Dr. Peter McCullough & John Leake: Neu auftretende Krampfanfälle nach COVID-19-Impfung

Die Katastrophe schlägt unerwartet in gefährlicher Höhe zu

Ein 56-jähriger Dachdecker und Freund der Familie erlitt bei Arbeiten auf dem Dach eines Hotelgebäudes seinen ersten Anfall überhaupt. Sein Kollege setzte seine ganze Kraft ein, um den hilflosen Mann mit dem Anfall davor zu bewahren, viele Stockwerke tiefer in den Tod zu stürzen. Als Folge dieses neurologischen Ereignisses erlitt der Bauunternehmer eine langwierige schwere Gehirnerschütterung, brach sich die Rippen und musste sich während eines Krankenhausaufenthalts und weiterer Klinikaufenthalte unzähligen Röntgenaufnahmen und Scans unterziehen. Er wurde vorübergehend arbeitsunfähig, und sein kleines Unternehmen wurde geschlossen. Monate später hatte er Schwierigkeiten, seinen hohen Blutdruck zu kontrollieren und fühlte sich schwach und schwindlig. Nach einer ausführlichen diagnostischen Untersuchung gab es keine Erklärung für den Anfall. Er wandte sich an die Ärzte und fragte: „Könnte dies durch meinen COVID-19-Impfstoff verursacht worden sein?“ Fan und Kollegen aus Taiwan berichteten von einem 22-jährigen Mann, der sechs Tage nach der zweiten Moderna-Impfung seinen ersten Anfall erlitt.[i]

Fan HT, Lin YY, Chiang WF, Lin CY, Chen MH, Wu KA, Chan JS, Kao YH, Shyu HY, Hsiao PJ. COVID-19 vaccine-induced encephalitis and status epilepticus. QJM. 2022 Feb 21;115(2):91-93. doi: 10.1093/qjmed/hcab335. PMID: 34978572; PMCID: PMC9383153.

Umfassende Tests, einschließlich wiederholter Lumbalpunktionen, erbrachten den indirekten Nachweis des von dem mRNA-Impfstoff produzierten Spike-Proteins im Gehirn. In der Rückenmarksflüssigkeit fanden sie IgG, das gegen die rezeptorbindende Domäne des Spike-Proteins gerichtet war, und im Laufe der Zeit stimmten die Konzentrationen dieses Antikörpers nicht mit den Serumspiegeln überein, was darauf hindeutet, dass sich das Spike-Protein tatsächlich im Gehirn befand, wo man erwarten würde, dass es eine Entzündung verursacht und einen Anfall auslöst.

Sriwastava und Kollegen vom Department of Neurology, Rockefeller Neuroscience Institute, West Virginia University, kamen in einem Übersichtsartikel zu dem Schluss, dass Krampfanfälle zu den neurologischen Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe gehören. [ii] Kaculini et al. von der University of Texas Health Science Center in San Antonio schrieben in einem historischen Rückblick aus dem Jahr 2021 [iii]:

Epilepsie ist eine uralte Krankheit, die Wissenschaftler und Laien gleichermaßen fasziniert und verängstigt hat. Vor der Erforschung des zentralen Nervensystems waren Anfälle von Geheimnissen umhüllt. In der Antike wurde diese Krankheit den Göttern und dämonischer Besessenheit zugeschrieben, was dazu führte, dass Epilepsiekranke gefürchtet und isoliert wurden. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren Epilepsiepatienten weiterhin Diskriminierungen ausgesetzt. Diese Diskriminierung reichte von fehlendem Zugang zu Krankenversicherung, Arbeitsplätzen und Gleichstellung in der Ehe bis zu Zwangssterilisationen. Trotz der Fortschritte, die gemacht wurden, gibt es weltweit immer noch viele falsche Vorstellungen über Epilepsie. Studien zeigen, dass Epilepsiepatienten in Gemeinschaften, die die Pathologie und die Ursache der Anfälle verstehen, in der Regel in ihrem sozialen und schulischen Umfeld erfolgreicher sind.“

Wenn also in Ihrem Umfeld in den letzten Jahren bei jemandem Epilepsie oder neu auftretende Anfälle ohne offensichtliche Ursache (Kopftrauma, Neurochirurgie, Bestrahlung, Meningitis usw.) diagnostiziert wurden, fragen Sie ihn, ob er einen der COVID-19-Impfstoffe erhalten hat. Eine Impfung kann schnell ausgeschlossen werden, wenn die Antwort „nein“ lautet. Ist jedoch eine COVID-19-Impfung in der Krankenakte vermerkt, sollte diese mögliche Ursache für die Anfälle in Betracht gezogen und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Ärzte in der Notaufnahme und Neurologen sollten bei der Erstvorstellung auf COVID-19-Impfstoff-induzierte Anfälle aufmerksam gemacht werden. Zwar ist die Prognose angesichts der Neuartigkeit dieser genetischen Produkte nicht bekannt, doch ich würde erwarten, dass die Anfälle, sofern keine weiteren Injektionen mehr verabreicht werden, allmählich seltener werden, besser kontrolliert werden und sich mit der Zeit möglicherweise auflösen. Wir sollten daraus lernen, dass genetisches Material auf Lipid-Nanopartikeln ein schreckliches Konzept für einen Impfstoff ist, da es überall im Körper, einschließlich des Gehirns, hingelangt, wo es zu entzündlichen Verletzungen, Behinderungen und bei einigen Opfern leider auch zum Tod führen kann.

