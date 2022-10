Ehemaliger Mitarbeiter der Regierung Reagan warnt vor einem immer weiter ausbreitenden Krieg

Der sich immer weiter ausbreitende Krieg wird immer größer

Paul Craig Roberts

Nun sieht sich der Kreml mit der Drohung einer „schmutzigen Bombe“ unter falscher Flagge konfrontiert, die als Vorwand für eine US-Militärintervention in der Ukraine dienen würde, da „Assads Einsatz von Chemiewaffen beabsichtigt war“.

Der Kreml sieht sich auch mit der Gefahr konfrontiert, dass die Ukraine mit westlicher Hilfe den Damm über den Dnjepr zerstört, Cherson überflutet und russische Artilleriestellungen und Pontonbrücken wegfegt, sodass hochqualifizierte Spezialeinheiten isoliert und gefangen genommen werden könnten. Die Gefangennahme der russischen Spezialeinheiten wäre ein großer Propagandasieg für die Ukraine.

Der Kreml hätte keinen dümmeren Fehler begehen können, als mit unzureichenden Truppen und halbherzig in den Krieg zu ziehen, was Washington jede Gelegenheit gab, den Krieg auszuweiten, den Kreml einer langen Periode schädlicher Propaganda auszusetzen und das russische Militär als ineffektiv darzustellen. Das Bild, das der Kreml von seinem Militär und seiner Führung gezeichnet hat, ist das Letzte, was Russland benötigt. Russland hätte eine Machtdemonstration gebraucht, die den Konflikt schnell beendet, bevor der Westen reagieren kann, eine Machtdemonstration, die Europa von einer weiteren Beteiligung an Washingtons Aggression gegen Russland abschreckt. Stattdessen öffneten Zögern, Unentschlossenheit, nicht verteidigte rote Linien und halbherzige Maßnahmen die Tore zum Weg ins Armageddon. Da die Provokationen Russlands zunehmen – vom Angriff auf die Krim-Brücke über die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines bis hin zur Stationierung der 101. US-Luftlandedivision in Rumänien, zur Übung eines nuklearen Angriffs auf Russland an der russischen Grenze und nun zur Androhung einer schmutzigen Bombe unter falscher Flagge, die mit radioaktivem Material beladen ist, und zur Zerstörung der russischen Stadt Cherson durch Überflutung -, wird Putin in Kürze mit einer überschrittenen roten Linie konfrontiert sein, die er nicht ignorieren kann. Offensichtlich hat niemand Putin gesagt, dass, wenn man die erste überschrittene rote Linie ignoriert, die Gegner den nachfolgenden angekündigten roten Linien keinen Glauben schenken.

Der Kreml schützt die ukrainische Marionettenregierung weiterhin vor Angriffen und die Hauptstadt Kiew und Städte in der Westukraine vor Angriffen und hat die ukrainische Infrastruktur intakt gelassen, was es den USA ermöglicht, den Stellvertreterkrieg mit ukrainischen Truppen fortzusetzen und auszuweiten. Die Dummheit des Kremls ist in den Jahrbüchern der Kriegsführung unübertroffen.

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.