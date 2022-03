Eine digitale Währung steht vor der Tür

Als ich jünger war, bekam ich nie ein regelmäßiges Taschengeld, wie einige der Kinder, die ich kannte, aber wenn ich meine Hausarbeiten erledigte und gut in der Schule war, gaben mir meine Eltern hier und da ein paar Dollar. Ich konnte mir etwas dazuverdienen, indem ich Gelegenheitsjobs für Nachbarn erledigte, und es gab immer ein paar Scheine für Geburtstagskarten, Weihnachtskarten und natürlich für die Zahnfee.

Ich weiß noch, wie gut es sich anfühlte, nicht nur Geld zu verdienen, sondern es auch tatsächlich zu haben. Es war beeindruckend, zu meinem „supergeheimen“ Versteck zu gehen (von dem meine Eltern wussten, aber nie etwas sagten) und ein kleines Bündel von Einern oder Fünfern zu sehen, die sich wahrscheinlich auf dreißig Dollar summierten.

Ein paar Jahrzehnte später gab es dann Schecks, Debitkarten und Kreditkarten. Für manche Menschen sind diese Karten technisch gesehen eine Form der digitalen Währung. Man überträgt kein Bargeld von einer Hand in die andere, und ja, sie sind praktisch. Aber die Möglichkeit, Bargeld zu haben, besteht derzeit immer noch.

Mit dem Aufkommen alternativer digitaler Währungen (wie Bitcoin) will sogar Facebook seine eigene Form der Währung entwickeln, und nun scheinen die Bundesregierung und die Zentralbank einer vorgeschriebenen digitalen Währung immer näher zu kommen.

Einem CNBC-Bericht vom Mai 2021 zufolge hat die US-Notenbank einen Bericht herausgegeben, um die Schritte zu untersuchen, die eine Zentralbank zur Ausgabe einer digitalen Währung unternehmen muss. Der Vorsitzende der Zentralbank, Jerome Powell, nannte keine Einzelheiten zu den Plänen oder der Einführung einer US-Digitalwährung, außer dass die US-Notenbank das Fortschreiten des Zahlungsverkehrs durch Technologie „sorgfältig beobachtet und sich darauf einstellt“.

Powell fuhr fort:

Was ist falsch am Fortschritt?

Es scheint, dass eine digitale Währung der nächste logische Schritt in der Währungstechnologie wäre. Schließlich schreitet unsere Technologie jeden Tag schneller und schneller voran. Wer will schon unter fliegenden Autos stehen (dieses Versprechen wurde nie eingelöst) und Zettel gegen Waren und Dienstleistungen eintauschen?

Wie bereits erwähnt, verwenden viele Menschen bereits Debit- und Kreditkarten – digitale Möglichkeiten, um Bargeld von einem Ort zum anderen zu bringen -, auch wenn viele Menschen den Unterschied oder das Problem der Umstellung auf eine vorgeschriebene digitale Währung nicht sehen mögen. Schließlich können sie immer noch Bargeld mit sich führen, wenn sie das wollen. Und ich denke, dass dieses Wissen, dass man Bargeld mit sich führen kann, die Menschen davon abhält, zu erkennen, dass sie diese Möglichkeit schnell verlieren.

So praktisch eine digitale Währung auch sein mag, das Problem, das viele Prepper sehen, ist der völlige Verlust der persönlichen finanziellen Kontrolle und Entscheidungsfreiheit.

Aber kann so etwas passieren?

Bemerkungen von Nicht-Preppern oder solchen, die größtes Vertrauen in das System haben, neigen zu Bemerkungen wie:

Die Teilnehmer des Freedom Convoy in Kanada haben jedoch erst kürzlich erlebt, dass genau diese Taktik angewandt wurde. Es wurde eine GoFundMe-Seite für den Konvoi eingerichtet, auf der wir Millionen von Dollar gespendet haben. Auf Antrag eines kanadischen Richters wurden die Gelder dem Konvoi entzogen.

„Nun, das war eine GoFundMe-Seite und kein persönliches Konto“, werden einige sagen. Aber Chrystia Freeland, die kanadische Finanzministerin, postete auf ihrem Twitter-Account Folgendes:

This is about following the money. This is about stopping the financing of these illegal blockades. We are today serving notice: if your truck is being used in these protests, your corporate accounts will be frozen. pic.twitter.com/AJ73zdDMy5