. Ich habe verschiedene Funktionen in der akademischen Gesundheitspolitik ausgeübt.

In England, im Vereinigten Königreich, und von den verschiedenen Rollen werde ich Sie nicht mit allen Einzelheiten langweilen. Ich denke, drei der wichtigsten und bekanntesten sind, dass ich sechs Jahre lang Botschafter der Academy of Medical Royal Colleges war, die alle Ärzte im Vereinigten Königreich vertritt. Ich war sechs Jahre lang Treuhänder des King’s Fund. Ich war das jüngste Mitglied, das in dieses Gremium berufen wurde, das die Regierung in Fragen der Gesundheitspolitik berät. Ich war Gründungsmitglied der Action on Sugar und ihr erster wissenschaftlicher Direktor. In dieser Funktion habe ich mich maßgeblich für die Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke in Großbritannien eingesetzt. Schließlich war ich fünf Jahre lang Gastprofessor für evidenzbasierte Medizin an der Bahiana School of Medicine in Salvador, Brasilien.

Anfang 2020, zu Beginn der Pandemie, war ich der lautstärkste Arzt im Mainstream, der sehr früh eine Verbindung zwischen COVID und Menschen, die anfällig für schwere Komplikationen durch COVID sind, hergestellt hat. Im März 2020 wurde ich sogar zu Sky News eingeladen, um meine ersten Forschungsergebnisse über den Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit und COVID zu erläutern, aber auch, um den Menschen eine Chance zu geben und der Regierung vorzuschlagen, dass dies ein guter Zeitpunkt sei, um eine öffentliche Gesundheitspolitik einzuführen, die den Menschen hilft, ihr Immunsystem zu stärken oder zu optimieren, was innerhalb weniger Wochen durch eine Ernährungsumstellung und eine Optimierung der Vitamin-D-Zufuhr erreicht werden könnte. Dies wurde einige Monate später durch Veröffentlichungen in medizinischen Fachzeitschriften untermauert. Und ich war der Erste, der wegen eines Artikels zitiert wurde, den ich im Daily Telegraph veröffentlicht hatte, der es auf die Titelseite schaffte und von BBC News und Good Morning Britain aufgegriffen wurde, in dem ich sagte, dass unser Premierminister, Boris Johnson, wahrscheinlich wegen seines Gewichts ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Daraufhin bat mich der damalige Gesundheitsminister, Matt Hancock, ihn über den Zusammenhang zwischen COVID und Fettleibigkeit zu beraten.

…bevor ich meine Reise und in vielerlei Hinsicht meine Kehrtwende in meinem Verständnis des Nutzens und Schadens des COVID-Impfstoffs erläutere, haben mich meine Erfahrungen in diesem Bereich in den vergangenen Jahren mehr denn je zu der Erkenntnis geführt, dass die größten Hindernisse für die Wahrheit nicht faktischer oder intellektueller, sondern psychologischer Natur sind. Ich glaube, dass wir alle als Menschen für diese psychologischen Barrieren anfällig sind und wir uns selbst gegenüber Mitgefühl zeigen sollten.

Ich möchte diese drei psychologischen Barrieren kurz zusammenfassen, bevor ich meine Erfahrungen mit dem COVID-Impfstoff näher beschreibe. Die erste psychologische Barriere ist die Angst. Viele von uns hatten verständlicherweise Angst, und ich erinnere mich noch gut an den Beginn der Pandemie. Wir wussten nicht, womit wir es zu tun hatten. Das Problem mit der Angst ist, dass Menschen und Bevölkerungen, die sich in einem Zustand der Angst befinden, weniger kritisch denken und gefügiger sind.

Obwohl COVID verheerend war, besonders für gefährdete Gruppen älterer Menschen, und ich selbst Menschen mit langer COVID-Erfahrung betreute, war die Angst stark übertrieben. Und ein Beispiel dafür ist, dass, als wir gute Informationen über die Sterblichkeitsrate von COVID in den Vereinigten Staaten hatten, eine Umfrage im Jahr 2020 ergab, dass 50 % der Amerikaner glaubten, dass, wenn sie an COVID erkrankten, das Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, bei 50 % eins und zwei lag, während die tatsächliche Zahl, sicherlich ein Durchschnitt für Menschen mittleren Alters, weniger als 1 % betrug. Das zweite Hindernis auf dem Weg zur Wahrheit, das meiner Meinung nach für die gegenwärtige Situation sehr relevant ist, ist die sogenannte freiwillige Blindheit. Dies ist der Fall, wenn Menschen – und wir alle sind dafür anfällig – die Augen vor der Wahrheit verschließen, um sich sicher zu fühlen, um Konflikte zu vermeiden, um Ängste abzubauen, um ihr Prestige und ihr zerbrechliches Ego zu schützen. Ein Beispiel auf persönlicher Ebene ist die bewusste Verblendung, wenn ein Ehepartner die Affäre seines Partners ignoriert. Auf institutioneller Ebene sind Hollywood und Harvey Weinstein, die katholische Kirche und der Kindesmissbrauch gute Beispiele für absichtliche Blindheit. Ich glaube, dass die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, in der ein Großteil der Mainstream-Berichterstattung, des medizinischen Establishments und der politischen Entscheidungsträger die schrecklichen, ernsten und häufigen Schäden dieses Impfstoffs nicht anerkennt, ein weiteres Beispiel für absichtliche Blindheit ist. Und ich sage das aus tiefem Mitgefühl, weil ich zu den Menschen gehöre, die lange Zeit absichtlich blind waren für die Schäden, die durch den COVID-Impfstoff verursacht wurden.

Im Januar 2021 gehörte ich zu den ersten Menschen, die zwei Dosen des COVID mRNA-Impfstoffs erhielten, weil ich mich freiwillig in einem Impfzentrum gemeldet hatte. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass herkömmliche Impfstoffe zu den sichersten pharmakologischen Eingriffen in der Medizin gehören, und konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Impfstoff Schaden anrichten könnte. Als Person des öffentlichen Lebens und angesehener Arzt im Vereinigten Königreich habe ich Beziehungen zu vielen anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, einschließlich Prominenten und Politikern, die mich häufig um medizinischen Rat bitten.

Eine dieser Personen war die Filmregisseurin Gurinder Chadha, die Sie vielleicht von einigen ihrer Filme kennen, darunter “Bend It like Beckham”, die mich fragte, ob sie sich impfen lassen sollte oder nicht, und mir Blogs schickte, die ich ablehnte, weil ich sie für Anti-Impf-Unsinn hielt. Dann wurde ich gebeten, in Good Morning, Britain” aufzutreten, weil Gurinder Chadha, die Regisseurin selbst, getwittert hatte, dass ich sie überzeugt hätte, sich impfen zu lassen.

Der Hauptgrund für diesen Fernsehauftritt war die Bekämpfung der Impfmüdigkeit, die bei Angehörigen ethnischer Minderheiten im Vereinigten Königreich besonders ausgeprägt ist. In der Sendung wies ich darauf hin, dass ich die Gründe für die Abneigung gegen Impfungen verstehe, da ich seit vielen Jahren auf die Unzulänglichkeiten des Einflusses der Pharmaindustrie auf die Medizin aufmerksam mache. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich sogar darauf hingewiesen, dass die Pharmaindustrie in vielen Fällen des Betrugs überführt wurde und die dritthäufigste Todesursache nach Herzerkrankungen und Krebs auf verschriebene Medikamente zurückzuführen ist.

Aber ich habe die Öffentlichkeit beruhigt und gesagt, dass trotz dieser Zahlen von allem, was wir in der Medizin tun, die traditionellen Impfungen zu den sichersten gehören. Davon bin ich nach wie vor überzeugt.

Einige Monate später, im April 2021, traf ich mich mit einem Kollegen und Freund, den ich für einen der besten Kardiologen Großbritanniens halte. Ich war überrascht, als er mir erzählte, dass er den COVID-Impfstoff nicht genommen hatte. Er erklärte mir, dass er beunruhigt war, weil er im Anhang der ursprünglichen Pfizer-Studie gesehen hatte, dass es vier Herzstillstände in der Impfstoffgruppe und nur einen in der Placebogruppe gab.

Diese Zahlen waren klein und nicht statistisch signifikant. Es könne sich also um einen Zufall handeln, so seine Befürchtung, um ein Signal für zukünftige Probleme. Und wenn das der Fall wäre, dann hätten wir ein großes Problem. Er wolle lieber abwarten, was passiere, bevor er sich impfen lasse.

Am 26. Juli 2021 erlitt mein Vater im Alter von 73 Jahren einen plötzlichen Herzstillstand. Er war ein sehr prominenter und bekannter Arzt in Großbritannien, der unter anderem Ehrenvizepräsident der British Medical Association war und von der Königin von England zum OBE ernannt wurde. Dieses Ereignis erschütterte mich zutiefst, und es fiel mir schwer zu verstehen, warum mein Vater, der ein gesunder Mann war und dessen Herzgeschichte und -zustand ich kannte, einen Herzstillstand erleiden sollte. Meine erste Untersuchung bestand darin, herauszufinden, warum der Krankenwagen erst 30 Minuten später bei ihm eintraf.

Zwei Wochen später rief mich die stellvertretende Oberschwester des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS England an. Sie war sehr traurig, sie kannte meinen Vater sehr gut, sie weinte und sagte zu mir: “Aseem, ich muss dir etwas sagen. Sie erzählte mir, dass in den letzten zwei Monaten vor dem Herzstillstand meines Vaters in den meisten Regionen Großbritanniens die Krankenwagen nicht rechtzeitig bei den Patienten ankamen, wenn sie einen Herzinfarkt oder einen Herzstillstand hatten.

Und es gab eine bewusste Vertuschung, und ich benutze diese Worte, weil ich es schon einmal erwähnt habe, eine Vertuschung, an der die Regierung und das Gesundheitsministerium beteiligt waren, um diese Information vor den Ärzten und der Öffentlichkeit zu verbergen.

Ich arbeitete mit einem Enthüllungsjournalisten der Zeitung I im Vereinigten Königreich zusammen, um einen Artikel und eine Geschichte zu schreiben, die einige Monate später in den BBC-Nachrichten Schlagzeilen machten und diese Fakten aufdeckten. Kurz bevor ich dies aufdeckte, schrieb ich an einen Kardiologieprofessor, dem ich im Vereinigten Königreich vertraute. Er hat eine leitende Funktion, und ich erklärte ihm, was vorgefallen war und was ich zu tun gedachte. Ich habe Textnachrichten als Beweis. Er sagte mir, ich solle es nicht tun, weil ich mir damit Feinde machen würde. Ich erklärte ihm, dass ich den Patienten und der Öffentlichkeit gegenüber verpflichtet sei. Dies ist nur ein Beispiel, und ich werde Ihnen noch weitere Beispiele für kulturelle Probleme in der Medizin nennen.

Der nächste Teil dieser Geschichte ist der Autopsiebericht meines Vaters. Sie machten für mich keinen Sinn. Ich gelte als einer der führenden Experten, vielleicht sogar weltweit, für die Entstehung und den Verlauf der koronaren Herzkrankheit. Mein Vater hatte zwei schwere Verschlüsse in den Herzkranzgefäßen. Es gab keine wirklichen Anzeichen für einen Herzinfarkt, und wahrscheinlich war es eine Rhythmusstörung aufgrund der verminderten Blutzufuhr, die zu seinem Herzstillstand führte.

Dann erhielt ich innerhalb weniger Wochen, etwa im Oktober und November, aus drei verschiedenen Quellen Informationen, die mich darauf aufmerksam machten, dass es wahrscheinlich ein ernsthaftes Problem mit dem COVID mRNA-Impfstoff gab. Die Erste war im Oktober 2021. Ich erinnere mich, dass ich Vorträge in Stockholm hielt, als ich von einer Journalistin der Times kontaktiert wurde, die zu mir sagte: “Dr. Malhotra, wir haben Berichte über einen unerklärlichen Anstieg von Herzinfarkten in Krankenhäusern in Schottland um 25 Prozent und sie fragte mich, was meiner Meinung nach los sei. Ich erklärte ihr, dass ich damals aufgrund meiner eigenen Erfahrungen davon ausging, dass zwei der wahrscheinlichsten Faktoren der Stress durch die Schließung war. Wir wissen, dass es zu einem Anstieg von Herzinfarkten und Schlaganfällen kommt, wenn die Bevölkerung, zum Beispiel nach einem Krieg, über viele Jahre starkem Stress ausgesetzt ist. Sie fragte mich, ob ich glaube, dass es einen Beitrag dazu gibt. Ich war überrascht, als sie mich fragte, ob ich es für möglich halte, dass der COVID-Impfstoff zu diesen Herzinfarkten beiträgt. Ich antwortete ihr, dass ein guter Wissenschaftler niemals eine Möglichkeit ausschließen sollte. Aber zu diesem Zeitpunkt hielt ich es für unwahrscheinlich, dass es mit dem COVID-Impfstoff zu tun hatte. Aber wir sollten diesen Bereich beobachten und die Augen offen halten.

Einige Wochen später erschien eine Veröffentlichung in der Zeitschrift Circulation, die als die einflussreichste Zeitschrift für Kardiologie in den USA gilt, in der ein möglicherweise sehr starker Zusammenhang zwischen dem COVID mRNA-Impfstoff und einem erhöhten Herzinfarktrisiko festgestellt wurde. Konkret wurde bei mehreren Hundert Personen mittleren Alters anhand von Entzündungsmarkern im Blut ein plausibler Mechanismus festgestellt, der das Grundrisiko dieser Personen, innerhalb von fünf Jahren einen Herzinfarkt zu erleiden, von 11 % auf 25 % erhöhte, und zwar innerhalb von nur zwei Monaten nach Verabreichung der COVID-mRNA-Impfstoffe.

Natürlich sind das nur einige Daten, aber auch wenn sie nur zum Teil stimmen, ist das ein enormer Anstieg des Risikos in einem sehr kurzen Zeitraum. Ich musste darüber nachdenken, warum mein Vater sechs Monate nach zwei Impfdosen einen Herzstillstand erlitten haben könnte. Ich erinnere mich, dass ich dachte und mit einem Kollegen darüber sprach, dass, wenn das wahr wäre, wir in den nächsten Jahren einen Anstieg von Herzstillstand, Herzinfarkt und übermäßiger Sterblichkeit in stark geimpften Ländern sehen würden.

Innerhalb weniger Wochen erhielt ich einen Anruf von einem Whistleblower in einer sehr angesehenen britischen Einrichtung, deren Namen ich hier nennen werde, was ich bisher nicht öffentlich getan habe, da es sich um die Universität Oxford handelt. Dieser Kardiologe erklärte mir, dass eine Gruppe von Forschern in seiner Abteilung bei einer sehr speziellen bildgebenden Untersuchung des Herzens zufällig festgestellt hatte, dass es ein Signal für eine erhöhte Entzündung der Herzarterien gab, das bei den Geimpften vorhanden war, aber nicht bei den Ungeimpften.

Der leitende Forscher dieser Gruppe hatte sich mit den Juniors zusammengesetzt und gesagt, dass wir diese Ergebnisse nicht weiter untersuchen würden, weil sie unsere Finanzierung durch die Pharmaindustrie gefährden könnten.

An diesem Punkt, mit diesen drei Informationen, hielt ich es für meine ethische Pflicht, mich zu äußern. Und ich ging zu GBNews, um über das zu sprechen, was ich herausgefunden und gehört hatte, und ich bat das britische Impfkomitee im Fernsehen, dies zu untersuchen, um zu sehen, ob es ein echtes Problem mit dem Impfstoff in Bezug auf Herzprobleme gab.

Ungefähr zur gleichen Zeit, was ich sehr merkwürdig fand, hatte der damalige Gesundheitsminister, der nicht Matt Hancock, sondern Sajid Javid hieß, im Parlament angekündigt, dass wir eine Gesetzgebung einführen würden, die sicherstellt, dass alle Beschäftigten im Gesundheitswesen den COVID-Impfstoff haben müssen.

Für mich gab es zu diesem Zeitpunkt weder eine ethische noch eine wissenschaftliche Rechtfertigung dafür, denn nach dem Sommer 2021 war sehr deutlich geworden, dass der COVID-mRNA-Impfstoff die Infektion nicht stoppte, geschweige denn die Übertragung. Schätzungsweise 80.000 NHS-Mitarbeiter hatten sich zu diesem Zeitpunkt geweigert, sich mit COVID impfen zu lassen. Nun drohte ihnen der Verlust des Arbeitsplatzes, wenn sie nicht bis April des folgenden Jahres vollständig geimpft waren.

Viele dieser Menschen waren sehr beunruhigt und meldeten sich damals bei mir. Ich habe auch viele Interviews gegeben, sowohl für die BBC als auch für Sky News und GBNews, über die Verspätung des Krankenwagens meines Vaters. Und ich nutzte die Gelegenheit, um in den Mainstream-Medien den Gesundheitsminister Sajid Javid aufzufordern, die Einführung eines Mandats für Angehörige der Gesundheitsberufe rückgängig zu machen, da ich sie für unwissenschaftlich und unethisch hielt. Das Royal College of Physicians, dem ich angehöre, hat mich gebeten, auf anonyme Beschwerden von Ärzten zu antworten, die mir vorwarfen, ich würde – in Anführungszeichen – Desinformation über Impfungen verbreiten. Aufgrund meiner eigenen Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem hatte ich das Gefühl, dass dies eine direkte Reaktion war, die wahrscheinlich durch eine Kombination aus absichtlicher Blindheit und institutioneller Korruption ausgelöst wurde.

Wenn ich von institutioneller Korruption spreche, dann meine ich, dass die Beschwerden meiner Meinung nach wahrscheinlich von Akademikern mit finanziellen Verbindungen zur Pharmaindustrie angeheizt wurden. Ich war sehr besorgt über die mögliche Einführung des Impfstoffs. Also beschloss ich, zwei Dinge zu tun. Die Erste war ein Telefongespräch mit dem Präsidenten der British Medical Association im Dezember 2021. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu ihm und er respektierte meine Meinung. Ich verbrachte zwei Stunden am Telefon und erklärte ihm alles, was ich über meine Bedenken bezüglich des COVID mRNA-Impfstoffs wusste. Er sagte zu mir: “Aseem, niemand scheint die Evidenz für den COVID mRNA-Impfstoff so kritisch zu sehen wie Sie, denn die meisten meiner Kollegen beziehen ihre Informationen über Nutzen und Schaden des Impfstoffs von der BBC”.

Dies wurde auch von der ehemaligen Vorsitzenden der CDC in den USA, Rochelle Walensky, geäußert. Ich sage das nur, um zu unterstreichen, dass wir alle akzeptieren sollten, dass wir anfällig dafür sind, woher wir Gesundheitsinformationen erhalten. Sogar Ärzte, politische Entscheidungsträger, Richter und Rechtsanwälte werden massiv von den Mainstream-Medien beeinflusst. Auch der Vorsitzende des BMA stimmte mir zu. Es gebe keine ethische oder wissenschaftliche Rechtfertigung für die Vorschrift des COVID-Impfstoffs. Er sagte, auch das BMA unterstütze ihn nicht. Und er sagte, dass er aufgrund meines Gesprächs mit ihm direkt mit dem Gesundheitsminister Sajid Javid sprechen würde.,bestätigt, die später in einem Interview sagte, dass ihr anfänglicher Optimismus bezüglich der Vorteile des Impfstoffs aus einem Bericht von CNN News stammte.

Einen Monat später, Ende Januar 2022, wurde das COVID-Impfmandat für Beschäftigte im Gesundheitswesen aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass ich angesichts der Tatsache, dass ich einige Rückschläge erlitten hatte, eine eigene kritische Analyse der COVID mRNA-Impfstoffe durchführen musste, da es sich um ein riesiges Thema und einen Bereich handelte, der nicht zu meinem ursprünglichen Fachgebiet gehörte. Ich habe sechs bis neun Monate damit verbracht, die Daten kritisch zu bewerten, unter anderem in Gesprächen mit zwei Pfizer-Whistleblowern, drei investigativen Medizinjournalisten und renommierten Wissenschaftlern der Universitäten Oxford, Stanford und Harvard.

Der kritischste Teil, die kritischste Forschungsarbeit, die zu diesem Thema veröffentlicht wurde und die das gesamte Tribunal im August 2022 anerkennen sollte, wurde in der Fachzeitschrift Vaccine veröffentlicht. Diese Forschung wurde von einigen der weltweit besten, von der Pharmaindustrie unabhängigen Wissenschaftlern durchgeführt. In dieser Studie konnten wir die ursprünglichen randomisierten Kontrollstudien von Pfizer und Moderna neu analysieren. Dies war möglich, weil neue Informationen auf der Website der FDA und auf der Website von Health Canada verfügbar waren.

Die Schlussfolgerungen dieser Studie waren wirklich sehr beunruhigend. Die ursprünglichen Studien, die zur Zulassung dieser Impfstoffe geführt hatten, zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit, durch die Einnahme des Impfstoffs einen schweren Schaden zu erleiden, insbesondere einen Krankenhausaufenthalt, ein lebensveränderndes Ereignis oder eine Behinderung, höher war als bei COVID. Die Schadensrate nach zwei Monaten war mit 1 zu 800 sehr hoch.

Nur um Ihnen eine Perspektive zu geben: Andere Impfstoffe wurden in der Vergangenheit aus weit weniger Gründen zurückgezogen. 1976 wurde der Impfstoff gegen die Schweinegrippe zurückgezogen, weil bei einem von 100.000 Menschen ein neurologisches Syndrom namens Guillain-Barre-Syndrom festgestellt wurde. Im Jahr 1999 wurde der Impfstoff gegen Rotaviren vom Markt genommen, weil festgestellt wurde, dass er bei Kindern eine Form von Darmverschluss verursacht, die bei 1 von 10.000 Personen auftritt. Diese Zahl lag bei 1 zu 800.

Angesichts dieser Informationen, die in der weltweit einflussreichsten Fachzeitschrift für Impfstoffe veröffentlicht und von Experten geprüft wurden und denen nicht wesentlich widersprochen wurde, war für mich klar, dass dieser Impfstoff meiner Meinung nach niemals für die Anwendung bei einem einzigen Menschen hätte zugelassen werden dürfen.

Meiner Meinung nach lenkt dieser dringende Prozess in gewisser Weise von dem viel größeren Problem ab, dass es weltweit Gerichtsverfahren mit einer umfassenden Untersuchung der pharmazeutischen Industrie geben sollte, um herauszufinden, warum wir so viele Fehler gemacht haben. Natürlich könnte man argumentieren, dass dies nur ein Teil der Forschung ist, aber in Wirklichkeit gibt es leider verschiedene, viele verschiedene Forschungsstränge, die auf erhebliche und weitverbreitete schwere Schäden durch diese Impfstoffe hinweisen.

Aus Pharmakovigilanzdaten, die wir als “Yellow Card”-Meldungen aus der Öffentlichkeit bezeichnen. Wir haben einen plausiblen biologischen Mechanismus der Schädigung. Wir haben andere Forschungsergebnisse, sogenannte Beobachtungsdaten. Wir haben auch Autopsiedaten, die bestätigen, dass bei der Mehrheit der Menschen, die kurz nach der Impfung an Herzproblemen gestorben sind, diese definitiv durch den Impfstoff verursacht wurden.

Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr erschreckende Situation, in der wir uns befinden. Man würde hoffen und erwarten, dass die Zulassungsbehörden alle Medikamente unabhängig bewerten. Aber natürlich zeigen die Beweise, dass dies bei Weitem nicht der Fall ist. Eine Studie des BMJ, die ebenfalls im Sommer 2022 veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass die meisten großen Zulassungsbehörden weltweit einen Großteil ihres Geldes von der Pharmaindustrie erhalten.

Zum Beispiel erhält die MHRA in Großbritannien 86% ihrer Mittel von der Pharmaindustrie, und die FDA in Amerika erhält 65% ihrer Mittel von der Pharmaindustrie, was die meisten Ärzte nicht wissen. Und deshalb würde ich auch nicht erwarten, dass die Mitglieder des Tribunals das wissen, nämlich dass sehr, sehr selten von der Pharmaindustrie gesponserte Forschung unabhängig evaluiert wird.

Die Daten aus klinischen Studien können oft Tausende Seiten mit Informationen über einzelne Patienten umfassen. Diese Rohdaten sind im Besitz der Arzneimittelhersteller. Sie geben dann die zusammengefassten Ergebnisse an die Zulassungsbehörde weiter, die dann bezahlt und einen Anreiz hat, die Medikamente zuzulassen, und die Medikamente werden dann zugelassen.

Ich habe diese Punkte in meinem begutachteten Artikel dargelegt, der im September 2022 im Journal of Insulin Resistance veröffentlicht wurde, und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir innehalten und die Frage der COVID mRNA-Impfstoffe untersuchen sollten.

Seitdem setze ich mich weltweit für eine Rückkehr zu einer ethischen, evidenzbasierten medizinischen Praxis ein. Zu den klaren Lösungen für die Zukunft gehören Gesetzesänderungen, die notwendig sind, damit Patienten, Ärzte und die Öffentlichkeit mehr Vertrauen in die Informationen haben können, die sie erhalten, um Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen.

Zwei sehr klare und leicht umsetzbare Lösungen, die sowohl ethisch, wissenschaftlich als auch demokratisch sind, wären, dass es der Pharmaindustrie erlaubt sein sollte, Medikamente zu entwickeln, aber nicht, sie selbst zu testen. Schon gar nicht sollte sie ihre eigene Forschung konzipieren und die Rohdaten behalten dürfen. Ihre Informationen müssen unabhängig bewertet werden. Eine weitere klare Lösung wäre auch, dass die medizinischen Aufsichtsbehörden kein Geld von der Industrie annehmen sollten, da dies einen groben Interessenkonflikt darstellt. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Menschen das Gesamtbild verstehen müssen.

Schon vor der Pandemie hatte ich erkannt, dass es ein großes Problem mit der Zuverlässigkeit der klinischen Forschung gibt, da die Ergebnisse klinischer Studien zu allen von der Pharmaindustrie gesponserten Medikamenten deren Sicherheit und Nutzen stark übertrieben.

Ich brachte diese Informationen ins Europäische Parlament, wo ich 2019 eine Rede hielt, und sprach mit sehr hochrangigen Politikern der britischen Regierung. Aber obwohl sie Verständnis zeigten, waren sie der Meinung, dass das Thema viel größer ist als sie als Einzelpersonen und es daher auch der Aufmerksamkeit der Medien bedarf, um die Öffentlichkeit für die Bedeutung einer solchen Untersuchung zu sensibilisieren. Bevor wir mit weiteren Fragen fortfahren, möchte ich, da ich jetzt schon ziemlich lange gesprochen habe, nur zwei Anmerkungen machen, damit das Gericht und die Richter verstehen, wie ernst dieses Problem ist.

Der Mann, den ich den Stephen Hawking der Medizin nenne, ist Professor John Ioannidis von der Stanford University. Ich nenne ihn den Stephen Hawking der Medizin, weil er der meistzitierte medizinische Forscher der Welt und ein mathematisches Genie ist. Im Jahr 2006 veröffentlichte er eine Abhandlung mit dem Titel “Warum die meisten veröffentlichten Forschungsergebnisse falsch sind”. Darin stellt er fest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Forschungsergebnisse wahr sind, umso geringer ist, je größer die finanziellen Interessen in einem bestimmten Bereich sind.

Ich sage das im Zusammenhang mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer, der dem Unternehmen 100 Milliarden Dollar eingebracht hat. Der andere Punkt, den er in einem anderen Artikel aus dem Jahr 2017 anführt, ist wiederum, dass der Grund für das Fortbestehen des Systems darin liegt, dass die meisten Ärzte sich nicht bewusst sind, dass die Informationen, die sie erhalten, wenn sie klinische Entscheidungen treffen, durch kommerzielle Einflüsse korrumpiert werden.

Der andere glaubwürdige Name, den ich erwähnen möchte, ist der Herausgeber des Lancet, Richard Horton, den ich kenne. Im Jahr 2015 schrieb er im Lancet einen Artikel über ein geheimes Treffen, an dem er selbst und einige der weltweit führenden medizinischen Akademiker teilgenommen hatten. Darin schrieb er, dass wahrscheinlich die Hälfte der veröffentlichten medizinischen Literatur schlichtweg falsch sei. Und er sagte, die Wissenschaft habe sich in Richtung Dunkelheit entwickelt. Aber wer wird den ersten Schritt tun, um das System zu bereinigen? Ich glaube, dass dieser Fall und das heutige Gericht ein sehr entscheidender Moment in der Geschichte sein werden, um diesen ersten Schritt zu tun.

Das kompletten zweistündigen Video finden Sie hier.