Dr. McCullough hat eine Botschaft, die alle Eltern hören sollten

“Dieser Impfplan für Kinder ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben… Ich sage Ihnen, insgesamt sieht es nicht gut aus”.

Der Vaccine Injury Act von 1986 räumt sogar ein, dass Impfungen “unvermeidbare” Schäden verursachen.

Fünf verschiedene Studien zeigen nun, dass Kinder, die auf natürliche Weise geimpft werden, die besten Ergebnisse erzielen”.

“Als ich ein Kind war, lag die Autismusrate bei 1 zu 10.000. Heute liegt sie bei 1 zu 36”, erklärt Dr. McCullough.

“Und es gibt etwa 200 veröffentlichte Manuskripte, die zeigen, dass es sich um eine Fehlregulation des Immunsystems handelt.”

“Und was uns die Mütter erzählen, dass das Kind bis zu dem Zeitpunkt, an dem es mehrere Impfungen erhielt, gesund war und dann danach Autismus entwickelte, sind fast sicherlich korrekt. Wir können es nicht auf einen einzelnen Impfstoff festlegen. Aber ich sage Ihnen, insgesamt sieht es nicht gut aus. Diese Autismus-Epidemie ist ein Tsunami. Und wissen Sie, wie viele Mütter jetzt — [eine] aktuelle Umfrage der Kaiser Family Foundation zeigt, dass etwa ein Drittel der Mütter und jungen Väter natürlich vorgehen.”

