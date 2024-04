Die führende WHO-Impfstoffexpertin sagte in einem Gerichtsverfahren aus, dass sie von COVID-Impfpässen abrät, da die Impfstoffe die Übertragung nicht verhindern und ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln.

Dr. Hanna Nohynek von der Weltgesundheitsorganisation sagte vor Gericht aus, dass sie ihre Regierung darauf hingewiesen habe, dass Impfpässe nicht erforderlich seien, dass sie aber ignoriert worden seien, obwohl sie erklärt habe, dass die COVID-Impfstoffe die Übertragung des Virus nicht stoppen und die Pässe ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln. Die verblüffenden Enthüllungen kamen in einem Gerichtssaal in Helsinki ans Licht, wo der finnische Staatsbürger Mika Vauhkala klagte, nachdem ihm der Zutritt zu einem Café verweigert worden war, weil er keinen Impfpass besaß.

Dr. Nohynek ist Chefärztin am Finnischen Institut für Gesundheit und Wohlfahrt und Vorsitzende der Strategischen Expertengruppe der WHO für Impffragen. In ihrer gestrigen Zeugenaussage erklärte sie, dass das Finnische Institut für Gesundheit im Sommer 2021 wusste, dass der COVID-19-Impfstoff die Übertragung des Virus nicht stoppen konnte.

Im gleichen Zeitraum2021 erklärte die WHO, dass sie an der “Schaffung eines vertrauenswürdigen internationalen Rahmens” für sicheres Reisen arbeite, während die EU-Mitgliedstaaten mit der Einführung von COVID-Pässen begannen. Die EU-Verordnung über digitale COVID-Zertifikate wurde im Juli 2021 verabschiedet, und in der Folge wurden mehr als 2,3 Milliarden Zertifikate ausgestellt. Besuchern wurde die Einreise nach Frankreich verweigert, wenn sie keinen gültigen Impfpass besaßen, den die Bürger mit sich führen mussten, um Lebensmittel in Geschäften zu kaufen oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Dr. Nohynek sagte gestern jedoch, dass ihr Institut die finnische Regierung darüber informiert habe, dass die COVID-Pässe Ende 2021 nicht mehr sinnvoll seien, die Bescheinigungen aber weiterhin benötigt würden. Der finnische Journalist Ike Novikoff berichtete gestern über diese Nachricht, nachdem er den Gerichtssaal in Helsinki, in dem Dr. Nohynek sprach, verlassen hatte.

Aktuelle Nachrichten. Erfahren Sie, was Hanna Nohynek, Oberärztin des Finnischen Instituts für Gesundheit und Wohlfahrt (THL) und Vorsitzende der strategischen Expertengruppe für Immunisierung bei der WHO, heute vor dem Bezirksgericht Helsinki aussagte.

Das Eingeständnis von Dr. Nohynek, dass die Regierung bei der Abschaffung der Impfpässe wissenschaftliche Empfehlungen ignoriert habe, war schockierend, da sie in internationalen medizinischen Kreisen hoch angesehen ist. Dr. Nohynek ist nicht nur Vorsitzende der Strategischen Beratungsgruppe für Impffragen der WHO, sondern auch eine der führenden Impfberaterinnen Finnlands und sitzt im Vorstand von Vaccines Together und des International Vaccine Institute.

Die digitale COVID-19-Zertifizierung der EU hat dazu beigetragen, dass im Juli 2023 das globale WHO-Zertifizierungsnetzwerk für digitale Gesundheit ins Leben gerufen wurde. “Durch den Einsatz bewährter europäischer Verfahren tragen wir zu digitalen Gesundheitsstandards und globaler Interoperabilität bei – zum Wohle der Bedürftigsten”, sagte ein EU-Beamter.

Der finnische Staatsbürger Mika Vauhkala hat eine Website eingerichtet, auf der er seine Klage gegen die finnische Regierung erläutert. Er schreibt, dass er seine Klage “zur Verteidigung der Grundrechte” eingereicht hat, nachdem ihm im Dezember 2021 in einem Café in Helsinki das Frühstück verweigert wurde, weil er keinen COVID-Pass hatte, obwohl er gesund war. “Die finnische Verfassung garantiert, dass kein Bürger unter anderem aufgrund seines Gesundheitszustands diskriminiert werden darf.”

Der britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra wird als Zeuge aussagen, dass einige Behörden und Ärzte während der COVID-Pandemie unethische, zwanghafte und schlecht informierte Maßnahmen wie Impfzwang und Impfpässe unterstützt haben, die die Einwilligung der Patienten und eine evidenzbasierte medizinische Praxis untergraben haben.

