Eine bestimmte Art von Herzinfarkt ist weltweit auf dem Vormarsch. Mediziner in Schottland haben einen starken Anstieg einer potenziell tödlichen Art von Herzinfarkt, dem sogenannten N-STEMI, festgestellt. Dieser Zustand ist die Folge von teilweise blockierten Arterien, die die Blutzufuhr zum Herzen unterbrechen. Er verursacht weniger Gewebeschäden als ein normaler STEMI-Anfall, kann aber ebenso tödlich sein. Um das Leben der Betroffenen zu retten, werden Stents in ihre Arterien eingesetzt. Während die Zahl der STEMI-Anfälle seit Jahren stabil geblieben ist und bei etwa 750 Fällen pro Jahr liegt, sind die Fälle von N-STEMI in letzter Zeit sprunghaft angestiegen. Ärzte des Golden Jubilee National Hospital in Clydebank verzeichneten im Sommer einen kontinuierlichen Anstieg der N-STEMI-Herzinfarkte um 25 Prozent. Dieses Krankenhaus nimmt normalerweise 240 N-STEMI-Patienten pro Monat auf, aber in den Monaten Mai, Juni und Juli stieg die Zahl der N-STEMI-Herzinfarktpatienten auf über 300 pro Monat.

Das Einsperren der Bevölkerung und der Entzug ihrer Lebensgrundlage hat schwerwiegende Nebenwirkungen

Die Herzpatienten strömten aus dem gesamten Netz der nationalen Gesundheitsdienste in das Golden Jubilee National Hospital, von NHS Greater Glasgow über Clyde, Dumfries und Galloway bis hin zu Ayrshire und Arran, Forth Valley und den Highlands. Im Laufe des Sommers musste das Krankenhaus die Zahl seiner kardiologischen Betten um 44 Prozent erhöhen, da die Mitarbeiter des Gesundheitswesens einen erhöhten Bedarf an Herzinfarktpatienten bewältigen mussten.

Die Ärzte versuchen herauszufinden, warum die Zahl der N-STEMI-Anfälle so stark angestiegen ist. Während der Abriegelungen hatten die Menschen weniger Zugang zu Gesundheitsuntersuchungen und blieben den Krankenhäusern eher fern, wenn sie keine Atembeschwerden hatten. Mitchell Lindsay, leitender Kardiologe am Golden Jubilee National, sagte, man könne „keine Beweise“ dafür finden, dass der Anstieg der N-STEMI-Anfälle „eine Folge verzögerter Versorgung oder verpasster Gelegenheiten“ sei.

Während der ersten beiden Wellen der Abriegelung gab es keinen ähnlichen Anstieg der Herzinfarkte. Die Ärzte glauben, dass die Menschen in den letzten beiden Jahren der Abriegelung sesshafter geworden sind und nicht in der Lage waren, mit all den neuen Stressfaktoren fertig zu werden, die durch die Abriegelung entstanden. Sie glauben auch, dass viele Patienten während der Abriegelung die Symptome eines Herzinfarkts ignoriert haben, weil sie nicht in ein Krankenhaus gehen und riskieren wollten, infiziert und von ihrer Familie getrennt zu werden. „Es gibt wahrscheinlich fünf bis zehn Ursachen, die alle miteinander verbunden sind“, sagte Lindsay.

Die entzündlichen, blutgerinnungsfördernden Covid-Impfstoffe tragen zum Anstieg der kardialen Notfälle bei

Die Ärzte haben die Rolle der Covid-19-Impfstoffe bei diesem medizinischen Fallout nicht erwähnt. Diese Impfstoffe verursachen nachweislich Blutgerinnsel und belasten das Herz-Kreislauf-System der geimpften Patienten mit Entzündungszuständen. Forschungsergebnissen zufolge stört das SARS-CoV-2-Spike-Protein die Funktion der menschlichen Herzperizyten und trägt durch CD147-Rezeptor-vermittelte Signalübertragung zu mikrovaskulären Erkrankungen bei.

Im Sommer 2021 ist die Zahl der Schwerstkranken sprunghaft angestiegen, da sich die kardiovaskuläre Gesundheit im ganzen Land und auf der ganzen Welt verschlechtert. Diese Pandemie von Herzinfarktpatienten hat zu einer Verknappung der Krankenhausbetten und zu langen Wartezeiten in den Notaufnahmen geführt. Aufgrund all dieser neuen, durch Impfungen verursachten Gesundheitsprobleme stehen die Krankenwagen Berichten zufolge in Warteschlangen vor den Krankenhäusern. Das Einsperren der Bevölkerung für blutgerinnungsfördernde Spike-Protein-Injektionen hat ernste (beabsichtigte) Folgen.

Aufgrund des psychologischen und physiologischen Stresses und der Entzündungen, die den Menschen auferlegt werden, musste das Krankenhaus im Jahr 2021 eine Rekordzahl von Angioplastien durchführen. Die Patienten kommen mit teilweise verstopften Arterien, die Stents benötigen. Die Stents werden benötigt, um die Blutgefäße zu öffnen und den Blutfluss zum Herzen aufrechtzuerhalten. In der Vergangenheit konnten sich viele dieser Patienten in einem Krankenhaus erholen, das näher an ihrem Wohnort liegt. Jetzt werden jedoch viele Patienten im Jubilee behalten, weil kleinere Krankenhäuser bereits voll mit Herzpatienten sind, die noch versuchen, sich zu erholen.