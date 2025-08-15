Dr. Fuellmich erstattet umfangreiche Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung etc.

Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich sitzt seit 13.10.2023 als politischer Gefangener, also bis dato 1 Jahr und fast 10 Monate lang, unter z.T. unwürdigen Behandlungen, unschuldig in Untersuchungs-Haft.1 Am 24.4.2025 wurde er vom Landgericht Göttingen zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt, wobei 5 Monate der U-Haft nicht angerechnet werden, was eine Strafe von insgesamt 4 Jahren und 2 Monaten bedeutet.2 Dr. Fuellmich hat nun nach Einlegung der Revision auch eine umfangreiche Strafanzeige gegen die Verantwortlichen seiner U-Haft und des Strafverfahrens eingereicht. Wir veröffentlichen nachfolgend einleitende Worte Dr. Fuellmichs und die Links zur vollständigen Strafanzeige.

In einem Podcast zu seiner Strafanzeige sagt Dr. Fuellmich einleitend:

„Ich war immer der Meinung, und bin jetzt erst recht der Meinung, dass die juristische Aufklärung der Covid-Plandemie der Schlüssel zu allem ist. Allein die panische Angst der Täter vor dieser Aufklärung erklärt zum einen die gezielte