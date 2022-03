Dr. Astrid Stuckelberger über ungeimpfte Menschen, die in der Nähe von geimpften Menschen Düfte und Aromen wahrnehmen

Dr. Astrid Stuckelberger war zusammen mit anderen Forschern und Dissidenten wie Dr. Wilfredo Stokes und La Quinta Columna auf dem vom Radiosender El Mirador del Gallo organisierten internationalen Gipfel anwesend, um über die Welt nach der Impfung zu diskutieren.

Unter anderem erwähnte Dr. Stuckelberger, dass ungeimpfte Personen, darunter auch sie selbst, in der Nähe von geimpften Personen Düfte und Aromen wahrnehmen.

Zu den Hypothesen, die dieses merkwürdige Phänomen erklären könnten, gehört, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass GAVI Aktien des Unternehmens Firmenich gekauft hat, das für den Vertrieb von Aromen und Düften zuständig ist.

Alle Informationen dazu finden Sie in dem folgenden Auszug, den Orwell City für seine englischen Leser vorbereitet hat und von Graphen Agenda auf deutsch übersetzt wurde.

Dr. Astrid Stuckelberger: Ja, das wusste ich. Ich habe es verstanden, weil ich genau zugehört habe, was gesagt wurde. Aber dann bin ich gezwungen, eine andere, sehr merkwürdige Frage zu stellen. Ich muss sie stellen. Mir ist aufgefallen, dass, wenn ich mit geimpften Menschen zusammen bin, sie nach Dior Poison Parfüm riechen. Wie Dior-Poison-Parfüm.

Es sind Leute aus Saudi-Arabien, die ich hier getroffen habe, und sie haben alle drei Dosen des Impfstoffs. Ich habe einen synthetischen Schal, und der lag in seinem Auto, und dann habe ich, glaube ich, die Nanopartikel gerochen, die daran hafteten. Und dieser Schal riecht auch heute noch, ohne diese Nanopartikel, sehr stark, wie orientalische Düfte wie Poison von Dior, Mugler, Desire Noir von Dunhill… sehr satanische Dinge wie diese.

Ist Ihnen auch aufgefallen, dass dies mit den Düften der Parfums zusammenhängt? Wenn ich in ihrer Nähe bin, dann… Wenn ich in ihrer Nähe bin, dann durchdringen diese Düfte meinen synthetischen Schal. Parfüms für Männer und Frauen. Es ist nicht möglich, so zu riechen, denn ich trage dieses Parfüm nicht, und sie auch nicht.