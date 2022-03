Covid-Impfung ist kein Kinderschutz, sondern eine proaktive Schädigung

Als ehemalige Grundschul- und Vorschullehrerin war ich bei einer Vielzahl von Gelegenheiten dabei, wenn der unvermeidliche Unfall passiert und ein Strom von Blut herausspritzt. Ich habe den anfänglichen Schock und den Schrecken gesehen, der oft mit einem plötzlichen Schmerzanfall bei einem Kind einhergeht.

Deshalb sind die jüngsten „Sicherheitsdaten“, die hier in Neuseeland von Medsafe, der Behörde für die Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten, veröffentlicht wurden, eine erschütternde Lektüre.

Denn während ein Großteil der Nation weiterhin darüber streitet, ob das Recht auf freien Protest erlaubt sein sollte, sind die Einzelheiten zu den „unerwünschten Wirkungen“, die die Jüngsten des Landes erlitten haben, seit ihnen der Impfstoff im letzten Monat zur Verfügung gestellt wurde, unter dem Radar geblieben.

Seit Beginn der Einführung des Impfstoffs im März 2021 wurden über alle Altersgruppen hinweg 51.932 „unerwünschte Ereignisse nach der Immunisierung“ (AEFI) gemeldet.

Von diesen Ereignissen wurden nur 2.460 als „schwerwiegend“ eingestuft. In einem fettgedruckten Vermerk unterhalb der ersten Statistik heißt es: Der schützende Nutzen der Impfung gegen COVID-19 überwiegt bei weitem die möglichen Risiken der Impfung.

Nun, das sollten wir uns ansehen.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Risiko einer „ernsthaften“ Schädigung oder eines Todes durch eine Covid-Infektion für Kinder vernachlässigbar gering ist, und diese Tatsache hat sich seit Beginn der Pandemie trotz der ständigen Versuche der Nachrichtenmedien, jede neue und mutierte „Variante“ in Angst und Schrecken zu versetzen, nicht geändert.

Das Risiko ist bei Kindern (oder anderen Personen) mit Komorbiditäten wie Fettleibigkeit oder Diabetes oder wenn sie immungeschwächt sind, erhöht, aber auch dies entspricht voll und ganz den Forschungstrends, die gleich zu Beginn des Covid-19-Ausbruchs entdeckt wurden, unabhängig von den Namensgebern mit griechischem Alphabet. In diesen Fällen kann die Impfung einen gewissen Nutzen bringen.

Für die überwiegende Mehrheit der gesunden Kinder deuten die jüngsten Daten der American Academy of Pediatrics und der Children’s Hospital Association jedoch darauf hin, dass der Schweregrad der Erkrankung eher gering ist, und bei den in 46 von 50 US-Bundesstaaten gesammelten Daten machten Kinder 0,00 % bis 0,23 % aller Covid-19-Todesfälle aus.

Damit wir nicht vergessen, dass eine Infektionssterblichkeitsrate (IFR) von 0,096 Prozent der Durchschnitt für alle Altersgruppen war, nicht nur für Kinder. In seiner jetzigen Form wurde Covid kürzlich von Dr. Bryan Betty, dem medizinischen Direktor des Royal New Zealand College of General Practitioners, als „Erkältung“ bezeichnet.

Man muss sich also wirklich fragen, warum in aller Welt Kinder in großer Zahl (221.462 Erstimpfungen oder 46 % aller 5-11-Jährigen hier in Neuseeland) gegen ein Virus geimpft werden, das für sie keinerlei Risiko darstellt? Warum packen offensichtlich programmierte Eltern ihre Sprösslinge freudig in Autos, um Tagesausflüge zu unternehmen, nicht ans Meer, sondern um in der Sommerhitze Schlange zu stehen, um einen medizinischen Cocktail zu schlucken, von dem sogar die Hersteller auf ihrem eigenen Impfstoff-Informationsblatt zugeben, dass es keine Daten zur Sicherheit oder Wirksamkeit für Kinder gibt? Darf ich es wagen, das Münchhausen-Syndrom stellvertretend zu erwähnen?

Der prozentuale Anteil der Impfungen ist nicht nur ein Zahlenspiel, das wie ein politischer Fußball zwischen den Nationalstaaten als Maßstab für den politischen Erfolg gespielt wird. Es steckt viel mehr dahinter.

Bislang wurden dem neuseeländischen Centre for Adverse Reactions Monitoring (CARM) nach der Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs 147 Todesfälle in allen Altersgruppen (darunter sieben 10-29-Jährige) gemeldet.

Medsafe zufolge stehen 60 dieser Todesfälle „wahrscheinlich“ nicht mit dem Impfstoff in Verbindung; 64 konnten aufgrund unzureichender Informationen „nicht bewertet“ werden; 21 werden „noch untersucht“, und bei zwei Todesfällen wurde bestätigt, dass sie „wahrscheinlich“ auf eine durch den Impfstoff ausgelöste Myokarditis (Herzentzündung) zurückzuführen sind.

Myokarditis wurde von Medsafe bereits am 21. Juli 2021 in einer „Warnmitteilung“ als „seltene Nebenwirkung“ bezeichnet, was darauf hindeutet, dass sie gar nicht so selten war, wenn man bedenkt, dass das ursprüngliche Impfstoffverteilungsprogramm in Neuseeland gerade einmal vier Monate alt war.

Mal ehrlich, wer hatte vor 2020 schon einmal von Myokarditis gehört?

Wenn man sich die Datenbank der unerwünschten Wirkungen etwas genauer ansieht, kann man schon weinen, vor allem, wenn man den scheinbar nicht vorhandenen „Nutzen“ der Impfung im Kindesalter mit der allgemeinen Gefährdung durch Covid vergleicht. Hier finden sich jede Menge Nebenwirkungen und Beschwerden in den Altersgruppen 0-9 und 10-19 Jahre nach der Injektion.

Insgesamt wurden im letzten Monat der Kinderimpfung etwa 94 „nicht schwerwiegende“ Reaktionen bei Jungen und Mädchen gemeldet, viele davon mit mehreren Reaktionen gleichzeitig. Bei 216 männlichen und 218 weiblichen Personen sowie drei Personen, deren Geschlecht nicht angegeben wurde, wurden 1 135 „unerwünschte Ereignisse“ festgestellt.

Während alle diese Reaktionen von Medsafe als „geringfügig“ eingestuft werden (scrollen Sie nach unten, um schwerwiegendere Reaktionen für alle Altersgruppen zu finden), ist es wichtig, sie in den Kontext eines „Traumas“ in der Kindheit zu stellen, nicht nur in physiologischer, sondern auch in psychologischer Hinsicht. Wie ich bereits dargelegt habe, leidet diese Altersgruppe weitaus mehr als Erwachsene, egal wo und wann die eine oder andere Schramme oder Kratzer auftritt.

Wie sollen wir, die Erwachsenen, Eltern und Erziehungsberechtigten, dann mit dem tragisch unnötigen Leid umgehen, das durch Impfungen ausgelöste Anaphylaxie, Angstzustände, Bellsche Lähmung, Blasenbildung, verschwommenes Sehen, Ohnmacht, Herzmuskelentzündung, Lungengerinnsel, Krampfanfälle, Hautausschlag, Schwellungen, Erbrechen und sogar Diabetes verursacht werden, die alle erst im letzten Monat katalogisiert wurden?

Sollen wir wirklich glauben, dass dies ein Preis ist, der es wert ist, bezahlt zu werden? Dass das Vollpumpen unserer Unschuldigsten mit dem flüssigen Gold von Big Pharma der einzige Weg ist, sie zu schützen? Ein notwendiger Preis im Dienste der Lüge, die immerwährende Impfung im Namen eines ungeheuerlich medienmanipulierten „höheren Gutes“ war? Was, nebenbei bemerkt, ist aus dem „Schutz unserer Schwächsten“ geworden?

Nein. Das ist kein Schutz. Das ist proaktive Schädigung. Seien Sie gewarnt, Großbritannien, und lassen Sie die Kinder in Ruhe.