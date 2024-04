„Long Vax“* gelangt endlich ins Lexikon

*langanhaltende Impfschäden

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Dr. Pierre Kory und Dr. Paul Marik versuchen, bekannt zu machen, dass “Long Vax” nicht nur real ist, sondern auch viele Amerikaner behindert hat, die sich vor der COVID-Impfung in bester Verfassung befanden

In Korys Long-COVID-Klinik haben 70 % der Patienten tatsächlich “Long-Vax” und berichteten, dass ihre Symptome “Minuten, Stunden, Tage oder mehrere Wochen” nach einer COVID-19-Spritze einsetzten

Die Symptome von “Long Vax” sind nahezu identisch mit denen von “Long COVID2 – mit dem Unterschied, dass die “Long Vax”-Patienten tendenziell kränker sind und häufiger an Small Fiber Neuropathie und Dysautonomie leiden

Eine Studie von Yale-Wissenschaftlern beschrieb bei 241 Personen die Symptome von “Long Vax”, die sie als chronisches Post-Impf-Syndrom bezeichneten

Zu den am häufigsten berichteten Symptomen gehören Bewegungsunverträglichkeit, übermäßige Müdigkeit, Taubheit, Gehirnnebel und Neuropathie

Schätzungsweise 6,4 % der Erwachsenen in den USA leiden unter den Symptomen der langen COVID, einer komplexen Erkrankung, die drei oder mehr Monate nach der Ansteckung mit COVID-19 fortbesteht. Während über die lange COVID in den Medien ausführlich berichtet wurde, leiden Millionen weiterer Menschen an Long Vax – einer Erkrankung mit nahezu identischen Symptomen wie die lange COVID, die jedoch oft noch schwerer ist.

Der New Yorker Pulmologe Dr. Pierre Kory und Dr. Paul Marik, ein Arzt für Intensivmedizin, der früher im Sentara Norfolk General Hospital in Ost-Virginia tätig war, gehören der Front Line COVID-19 Critical Care Working Group (FLCCC) an. Sie versuchen, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass Long Vax nicht nur real ist, sondern auch viele Amerikaner behindert hat, die sich vor der COVID-Impfung in bester Verfassung befanden.

In der Klinik für langes COVID haben 70% der Patienten “Long Vax”

Kory hat eine Praxis für Telemedizin eröffnet, die auf die Behandlung von COVID-Erkrankungen, einschließlich “Long COVID”, spezialisiert ist. Kory sagt:

“Long COVID ist zwar ein neuer Name, aber keine neue Krankheit. Sie erfüllt die Diagnosekriterien für eine jahrzehntealte Erkrankung, die als myalgische Enzephalitis/chronisches Erschöpfungssyndrom (ME/CFS) bezeichnet wird. Die drei Symptom-“Säulen”, die zur Diagnose führen, sind Müdigkeit, Unwohlsein nach der Anstrengung (PEM) und “Brain Fog” (d. h. kognitive Defizite wie Wortfindungsschwierigkeiten, Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, Unfähigkeit, sich zu konzentrieren/zu begreifen, und seltener Verwirrung oder Desorientierung). Obwohl diese Trias bei fast allen Patienten, die ich sehe, vorhanden ist (selten fehlt der Hirnnebel), zeigen die Patienten auch ein “Nebenmenü” von Problemen, zu denen sensorische Neuropathien, Dysautonomie/POTS, motorische Neuropathien, Unterleibsprobleme, Muskel-Skelett-Beschwerden und kraniale Symptome (d. h. Tinnitus, Schwindel, Kopfschmerzen, Sehkraft, Hörverlust, Geruchs- und Geschmacksverlust) gehören können. Viele meiner Patienten sind geschwächt und erfüllen die Kriterien für eine Behinderung, obwohl die meisten von ihnen berichten, dass sie sich vor der Pandemie in bester Gesundheit befunden haben und gut funktionieren.”

Kory und seine Kollegen stellten jedoch schnell fest, dass die meisten ihrer Patienten berichteten, dass ihre Symptome “Minuten, Stunden, Tage oder mehrere Wochen” nach einer COVID-19-Impfung einsetzten. Obwohl viele von ihnen auch COVID-19 erhalten hatten, brachten nur wenige ihre Symptome mit der Virusinfektion in Verbindung.

Das Team bezeichnete den Zustand zunächst als Post-COVID-Impfverletzungssyndrom, änderte die Diagnose jedoch in “Long Vax”, da die Symptome denen von Long COVID so ähnlich waren – mit dem Unterschied, dass die Long Vax-Patienten tendenziell kränker waren und häufiger eine Neuropathie der kleinen Fasern und Dysautonomie aufwiesen, so Kory.

Forschungsergebnisse zu neuropathischen Symptomen nach COVID-19-Impfungen

Immer wieder tauchen wissenschaftliche Studien auf, in denen lange Vax-Symptome beschrieben werden. In einer Studie, die zu Beginn der Pandemie durchgeführt wurde, wiesen mehr als zwei Drittel der Personen, die über lange COVID-Symptome berichteten, negative Antikörpertests auf, was darauf hindeutet, dass zumindest einige von ihnen gar nicht mit COVID-19 infiziert waren. Inzwischen berichten viele Empfänger einer COVID-Impfung über lange COVID-ähnliche Symptome.

“In seltenen Fällen können Coronavirus-Impfstoffe lange COVID-ähnliche Symptome hervorrufen”, wie die Zeitschrift Science im Jahr 2022 berichtete. Zu diesen Symptomen gehören unter anderem Hirnnebel, Gedächtnisprobleme, Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Geruchsverlust, Nervenschmerzen, Herzfrequenzschwankungen, dramatische Blutdruckschwankungen und Muskelschwäche. Es wird auch über das Gefühl “innerer elektrischer Schocks” berichtet.

Ebenfalls im Jahr 2022 berichtete eine Preprint-Studie der U.S. National Institutes of Health über neue neuropathische Symptome, die bei 23 Erwachsenen innerhalb eines Monats nach einer COVID-19-Spritze auftraten. Alle Patienten verspürten ein starkes Kribbeln oder Taubheitsgefühl im Gesicht oder in den Gliedmaßen, und 61 % der Patienten litten außerdem unter Schwindelgefühlen beim Aufstehen, Wärmeunverträglichkeit und Herzklopfen.

Als bei 12 der Patienten die Nervenfunktion getestet wurde, schwitzten sieben von ihnen an Händen und Füßen weniger als normal, während bei sechs von ihnen das Herz beim Aufstehen zu schnell schlug.

Die Forscher entnahmen außerdem Hautproben von den Unterschenkeln von 16 Patienten. Bei 31 % von ihnen zeigten sich Anzeichen dafür, dass die kleinen Nerven in der Haut nicht so dicht waren, wie sie sein sollten, was auf eine Nervenschädigung hinweisen kann. Weitere 13 % befanden sich an der Grenze zur Schädigung, und 19 % hatten geschwollene Nervenfasern. Bei einer genaueren Untersuchung von fünf der Proben wurden Anzeichen einer Immunreaktion in den Blutgefäßen festgestellt.

Während die elektrischen Tests an den Nerven bei den meisten Teilnehmern normal verliefen, wiesen 52 % deutliche Anzeichen für eine Schädigung der kleinen Nerven auf, die zwar zu spüren, aber nicht leicht zu sehen sind. Die Studie zeigt, dass nach einer COVID-19-Spritze eine Reihe von Symptomen im Zusammenhang mit Nervenschäden möglich sind, die durch eine Reaktion des Immunsystems verursacht werden könnten.

Yale-Wissenschaftler beschreiben Long-Vax-Symptome

Eine Studie von Yale-Wissenschaftlern, zu denen auch Dr. Harlan Krumholz von der Yale School of Medicine in New Haven, Connecticut, gehört, wirft ebenfalls ein Licht auf Long Vax, das sie als chronisches Post-Impf-Syndrom (PVS) bezeichnen. In einer Studie mit 241 Personen, die nach einer mRNA-COVID-19-Impfung über PVS berichteten, betrug die mittlere Zeitspanne zwischen der Impfung und dem Auftreten der Symptome drei Tage, wobei die Symptome 595 Tage lang anhielten. Zu den fünf häufigsten Symptomen gehörten:

Belastungsunverträglichkeit (71 %)

Übermäßige Müdigkeit (69%)

Taubheit (63%)

Hirnnebel (63%)

Neuropathie (63%)

In der Woche vor dem Abschluss der Umfrage berichteten die Patienten über eine Reihe zusätzlicher Symptome, die den psychischen Tribut verdeutlichen, den die Krankheit fordert. Zu den Symptomen, die im Durchschnitt 20 Behandlungsmaßnahmen erforderten, gehörten unter anderem:

Unbehagen (93%)

Ängstlichkeit (82%)

Überwältigt von Sorgen (81%)

Gefühle der Hilflosigkeit (80%)

Ängstlichkeit (76%)

Niedergeschlagenheit (76%)

Hoffnungslosigkeit (72%)

Wertlosigkeit (49%)

“In dieser Studie”, so die Forscher, “hatten Personen, die nach der COVID-19-Impfung über PVS berichteten, einen schlechten Gesundheitszustand, eine hohe Symptombelastung und hohen psychosozialen Stress, obwohl sie viele Behandlungen ausprobiert hatten. Es besteht ein Bedarf an weiteren Untersuchungen, um diese Erkrankung zu verstehen und zu behandeln”.

Auch in einer Studie aus dem Jahr 2021 wurde über eine Reihe von Patienten berichtet, bei denen nach einer mRNA-COVID-19-Impfung neue Autoimmunerkrankungen auftraten oder bestehende Autoimmunerkrankungen wieder aufflammten, was die Bedeutung einer sorgfältigen Erforschung der anhaltenden Gesundheitsrisiken unterstreicht.

Wird “Long Vax” zensiert werden?

Es stimmt hoffnungsvoll, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Long Vax die medizinischen Fachzeitschriften erreichen und in den Medien Beachtung finden. Kory und Marik sind jedoch besorgt, dass sie ein ähnliches Schicksal erleiden könnten wie andere Berichte über COVID-Impfungen während der Pandemie.

“Die Befürchtung ist, dass unsere Ergebnisse, die Studie von Krumholz und alle Berichte über Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung der gleichen institutionellen Zensur unterliegen werden, die wir während der Pandemie erlebt haben. Wenn diese Informationen unterdrückt werden, besteht die Gefahr, dass dies zu einer noch größeren Katastrophe führt”, erklärten sie gegenüber The Hill und verwiesen auf eine mögliche Epidemie von Autoimmunkrankheiten, die dadurch ausgelöst werden könnte.

“Amerikas Gesundheitsbehörden müssen sofort aktiv werden, um dieses Problem zu untersuchen, damit wir diese Krankheiten besser verstehen und behandeln können. Leider scheint es nicht viel Hoffnung zu geben, dass dies geschieht”, schreiben Kory und Marik. “Die National Institutes of Health sind darauf fixiert, die Wirkung von Paxlovid, einer antiviralen COVID-Behandlung, zur Behandlung von langem COVID und langem Vax zu untersuchen, obwohl es keine nachgewiesene Wirkung auf Autoimmunkrankheiten hat.”

Weiter erklärt Kory, dass die großen medizinischen Zentren und Krankenhäuser in den USA zwar Kliniken für lange COVID eröffnet haben, die dort angebotenen Behandlungen aber weitgehend unwirksam sind, und dass sie oft lange vax-Patienten abwimmeln, die versuchen, Hilfe zu bekommen:

“Für den größten Teil der Jahre 2022 bis 2023 haben diese Zentren die Long-Vax-Patienten, die sich in diesen Kliniken vorstellten, konsequent ins Gaslicht gestellt. Gaslighting von medizinischen Verletzungen ist die gut beschriebene Unfähigkeit von Ärzten zu erkennen oder zu akzeptieren, wenn ihre eigenen Behandlungen (d.h. die mRNA-Impfstoffe) Schaden verursachen … Die Geschichten, die mir meine Patienten über die Behandlung, die sie erhielten, erzählten, beinhalteten, was ich als Missbrauch oder Beleidigungen seitens der behandelnden Ärzte beschreiben würde, wenn die Patienten versuchten, sie davon zu überzeugen, dass die Impfstoffe die Ursache waren. Diese Geschichten bringen mein Blut immer noch zum Kochen und haben viele meiner Patienten von “dem System” entfremdet. Ich glaube, dass die Reaktionen auf das Gaslighting etwas nachgelassen haben, aber ich weiß nicht genau, wie sehr. Was mich noch mehr verärgert hat, ist die Tatsache, dass die Gesundheitsbehörden nur Mittel für lange COVID zur Verfügung gestellt haben und dass in der medizinischen Fachliteratur und in den Medien nur von langen COVID-Patienten die Rede war. Der Beitrag der Gentherapie-Impfstoffe wird konsequent ignoriert.”

Steckt “Long Vax” hinter der Explosion von Invaliditätsansprüchen?

Kory glaubt, dass Long Vax und in geringerem Maße Long COVID hinter der Explosion von Invaliditätsansprüchen stecken, die seit der Einführung der COVID-19-Impfung aufgetreten sind.

Die Daten, die der ehemalige BlackRock-Analyst und Fondsmanager Edward Dowd zusammengestellt hat, geben einen ernüchternden Einblick in das wahre Gemetzel, das durch die COVID-19-Impfkampagne entstanden ist, und die Ergebnisse sind beeindruckend. Es wurden die folgenden geschätzten menschlichen und wirtschaftlichen Kosten ermittelt:

Menschenlische Kosten:

26,6 Millionen Verletzte

1,36 Millionen Behinderungen

300.000 überzählige Todesfälle

Wirtschaftliche Kosten:

Insgesamt: 147,8 Milliarden Dollar

Verletzungen: 89,9 Milliarden Dollar

Behinderungen: 52,2 Mrd. $

Überzählige Todesfälle: 5,6 Mrd. $

Hinzu kommt, dass diese Daten von der erwerbstätigen Bevölkerung im Alter von 16 bis 64 Jahren stammen – einer typisch gesunden Gruppe. Um dies in die richtige Perspektive zu rücken, schreibt John Leake auf Courageous Discourse: “Man beachte, dass die Zahl der Toten in einem Jahr 5,2 Mal so hoch ist wie die Zahl der Männer, die in zehn Jahren Kampfhandlungen in Vietnam getötet wurden. “

Hilfe für “Long Vax”-Symptome

Link zum Video

Da Long Vax und seine Symptome zunehmend erkannt werden, wird dies hoffentlich zu einem besseren Zugang zu wirksamen Behandlungen führen. Wenn Sie unter Symptomen leiden, ist es wichtig, einen ganzheitlichen Arzt aufzusuchen, der mit Long Vax und dessen Behandlung vertraut ist. Sie können auch auf den I-RECOVER24-Leitfaden von FLCCC zugreifen, der Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Behandlung von Reaktionen auf COVID-19-Injektionen enthält.

Ich habe auch Strategien zur Optimierung der mitochondrialen Gesundheit zusammengefasst, wenn Sie unter langem COVID oder langem Vax leiden, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung der mitochondrialen Gesundheit liegt. Damit Ihr Körper heilen kann, sollten Sie die EMF-Exposition so weit wie möglich minimieren. Auch Ihre Ernährung spielt eine Rolle, denn die Cristae der inneren Membran der Mitochondrien enthalten ein Fett namens Cardiolipin, dessen Funktion von der Art des Fetts in Ihrer Ernährung abhängt.

Die Art von Nahrungsfett, die ein gesundes Kardiolipin fördert, ist das Omega-3-Fett, und die Art, die es zerstört, ist das Omega-6-Fett, insbesondere die Linolsäure (LA), die sehr anfällig für Oxidation ist. Um die Funktion der Mitochondrien zu optimieren, sollten Sie also LA so weit wie möglich vermeiden und die Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren erhöhen.

Zu den Hauptquellen für LA gehören Samenöle, die beim Kochen verwendet werden, verarbeitete Lebensmittel und Speisen in Restaurants, die mit Samenölen zubereitet werden, Gewürze, Samen und Nüsse, die meisten Olivenöle und Avocadoöle (wegen der häufigen Verfälschung durch billigere Samenöle). Auch tierische Lebensmittel, die auf der Grundlage von Getreide gezüchtet werden, wie z. B. konventionelles Hühner- und Schweinefleisch, enthalten viel LA.

Ein weiterer Hauptverursacher für die Zerstörung der Mitochondrienfunktion ist überschüssiges Eisen – und fast jeder hat zu viel Eisen. Mehr über die Gesundheitsrisiken von Eisenüberschuss erfahren Sie in meinem Interview mit Christy Sutton, D.C. Die effektivste Methode zur Senkung des Eisengehalts besteht darin, zwei- bis viermal im Jahr Blut zu spenden.

Kupfer ist auch wichtig für den Energiestoffwechsel, die Entgiftung und die Funktion der Mitochondrien, und Kupfermangel ist weit verbreitet. Weitere Strategien sind Sonnenbestrahlung und Nah-Infrarot-Lichttherapie, NAD+-Optimierer und Methylenblau, das ein wertvolles Heilmittel sein kann. Indem Sie Ihre Mitochondrienfunktion verbessern und die Energieversorgung Ihrer Zellen wiederherstellen, erhöhen Sie Ihre Chancen, die durch den Impfstoff oder das Virus verursachten Probleme rückgängig zu machen, erheblich.

