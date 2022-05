Dr. Markus Krall klärt auf: So funktioniert Geld & Inflation | World of Value

In diesem Kurzvideo gibt Dr. Markus Krall im Vorfeld der kommenden alphaTrio Podiumsdiskussion einen kurzen Refresher in Sachen Geldwesen. Geld widerspiegelt die Knappheit der Güter und sorgt für eine effektive Ressourcen-Allokation. Dafür muss es knapp sein. Steigen die Preise auf breiter Front, so spricht das nicht für eine veränderte Verknappung einzelner Güter, sondern für eine tiefgreifende Veränderung des Verhältnisses aller Güter zur Geldmenge. Die Modern Money Theory geht davon aus, dass die Geldmenge gezielt erweitert werden kann, um die Nachfrage und damit die Produktion von Gütern anzukurbeln. Diese Mehrproduktion soll dann die ursprüngliche Verzerrung wieder mehr als wett machen (was natürlich nicht der Fall ist). Wir haben die Geldmenge aller global wichtigen Währungen dramatisch erhöht. Die Inflation kann nur durch eine Beendigung dieser Ausweitung aus der Welt geschafft werden.