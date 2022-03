Dr. Mike Yeadon: Sie und ich brauchen keinen weltweit einheitlichen digitalen Ausweis

Ich gehöre auch zu denen, die darauf hinweisen, dass Impfpässe einen offensichtlichen Zweck haben: uns zu zwingen, die tyrannische Kontrolle zu befolgen, die von Regierungen weltweit angestrebt wird.

In mehreren europäischen Ländern ist ein gültiger Impfpass erforderlich, um überhaupt etwas anderes zu tun als den Kauf lebenswichtiger Lebensmittel und Medikamente (ich glaube, in Frankreich).

Darüber hinaus ist es Ihnen einfach nicht gestattet, irgendetwas zu betreten.

In einigen anderen Ländern wird man mit einer Geldstrafe belegt, weil man nicht geimpft ist (Griechenland).

Im Laufe der Zeit wird die Definition von „vollständig geimpft“ von zwei auf drei und zweifellos auf vier Impfungen angehoben, wenn sie nicht weggefegt wird.

Stellen Sie sich vor, dieses System würde in Ihrem Heimatland angewandt?

Stellen Sie sich weiter vor, es gäbe ein katastrophales Marktversagen und eine zweite globale Finanzkrise bricht aus!

Diesmal würden sie die Hände in die Luft werfen und sagen, dass die Währung leider nicht gerettet werden kann, dass das internationale Vertrauen in sie so tief gesunken ist, dass sie bedauerlicherweise abgeschafft werden muss,

Sie wird durch digitale Währungen der Zentralbanken zu einem gleitenden Umrechnungskurs ersetzt. Kein Bargeld, natürlich.

Ab jetzt müssen Sie Ihren gültigen Impfpass bei jeder Transaktion vorlegen, online und offline, sowie jedes Mal, wenn Sie eine regulierte Schwelle überschreiten (eventuell jedes Mal, wenn Sie Ihre Wohnung verlassen).

Wann immer die Regierung dies beschließt, werden Sie zur Auffrischungsimpfung erscheinen. Wenn Sie das nicht tun, wird Ihr Impfpass ungültig und Sie können sich weder bewegen noch etwas kaufen (oder verkaufen).

Denken Sie daran: kein Bargeld. Wenn die Regierung Ihnen schaden will, kann sie das. Wenn sie beschließen, die Bevölkerung zu reduzieren, können Sie nichts dagegen tun.

Sie und ich brauchen keinen neuen, weltweit einheitlichen, digitalen Ausweis. Der Beweis für diese Aussage ist Ihre gesamte bisherige Geschichte. Nein, es ist die Regierung, die sie Ihnen aufzwingen will, im Auftrag ihrer Sponsoren, dem WEF.

Wenn Sie also durch Nichtstun passiv die Installation dieses Kontrollsystems zulassen, seien Sie sich bitte bewusst, dass es von uns nicht deinstalliert werden kann.

Wenn sie sich jetzt von dem tyrannischen Impfpass zurückziehen, seien Sie sich bitte bewusst, dass das System fast vollständig ist und mit sofortiger Wirkung wieder aktiviert werden kann.

Eine solche Datenbank muss zerstört und unbrauchbar gemacht werden. Ein ranghoher Minister muss im Parlament zu Protokoll geben, dass sie niemals wieder aufgebaut oder zur Identifizierung oder Kontrolle von Personen verwendet wird. Das ist kein großartiger Schutz, aber es ist das Beste, was wir bekommen werden.

Mike

Dr. Mike Yeadon